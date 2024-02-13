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Германия (6730) нападение (2137)

В Германии вследствие нападения на почве ксенофобии получил травмы 15-летний украинец

німеччина

Вблизи немецкого Дюссельдорфа совершено нападение на 15-летнего украинца. В результате инцидента юноша был травмирован.

Об этом сообщила германская полиция, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Отмечается, что 15-летний украинец получил серьезные травмы в результате нападения на почве этнической ненависти в городе Мэттманн вблизи Дюссельдорфа.

По словам полиции, украинский подросток находился в закусочной в субботу вечером, когда незнакомец сделал ему ксенофобские замечания. После чего он внезапно ударил подростка по голове неизвестным предметом и скрылся.

В больнице выяснилось, что травмы парня гораздо серьезнее, чем считалось изначально, однако угрозы его жизни не было.

Свидетели описали нападающего как сильного и крепкого мужчину ростом около 1,92 метра. Ведется расследование.

Напомним, это уже не первый подобный случай в Германии. Ранее сообщалось, что там погиб игрок молодежной сборной Украины по баскетболу Владимир Ермаков. Позже появилась информация о том, что его убийцу задержали. Им оказался 15-летний немец с турецкими корнями.

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Топ комментарии
+17
В Німеччині величезна кількість рашистської мерзоти, відтак, скоріше за все якийсь кацап.
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13.02.2024 21:12
+14
то ти вже де по дорозі на Москву?
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13.02.2024 21:06
+12
турок,араб + ливийская телка малолетка была + грек....короче все арийцы немецкие)
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13.02.2024 21:20
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то ти вже де по дорозі на Москву?
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13.02.2024 21:06 Ответить
Трезвіше поглядай на все це..
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13.02.2024 21:12 Ответить
На жаль, таке відбувається, скрізь, і з усіма, і те, що ця біда трапилася з українським хлопцем, то таке - буває, поліція думаю Там - розбереться, а робити на це наголоси, роздмухувати цю подію, і тим більше, звинувачувати всіх німців, це як мінімум - не дуже здорово виглядає.
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13.02.2024 21:45 Ответить
Два рази за три дні - це вже по наказу робиться..
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13.02.2024 21:46 Ответить
А ви в себе вдома, порахуйте, скільки за три дні, хто кому вибачте морду набив., якщо ви звичайно не в селі з трьох хат живете, - Таке трапляється, по-перше, нічого поганого про хлопця, АЛЕ - ви точно знаєте причину того, за що він отримав?, з іншого боку, нападник, хто він? якийсь відморожений скінхед??, або той, який у чомусь там і з чимось перебрав?,), там я думаю розберуться.
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13.02.2024 21:58 Ответить
Головне щоб не було "далі"...
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13.02.2024 22:00 Ответить
Згоден,), але комент ваш, вибачте, не дуже добре звучить, ось це --- підемо не берлін, -- якось слух ріже,) і судячи з того як вам відповідають, думаю не тільки мені,)
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13.02.2024 22:09 Ответить
Троль, ведмедчук не проводив серед тебе інструктаж що тролі повинні бути смішні, а не тупі?
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13.02.2024 21:34 Ответить
Не знаю хто і що тобі проводив.. я сам тобі провести можу.. якщо ти це переживеш..
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13.02.2024 21:45 Ответить
А зможеш, ведмедчуківський?
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13.02.2024 22:38 Ответить
не імен, ні прізвищ, ні дат.
із серії: ридала вся маршрутка...
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13.02.2024 21:07 Ответить
у Німеччині стає майже також небезпечно, як і на росії.
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13.02.2024 21:08 Ответить
Я не здивуюсь, якщо виявиться, що тим укрофобам заплатили.
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13.02.2024 21:27 Ответить
Згадайте, про що німцям розповідало в інтерв'ю ze-чмо пару тижнів тому і все стане на свої місця. Кацапорилі ze-вилупки своїми руками будуть робити життя українців, які емігрували, нестерпним, будуть дискредитувати їх з допомогою криміналу (масові злочини, скоєні "українськими біженцями" або проти них, розкрутка в інтернеті негативу про українців за кордоном і т.і.), бо бидло має повернутися до стійла та обслуговувати і кормити всю zeмерзоту, а згодом і їхніх московських хазяїв. Або ж здохнути і не заважати зеленомосковським рабовласникам добити Україну та створити на її теренах навіть не якусь малоросії чи новоросію, а шмат типової московії.
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13.02.2024 21:40 Ответить
Не переймайтесь. Вас на батьківщині не чекають. А то ще на вулицю від страху не вийдете
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13.02.2024 21:49 Ответить
Не переймається і ви, пане східноукраїнський шакал, не повернуся, бо завдяки таким,як ви вже два роки немає куди. То ваша доля приймати від зеленої погані скільки завгодно і з якої завгодно сторони. Що дає вам право без страху і докору ходити по вулицях.
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13.02.2024 21:59 Ответить
О, узнаю брата Колю. А то таким еуропейцев прикинувся, що мама не горюй.
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13.02.2024 22:12 Ответить
Ви два роки як втратили дім, а я 10. Так що заткніть своє хайло. І не забувайте дякувати бюргерам.
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13.02.2024 22:19 Ответить
Бюргерам я щиро вдячний. А мірятися хто раніше втратив домівку, дорікати цим незнайомій людині та ще й при тому бути таким хамлом може тільки кацап або кінчений малорос, що майже рівнозначно.
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13.02.2024 22:47 Ответить
Дорікати полізло ти. Як тя погано Україна кличе на допомогу. Без почтєнія.
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13.02.2024 23:05 Ответить
Впізнаю шакала, який прикинувся українцем, але в момент найвищої емоційної та "інтелектуальної" напруги зіскочив на рідну мову... Навіть граматичних помилок спересердя наробив.))
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13.02.2024 22:21 Ответить
Граматичний ти наш. Дивись по боках, коли дорогу переходиш. Німеччина така страшна, аж жуть. Не всі виживають в тих джунглях.
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13.02.2024 22:34 Ответить
Тепер бачу, що ви, нешановний, клінічний довб@***! Вибачте, до побачення! Можливо в "страшній" Німеччині!)
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13.02.2024 22:51 Ответить
Пристроївся. То й живи. Нех свої цінні поради українцям надавати. Таких радників по миру і без тебе вистачає.
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13.02.2024 23:02 Ответить
вибачайте, але я не дивлюсь його інтерв'ю, у мене на нього ідіосінкразія. Мені було навіть простіше подивитись вибірково хвилин сорок інтерв'ю путіна карлсону, ніж хоча би дві хвилини акторського ліцемірства. Тому нічого про ваше життя на Німеччині сказати не можу.
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13.02.2024 21:57 Ответить
А хто був ксенофобом? Чи не 20 років тому виїхавший з України заробітчанин? Бо в нас на форумі є такі. Зараз вони уродзонні німці, а 20 років тому волам хвости по всіляким черкащинам крутили.
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13.02.2024 21:09 Ответить
Не перший випадок- означає, що події мають системний характер. А це не так.
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13.02.2024 21:10 Ответить
саме тому ЄС переключилось на українців
нікого не слухайте що вони нас поважають чи жаліють
вони бояться вихідців з півдня
до того ж ті не хочуть працювати
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13.02.2024 21:12 Ответить
В Німеччині величезна кількість рашистської мерзоти, відтак, скоріше за все якийсь кацап.
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13.02.2024 21:12 Ответить
турок,араб + ливийская телка малолетка была + грек....короче все арийцы немецкие)
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13.02.2024 21:20 Ответить
Цілком можливо, адже все йде до того що німці в Німеччині скоро будуть нацменшиною (якщо вже не стали).
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13.02.2024 21:26 Ответить
У 91 році у славному місті Гамбург прогулювався по Ріпербану, по стоянкам авто на продаж разом з професійним автоперекупщиком московським євреєм. Він тоді ще казав, що в Гамбурзі на вулиці ти зустрінеш трьох турків, двох арабів, поляка, чеха, єврея і тільки пару німців. Скоріше за все так воно і було. Авто купив у обдовбаних арабів, які, так розумію, вкрали його за пару годин до того. Але документів було у них достатньо для перетину кордону і оформлення у нас. Буквально пару папірців. Такі були тоді часи.
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13.02.2024 22:01 Ответить
У кацапів завдання, щоб навіть у Европі нам було небезпечно. Це ми б і німці мали їм зробити не комфортне життя. Але ні, знову ми -жертва.
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13.02.2024 21:14 Ответить
Біженцям , їх машинам із українськими номерами у Германії частенько ріжуть скати . Отаки пироги . Культурна Європа не дуже милосердна.
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13.02.2024 21:16 Ответить
Європа то милосердна.

Але там назбиралося всякої дармоїдської, в тім числі й кацапської, наволочі, що європейцям самим скоро доведеться сміятися на кутні...
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13.02.2024 21:25 Ответить
Європа різна, і європейці різні і в Європі не тільки європейці живуть, не потрібно узагальнювати. А якщо в Україні порізали шини, то теж європейці приїхали? А якщо Кива українець, то всі українці Киви?
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13.02.2024 21:26 Ответить
А от повірте , не чув щоб в Україні, де стоять тисячі авто біля багатоповерхівок , хтось різав скати . Принаймі де живу я . А дочка із внуками , із Германії, каже ріжуть то там , то там кожен тиждень . У неї порізали 2 рази.
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13.02.2024 21:35 Ответить
Як страшно на Німеччині жити. Один кримінал, та наркомани.
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13.02.2024 21:50 Ответить
Не вірю! До речи, страховка покриває шаден у випадку вандалізму.
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13.02.2024 21:54 Ответить
ну в Ха до війни різали..з калорадками машини..сам й різав))))
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13.02.2024 22:39 Ответить
Був у майора Дєєва таварисч - майор Пєтров..
вмєстє рєзалі скати в мєстєчке Дуссельдорфф,
вместе бівали украінцев, гуляющих по ночам,
вместє долбілісь в сраку, аналоговнетно урча..
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13.02.2024 21:22 Ответить
Це висер "корінного" німця для понаєхів. Не їдьте, і так жрати немає чого.
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13.02.2024 21:52 Ответить
Це тільки ваші вологі фантазії, там були свідки, які все бачили й точно ні про що таке не розказували..
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13.02.2024 21:42 Ответить
Что вы несёте?! Перед законом все равны? Значит преступник сядет в тюрьму. Особенно в Германии. Преступнику видимо мама не объяснила, что он в Германии. Где работают законы, а не понятия. И даже если ребенок послал немца на юг, немец вызывает полицию, а не бьёт другого человека. Потому что он знает, что закон на его стороне. Поменяйте методичку.
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13.02.2024 22:02 Ответить
маю одне зауваження. однак суттєве. німці - народ одноосібний сам по собі, вони не дуже товариські і важко сходяться з чужими людьми. надзвичайно.

Звідси висновок, що крім питання щодо самих арабів і їх поведінки (цивілізаційних звичок), то німці до них самі не дуже відкриті.

Щодо соціаларма і т.д. В таких органах на низових місцях частенько сидять німецькі представники української групи "73%" з м'яко кажучи не надто великим інтелектом. Це загальне зауваження (те, що я знаю про такі речі). І вони дійсно досить частенько хочуть поселити в тимчасове житло українців з їх правилами до саме тих сирійців чи курдів, які ще учора готували на вогні і ходили по потребі за аул в пустелю чи підтиралися каменями (так-так). Виникає нездорова ситуація через різний рівень розуміння цивілізаційного співіснування. Німці ж самі найчастіше (рекомендація від них - ми проблему то створили своєю недолугою діяльністю, а ви, якщо що, то використовуйте поліцію) від цього максимально дистанціюються на низових рівнях, бо бажають мати з вихідцями з Африки і Азії мінімальні контакти.

Тому я вірю, що така розмова могла бути і що головне, там існують реальні підстави до таких вимог.

Розумним і тим, які готові думати рекомендую прочитати книгу німця Тіло Сарацина "Німеччина. Самоліквідація". Там є контроверсійні моменти, але вони суті не змінюють щодо асиміляції вказаних груп мігрантів з Африки і Близького Сходу. Статистика - велика і незаперечна штука.
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13.02.2024 22:20 Ответить
От цікаво,чому оце підленьке якесь річард голдрінг,пробує всім втюхати,що 73% -з не дуже високим інтелектом.При цьому наводить аналогію -українці з німцями.
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14.02.2024 00:00 Ответить
тому що природа така, ось ти - хочеш апелювати, а нічого крім переходу на особистості і вульгарні обзивання - не виходить. А це через те, що твій рівень розвитку, освіта, досвід і світогляд тих же 73%. як я писав: статистика - видатна наука. Вона говорить про те, що таких, як ти в кожній країні мінімум 70%.

З цього приводу можна прочитати Джейсона Бреннона "Проти демократії", але не тобі. Для тебе це занадто розумна книга.
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14.02.2024 11:16 Ответить
Від голдрінга смердить кацапом і "лаптями" за 1000 кілометрів.Таке зверхнє ставлення над іншими націями.Сирійці і курди-підтиралися камінням?Це ж яким тупим треба бути,щоб про таке писати.Дурню і нікчемо кацапська,мусульмани з дитинства привчені до підмивання як срак так і пісюнів,після кожного випорожнення.Тобі, гнилому, чиї родичі крали унітази в Україні-така чистота і не сниться.Вони ж кочуючі на конях і верблюдах -повинні зад тримати чистіше,ніж твої гнилі зуби в смердячому роті-бо сідлом розіб*є брудний зад до крові,телепню.
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14.02.2024 00:08 Ответить
так, камінням. ти читай коран, а не вонякай тут. тому тупий тут ти, просто апологет невігластва.
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14.02.2024 11:11 Ответить
Отак без своєї країни будемо скитатись і побиратись як курди, отримуючи піздюлєй і принижень від кацапів і їх прихильників.
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13.02.2024 21:59 Ответить
поэтому нигде нет лучше чем дома. Родина, какая бы она не была - она одна.
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13.02.2024 23:50 Ответить
Багато так званої немчури то сами що понаїхало в 90х роках совкової кацапні, з сибиру,казахстану,гавностану, тощо.!!!чоловіки для етнічних немок,як привід с'******* із совка !
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13.02.2024 22:23 Ответить
ну,тут у московії та зе-хвороби збігаються цілі-і ті,і ті бажають нашкодити українцям де б вони не були,тому це міг бути як "скрепоносец" так і зе-найманець
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13.02.2024 22:45 Ответить
А що в закусочної гема відеонаблюдения?
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13.02.2024 23:57 Ответить
 
 