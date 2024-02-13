В Германии вследствие нападения на почве ксенофобии получил травмы 15-летний украинец
Вблизи немецкого Дюссельдорфа совершено нападение на 15-летнего украинца. В результате инцидента юноша был травмирован.
Об этом сообщила германская полиция, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Отмечается, что 15-летний украинец получил серьезные травмы в результате нападения на почве этнической ненависти в городе Мэттманн вблизи Дюссельдорфа.
По словам полиции, украинский подросток находился в закусочной в субботу вечером, когда незнакомец сделал ему ксенофобские замечания. После чего он внезапно ударил подростка по голове неизвестным предметом и скрылся.
В больнице выяснилось, что травмы парня гораздо серьезнее, чем считалось изначально, однако угрозы его жизни не было.
Свидетели описали нападающего как сильного и крепкого мужчину ростом около 1,92 метра. Ведется расследование.
Напомним, это уже не первый подобный случай в Германии. Ранее сообщалось, что там погиб игрок молодежной сборной Украины по баскетболу Владимир Ермаков. Позже появилась информация о том, что его убийцу задержали. Им оказался 15-летний немец с турецкими корнями.
Пожалуйста, подождите...
із серії: ридала вся маршрутка...
нікого не слухайте що вони нас поважають чи жаліють
вони бояться вихідців з півдня
до того ж ті не хочуть працювати
Ріпербану, по стоянкам авто на продаж разом з професійним автоперекупщиком московським євреєм. Він тоді ще казав, що в Гамбурзі на вулиці ти зустрінеш трьох турків, двох арабів, поляка, чеха, єврея і тільки пару німців. Скоріше за все так воно і було. Авто купив у обдовбаних арабів, які, так розумію, вкрали його за пару годин до того. Але документів було у них достатньо для перетину кордону і оформлення у нас. Буквально пару папірців. Такі були тоді часи.
Але там назбиралося всякої дармоїдської, в тім числі й кацапської, наволочі, що європейцям самим скоро доведеться сміятися на кутні...
вмєстє рєзалі скати в мєстєчке Дуссельдорфф,
вместе бівали украінцев, гуляющих по ночам,
вместє долбілісь в сраку, аналоговнетно урча..
Звідси висновок, що крім питання щодо самих арабів і їх поведінки (цивілізаційних звичок), то німці до них самі не дуже відкриті.
Щодо соціаларма і т.д. В таких органах на низових місцях частенько сидять німецькі представники української групи "73%" з м'яко кажучи не надто великим інтелектом. Це загальне зауваження (те, що я знаю про такі речі). І вони дійсно досить частенько хочуть поселити в тимчасове житло українців з їх правилами до саме тих сирійців чи курдів, які ще учора готували на вогні і ходили по потребі за аул в пустелю чи підтиралися каменями (так-так). Виникає нездорова ситуація через різний рівень розуміння цивілізаційного співіснування. Німці ж самі найчастіше (рекомендація від них - ми проблему то створили своєю недолугою діяльністю, а ви, якщо що, то використовуйте поліцію) від цього максимально дистанціюються на низових рівнях, бо бажають мати з вихідцями з Африки і Азії мінімальні контакти.
Тому я вірю, що така розмова могла бути і що головне, там існують реальні підстави до таких вимог.
Розумним і тим, які готові думати рекомендую прочитати книгу німця Тіло Сарацина "Німеччина. Самоліквідація". Там є контроверсійні моменти, але вони суті не змінюють щодо асиміляції вказаних груп мігрантів з Африки і Близького Сходу. Статистика - велика і незаперечна штука.
З цього приводу можна прочитати Джейсона Бреннона "Проти демократії", але не тобі. Для тебе це занадто розумна книга.