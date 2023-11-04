В Германии группа россиян напала на украинцев

Группа из семи молодых россиян специально спровоцировала и напала на четырех украинцев в немецком городе Бремен.

По информации издания Bild, нападение произошло во вторник вечером, когда четверо украинцев (всем по 19 лет) сидели на скамейке в парке у главного железнодорожного вокзала, и к ним подошла группа россиян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По предварительным данным, семеро россиян искали возможность устроить потасовку, выкрикивая пророссийские лозунги (в частности "Свободу России"), и набросились на украинцев.

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Впоследствии 16-летний россиянин вытащил пистолет и ударил одного из украинцев по голове. После избиения нападавшие отобрали у него наручные часы и наушники и скрылись.

Как говорится в материале Bild, своевременно извещенные сотрудники федеральной полиции смогли арестовать 16-летнего россиянина и передать его законным опекунам.