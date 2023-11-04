РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10427 посетителей онлайн
Новости
24 684 65

В Германии группа россиян напала на украинцев

бремен

Группа из семи молодых россиян специально спровоцировала и напала на четырех украинцев в немецком городе Бремен.

По информации издания Bild, нападение произошло во вторник вечером, когда четверо украинцев (всем по 19 лет) сидели на скамейке в парке у главного железнодорожного вокзала, и к ним подошла группа россиян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По предварительным данным, семеро россиян искали возможность устроить потасовку, выкрикивая пророссийские лозунги (в частности "Свободу России"), и набросились на украинцев.

Смотрите также: В Польше местные напали на таксиста из Украины: "Мы тебя содержим". ВИДЕО

Впоследствии 16-летний россиянин вытащил пистолет и ударил одного из украинцев по голове. После избиения нападавшие отобрали у него наручные часы и наушники и скрылись.

Как говорится в материале Bild, своевременно извещенные сотрудники федеральной полиции смогли арестовать 16-летнего россиянина и передать его законным опекунам.

Автор: 

Германия (7076) нападение (2230) украинцы (3874)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+62
Суть кацапа. Вдарити вкрасти та тікати. ***** в сизрань на ****** родіну.
показать весь комментарий
04.11.2023 22:00 Ответить
+55
Треба влаштувати рашистам у Німеччині ніч довгих ножів.

У мене у Катовіце жодна російська падла собі такого не дозволить
показать весь комментарий
04.11.2023 22:02 Ответить
+42
Був по справам в Кракові у вересні, душу відвів на двох орках)))
показать весь комментарий
04.11.2023 22:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Суть кацапа. Вдарити вкрасти та тікати. ***** в сизрань на ****** родіну.
показать весь комментарий
04.11.2023 22:00 Ответить
У яку там Сизрань, коли скоїв пограбування?! Може, йому німецька тюрма здасться краще за рідну Сизрань, але то вже таке.
показать весь комментарий
04.11.2023 22:25 Ответить
"заарештувати 16-річного росіянина та передати його законним опікунам."
І де тюрма?
показать весь комментарий
04.11.2023 22:37 Ответить
Про це ж і питаю.
показать весь комментарий
04.11.2023 23:37 Ответить
Та ще й семеро на чотирьох - по федерастним панятиям це піпець яка доблесть!
показать весь комментарий
04.11.2023 22:26 Ответить
Треба влаштувати рашистам у Німеччині ніч довгих ножів.

У мене у Катовіце жодна російська падла собі такого не дозволить
показать весь комментарий
04.11.2023 22:02 Ответить
Був по справам в Кракові у вересні, душу відвів на двох орках)))
показать весь комментарий
04.11.2023 22:10 Ответить
Зато може польска падла собі таке дозволити щодо українців.
показать весь комментарий
05.11.2023 07:55 Ответить
а ти хто, канадієць? якого херососа ти тут печатаєш а ще не в окопі?
показать весь комментарий
04.11.2023 22:07 Ответить
Сказав, а хто невідомо. Ухилянт чи ні...
показать весь комментарий
04.11.2023 22:07 Ответить
Зрозумів. Коли тебе ********** у Канаді рашисти так і скажемо
показать весь комментарий
04.11.2023 22:08 Ответить
в 19ть важко зрозуміти хто ти..) навкруги романтика та якісь там виклики
показать весь комментарий
04.11.2023 22:08 Ответить
але в 19ть можна вже й ***** дати нормальної а не годинники віддавати
показать весь комментарий
04.11.2023 22:10 Ответить
Що ти мелеш??? Читай текст повідомлення уважно

сам куди втік?
показать весь комментарий
04.11.2023 22:10 Ответить
Гавкнуло, побачило, що прапорець не змінило , та й втекло
показать весь комментарий
04.11.2023 22:11 Ответить
А росіяни це й є кацапи безплеменні...
показать весь комментарий
04.11.2023 22:24 Ответить
вони так і називають себе - русаки, у них менталітет російський, більшість зі змішаних шлюбів
показать весь комментарий
04.11.2023 22:33 Ответить
Виселити всіх кацапів на їх родіну в мухосранськи!
показать весь комментарий
04.11.2023 22:05 Ответить
Это будет геноцид. Они любят жить и срать в Западной Европе. Так діди завещали.
показать весь комментарий
04.11.2023 22:08 Ответить
По смартгодиннику їх і вичислили. Дебіли - що й треба було довести.
показать весь комментарий
04.11.2023 22:07 Ответить
Свободу расії? А слабо це крикнути у самій расіі?
показать весь комментарий
04.11.2023 22:09 Ответить
Цікаво як в 16 річного пістолет опинився. Німеччина це не США. Гопота максимум ножі чи кастети носить.
показать весь комментарий
04.11.2023 22:09 Ответить
У вільному продажі дуже реалістичні копії на СО2 балонах,іграшки,але око вибити сталевою кулькою може.
показать весь комментарий
04.11.2023 22:59 Ответить
Нам нічого не залишається, окрім, як писав їхній ******** письменник " піздячіть на самом фундамєнтальном уровнє ".
показать весь комментарий
04.11.2023 22:10 Ответить
Кацапи і в Африці , придурочні кацапи 😠
показать весь комментарий
04.11.2023 22:15 Ответить
а 16річний рососіянин, це як - громадянин рососіі, чи луГандон або крисчанін з укр. паспортом????
показать весь комментарий
04.11.2023 22:15 Ответить
Не тупи і не впроваджуй наративи про те , що ОРДЛО і Крим - російськи

Звичайний рашиське бидло. Толпою на пару українців . На це вони гаразди
показать весь комментарий
04.11.2023 22:21 Ответить
Передали опікунам а далі що, пальчиком насварять бо це ж дєтьониш?
показать весь комментарий
04.11.2023 22:17 Ответить
Мабуть з опікунів спитають по закону
показать весь комментарий
04.11.2023 22:20 Ответить
То найгірша кара - любити родіну на родіні,а не в Німеччині))
показать весь комментарий
04.11.2023 22:46 Ответить
Нажаль наші молоді люди буває поводять себе в публічних місцях як росіяни: матюччя, розмови як вони нажерлися алкоголю на дискотеці вчора і побилися п'яні.

Є звичайно і нормальних багато. Працюють, вчаться. Але є і бидло, яке від росіян не відрізниш.
показать весь комментарий
04.11.2023 22:19 Ответить
а іх і не треба відрізняти, бо це і є - КАЦАПИ(луГандони, криСчани і т. д.) але у них, нажаль, паспорта украінські!!
показать весь комментарий
04.11.2023 22:24 Ответить
я уверен что на молодых людей напали именно потому что они либо размовляли Украинською либо поводились як Украинци,при любом другом раскладе их бы не тронули.
показать весь комментарий
04.11.2023 22:43 Ответить
кацапорилі украЫнциЫ, говорять по кацапскi з акцентом, який чути за кілометр, впевнений шо вони не говорили украінською!!
показать весь комментарий
04.11.2023 22:53 Ответить
я не в чём не уверен,всё выяснится потому что удалось поймать 16 летнего *******-он сдаст остальных....потом поглядим...немецкая вемида она конечно медленная,но действует как Гаротта
показать весь комментарий
04.11.2023 22:59 Ответить
ти вище написав - "я уверен"!!
показать весь комментарий
04.11.2023 23:07 Ответить
22.43-22.59 это целых 16 минут....учитывая поступающие данные...я думаю только идиот придерживается высказанного мнения игнорируя поступающую информацию
показать весь комментарий
04.11.2023 23:14 Ответить
то ти через кожних 16хв. будеш своі твердження змінювати?? А ти ТОЧНО етнічний німець???? Дуже цівава дефініція ідіотизму............
а може замість "я уверен" треба писати "думаю", або "ймовірно"..... etc, але про шо це я, ти ж - Не ідіот!!!!
показать весь комментарий
04.11.2023 23:26 Ответить
Я розумію група молодих українців, бо вимушено їх на Заході багато. А що роблять там групи молодих росіян?
показать весь комментарий
04.11.2023 22:26 Ответить
см.ниже
показать весь комментарий
04.11.2023 22:44 Ответить
К сожалению это не были "россияне"-это были такие же этнические немци как и я родом с ********* или Казахстана...воспитаны совками,сами стали совками...русский телевизор и.т.д.
мне за этих тварей очень стыдно.
показать весь комментарий
04.11.2023 22:39 Ответить
Я случайно встретился летом в Тунисе с туристами из Германии, как оказалось родом из Сибири. Это дремучий совок еще и агрессивний.
показать весь комментарий
04.11.2023 22:52 Ответить
А каким боком там опекуны? Он, что - сирота?
показать весь комментарий
05.11.2023 01:49 Ответить
шукали можливість влаштувати бійку, вигукуючи проросійські гасла (зокрема "Свободу Росії")
---
точно не россияне
показать весь комментарий
04.11.2023 22:49 Ответить
наша местная немецкая вата ....орут " слава расиси"...им хорошо-им удобно родину ***** из Германии любить
показать весь комментарий
04.11.2023 22:54 Ответить
Скоріше за все ці "росіяні" якийсь чурбани,
показать весь комментарий
04.11.2023 23:39 Ответить
Гопота - второе, а то и третье поколение репатриантов откуда-нибудь из Казахстана. Не все такие, но часто.
показать весь комментарий
05.11.2023 00:16 Ответить
Є завжди дієвий рецепт - маскаляку на гіляку
показать весь комментарий
04.11.2023 23:41 Ответить
Пройшов за посиланням Bild, а там ось це. А ви хвилюєтеся через підліткове пограбування. (Скрін з Bild переклав транслейтером)

показать весь комментарий
04.11.2023 23:56 Ответить
Можна вивести Кацапа з Рашистії але Рашиста з Кацапа вивезти неможливо!
показать весь комментарий
05.11.2023 00:04 Ответить
Кацапи себе добре в німців почуваються. Живуть собі там, ніхто їм мордяки не товче. Цікава натура кацапні, лише коли в в зграю скупчаться, поводяться як дикуни. Якими вони по суті і являються.
показать весь комментарий
05.11.2023 00:34 Ответить
показать весь комментарий
05.11.2023 01:30 Ответить
Північний Захід Німеччини- найбільш проросійська її частина. Хз чого так
показать весь комментарий
05.11.2023 03:20 Ответить
Вдарив пістолетом по голові, а поліція його спіймала і передала його законним опікунам. ПІСТОЛЕТОМ? Можна просто так 16-річному носити пістолет?
показать весь комментарий
05.11.2023 05:16 Ответить
"Усім по 19 років"... не засуджую, але чому і як вони там опинились?
показать весь комментарий
05.11.2023 05:47 Ответить
Єто другоє(с)
Просто у батьків є гроші або зв'язки для виїзду з країни.
показать весь комментарий
05.11.2023 07:53 Ответить
Там русняков-липовых фольксдойче как нерезанных собак.
показать весь комментарий
05.11.2023 07:32 Ответить
Українці - це ті хто живе в Україні.
Яким чином ці 19-річні кабєля опинилися в Німеччині при закритих кордонах?
Не виправдовую рашистів, однак какли ухилянти заслужили таке відношення
показать весь комментарий
05.11.2023 07:51 Ответить
Може виїхали коли їм було 17???
показать весь комментарий
05.11.2023 08:46 Ответить
"Какли" говоришь, ну-ну ...
Как там у вас "за поребриком" снег уже выпал?
показать весь комментарий
05.11.2023 13:01 Ответить
...видимо скоро мокшей будут вешать на деревах..
показать весь комментарий
05.11.2023 12:28 Ответить
 
 