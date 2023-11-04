В Германии группа россиян напала на украинцев
Группа из семи молодых россиян специально спровоцировала и напала на четырех украинцев в немецком городе Бремен.
По информации издания Bild, нападение произошло во вторник вечером, когда четверо украинцев (всем по 19 лет) сидели на скамейке в парке у главного железнодорожного вокзала, и к ним подошла группа россиян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По предварительным данным, семеро россиян искали возможность устроить потасовку, выкрикивая пророссийские лозунги (в частности "Свободу России"), и набросились на украинцев.
Впоследствии 16-летний россиянин вытащил пистолет и ударил одного из украинцев по голове. После избиения нападавшие отобрали у него наручные часы и наушники и скрылись.
Как говорится в материале Bild, своевременно извещенные сотрудники федеральной полиции смогли арестовать 16-летнего россиянина и передать его законным опекунам.
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І де тюрма?
У мене у Катовіце жодна російська падла собі такого не дозволить
сам куди втік?
Звичайний рашиське бидло. Толпою на пару українців . На це вони гаразди
Є звичайно і нормальних багато. Працюють, вчаться. Але є і бидло, яке від росіян не відрізниш.
а може замість "я уверен" треба писати "думаю", або "ймовірно"..... etc, але про шо це я, ти ж - Не ідіот!!!!
мне за этих тварей очень стыдно.
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точно не россияне
Просто у батьків є гроші або зв'язки для виїзду з країни.
Яким чином ці 19-річні кабєля опинилися в Німеччині при закритих кордонах?
Не виправдовую рашистів, однак какли ухилянти заслужили таке відношення
Как там у вас "за поребриком" снег уже выпал?