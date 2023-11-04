У Німеччині група росіян напала на українців
Група з семи молодих росіян навмисно спровокувала та напала на чотирьох українців у німецькому місті Бремен.
За інформацією видання Bild, напад стався у вівторок ввечері, коли четверо українців (усім по 19 років) сиділи на лавці в парку біля головного залізничного вокзалу, і до них підійшла група росіян, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
За попередніми даними, семеро росіян шукали можливість влаштувати бійку, вигукуючи проросійські гасла (зокрема "Свободу Росії"), та накинулися на українців.
Згодом 16-річний росіянин витягнув пістолет та вдарив одного з українців по голові. Після побиття нападники відібрали в нього наручний годинник і навушники та втекли.
Як йдеться у матеріалі Bild, своєчасно сповіщені співробітники федеральної поліції змогли заарештувати 16-річного росіянина та передати його законним опікунам.
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І де тюрма?
У мене у Катовіце жодна російська падла собі такого не дозволить
сам куди втік?
Звичайний рашиське бидло. Толпою на пару українців . На це вони гаразди
Є звичайно і нормальних багато. Працюють, вчаться. Але є і бидло, яке від росіян не відрізниш.
а може замість "я уверен" треба писати "думаю", або "ймовірно"..... etc, але про шо це я, ти ж - Не ідіот!!!!
мне за этих тварей очень стыдно.
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точно не россияне
Просто у батьків є гроші або зв'язки для виїзду з країни.
Яким чином ці 19-річні кабєля опинилися в Німеччині при закритих кордонах?
Не виправдовую рашистів, однак какли ухилянти заслужили таке відношення
Как там у вас "за поребриком" снег уже выпал?