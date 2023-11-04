УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8251 відвідувач онлайн
Новини
24 684 65

У Німеччині група росіян напала на українців

бремен

Група з семи молодих росіян навмисно спровокувала та напала на чотирьох українців у німецькому місті Бремен.

За інформацією видання Bild, напад стався у вівторок ввечері, коли четверо українців (усім по 19 років) сиділи на лавці в парку біля головного залізничного вокзалу, і до них підійшла група росіян, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За попередніми даними, семеро росіян шукали можливість влаштувати бійку, вигукуючи проросійські гасла (зокрема "Свободу Росії"), та накинулися на українців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Польщі побили українських підлітків, затримано трьох підозрюваних

Згодом 16-річний росіянин витягнув пістолет та вдарив одного з українців по голові. Після побиття нападники відібрали в нього наручний годинник і навушники та втекли.

Як йдеться у матеріалі Bild, своєчасно сповіщені співробітники федеральної поліції змогли заарештувати 16-річного росіянина та передати його законним опікунам.

Автор: 

Німеччина (7487) напад (1140) українці (2548)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+62
Суть кацапа. Вдарити вкрасти та тікати. ***** в сизрань на ****** родіну.
показати весь коментар
04.11.2023 22:00 Відповісти
+55
Треба влаштувати рашистам у Німеччині ніч довгих ножів.

У мене у Катовіце жодна російська падла собі такого не дозволить
показати весь коментар
04.11.2023 22:02 Відповісти
+42
Був по справам в Кракові у вересні, душу відвів на двох орках)))
показати весь коментар
04.11.2023 22:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Суть кацапа. Вдарити вкрасти та тікати. ***** в сизрань на ****** родіну.
показати весь коментар
04.11.2023 22:00 Відповісти
У яку там Сизрань, коли скоїв пограбування?! Може, йому німецька тюрма здасться краще за рідну Сизрань, але то вже таке.
показати весь коментар
04.11.2023 22:25 Відповісти
"заарештувати 16-річного росіянина та передати його законним опікунам."
І де тюрма?
показати весь коментар
04.11.2023 22:37 Відповісти
Про це ж і питаю.
показати весь коментар
04.11.2023 23:37 Відповісти
Та ще й семеро на чотирьох - по федерастним панятиям це піпець яка доблесть!
показати весь коментар
04.11.2023 22:26 Відповісти
Треба влаштувати рашистам у Німеччині ніч довгих ножів.

У мене у Катовіце жодна російська падла собі такого не дозволить
показати весь коментар
04.11.2023 22:02 Відповісти
Був по справам в Кракові у вересні, душу відвів на двох орках)))
показати весь коментар
04.11.2023 22:10 Відповісти
Зато може польска падла собі таке дозволити щодо українців.
показати весь коментар
05.11.2023 07:55 Відповісти
а ти хто, канадієць? якого херососа ти тут печатаєш а ще не в окопі?
показати весь коментар
04.11.2023 22:07 Відповісти
Сказав, а хто невідомо. Ухилянт чи ні...
показати весь коментар
04.11.2023 22:07 Відповісти
Зрозумів. Коли тебе ********** у Канаді рашисти так і скажемо
показати весь коментар
04.11.2023 22:08 Відповісти
в 19ть важко зрозуміти хто ти..) навкруги романтика та якісь там виклики
показати весь коментар
04.11.2023 22:08 Відповісти
але в 19ть можна вже й ***** дати нормальної а не годинники віддавати
показати весь коментар
04.11.2023 22:10 Відповісти
Що ти мелеш??? Читай текст повідомлення уважно

сам куди втік?
показати весь коментар
04.11.2023 22:10 Відповісти
Гавкнуло, побачило, що прапорець не змінило , та й втекло
показати весь коментар
04.11.2023 22:11 Відповісти
А росіяни це й є кацапи безплеменні...
показати весь коментар
04.11.2023 22:24 Відповісти
вони так і називають себе - русаки, у них менталітет російський, більшість зі змішаних шлюбів
показати весь коментар
04.11.2023 22:33 Відповісти
Виселити всіх кацапів на їх родіну в мухосранськи!
показати весь коментар
04.11.2023 22:05 Відповісти
Это будет геноцид. Они любят жить и срать в Западной Европе. Так діди завещали.
показати весь коментар
04.11.2023 22:08 Відповісти
По смартгодиннику їх і вичислили. Дебіли - що й треба було довести.
показати весь коментар
04.11.2023 22:07 Відповісти
Свободу расії? А слабо це крикнути у самій расіі?
показати весь коментар
04.11.2023 22:09 Відповісти
Цікаво як в 16 річного пістолет опинився. Німеччина це не США. Гопота максимум ножі чи кастети носить.
показати весь коментар
04.11.2023 22:09 Відповісти
У вільному продажі дуже реалістичні копії на СО2 балонах,іграшки,але око вибити сталевою кулькою може.
показати весь коментар
04.11.2023 22:59 Відповісти
Нам нічого не залишається, окрім, як писав їхній ******** письменник " піздячіть на самом фундамєнтальном уровнє ".
показати весь коментар
04.11.2023 22:10 Відповісти
Кацапи і в Африці , придурочні кацапи 😠
показати весь коментар
04.11.2023 22:15 Відповісти
а 16річний рососіянин, це як - громадянин рососіі, чи луГандон або крисчанін з укр. паспортом????
показати весь коментар
04.11.2023 22:15 Відповісти
Не тупи і не впроваджуй наративи про те , що ОРДЛО і Крим - російськи

Звичайний рашиське бидло. Толпою на пару українців . На це вони гаразди
показати весь коментар
04.11.2023 22:21 Відповісти
Передали опікунам а далі що, пальчиком насварять бо це ж дєтьониш?
показати весь коментар
04.11.2023 22:17 Відповісти
Мабуть з опікунів спитають по закону
показати весь коментар
04.11.2023 22:20 Відповісти
То найгірша кара - любити родіну на родіні,а не в Німеччині))
показати весь коментар
04.11.2023 22:46 Відповісти
Нажаль наші молоді люди буває поводять себе в публічних місцях як росіяни: матюччя, розмови як вони нажерлися алкоголю на дискотеці вчора і побилися п'яні.

Є звичайно і нормальних багато. Працюють, вчаться. Але є і бидло, яке від росіян не відрізниш.
показати весь коментар
04.11.2023 22:19 Відповісти
а іх і не треба відрізняти, бо це і є - КАЦАПИ(луГандони, криСчани і т. д.) але у них, нажаль, паспорта украінські!!
показати весь коментар
04.11.2023 22:24 Відповісти
я уверен что на молодых людей напали именно потому что они либо размовляли Украинською либо поводились як Украинци,при любом другом раскладе их бы не тронули.
показати весь коментар
04.11.2023 22:43 Відповісти
кацапорилі украЫнциЫ, говорять по кацапскi з акцентом, який чути за кілометр, впевнений шо вони не говорили украінською!!
показати весь коментар
04.11.2023 22:53 Відповісти
я не в чём не уверен,всё выяснится потому что удалось поймать 16 летнего *******-он сдаст остальных....потом поглядим...немецкая вемида она конечно медленная,но действует как Гаротта
показати весь коментар
04.11.2023 22:59 Відповісти
ти вище написав - "я уверен"!!
показати весь коментар
04.11.2023 23:07 Відповісти
22.43-22.59 это целых 16 минут....учитывая поступающие данные...я думаю только идиот придерживается высказанного мнения игнорируя поступающую информацию
показати весь коментар
04.11.2023 23:14 Відповісти
то ти через кожних 16хв. будеш своі твердження змінювати?? А ти ТОЧНО етнічний німець???? Дуже цівава дефініція ідіотизму............
а може замість "я уверен" треба писати "думаю", або "ймовірно"..... etc, але про шо це я, ти ж - Не ідіот!!!!
показати весь коментар
04.11.2023 23:26 Відповісти
Я розумію група молодих українців, бо вимушено їх на Заході багато. А що роблять там групи молодих росіян?
показати весь коментар
04.11.2023 22:26 Відповісти
см.ниже
показати весь коментар
04.11.2023 22:44 Відповісти
К сожалению это не были "россияне"-это были такие же этнические немци как и я родом с ********* или Казахстана...воспитаны совками,сами стали совками...русский телевизор и.т.д.
мне за этих тварей очень стыдно.
показати весь коментар
04.11.2023 22:39 Відповісти
Я случайно встретился летом в Тунисе с туристами из Германии, как оказалось родом из Сибири. Это дремучий совок еще и агрессивний.
показати весь коментар
04.11.2023 22:52 Відповісти
А каким боком там опекуны? Он, что - сирота?
показати весь коментар
05.11.2023 01:49 Відповісти
шукали можливість влаштувати бійку, вигукуючи проросійські гасла (зокрема "Свободу Росії")
---
точно не россияне
показати весь коментар
04.11.2023 22:49 Відповісти
наша местная немецкая вата ....орут " слава расиси"...им хорошо-им удобно родину ***** из Германии любить
показати весь коментар
04.11.2023 22:54 Відповісти
Скоріше за все ці "росіяні" якийсь чурбани,
показати весь коментар
04.11.2023 23:39 Відповісти
Гопота - второе, а то и третье поколение репатриантов откуда-нибудь из Казахстана. Не все такие, но часто.
показати весь коментар
05.11.2023 00:16 Відповісти
Є завжди дієвий рецепт - маскаляку на гіляку
показати весь коментар
04.11.2023 23:41 Відповісти
Пройшов за посиланням Bild, а там ось це. А ви хвилюєтеся через підліткове пограбування. (Скрін з Bild переклав транслейтером)

показати весь коментар
04.11.2023 23:56 Відповісти
Можна вивести Кацапа з Рашистії але Рашиста з Кацапа вивезти неможливо!
показати весь коментар
05.11.2023 00:04 Відповісти
Кацапи себе добре в німців почуваються. Живуть собі там, ніхто їм мордяки не товче. Цікава натура кацапні, лише коли в в зграю скупчаться, поводяться як дикуни. Якими вони по суті і являються.
показати весь коментар
05.11.2023 00:34 Відповісти
показати весь коментар
05.11.2023 01:30 Відповісти
Північний Захід Німеччини- найбільш проросійська її частина. Хз чого так
показати весь коментар
05.11.2023 03:20 Відповісти
Вдарив пістолетом по голові, а поліція його спіймала і передала його законним опікунам. ПІСТОЛЕТОМ? Можна просто так 16-річному носити пістолет?
показати весь коментар
05.11.2023 05:16 Відповісти
"Усім по 19 років"... не засуджую, але чому і як вони там опинились?
показати весь коментар
05.11.2023 05:47 Відповісти
Єто другоє(с)
Просто у батьків є гроші або зв'язки для виїзду з країни.
показати весь коментар
05.11.2023 07:53 Відповісти
Там русняков-липовых фольксдойче как нерезанных собак.
показати весь коментар
05.11.2023 07:32 Відповісти
Українці - це ті хто живе в Україні.
Яким чином ці 19-річні кабєля опинилися в Німеччині при закритих кордонах?
Не виправдовую рашистів, однак какли ухилянти заслужили таке відношення
показати весь коментар
05.11.2023 07:51 Відповісти
Може виїхали коли їм було 17???
показати весь коментар
05.11.2023 08:46 Відповісти
"Какли" говоришь, ну-ну ...
Как там у вас "за поребриком" снег уже выпал?
показати весь коментар
05.11.2023 13:01 Відповісти
...видимо скоро мокшей будут вешать на деревах..
показати весь коментар
05.11.2023 12:28 Відповісти
 
 