У Німеччині група росіян напала на українців

Група з семи молодих росіян навмисно спровокувала та напала на чотирьох українців у німецькому місті Бремен.

За інформацією видання Bild, напад стався у вівторок ввечері, коли четверо українців (усім по 19 років) сиділи на лавці в парку біля головного залізничного вокзалу, і до них підійшла група росіян, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За попередніми даними, семеро росіян шукали можливість влаштувати бійку, вигукуючи проросійські гасла (зокрема "Свободу Росії"), та накинулися на українців.

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Згодом 16-річний росіянин витягнув пістолет та вдарив одного з українців по голові. Після побиття нападники відібрали в нього наручний годинник і навушники та втекли.

Як йдеться у матеріалі Bild, своєчасно сповіщені співробітники федеральної поліції змогли заарештувати 16-річного росіянина та передати його законним опікунам.