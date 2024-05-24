В Польше украинец выпал из окна четвертого этажа и разбился насмерть
В польском городе Калиш гражданин Украины погиб в результате падения с четвертого этажа.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом пишет издание Super Express.
В сообщении говорится, что трагедия произошла в среду вечером в одном из многоэтажных домов. Спасательные службы, прибывшие на место происшествия, безрезультатно пытались реанимировать мужчину, который выпал из окна с четвертого этажа.
"О происшествии сообщено прокуратуру, которая начала расследование. По делу задержаны двое мужчин 37 и 45 лет",- рассказал представитель Окружной прокуратуры в городе Острув Великопольский Мацей Мелер.
Недавно Цензор.НЕТ писал, что в немецком городе Дортмунд на улице напали с ножом на 15-летнего украинца. Он получил травмы и был госпитализирован.
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(можлива причина самогубства, не отримав аусвайсв, у амбасаді)
випадай з вікна на траву скільки заманеться і живий досі 😬
прийде олень небритий та неголений це максимум
падіння з 4-го поверху важко 🙁