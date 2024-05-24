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Новости
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В Польше украинец выпал из окна четвертого этажа и разбился насмерть

В Польщі загинув українець

В польском городе Калиш гражданин Украины погиб в результате падения с четвертого этажа.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом пишет издание Super Express.

В сообщении говорится, что трагедия произошла в среду вечером в одном из многоэтажных домов. Спасательные службы, прибывшие на место происшествия, безрезультатно пытались реанимировать мужчину, который выпал из окна с четвертого этажа.

"О происшествии сообщено прокуратуру, которая начала расследование. По делу задержаны двое мужчин 37 и 45 лет",- рассказал представитель Окружной прокуратуры в городе Острув Великопольский Мацей Мелер.

Недавно Цензор.НЕТ писал, что в немецком городе Дортмунд на улице напали с ножом на 15-летнего украинца. Он получил травмы и был госпитализирован.

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Автор: 

Польша (8405) смерть (9216) украинцы (3861)


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Топ комментарии
+8
Зрозумів мабуть за кого проголосував у 2019 році
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24.05.2024 02:45
+5
небезпечне там життя.
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24.05.2024 02:11
+3
І вік призивний. Був.
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24.05.2024 06:16
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небезпечне там життя.
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24.05.2024 02:11 Ответить
Я думаю тут ключове слово "бухло".
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24.05.2024 02:16 Ответить
думаю, що тут ключове слово "вата в голові".
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24.05.2024 02:28 Ответить
Або допомогли, хоа напевно сам, а далі питання.. чого.. хто.. куди і як..., чи то зе, чи о пе, насправді, до сраки...
(можлива причина самогубства, не отримав аусвайсв, у амбасаді)
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24.05.2024 06:07 Ответить
щож поробиш... мабуть така доля всіх, хто не отримав аусвайс у амбасаді.
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24.05.2024 07:14 Ответить
Зрозумів мабуть за кого проголосував у 2019 році
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24.05.2024 02:45 Ответить
от тому я живу у одноповерховому будинку
випадай з вікна на траву скільки заманеться і живий досі 😬
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24.05.2024 05:57 Ответить
А как же мишки гризли? Они любят тех кто падают на зеленую травку.
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24.05.2024 06:00 Ответить
в нас мішок гризлі років 150 вженема, пардон мій хранцузький
прийде олень небритий та неголений це максимум
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24.05.2024 06:37 Ответить
Ще краще жити в подвалі, якщо впадеш, то тільки вгору, але ж тоді закон всесвітнього тяжіння порушується.
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24.05.2024 07:52 Ответить
І вік призивний. Був.
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24.05.2024 06:16 Ответить
І скільки ж років було небіжчику?
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24.05.2024 09:23 Ответить
От якби покійний відгукнувся на зов лідєра України та повернувся на батьківщину то й би залишився живим,по крайній мірі на деякий період своєй жизні.
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24.05.2024 06:53 Ответить
Мабуть спочатку вбили , а потім викинули , бо розбитися після
падіння з 4-го поверху важко 🙁
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24.05.2024 07:12 Ответить
Нахріна такі "новини"? Поступово сповзаєте в лайно...
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24.05.2024 07:15 Ответить
Такі негативні новини повинні мотивувати населення повертатись у вільну і безпечну Україну
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24.05.2024 07:42 Ответить
Сарказм, я сподіваюсь((
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24.05.2024 11:11 Ответить
А ви кмітливі )
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24.05.2024 14:57 Ответить
Чувак був призовного віку. Значить - ухилянт.
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24.05.2024 07:23 Ответить
А скільки йому було років?
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24.05.2024 09:25 Ответить
Бухло і наркота до добра не приводять!
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24.05.2024 07:29 Ответить
Де тут про бухло і наркоту?
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24.05.2024 09:26 Ответить
Очень важная новость!
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24.05.2024 07:30 Ответить
в крижопле и жмеринке сегодня тоже наверное ктото от инфаркта а ктото и от наезда на дороге сбит,смісл таких новостей? а сколько померших в индии и китаи за день,наверное сумаммарные кацапские и наши потери 200ми на войне за 2 года как у них обыч.смертность за 1 день.
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24.05.2024 08:05 Ответить
Держава ніяк не може повернути військовозобов'язаних що виїхали, тому постійно з'являються такі негативні новини, щоб якось вплинути на співвітчизників-втікачів. А оскільки більшість виїхали до Польщі і Німеччини, то відповідно з цих країн і з'являються подібні страшилки. Все дуже просто. Треба тільки зрозуміти, хто являється цільовою аудиторією подібних новин.
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24.05.2024 08:53 Ответить
Дійсно, в ЄС навкруги одні вороги, це тільки в рашці брати.
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24.05.2024 09:29 Ответить
Вирішив пришвидшити покидання з Польщі...
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24.05.2024 10:41 Ответить
 
 