Польща перестала бути привабливою для українських сезонних працівників: У країнах західної Європи можна заробляти втричі більше
Роботодавцям у Польщі стає все складніше знайти працівників на сезонні роботи, незважаючи на зростання зарплат.
Про йдеться в повідомленні Міграційної платформи EWL, передає ЕП.
"Польща вже другий рік поспіль відчуває серйозний кадровий голод у літній сезон. Це пов'язано з тим, що українці, які зазвичай приїжджали до Польщі на сезонні роботи, тепер також можуть заробляти у Німеччині, Нідерландах чи інших країнах Західної Європи вдвічі-втричі більше", – зазначила директорка рекрутації Міграційної платформи EWL Мар'яна Семенюк.
Зазначається, що на сезонних роботах нині можна заробити 5-9 тис. злотих (50-91 тис. грн).
"Це короткострокова робота в агросекторі, де зарплата залежить від кількості робочих годин і продуктивності. Така робота підходить людям, які звикли до фізичної роботи. В основному її обирають українці, які живуть в селах і мають власні господарства", – додала Семенюк.
За її словами, також це може бути сезонна робота на будівництві чи логістичних складах з пакування одягу.
"З огляду на наближення сезону розпродажів кількість вакансій в сфері логістики значно збільшується. Роботодавці в сфері послуг та готельному бізнесі нарікають на те, що складно найти працівників на зарплату в 6 тис. злотих нетто (60,6 тис. грн)" – сказано в повідомленні.
Також зазначається, що дефіцит транспортної галузі теж вагомий. За різними оцінками, не вистачає від 150 тис. до 300 тис. водіїв.
Посол України в Польщі Василь Зварич раніше заявив, що кількість українців, котрі прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зменшилася з 1,3 млн до 950 тис.
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бидлоукраїнці не хочуть повертатися в Україну дуумає Гетьманцев з Зеленським Щодня якісь покращення приймаємо .Неблагодарні ....
Чи, перепрошую, я тебе неправильно зрозумів? Ну так висловлюйся чіткіше, хоча...
Коли я вже почую, що гребаний квартал 95 щось, бодай щось передасть до ЗСУ?
Яких ще
рехвормпередач вам не вистачає?
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про декриміналізацію крадіжок
вартістю до 4 552 гривень.
Україна:
заробляєш 8000грн, зняти квартиру 4000, комуналка нехай 1200, зв`язок 120грн, інтернет 100грн, цигарки пачка с кільки зараз (я не курю) гривень 20? все що залишається - купити пожерти. Живеш від зарплати до зарплати.
Німеччина:
заробляєш на тійже роботі 1500євро, квартира 700євро, комуналка 180євро, інтернет 45 євро, зв`язок 10 евро, цигарки пачка 10+ євро, все що залишається - купити пожерти. Живеш від зарплати до зарплати.
якщо працюєш на більше кращій роботі, то що там що там пропорційно рівень життя покращується.
Про які порядки мова? Чи ви дійсно вірите, що приїхавши в іншу країну без мови ви одразу будете по 3-4к євро отримувати?)) Це років через 5-10 і то, якщо мізки є. В розвинутих країнах соціалка краще, в Німеччині на дитину будуть доплачувати (кіндергельт) якщо втратиш роботу - будуть підтримувати ітд ітп, в цьому так, дійсно краще, алеж всі чомусь рахують зарплати, так он вони вище)))
Умовний айтішник якого в Україні приписують майже в мільйонери якщо переїде на ПМЖ в країну на яку працює то буде отримувати ЗП на рівні водія трамвая або трохи більше касира в супермаркеті, бо його ЗП це звичайна ЗП в Європі для Європи і зовсім інше - для України. Так от, краще йому буде на порядки при переїзді? А якщо ти працюєш в умовному макдакі і не маєш ні освіти ні хати в Україні то звісно, який сенс повертатись, все теж саме буде і там тільки в кращих умовах, але це я вже вкотре повторююсь і надіюсь в останне.
навіщо платити більше
ну і що, що навіть відео скиду в телезі не можеш без підгрузок подивись, зате "безліміт"...
Я же писав про безлім без тротлінгу, який люди використовують замість кабельного по різним причинам або коли чекають місяці на підключення.
В нас розтаможка авітівок коштує 2500 євро,хоча ціна самої такої автівки в Німеччині 1500 євро.Раніше мотивували це тим,що наче підтримка власного виробника.Але українські автівки гірші 20 літнього Гольфа.
В нас не має бути така розтаможка.Бо в нас не роблять авто як таке.І за захист довкілля також смішно.Тут срані жигулі і якісь вантажівки типу зіл димлять чорним димом.
Німеччина передова країна.
Знаєш скільки коштує ТО? скільки коштує отримати права? скільки коштує банальная страховка авто? я останню брав за 1200грн і це не гола а з бонусами, а в Німеччині в середньому 300 євро і так на все, тому не треба порівнювати різні країни по будь якому одному параметру як 1 до 1, що по зарплатам що по ціні розтаможки... одне компенсується іншим.
Я свою таможив якраз в 2019 році то віддав 65тис грн, але це не гольф 20 річний був... да і не буде таможня 20 річного гольфа за 1500євро коштувати 2500, десь три з копійками на номерах стане і то, більше через вік, що правильно.
Приїжджайте в Укураїну,навіщо під німецьким прапорцем бідкатись? Ваш допис смердить тим,про що москалі чи білоруси пишутьб і говорять.
В Україні за мінімалку навіть прохарчуватися не вистачить.А це найбазовіша потреба і показник.І ніколи за мінімалку не можливо було прохарчуватися.А мінімальна пенсія це взагалі пі..ець.І це також показник.Наші люди в Німеччині доглядають за пенсіонерами і заробляють гроші.Де в нас таке є? Маю на увазі масово?
Незамінних нема. Це мають розуміти однаковою мірою і польскі роботодавці і українські працівники. І коли робочі стосунки почнуть формуватися не з позиції "та куди ви без нас в х... дінетеся", а з позиції "для мене краще ти, ніж хтось інший" тоді може і буде всім щастя.