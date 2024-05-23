Польща перестала бути привабливою для українських сезонних працівників: У країнах західної Європи можна заробляти втричі більше

Роботодавцям у Польщі стає все складніше знайти працівників на сезонні роботи, незважаючи на зростання зарплат.

Про йдеться в повідомленні Міграційної платформи EWL, передає ЕП.

"Польща вже другий рік поспіль відчуває серйозний кадровий голод у літній сезон. Це пов'язано з тим, що українці, які зазвичай приїжджали до Польщі на сезонні роботи, тепер також можуть заробляти у Німеччині, Нідерландах чи інших країнах Західної Європи вдвічі-втричі більше", – зазначила директорка рекрутації Міграційної платформи EWL Мар'яна Семенюк.

Зазначається, що на сезонних роботах нині можна заробити 5-9 тис. злотих (50-91 тис. грн).

"Це короткострокова робота в агросекторі, де зарплата залежить від кількості робочих годин і продуктивності. Така робота підходить людям, які звикли до фізичної роботи. В основному її обирають українці, які живуть в селах і мають власні господарства", – додала Семенюк.

За її словами, також це може бути сезонна робота на будівництві чи логістичних складах з пакування одягу.

"З огляду на наближення сезону розпродажів кількість вакансій в сфері логістики значно збільшується. Роботодавці в сфері послуг та готельному бізнесі нарікають на те, що складно найти працівників на зарплату в 6 тис. злотих нетто (60,6 тис. грн)" – сказано в повідомленні.

Також зазначається, що дефіцит транспортної галузі теж вагомий. За ​​різними оцінками, не вистачає від 150 тис. до 300 тис. водіїв.

Посол України в Польщі Василь Зварич раніше заявив, що кількість українців, котрі прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зменшилася з 1,3 млн до 950 тис.