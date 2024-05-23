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Новини
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Польща перестала бути привабливою для українських сезонних працівників: У країнах західної Європи можна заробляти втричі більше

кордон,польща

Роботодавцям у Польщі стає все складніше знайти працівників на сезонні роботи, незважаючи на зростання зарплат.

Про йдеться в повідомленні Міграційної платформи EWL, передає ЕП.

"Польща вже другий рік поспіль відчуває серйозний кадровий голод у літній сезон. Це пов'язано з тим, що українці, які зазвичай приїжджали до Польщі на сезонні роботи, тепер також можуть заробляти у Німеччині, Нідерландах чи інших країнах Західної Європи вдвічі-втричі більше", – зазначила директорка рекрутації Міграційної платформи EWL Мар'яна Семенюк.

Зазначається, що на сезонних роботах нині можна заробити 5-9 тис. злотих (50-91 тис. грн).

"Це короткострокова робота в агросекторі, де зарплата залежить від кількості робочих годин і продуктивності. Така робота підходить людям, які звикли до фізичної роботи. В основному її обирають українці, які живуть в селах і мають власні господарства", – додала Семенюк.

За її словами, також це може бути сезонна робота на будівництві чи логістичних складах з пакування одягу.

"З огляду на наближення сезону розпродажів кількість вакансій в сфері логістики значно збільшується. Роботодавці в сфері послуг та готельному бізнесі нарікають на те, що складно найти працівників на зарплату в 6 тис. злотих нетто (60,6 тис. грн)" – сказано в повідомленні.

Також зазначається, що дефіцит транспортної галузі теж вагомий. За ​​різними оцінками, не вистачає від 150 тис. до 300 тис. водіїв.

Посол України в Польщі Василь Зварич раніше заявив, що кількість українців, котрі прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зменшилася з 1,3 млн до 950 тис.

Автор: 

біженці (694) Польща (2428) робота (868) трудова міграція (312)


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Топ коментарі
+34
Хай польські фермери самі працюють, а то нам гадити вони спеціалісти.. 🤬
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23.05.2024 20:32
+21
Для чого працювати за втричі мешу зарплатню,де тебе поляки ще будуть принижувати,якщо можна працювати за нормальні гроші при адекватному відношенні працедавця
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23.05.2024 20:31
+16
Дивно - чого це бидло українці не хочуть повертатися в Україну дуумає Гетьманцев з Зеленським Щодня якісь покращення приймаємо .Неблагодарні ....
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23.05.2024 20:41
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Так поляки це давно вкурили і ідуть в Англію Німеччину
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23.05.2024 20:27 Відповісти
А ще я бачив курв у Норвегії, Данії, Нідерландах, Швеції. Мені коли один поляк у Дубліні так і казав: "праця у польщі - то для бидла".
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23.05.2024 21:07 Відповісти
Для чого працювати за втричі мешу зарплатню,де тебе поляки ще будуть принижувати,якщо можна працювати за нормальні гроші при адекватному відношенні працедавця
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23.05.2024 20:31 Відповісти
Гарно там, де нас немає. Звісно в Німеччині, Нідерландах тощо зарплати вищі, але і налоги вище, і аренда дорожче і важче знайти квартиру, і мовний бар'єр складніший. І в Ужгород/Львів до стоматолога і лікаря не поїдеш. Так що в якійсь конкретній ситуації і в Польщі непогано. Декому подобається в тій же Варшаві.
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23.05.2024 20:55 Відповісти
Поїдеш і зі свистом . Одна моя знайома що проживає в США спеціально прилітала в Україну лікувати зуби і казала що в фінансовому плані вигідно.
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23.05.2024 21:15 Відповісти
У великих польських містах ціни на оренду нормального житла вже давно не польські. Хоч зарплати у польщі зовсім не данські чи голландські.
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23.05.2024 21:17 Відповісти
так, але аренда значно подорожчала мабуть по всій Европі, прийнаймні в головних країнах для українців так точно. Хоча підозрюю, що в Польщі таки підвищення найбільше...
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23.05.2024 23:19 Відповісти
Тобто фразою "мабуть" ти даєш зрозуміти читачам, що не знаєш, чи подорожчала оренда по всій Європі
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24.05.2024 07:07 Відповісти
ну да. я знаю точно, що аренда підскочила в кількох країнах, але всі країни ЕС я звісно не досліджував.
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24.05.2024 14:12 Відповісти
Хай польські фермери самі працюють, а то нам гадити вони спеціалісти.. 🤬
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23.05.2024 20:32 Відповісти
А коли роботодавці в Україні почнуть платити бодай половину від польських роботодавців? Ну хоча би не 60, а 25 тис грн?
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23.05.2024 20:37 Відповісти
гроші платяться відповідно до потреби на життя (від мінімалки) в цій країні і тому нашим вигідно працювати "там" а витрачати вдома де життя дешевше, я думав такі очевидні речі всім зрозумілі... Якщо до нас приїде працювати хтось з якоїсь умовної бідної африканської країни то теж будуть грести гроші лопатами на їх думку, все пізнаєтсья в порівнянні.
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23.05.2024 20:51 Відповісти
Ти сам в це віриш? Ціни як в Європі а зарплата як в Африці.
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23.05.2024 21:00 Відповісти
В Україні якби війна. Якщо ти все пропустив.
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23.05.2024 21:08 Відповісти
Війна для бідних , а для зелених - сита пора ....
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23.05.2024 23:43 Відповісти
Ти сам цих зелених обрав у владу. То поржи. Хужє нє будєт
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24.05.2024 07:10 Відповісти
Дивно - чого це бидло українці не хочуть повертатися в Україну дуумає Гетьманцев з Зеленським Щодня якісь покращення приймаємо .Неблагодарні ....
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23.05.2024 20:41 Відповісти
А ще неблагодарні , не проголосували за Парашенка. От тепер і війна.
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23.05.2024 20:45 Відповісти
Та чого ж ти так? Весело ж як і па-пріколу! А війна ж то таке, головне, що не Порошенко!
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23.05.2024 20:53 Відповісти
Кому весело? Тобі?
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23.05.2024 20:55 Відповісти
Та не відмазуйся і не соромся! Веселись! Як ти казав? Хоть паржьом! А що, невже не смішно? Країна мрій зєлєнскаго не подобається? А що ж так?
Чи, перепрошую, я тебе неправильно зрозумів? Ну так висловлюйся чіткіше, хоча...
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23.05.2024 20:59 Відповісти
Казковий довбограй !
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23.05.2024 21:02 Відповісти
Міг і не представлятись, нам нецікаво...
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23.05.2024 22:01 Відповісти


Коли я вже почую, що гребаний квартал 95 щось, бодай щось передасть до ЗСУ?
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23.05.2024 21:06 Відповісти
Вони зайняті. Смішать.
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23.05.2024 21:24 Відповісти
Так кожного ж вечора маємо "потужний відосік" від студії 95-й квАртал! Послання від Найвеличнішого і військовим, і штатським... Urbi et Orbi, так би мовити...
Яких ще рехворм передач вам не вистачає?
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23.05.2024 22:22 Відповісти
Так і є.
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24.05.2024 11:49 Відповісти
Так, покращення приймають!
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про декриміналізацію крадіжок
вартістю до 4 552 гривень.
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23.05.2024 21:37 Відповісти
Україна давно перестала бути привабливою для українських працівників: у країнах західної європи, навіть в польщі, можна заробляти куди більше. ))
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23.05.2024 20:46 Відповісти
Брехня. В ЗСУ гідно платять ! От всі і пішли на фронт. Нема коли по заробітках їздить. Коли така навала московських орків.
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23.05.2024 20:50 Відповісти
В ЗСУ гідно платять тим, хто на нулі, це 100 тисяч за 30 днів. Солдат не на нулі в результаті має біля 20 тисяч до вичоту податків, на руки - 15000 з копійками. Так калькулятор міноборони рахує. Тож я хз, про які такі суперстатки чи зарплатні ви говорите. Це не значить, що Батьківщину не треба захищати, але платять добре тим, хто в самому пеклі.
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24.05.2024 11:57 Відповісти
а витрачати? доволі таки тупо порівнювати різні країни 1 до 1 коли і життя там пропорційно дорожче. Якщи ти без диплому і навичок і думаєш, що працюючи в макдаці в США будеш міліонером, як дехто виставляє в подібних порівняннях, то розчарую декого - жити будеш примірно так само як і працюючи в томуж макдаці в Україні. Якщо є мізки то добре заробляти можна і там і там, просто в більш заможніх країнах більше можливостей, от і вся ріниця.
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23.05.2024 20:56 Відповісти
100%. Наші маргінали, які ніколи не були закордоном, завжди порівнюють наші ціни і їхні зарплати, хоч треба рівняти їх зарплати з їх цінами
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23.05.2024 21:10 Відповісти
Може й так. Але чомусь мало хто повертається.
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23.05.2024 21:33 Відповісти
це все дуже умовно і не дуже корректно, лінь розписувати детальніше.
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23.05.2024 21:46 Відповісти
Бачу, ви теж не поспішаєте додому. )
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23.05.2024 21:47 Відповісти
о дивіться, я вже вдома, магія так?
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23.05.2024 21:55 Відповісти
Шайтан однако !
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23.05.2024 21:57 Відповісти
а то
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23.05.2024 21:58 Відповісти
Так чи інакше, але чомусь всі намагаються виїхати. Напевно тому що не проінформовані. )
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23.05.2024 22:00 Відповісти
це вже зовсім інше питання і зовсім інші причини і ви самі це розумієте. Є професії яким на багато вигідніше жити в Україні а працювати в Європі\США. А якщо ти що тут що там - низькокваліфікований робочий то яка різниця...
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23.05.2024 22:10 Відповісти
Яка різниця? На порядок.
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23.05.2024 22:12 Відповісти
ну окей, якщо саме-саме просте рахувати, без медицини, страховок, автомобіля ітд:

Україна:
заробляєш 8000грн, зняти квартиру 4000, комуналка нехай 1200, зв`язок 120грн, інтернет 100грн, цигарки пачка с кільки зараз (я не курю) гривень 20? все що залишається - купити пожерти. Живеш від зарплати до зарплати.

Німеччина:
заробляєш на тійже роботі 1500євро, квартира 700євро, комуналка 180євро, інтернет 45 євро, зв`язок 10 евро, цигарки пачка 10+ євро, все що залишається - купити пожерти. Живеш від зарплати до зарплати.

якщо працюєш на більше кращій роботі, то що там що там пропорційно рівень життя покращується.

Про які порядки мова? Чи ви дійсно вірите, що приїхавши в іншу країну без мови ви одразу будете по 3-4к євро отримувати?)) Це років через 5-10 і то, якщо мізки є. В розвинутих країнах соціалка краще, в Німеччині на дитину будуть доплачувати (кіндергельт) якщо втратиш роботу - будуть підтримувати ітд ітп, в цьому так, дійсно краще, алеж всі чомусь рахують зарплати, так он вони вище)))
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23.05.2024 22:32 Відповісти
І начебто правильно ви порахували, але з моїх знайомих, що виїхали ще до війни, ніхто не повернувся.
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23.05.2024 23:07 Відповісти
і що? дет ту протирічча з тим, що я написав вище? і де "на порядки краще"?

Умовний айтішник якого в Україні приписують майже в мільйонери якщо переїде на ПМЖ в країну на яку працює то буде отримувати ЗП на рівні водія трамвая або трохи більше касира в супермаркеті, бо його ЗП це звичайна ЗП в Європі для Європи і зовсім інше - для України. Так от, краще йому буде на порядки при переїзді? А якщо ти працюєш в умовному макдакі і не маєш ні освіти ні хати в Україні то звісно, який сенс повертатись, все теж саме буде і там тільки в кращих умовах, але це я вже вкотре повторююсь і надіюсь в останне.
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24.05.2024 01:36 Відповісти
Не всі хто виїхав, працюють чорноробочими. Крім того, кращі умови - це теж мотивує.
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24.05.2024 07:23 Відповісти
я відкрию таємницю, але напевно % 80 працюють на низкокваліфікованій роботі бо на нормальній роботі працюють самі німці)) і таких як ти разом з тобой ще тища приїжає. Щоб працювати за професією треба підтвердити свій диплом або перевчитись і добре вивчити мову хочаб Б1, поки цього немає то немає і громадянства і немає нормальної роботи, а це 5-10 років, про що я і казав раніше а до цього - велкам в макдак або на кассу в магазин. Ну і мінуси теж є і їх дуже багато, просто про них мовчить.
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24.05.2024 12:56 Відповісти
Я медик, мені і тут непогано. )
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24.05.2024 14:55 Відповісти
медицина, жратва і будівництво - самі востребувані професіі будь де, тому рівнятись на них не зовсім корректно.
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24.05.2024 15:17 Відповісти
так, дуже коректно по лікарях рівняти всіх інших, що всі на порядок краще живуть переїхавши))))) коректніше не буває. Щоб непогано себе почувати лікарем в Німеччині - треба вивчити мову мінімум Б2 (а це далеко не англійська) і підтвердити диплом (значно складніше ніж інші професіі) а потім отримати ВНЖ а це 5+ років! Я вже задовбався цю цифру повторювати, бо люди вас читають і думають що ось я бомж а завтра переїхав в Німеччину і я міліонер))))) НІ НІ і ще раз - НІ, тільки якщо все перераховане складеться, якщо є мізки і є час потерпіти, а до цього - велкам утки розносити по палатах. Я не збираюсь більше нічого доводити, переїжджайте і потім напишете свої відчуття тільки не по знайомим а свої власні. Удачі.
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24.05.2024 16:28 Відповісти
А колеги мого профілю в Німеччині дуже непогано себе почувають.
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24.05.2024 14:56 Відповісти
в мене багато хто повернувся. І я особисто
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24.05.2024 03:09 Відповісти
мені колеги по роботі не вірили і напевно досі не вірять, що найкращий стабільний інтернет у моєму місті 100\100 з підтримкою 24\7 оптика коштувала мені менше 3 євро без усіляких контрактів і знижок, з оплатою по-денно з безкоштовним підключенням майже на наступний день, коли у них саме дешевше це 40-50 євро щось рівня 100\50 (на папері) на контракті мінімум 2 роки ADSL з дорогущими роутерами які тобі в аренду здають + дорогущим підключенням і чекати по 2-3 місяці саме підключення. А мобільний анлім без тротлінгу у нас 350грн київстар, у них 80-100 євро. Це так, перше що згадалось.... медицина ітд, взагалі краще не порівнювати...
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23.05.2024 21:54 Відповісти
в мене мобільний анлім 29,99 ойро
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23.05.2024 22:09 Відповісти
контракт? оператор? тротлінг? швидкість? це напевно який о2 на швидкості до 10 мегабіт... це не інтернет.
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23.05.2024 22:14 Відповісти
інтернет, це коли він не зникає раптово та не треба лічити мб\гб
навіщо платити більше
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23.05.2024 23:01 Відповісти
ну виб тоді вже в прикрад 2G приводили, такий напевно ще дешевше буде)))) "навіщо більше платити" (с)....

ну і що, що навіть відео скиду в телезі не можеш без підгрузок подивись, зате "безліміт"...
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24.05.2024 01:13 Відповісти
згоден, якщо відео в телезі дивитися сутками, та\чи в танчики при 60фпс сутками рубитися, тоді замислився би...
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24.05.2024 10:28 Відповісти
навіщо взагалі брати такий безлім якщо ти лімітований по швидкості на рівні плінтуса і навіть при бажанні не зможеш скористатись тим безлімом якщо треба щось скачати велике бо качати будеш весь місяць? За тіж гроші тоді вже краще взяти тариф на якісь 50-100Гб на повній швидкості і для 99% це і буде тим самим безлімом при такому використанні під мобілку.

Я же писав про безлім без тротлінгу, який люди використовують замість кабельного по різним причинам або коли чекають місяці на підключення.
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24.05.2024 13:04 Відповісти
нормальний препейд мобільний анлім в Німеччині який можна використовувати як заміну кабельному коштує 80-100 євро (водафон\телеком), О2 від 30 але то трохи інше і інтернетом важко назвати, а нормальний пакет у них теж умовні 79.99 евро.
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23.05.2024 22:21 Відповісти
І що? Це перемога? Скоро може і не бути цього інтернету.В багатьох бідних країнах інтернет добрий.В москалів і білорусів нічим не гірший.Це не показник взагалі.В мене самого дуже хороший інтернет.Можу хоч зараз гігабіт підключити.І в мене приватний будинок і село.В нас зараз всюди і по селам оптика.Навіть Укртелеком її кидає,замість адсл.

В нас розтаможка авітівок коштує 2500 євро,хоча ціна самої такої автівки в Німеччині 1500 євро.Раніше мотивували це тим,що наче підтримка власного виробника.Але українські автівки гірші 20 літнього Гольфа.
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24.05.2024 01:11 Відповісти
яка перемога, ти про що? ти трохи не зловив мислю)) в ти в Германії пробував авто розтаможить наше? а потім пройти ТО а потім перездати на права, поставити на облік ітд? так кожен пук - 50-100-200-1000 євро)) о я ось трошечки в темі і мені смішно про таке читати...
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24.05.2024 01:25 Відповісти
Нахера їм наші корчі? Вони там заради приколу купляли звісно.Чи навіть москальські.

В нас не має бути така розтаможка.Бо в нас не роблять авто як таке.І за захист довкілля також смішно.Тут срані жигулі і якісь вантажівки типу зіл димлять чорним димом.

Німеччина передова країна.
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24.05.2024 01:31 Відповісти
ти взагалі не зрозумів про що я))) я відповідав автору про його "заробляти більше" де він чомусь забув що і витрачати доведеться більше ЗНАЧНО більше і для прикладу я привів саме банальне - інтернет, томущо по всьому іншому ситуація аналогічна.

Знаєш скільки коштує ТО? скільки коштує отримати права? скільки коштує банальная страховка авто? я останню брав за 1200грн і це не гола а з бонусами, а в Німеччині в середньому 300 євро і так на все, тому не треба порівнювати різні країни по будь якому одному параметру як 1 до 1, що по зарплатам що по ціні розтаможки... одне компенсується іншим.
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24.05.2024 01:49 Відповісти
а щодо "власного виробництва" то це була схема для обувки лохів яку прибрав Петя давши пільги, скільки тоді гівна навезти і ще мало було, ходили протествали навіть за копійчану растаможку, щоб взагалі безкоштовну зробили)))) але лохам це не сподобалось і вони вирішили проголосувати за клоуна і він їм повернув як було, тепер довольні.

Я свою таможив якраз в 2019 році то віддав 65тис грн, але це не гольф 20 річний був... да і не буде таможня 20 річного гольфа за 1500євро коштувати 2500, десь три з копійками на номерах стане і то, більше через вік, що правильно.
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24.05.2024 01:56 Відповісти
Ні не правильно 2500 розтаможка це не правильно.2500 євро це двигун не дизельний.
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24.05.2024 02:07 Відповісти
Ну так в Німеччині в 10 разів більша мінімалка,а ціни не на все більше в 5-10 разів.Щось всі туди тікають,навіть до нашої війни багато хто виїжджав в Німеччину.В Норвегії ще більше наприклад потрібно витрачати і що?

Приїжджайте в Укураїну,навіщо під німецьким прапорцем бідкатись? Ваш допис смердить тим,про що москалі чи білоруси пишутьб і говорять.

В Україні за мінімалку навіть прохарчуватися не вистачить.А це найбазовіша потреба і показник.І ніколи за мінімалку не можливо було прохарчуватися.А мінімальна пенсія це взагалі пі..ець.І це також показник.Наші люди в Німеччині доглядають за пенсіонерами і заробляють гроші.Де в нас таке є? Маю на увазі масово?
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24.05.2024 02:05 Відповісти
Наші маргінали? В нас 9 мільйонів жінок з дітьми чкурнуло від війни, роздивилися, в якій дупі жили і зараз вже навіть додому не збираються.
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24.05.2024 11:59 Відповісти
Трактористів і бульдозеристів своїх хай наймають! Які зерно наше на землю викидали! Покидьки!!!
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23.05.2024 21:01 Відповісти
А потім всіх всюди замінять філіпінці
Незамінних нема. Це мають розуміти однаковою мірою і польскі роботодавці і українські працівники. І коли робочі стосунки почнуть формуватися не з позиції "та куди ви без нас в х... дінетеся", а з позиції "для мене краще ти, ніж хтось інший" тоді може і буде всім щастя.
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23.05.2024 21:04 Відповісти
Блокуванням кордону України, поляки і польська влада продемонстрували, що вони відносяться до українців як до худоби. Тому кожен раз, коли хтось в Україні купує польські товари чи їде до польщі на заробітки, він підтверджує, що він скотина.
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23.05.2024 21:12 Відповісти
А військову допомогу можна брать, чи ні в якому разі ?
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23.05.2024 21:15 Відповісти
В Україні польща заробляє на рік 7 млрд євро чистими (12 млрд грязними). Ще пару мільярдів євро на рік платять наші гастербайтери і біженці у вигляді податків у польський бюджет. А тепер вишенька на торті: загальна сума польської допомоги за 2.5 років війни - до 4 млрд євро (цю суму озвучив посол нещодавно).
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23.05.2024 21:20 Відповісти
Українці до українця як відносяться?
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24.05.2024 01:02 Відповісти
О, понабігали рашистські боти розділяти та володорювати.
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23.05.2024 21:31 Відповісти
про польщу, тут є один такий вислів, з багатьох подібних: "польща, єдина країна, де навіть бумеранг не повертається назад" ))
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23.05.2024 21:33 Відповісти
Кому треба та Польща, якщо можна заробляти шалені гроші - цілих 6500 грн. в місяць у "Армії відновлення"?
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23.05.2024 21:36 Відповісти
Польські сантехніки в Англії не дадуть збрехати )
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23.05.2024 21:40 Відповісти
І не тільки сантехніки ))
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23.05.2024 22:53 Відповісти
Поинтересуйтесь про скандал в Польше, где идет строительство нефтеперерабатывающего завода в Плоцке . Какие отношения чиновников к гастербайтерам ...из 12 стран минимум.
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23.05.2024 23:58 Відповісти
З моменту початку блокади закликаю українців покинути Польшу. Нехай сирійці їм збирають трускавки, миють підлогу і виконують всі дешеві роботи. А ще їм доведеться слухати як реве муедзин з мінарета закликаючи до намазу. Їм українці ****** то хай спробують мусульман. Я з цікавістю подивлюсь як поляк схопить за дупу мусульманку, назве її "курвою" і чим це для нього закінчиться...
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24.05.2024 00:22 Відповісти
Українські чоловіки не виїзні.Ця інформація для кого?
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24.05.2024 01:01 Відповісти
Інваліди, багатодітні, родичі яких загинули на війні, пенсіонери - це не чоловіки?
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24.05.2024 07:12 Відповісти
Давайте будемо реалістами і визнаємо очевидний факт: польща найбільше за всіх, після росії, не зацікавлена у євроінтеграції України і її потужному економічному розвитку. Бо більша третини успіху польської економіки базується на багаточисельній робочій силі з України, на шалених дотаціях від ЄС і на демпінгу на ринку ЄС. Зі вступом України у ЄС і стрімкому зростанню економіки, польща отримає потужного конкурента (с/г, перевезення і тд), польща втратить шалені дотації які дають можливість демпінгувати у ЄС, бо частина з них піде в Україну і польща втратить потужне джерело надходження робочої сили, бо ЄС відкриє свій ринок праці для всіх українців. І ця новина якнайкраще підтверджує мої слова - чим гірше в Україні - тим краще для польщі
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24.05.2024 08:05 Відповісти
Ви не розумієте, що для вступу в ЄС існують перехідні періоди. Не кожна країна відразу відкриє свій ринок праці. Ви не зможете відразу працювати в кожній країні ЄС. Після вступу до ЄС у 2024 році Центральна Європа отримала таке право не лише через кілька років. Інше питання, що Україні доведеться нести додаткові витрати, тобто змінювати законодавство на ЄС. А це означає збільшення акцизів на паливо, підвищення енергоносіїв, тому що буде введено плату за CO2, буде введено екологічне законодавство, а значить, зросте вартість життя. ЄС не тільки дає, а й вимагає.
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24.05.2024 14:29 Відповісти
довийобувались пшеки
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24.05.2024 09:53 Відповісти

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