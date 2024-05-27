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Новини Мобілізація
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Комісія при ТЦК зможе відмовити у наданні відстрочки з будь-яких причин, - ЗМІ

ТЦК зможе відмовити у відстрочці з будь-яких причин

Постанова Кабміну не встановлює конкретних підстав для відмови у наданні відстрочки військовозобов’язаному.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Судово-юридична газета.

Так, Комісія при ТЦК матиме широку дискрецію щодо схвалення чи відмови у наданні відстрочки усім, хто подасть таку заяву, крім заброньованих за органами влади.

Так, Кабмін постановою №560 затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації.

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"У ньому визначено порядок надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та її оформлення. Саме цей порядок наразі є єдиним актом, який конкретизує механізм вирішення питання, надається особі відстрочка чи ні. Адже закон про посилення мобілізації лише відсилає до цього порядку призову у питанні відстрочки, не даючи безпосередньо відповіді на питання щодо підстав для відмови у наданні відстрочки. "Перевірка підстав щодо надання військовозобов’язаним відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та її оформлення здійснюється ТЦК" – це все, що сказано у законі.

Як правило, у нормативно-правових актах встановлюється, хоча б в загальних рисах, перелік підстав для відмови органом влади громадянину в його зверненні, як-то "недостатність" чи "невідповідність" документів, невірне оформлення тощо. Але у постанові №560 взагалі не виписано будь-яких підстав для відмови. При цьому закон про адміністративну процедуру, який встановлює принципи обґрунтованості, верховенства права, прозорості тощо не розповсюджується на ТЦК", - пише видання.

Відтак у постанові встановлено, що для розгляду питань надання військовозобов’язаним відстрочки створюються комісії, до яких входить керівник РТЦК та представники апарату, структурних підрозділів (освіти та науки, охорони здоров’я, соціального захисту населення, служби у справах дітей, центру надання адміністративних послуг) районної, міської держадміністрації (військової адміністрації).

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Процедура надання відстрочки

За наявності підстав для одержання відстрочки військово обов'язані (крім заброньованих) особисто подають на ім’я голови комісії районного (міського) ТЦК або його відділу заяву за формою, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку, зазначені у переліку згідно з додатком до постанови.

Комісія вивчає отримані заяву та підтвердні документи, оцінює законність підстав для надання відстрочки, за потреби готує запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку, або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів.

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Комісія зобов’язана розглянути отримані на розгляд заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, протягом семи днів з дати надходження, але не пізніше ніж протягом наступного дня від дати отримання інформації на запити до органів державної влади.

На підставі розгляду отриманих документів комісія ухвалює рішення про надання або відмову у наданні відстрочки. Рішення комісії оформляється протоколом. Про прийняте комісією рішення повідомляється засобами телефонного, електронного зв’язку або поштою заявнику не пізніше, ніж на наступний день після ухвалення такого рішення.

У разі позитивного рішення військовозобов’язаному надається довідка із зазначенням строку відстрочки за формою, визначеною у додатку 6.

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У разі відмови у наданні відстрочки військовозобов’язаному повідомляють письмово із зазначенням причин відмови за формою, визначеною у додатку 7. У додатку вказано, що комісія має вказати причини відмови, але, знов-таки, ці причини, судячи з постанови Кабміну, вона може вказати на свій розсуд. Таке рішення може бути оскаржене у судовому порядку.

У разі ухвалення комісією рішення про відмову у наданні відстрочки військовозобов’язаний направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби.

У разі втрати (зміни) підстав щодо надання військовозобов’язаним відстрочки комісія може скасувати (змінити) раніше прийняте нею рішення, про що повідомляється заявнику письмово не пізніше ніж на наступний день після ухвалення такого рішення за формою, визначеною у додатку 10.

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Таким чином, зазначає автор матеріалу, немає жодної конкретизації щодо переліку підстав для відмови у наданні відстрочки у постанові 560.

"Викликає питання, як суд, який має оцінити законність прийнятого комісією рішення у разі звернення особи, буде визначати, чи було рішення комісії при ТЦК законним, тобто, чи відповідало воно закону про мобілізацію та постанові 560.

Проблема не буде стосуватися лише чиновників, які підлягають бронюванню. Так, постанова 560 передбачає, що питання надання відстрочок заброньованим за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями комісією не розглядаються", - додали у Судово-юридичній газеті.

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Автор: 

мобілізація (3048) ТЦК та СП (567)


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Топ коментарі
+53
У мене лише одне запитання: такий хаос створюється свідомо, чи то просто трускавецькі курси дають таку кваліфікацію?
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27.05.2024 14:28
+40
Комісія при ТЦК зможе відмовити у наданні відстрочки з будь-яких причин

Наприклад, несприятливе розташування зірок Сад-ад-Забіх або бажання лівої ноги.
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27.05.2024 14:26
+33
Розумно зробили, наділили ТЦК повною владою і повністю дистанціювалися від процесу.

Тепер у разі чого - морду набили, силоміць відвезли, не подивилися на бронь та інвалідність, ВЛК за 20 хвилин - це все перегини на місцях, ми не винні

І тепер уже на запитання, а чому ваш чоловік/батько на фронті воює/отримав інвалідність/загинув, буде відповідь - "тому що ТЦК забрало"
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27.05.2024 14:33
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Комісія при ТЦК зможе відмовити у наданні відстрочки з будь-яких причин

Наприклад, несприятливе розташування зірок Сад-ад-Забіх або бажання лівої ноги.
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27.05.2024 14:26 Відповісти
Причина відмови завжди одна - мало нулів
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27.05.2024 14:52 Відповісти
Буква закону завжди програє цифрі беззаконня...
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27.05.2024 16:56 Відповісти
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27.05.2024 18:08 Відповісти
А скіки росіяни за таки вкиди платять ?
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27.05.2024 20:13 Відповісти
У мене лише одне запитання: такий хаос створюється свідомо, чи то просто трускавецькі курси дають таку кваліфікацію?
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27.05.2024 14:28 Відповісти
Розумно зробили, наділили ТЦК повною владою і повністю дистанціювалися від процесу.

Тепер у разі чого - морду набили, силоміць відвезли, не подивилися на бронь та інвалідність, ВЛК за 20 хвилин - це все перегини на місцях, ми не винні

І тепер уже на запитання, а чому ваш чоловік/батько на фронті воює/отримав інвалідність/загинув, буде відповідь - "тому що ТЦК забрало"
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27.05.2024 14:33 Відповісти
Колись закінчеться війна і прийдуть солдати додому, злі і знаючи свою справу, вбивати і калічити. Буде готовий «реєстр» ТЦКашників та ВЛКашників.
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27.05.2024 14:38 Відповісти
Та я боюся, що деякі можуть не чекати і, наприклад, у відпустку з гранатою приїхати...
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27.05.2024 14:39 Відповісти
чомусь думаю що нічого того не буде
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27.05.2024 14:42 Відповісти
Я впевнений, що буде. І навіть не дочекаюсь повернення з фронту. Або вони зроблять нормальний, зрозумілий, прозорий закон про мобілізацію. Або скоро ці ТЦК палати почнуть... терпець людей не безмежний цей бардак терпіти...
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01.06.2024 19:25 Відповісти
а чому ви розраховуєте на когось?
хто ви у цій країні?
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27.05.2024 20:57 Відповісти
Емм, ви закликаєте мене ні з того ні з сього дурню вчинити? Чому я маю то робити, якщо не маю до того ніяких мотивів персональних? Я лише побоювання висловив...
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27.05.2024 21:40 Відповісти
Чим закінчиться ця війна - коли повторюється історія України при Петрлюрі - тоді дуже втомлені від війни українці теж паплюжили армію. Це призвело до повної поразки України у війні з рашистами членіна. А щей все рожеве на марафоні.
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27.05.2024 14:52 Відповісти
В часи Петлюри треба було жити, щоб зараз повчати. А з того, що дуже гарно видно зараз, то це те, що чиновники усіх мастей будуть мати бронь і не збираються брати участь у цій війні таким чином розколюючи суспільство. Ну а результатом може стати якраз те, що сталось при Петлюрі. Але пересічні українці на це не можуть вплинути аж ніяк.
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28.05.2024 01:17 Відповісти
не можна чекати закінчення війни при сонцесяйному, бо нікого не залишиться. треба змінювати ситуацію зараз. невже народ та військові не розуміють причинно-наслідкових зв,язків?
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27.05.2024 20:56 Відповісти
А потім скажуть " я тебе туди не посилав
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27.05.2024 15:56 Відповісти
Вони ще й будуть усі з УБД, не сімнівайтесь. Свита Зеленського теж будуть усі УБД, бо вони ж їздять разом піаритись біля передової.
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28.05.2024 01:23 Відповісти
Це як з аварією на ЧАЕС . Усе керівництво поробило ліквідаторів 1 категорії та інвалідів ЧАЕС1 групи
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28.05.2024 05:04 Відповісти
Думаю це комбінація. Повний хаос + свідоме шкідництво
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27.05.2024 14:37 Відповісти
постанова 560 передбачає, що питання надання відстрочок заброньованим за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями комісією не розглядаються
Це теж випадково з'явилось, ага.
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27.05.2024 14:43 Відповісти
Тут якраз нічого дивного немає - адже бронювання затверджує Міноборони, і якимось там комісіям в ТЦК переглядати ці рішення трохи не по чину
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27.05.2024 15:17 Відповісти
Але ж вони це підкреслити не забули.
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27.05.2024 17:03 Відповісти
Лично я сторонник видения Наполеона который писал что, не следует путать хитрый замысел с обыкновенной человеческой тупостью.
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27.05.2024 15:52 Відповісти
Пісок у нирках після вживання Трусквецької створив надлишковий тиск у нирках.
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27.05.2024 17:38 Відповісти
Свідомо , стопудово...
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28.05.2024 02:40 Відповісти
Не дав грошей на віллу теж підходить, чи що?
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27.05.2024 14:30 Відповісти
В родича відсутня права рука, нещасний випадок, думаєте списали, дали повістку на липень. Надіюсь рука в нього виросте щоб честь командирам віддавати.
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27.05.2024 14:34 Відповісти
Інвалідів не мобілізують. Це прямо в законі сказано
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27.05.2024 16:04 Відповісти
Тільки це право всупереч Закону можна реалізувати виключно через дозвіл...ТЦК (вірніше якоїсь придуманої шмигалем "комісії", якої ще ніде немає).
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27.05.2024 20:13 Відповісти
Що ви маєте на увазі? Про який дозвіл йде мова?
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27.05.2024 23:13 Відповісти
Вірніше це називається Рішення комісії про надання відстрочки, або у відмові її надати , передбочені Постановою КМ №560).
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28.05.2024 07:21 Відповісти
зараз щоб підтвердити/отримати інвалідність - тільки через тцк і влк, все. До моменту коли зірки зійдуться в тцк - ви не інвалід.
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28.05.2024 08:29 Відповісти
Закон про мобілізацію на колінці збацали а весь основний трешак будуть придумувати постановами Кабміну. Крайніх не має. Зайшов в ТЦК...100% в окоп.А потім як в 125 бригаді із сотні поповнення 97 непридатні.
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27.05.2024 14:35 Відповісти
тада кабмин радует по пару раз на день....
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27.05.2024 14:52 Відповісти
.. все залежить від платоспроможності клієнта..
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27.05.2024 14:36 Відповісти
100%, і ще й розцінки зростуть.
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27.05.2024 16:13 Відповісти
Знакомый дембельнулся из ВСУ в 2023 г. В 2022 г. добровольно пошел в ВСУ. Попал в серьезный замес под Бахмутом, был ранен. Месяц по госпиталям и решил, что навоевался. Отпускать, естественно не хотели. Но у него жена - инвалид 2-й группы. Получил два решения суда на основании которых его и демобилизовали.
После 18.05 пришел в ТЦК обновлять данные, как велит закон. Военком отказался обновлять его данные.
- У меня приказ сверху никому не предоставлять отсрочек.
- Так у меня жена инвалид и 2 решения судов.
- Знаю. Поэтому я и не буду обновлять твои данные. Если не дам отсрочку, то нарушу закон и решения судов. А если дам (подтвержу) отсрочку, то нарушу прямой приказ и поеду на фронт. Короче, иди - я тебя не видел.
- Так а штраф за не обновление данных?
Этот вопрос остался без ответа. Данные не обновили.
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27.05.2024 14:41 Відповісти
щось ви вже з фантазіями перегинаєте. По перше - воєнком не оновлює дані. дані оновлються в обліковому відділі. по друге - якщо людину вже демобілізували, то йому ні оновлювати, ні підтверджувати відсрочку не тре..
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27.05.2024 14:44 Відповісти
Его дембельнули с формулировкой "предоставляется отсрочка от воинской службы в связи с уходом за инвалидом 2-й группы". Инвалидность необходимо ежемесячно подтверждать в МСЭК с предоставлением данных в ТЦК.
В законе нет прямой нормы: "запрещена мобилизация ...". Там написано "имеет право на отсрочку ...". А это право определяет именно ТЦК. Со студентами такая же история.
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27.05.2024 14:56 Відповісти
знову ж таки. Щомісячно підтверджувати інвалідність в МСЕК? та то здуріти. видають на 1 рік, 2 роки або пожиттєво. А от продовжувати відсрочку за доглядом - кожні 90 наче, як хрипле чмо черговий папірець підписує..
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27.05.2024 15:14 Відповісти
Дані оновлює чувак в кабінеті - працівник ТЦК. По - друге, описаний випадок - не демобілізація
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27.05.2024 15:02 Відповісти
похоже ты из розовых пони тупых поцреотов. Все прекрасно да жертва телдемарафона?
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27.05.2024 15:55 Відповісти
слухай, ти трохи борзость зменши, хоч і в інтернеті. нормально люди спілкуються, поки таке хамло не лізе.

Те що тцк взагалі плюють на закон, це одне питання. Але з того що автор написав - половина не налазить одне на одне, більше на перебільшення схоже, щоб більше емоцій закинути.

на поведінку тцк, особливо бидла, яке типу "воювало" можна розповідати довго.. і там є про шо..
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27.05.2024 16:17 Відповісти
Тут интернет и я не знаю с человеком ли я вообще говорю. Поэтому обычно в интернете говорят как хотят. Странно что вы обижаетесь на это.
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27.05.2024 17:12 Відповісти
Через Резерв + же можна.
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27.05.2024 14:45 Відповісти
Это да. Протупил. Он на 100% был уверен, что без проблем в ТЦК обновит. Теперь будет обновлять или через приложение или в ЦНАП.
Это история не о том что его забрали в ВСУ и не о том, что невозможно обновить данные. Эта история о "приказах" (причем устных), которые выше закона, история о наших ТЦК.
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27.05.2024 15:00 Відповісти
ну так тцк змінювали єрмаки з зеленськими . І перед цим звільнили всіх воєнкомів, коли з мобілізацією взагалі проблем не було не просто так же.
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27.05.2024 15:06 Відповісти
Через Резерв+ не можна. Тому що там тільки оновлення адреси, електронної пошти та номеру телефона.
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27.05.2024 15:57 Відповісти
Так само і через ЦНАП.
ТількиТЦК.
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27.05.2024 15:58 Відповісти
Брєд якийсь! Так хай у ЦНАП іде ну чи онлайн оновлює...
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27.05.2024 14:52 Відповісти
Походу завтра черги в тцк почнуть спадати.Бо більшість там якраз за відстрочками,хто студік хто інвалід,та багатодітний...
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27.05.2024 14:42 Відповісти
Тільки їх нікому не дають. Якщо помиляюсь - спростуйте.
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27.05.2024 20:17 Відповісти
Знайомий викладач легко продовжив собі відсрочку...
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27.05.2024 21:45 Відповісти
взагалі-то умови для відсрочки перераховані в законі, прийнятим верховною радою. Постанова кабміна лише уточнює, як ТЦК і люди мають виконувати цей закон - власне ніяк не виконувати, бо слідувати постанові практично неможливо (без взяток).
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27.05.2024 14:43 Відповісти
ак, Комісія при матиме широку дискрецію щодо схвалення чи відмови у наданні відстрочки усім, хто подасть таку заяву, крім заброньованих за органами влади.

Хто би сумнівався, закон "один для всіх"
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27.05.2024 14:45 Відповісти
При цьому в останньому абзаці написано, що мова йде все ж таки про всі бронювання.
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27.05.2024 15:06 Відповісти
Ні, ви не праві. В постанові КМУ №560 чітко вказано, що Комісії при тцк займаються питанням надання відстрочки від мобілізації в особливий період. Питання бронювання військовозобов'язаних в особлий період стосується Мінекономіки за погодженням Міноборони (раніше Генштабу), порядок КМУ №76.
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27.05.2024 17:33 Відповісти
А можна детальніше, у чому я неправий? Бо щось мені здається, що дехто просто неуважно прочитав ланцюжок коментарів.
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27.05.2024 18:27 Відповісти
В попередньому коментарі все розписав.
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27.05.2024 19:18 Відповісти
мені цікаво, що значить "зможе"?
вони без варіантів будуть всім рубати відсрочку..
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27.05.2024 14:45 Відповісти
Маячня. Умови відстрочки передбачені Законом. Нах їх дублювати ще і в постанові? Очевидно, що в разі, передбаченому Заклном, надається відстрочка, а якщо під аідстрочку не попадаєш, відповідно, тобі в ній відмовляють. Для нашого чиновника як не напишеш, все одно буде читати сракою
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27.05.2024 15:02 Відповісти
Ага, тільки тепер закон це тцк, пох що вони там наприймали
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27.05.2024 15:37 Відповісти
Рро це я ісвказав в останньому реченні. В нас кругом так
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27.05.2024 17:00 Відповісти
https://youtu.be/PPGA1lfPVn0?si=HoEkj-annNeEW8YV
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27.05.2024 15:02 Відповісти
Написали б одразу,що воювати повинні бідні,хворі та пенсіонери,то й не було б всієї цієї плутанини.
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27.05.2024 15:05 Відповісти
Були ТЦКашники мільонери, стануть міліардерами!
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27.05.2024 15:16 Відповісти
Стояти годинами, щоб подати особисто і в результаті отримати смс про відмову. Для чого обовязкова особиста присутність? Щоб передати 3 папірчика, при тому, що вся інфа і так доступна ТЦК з баз, людина приносить просто паперове підтвердження.... Видимість роботи для начальства більш важлива, як результат. Головне, щоб в результаті бурної паперової роботи не вийшла теракотова армія...
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27.05.2024 15:17 Відповісти
Подвти особисто не значить прийти особисто. Подайте особисто поштою, електронною поштою. Раз підаисали Ви - це і є особисто
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27.05.2024 17:01 Відповісти
Основна причина відмови: ТЦК не виконує план по "придатному" особовому складові.
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27.05.2024 15:22 Відповісти
Судячи з усього, вони проаналізували дані тих, хто прийшов оновлювати і виявилося, що прийшли ті, хто має бронь, відстрочки, хворі, багатодітні і т.п. Тобто, по-факту дійшли до того моменту, коли залишилися ті, кого жодні погрози чи каральні дії не змусять піти до війська. Як наслідок, хапатимуть всіх, кого зможуть зловити, а ті в свою чергу бігтимуть в СЗЧ, кидатимуть позиції, чинитимуть саботаж і т.п.
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27.05.2024 15:23 Відповісти
фотка - агонь! ))
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27.05.2024 15:39 Відповісти
Головне питання, що ніяких дій по створенню цих комісій нема! Принаймні у Харкові. Голови ТЦК розводять руками і говорять, що нічого не знають, як і коли будуть створені ці комісії. І відповідно ніякого руху по відсрочкам немає!
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27.05.2024 15:42 Відповісти
Це що за бред,як що у чьоловіка жінка інвалід 1 чи2й групи і він вимушений доглядати за неї,оформивши документи на піклування в місцевому відділі охорони здоров'я,то якась комісія,незрозуміло з чого,може відмовити просто що дебілам і уродам в зе-банді забажалось набрати в армію усіх для колічества як в совку.Я маю на увазі чьоловіків,яким за 50 які все своє життя віддали на предприємствах і вимушені доглядати за жінкою-інвалідом,оформленою до 2022р,яка навіть не може діїти до туалета.Тіки не кажіт про "молодь" і генофонд.Бо скіки вимушен їздити(не в таксі),і бачу чмирей з смартфонами-розкормлених боровів.Навіщо тоді приймали закон про мобілізацію.
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27.05.2024 15:44 Відповісти
Та ви смієтесь ... Хто ж з корупційного уряду регіонала Шмигаля віддасть такий потік в унормованому вигляді ? Це ж золоте дно (с)

https://x.com/tZEinform/status/1795074407939117314
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27.05.2024 15:51 Відповісти
Походу у просроченного левое полушарие не знает что думает правое.... Когда пироги печет сапожник, а президент......
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27.05.2024 16:00 Відповісти


Розкішне життя начальника Лозівського РТЦК та СП на Харківщині.

Десятки звернень https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%82%D1%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R пишуть мешканці Лозівської громади щодо вибіркової мобілізації на її території.

Є гроші і зв'язки - тебе не мобілізують. У разі відсутності - ласкаво просимо до військ.

При цьому, кожного вечора начальник ТЦК разом із підлеглими відвідують ресторани міста https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Лозова , розпивають спиртні напої, не бояться сідати на підпитку за кермо службових автомобілів. Яскравий приклад - ситуація із начальником відділення Близнюківського РТЦК, на якого, між іншим, було складено адміністративний протокол про керування на підпитку.

З чого заробляють начальник Лозівського https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D1%82%D1%86%D0%BA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R РТЦК ні для кого не є секретом. Прайс відомий кожному: «списатись» військовозобовʼязоному «за станом здоров'я коштує 5000 $, зняти з військового обліку автомобільну техніку - 1500 $, заплющити очі та не внести до бази «https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Оберіг » призовників - 1000$.

«Керівників підприємств та установ Лозівської громади полковник Артем https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Требесов обклав даниною, за те щоб їх працівники не пішли воювати за нашу державу.»

Відповідальності ніхто не боїться - в місті кожен знає один одного, хабарі можна сміливо брати.
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27.05.2024 16:29 Відповісти
Якщо ти бідний,хворий або старий,то ласкаво просимо до армії!
А якщо ти багатий,здоровий та впливовий,то ти армії не потрібен!
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27.05.2024 16:33 Відповісти
Привіт із Закарпаття. Прайс у поліцаів від 1000 до 6000$ від відпустити до 2 х місячної відстрочкі. Психлікарні теж на конвеєрі, дають довідки навіть дезертирам, і все в шоколаді.
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27.05.2024 16:38 Відповісти
А до чого тут "поліцаї"?
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27.05.2024 20:20 Відповісти
Якщо будуть мобілізувати примусово ,буде масове дизертирство.
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27.05.2024 17:08 Відповісти
Постанова кабміну легалізує корупцію в тцк! Вже оті всі переліки для відстрочки це фількіна грамота. З тцк влада робить богів. Отож хай не дивується що ще збільшиться кількість нападів на тцкашників.
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27.05.2024 17:15 Відповісти
Багато хто плутає відстрочку та бронювання. Як кажуть в Одесі, це дві великі різниці. Питання відстрочки військовозобов'язаних в особливий період регулюються вже зараз Порядком КМУ №560 від 16.05.24. Бронювання військовозобов'язаних в особливий період регулюється Порядком КМУ №76 від 23.01.23. От комісії при тцк мають керуватися Постановою №560 і стосуються вони виключно відстрочки.
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27.05.2024 17:38 Відповісти
І що?
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27.05.2024 19:58 Відповісти
так-так... ще пару таких провалів, як під Харковом через набраних "бо план" дідів-інвалідів, то вам вже просто не буде кого звинувачувати у провалах на фронті або "російському ІПСО". Вам просто не буде кого у цьому звинувачувати. Ідіоти - ви війну виграти хочете, чи всім розказувати "шо на Польщу у складі російської армії підеш воювати?". Який нафіг план? Альо, командування Сухопутних? Прокиньтесь! Це ж ваших рук діло! Ви спочатку набираєте за своїми наказами грести всіх підряд через ТЦК, а потім шукаєте крайніх у командуванні 125-ї бригади!
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27.05.2024 18:17 Відповісти
Та шо тут вже дивуватись...вітя хіедорович шапкокрад просто ангелочок в порівнянні з цим проклятим до десятого коліна дияволом
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27.05.2024 19:30 Відповісти
Що далі ? Трійки НКВД ТЦК?
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27.05.2024 19:41 Відповісти
А есть какие то физические параметры с которыми не берут а армию сейчас? Например рост 140см или вес 200кг?
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27.05.2024 21:11 Відповісти
У вас в кацапстані, чи у нас?
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27.05.2024 22:45 Відповісти
вага тіла менше 45 кг або зріст нижче 150 см
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28.05.2024 00:09 Відповісти
То для чоловіків))
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03.06.2024 08:31 Відповісти
замасковано під правову державу з комісіями і судами) , але по факту, будуємо "північну корею"..
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27.05.2024 21:47 Відповісти
https://youtu.be/7iGf3kOq8nc?t=133 https://youtu.be/7iGf3kOq8nc?t=133

"Він там должен буть вмісто мене" говорить рагуль в пікселі
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27.05.2024 22:22 Відповісти
Це все росіянське ІПСО, ВЛК Це комісія з найліпших лікарів, вони навіть руки ноги навчилися відрощувати тим хто ту комісію проходить )))
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27.05.2024 22:44 Відповісти
 
 