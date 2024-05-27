Комісія при ТЦК зможе відмовити у наданні відстрочки з будь-яких причин, - ЗМІ
Постанова Кабміну не встановлює конкретних підстав для відмови у наданні відстрочки військовозобов’язаному.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Судово-юридична газета.
Так, Комісія при ТЦК матиме широку дискрецію щодо схвалення чи відмови у наданні відстрочки усім, хто подасть таку заяву, крім заброньованих за органами влади.
Так, Кабмін постановою №560 затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації.
"У ньому визначено порядок надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та її оформлення. Саме цей порядок наразі є єдиним актом, який конкретизує механізм вирішення питання, надається особі відстрочка чи ні. Адже закон про посилення мобілізації лише відсилає до цього порядку призову у питанні відстрочки, не даючи безпосередньо відповіді на питання щодо підстав для відмови у наданні відстрочки. "Перевірка підстав щодо надання військовозобов’язаним відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та її оформлення здійснюється ТЦК" – це все, що сказано у законі.
Як правило, у нормативно-правових актах встановлюється, хоча б в загальних рисах, перелік підстав для відмови органом влади громадянину в його зверненні, як-то "недостатність" чи "невідповідність" документів, невірне оформлення тощо. Але у постанові №560 взагалі не виписано будь-яких підстав для відмови. При цьому закон про адміністративну процедуру, який встановлює принципи обґрунтованості, верховенства права, прозорості тощо не розповсюджується на ТЦК", - пише видання.
Відтак у постанові встановлено, що для розгляду питань надання військовозобов’язаним відстрочки створюються комісії, до яких входить керівник РТЦК та представники апарату, структурних підрозділів (освіти та науки, охорони здоров’я, соціального захисту населення, служби у справах дітей, центру надання адміністративних послуг) районної, міської держадміністрації (військової адміністрації).
Процедура надання відстрочки
За наявності підстав для одержання відстрочки військово обов'язані (крім заброньованих) особисто подають на ім’я голови комісії районного (міського) ТЦК або його відділу заяву за формою, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку, зазначені у переліку згідно з додатком до постанови.
Комісія вивчає отримані заяву та підтвердні документи, оцінює законність підстав для надання відстрочки, за потреби готує запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку, або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів.
Комісія зобов’язана розглянути отримані на розгляд заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, протягом семи днів з дати надходження, але не пізніше ніж протягом наступного дня від дати отримання інформації на запити до органів державної влади.
На підставі розгляду отриманих документів комісія ухвалює рішення про надання або відмову у наданні відстрочки. Рішення комісії оформляється протоколом. Про прийняте комісією рішення повідомляється засобами телефонного, електронного зв’язку або поштою заявнику не пізніше, ніж на наступний день після ухвалення такого рішення.
У разі позитивного рішення військовозобов’язаному надається довідка із зазначенням строку відстрочки за формою, визначеною у додатку 6.
У разі відмови у наданні відстрочки військовозобов’язаному повідомляють письмово із зазначенням причин відмови за формою, визначеною у додатку 7. У додатку вказано, що комісія має вказати причини відмови, але, знов-таки, ці причини, судячи з постанови Кабміну, вона може вказати на свій розсуд. Таке рішення може бути оскаржене у судовому порядку.
У разі ухвалення комісією рішення про відмову у наданні відстрочки військовозобов’язаний направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби.
У разі втрати (зміни) підстав щодо надання військовозобов’язаним відстрочки комісія може скасувати (змінити) раніше прийняте нею рішення, про що повідомляється заявнику письмово не пізніше ніж на наступний день після ухвалення такого рішення за формою, визначеною у додатку 10.
Таким чином, зазначає автор матеріалу, немає жодної конкретизації щодо переліку підстав для відмови у наданні відстрочки у постанові 560.
"Викликає питання, як суд, який має оцінити законність прийнятого комісією рішення у разі звернення особи, буде визначати, чи було рішення комісії при ТЦК законним, тобто, чи відповідало воно закону про мобілізацію та постанові 560.
Проблема не буде стосуватися лише чиновників, які підлягають бронюванню. Так, постанова 560 передбачає, що питання надання відстрочок заброньованим за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями комісією не розглядаються", - додали у Судово-юридичній газеті.
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Наприклад, несприятливе розташування зірок Сад-ад-Забіх або бажання лівої ноги.
Тепер у разі чого - морду набили, силоміць відвезли, не подивилися на бронь та інвалідність, ВЛК за 20 хвилин - це все перегини на місцях, ми не винні
І тепер уже на запитання, а чому ваш чоловік/батько на фронті воює/отримав інвалідність/загинув, буде відповідь - "тому що ТЦК забрало"
хто ви у цій країні?
Це теж випадково з'явилось, ага.
После 18.05 пришел в ТЦК обновлять данные, как велит закон. Военком отказался обновлять его данные.
- У меня приказ сверху никому не предоставлять отсрочек.
- Так у меня жена инвалид и 2 решения судов.
- Знаю. Поэтому я и не буду обновлять твои данные. Если не дам отсрочку, то нарушу закон и решения судов. А если дам (подтвержу) отсрочку, то нарушу прямой приказ и поеду на фронт. Короче, иди - я тебя не видел.
- Так а штраф за не обновление данных?
Этот вопрос остался без ответа. Данные не обновили.
В законе нет прямой нормы: "запрещена мобилизация ...". Там написано "имеет право на отсрочку ...". А это право определяет именно ТЦК. Со студентами такая же история.
Те що тцк взагалі плюють на закон, це одне питання. Але з того що автор написав - половина не налазить одне на одне, більше на перебільшення схоже, щоб більше емоцій закинути.
на поведінку тцк, особливо бидла, яке типу "воювало" можна розповідати довго.. і там є про шо..
Это история не о том что его забрали в ВСУ и не о том, что невозможно обновить данные. Эта история о "приказах" (причем устных), которые выше закона, история о наших ТЦК.
ТількиТЦК.
Хто би сумнівався, закон "один для всіх"
вони без варіантів будуть всім рубати відсрочку..
https://x.com/tZEinform/status/1795074407939117314
Розкішне життя начальника Лозівського РТЦК та СП на Харківщині.
Десятки звернень https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%82%D1%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R пишуть мешканці Лозівської громади щодо вибіркової мобілізації на її території.
Є гроші і зв'язки - тебе не мобілізують. У разі відсутності - ласкаво просимо до військ.
При цьому, кожного вечора начальник ТЦК разом із підлеглими відвідують ресторани міста https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Лозова , розпивають спиртні напої, не бояться сідати на підпитку за кермо службових автомобілів. Яскравий приклад - ситуація із начальником відділення Близнюківського РТЦК, на якого, між іншим, було складено адміністративний протокол про керування на підпитку.
З чого заробляють начальник Лозівського https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D1%82%D1%86%D0%BA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R РТЦК ні для кого не є секретом. Прайс відомий кожному: «списатись» військовозобовʼязоному «за станом здоров'я коштує 5000 $, зняти з військового обліку автомобільну техніку - 1500 $, заплющити очі та не внести до бази «https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Оберіг » призовників - 1000$.
«Керівників підприємств та установ Лозівської громади полковник Артем https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Требесов обклав даниною, за те щоб їх працівники не пішли воювати за нашу державу.»
Відповідальності ніхто не боїться - в місті кожен знає один одного, хабарі можна сміливо брати.
А якщо ти багатий,здоровий та впливовий,то ти армії не потрібен!
НКВДТЦК?
"Він там должен буть вмісто мене" говорить рагуль в пікселі