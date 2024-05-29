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мобілізація (2873) ТЦК та СП (431)

Невідповідність даних військового квитка та Реєстру "Оберіг" є підставою для доставки до ТЦК, - ЗМІ

Особу можуть доставити до ТЦК через невідповідність даних

Військово-обліковий документ вважатиметься недійсним, якщо відомості, зазначені у ньому, не відповідатимуть відомостям, що містяться у Єдиному державному реєстрі військовозобов’язаних "Оберіг".

Про це пише Судово-юридична газета, інформує Цензор.НЕТ.

Так, відомості у військово-обліковому документі мають відповідати відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг".

Якщо відомості у графах 1-5, 13 та 14 військово-облікового документа на бланку, не відповідають відомостям, що містяться у Реєстрі "Оберіг", він вважається недійсним, йдеться в постанові Кабміну №559.

Відповідність відомостей перевірятимуть через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, а також через районний (міський) ТЦК або його відділ (орган СБУ, розвідувальний орган).

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Так, пише видання, у графі 1 зазначається належність до військового обов’язку (призовник, військовозобов’язаний, резервіст). У разі коли громадянин України виключений з військового обліку, зазначається категорія військового обліку, з якої він був виключений.

У графі 2 зазначається номер картки платника податків, у разі його відсутності - серія та номер паспорта.

У графі 3 для військовозобов’язаних та резервістів зазначається склад відповідно до положень статті 5 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу" (рядовий, сержантський і старшинський, офіцерський), для призовників - не заповнюється.

У графі 4 для військовозобов’язаних та резервістів зазначається військове звання (для громадян, виключених з військового обліку, зазначається військове звання на дату виключення з військового обліку), для призовників - не заповнюється.

У графі 5 цифрами зазначається військово-облікова спеціальність, визначена громадянину відповідно до переліків, які затверджені Міноборони (для військовозобов’язаних та резервістів СБУ зазначається профіль відповідно до переліку, затвердженого СБУ).

У графі 13 зазначаються дата взяття на військовий облік, найменування районного, міського ТЦК або його відділу (відповідного органу СБУ, розвідувального органу) за місцем перебування на військовому обліку. У разі зняття або виключення громадянина з військового обліку зазначаються дата і причина зняття (виключення) з військового обліку відповідно до положень статті 37 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу".

Графа 14 заповнюється відповідно до положень статті 37 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу" у разі: зняття з військового обліку з таких причин, як призов, направлення чи прийняття на військову службу або вступ на навчання у заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти; направлення на альтернативну (невійськову) службу; направлення для відбування покарання до установ виконання покарань; виключення з військового обліку з таких причин, як визнання непридатним до військової служби або досягнення граничного віку перебування у запасі.

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Через невідповідність даних громадянина можуть затримати

Водночас військово-облікові документи, оформлені до набрання чинності цією постановою, тобто, до 18 травня, вважаються дійсними на всій території України до видачі військово-облікового документа нового зразка.

Проте, якщо під час перевірки документів, зокрема, на вулиці, буде встановлено невідповідність даним "старого" військово-облікового документа і Реєстру "Оберіг", то особу можуть навіть затримати.

Якщо розбіжності буде виявлено, то старший групи оповіщення пропонує резервісту або військовозобов’язаному (крім резервістів та військовозобов’язаних СБУ та розвідувальних органів) прослідувати до районного (міського) ТЦК для уточнення своїх персональних даних, даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними Реєстру "Оберіг".

Із цією метою оформлюється повістка та вручається громадянину.

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Якщо особа відмовилася від отримання повістки, тоді складається акт відмови, який підписується не менш як двома членами групи оповіщення. Акт відмови від отримання повістки подається керівнику районного (міського) ТЦК для вжиття заходів до притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності.

У разі відмови прослідувати до ТЦК поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 КУПАП.

"Таким чином, хоча й військово-обліковий документ, що визначає належність його власника до військового обов’язку, виданий до дня набрання чинності Законом про посилення мобілізації, і є чинним та не потребує обов’язкової заміни у разі (з підстав) затвердження органом державної влади нової форми військово-облікового документа, однак, якщо у Реєстрі "Оберіг" будуть мати місце розбіжності з "паперовою" версією ВОД, то особу можуть покликати до ТЦК для уточнення даних – і навіть затримати", - підсумувало видання.

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Топ коментарі
+39
Ніколи не бачив аби "промоутери" ходили в місцях масового скупчення мажорів у Києві. Так само ніколи ніхто не бачив, як співробітники ТЦК і поліції зупиняють "кубік" чи "брабус", а потім витягують із-за керма чувака і кидають його у бус для влк. зепідр створив із країни якесь гетто, де бідні люди - це кріпаки діючої влади, у яких не має не має взагалі ніяких прав. Зато мусора, які розстрілювали беззбройних громадян на Майдані - вільні люди, яким насрати на закони і мобілізацію.
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29.05.2024 10:06
+27
Теперь любой ***** может поменять в Обырвалге одну букву в любой графе понравившегося ему зажиточного гражданина, объявить в "розыск" и ему доставят его под белы рученьки.
Браво, зеленые гниды, "джиджитализация победит коррупцию"!
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29.05.2024 10:00
+26
Ота всратая бумажка приписное у меня уже 20 лет (приписное, бо тогда сказали что книжечек типография не напечатала и ваще иди отсюда нах, обмеженопридатный хитрожопый чел, зато щас иди сюда на). Она как бы первоисточник всего того пути что я прошел за все годы через военкомат, но всратый оберег конечно же точнее будет, ага
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29.05.2024 09:54
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У меня до сих пор данные с оберега не подтянуло. Пишет вас нету в реестре Хотя ємеил, адрес и телефон приняло
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29.05.2024 09:50 Відповісти
Не паліться!!)))

А взагалі - дебільна ситуація. Бо серваки можуть лягти через звичайний DDoS, відсутність світла..через відсутність світла й серваки/передавачі оператора можуть лягти..в цьому випадку теж затримувати будуть? І на тиждень до КПЗ? Бо он зелені прогнозують відсутність світла на тижні..
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29.05.2024 10:20 Відповісти
серваки за кордоном
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29.05.2024 10:24 Відповісти
Зате ретранслятори мобзв'язку у нас й без ЕЕ працювати не хочуть.
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29.05.2024 10:27 Відповісти
Типу заддосити навіть в Австралії сервак неможливо.
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29.05.2024 10:57 Відповісти
і що з того що вони за кордоном?
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29.05.2024 16:09 Відповісти
Марина, это не ситуация дебильная, это 73 процента приколистов выбрали себе такую власть. Теперь страдают. Кто им доктор?
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29.05.2024 18:09 Відповісти
А коли це ''косяки'' тцк, то напевне пора оте тцк притягувати! Досить робити крайніми народ!
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29.05.2024 09:51 Відповісти
Ота всратая бумажка приписное у меня уже 20 лет (приписное, бо тогда сказали что книжечек типография не напечатала и ваще иди отсюда нах, обмеженопридатный хитрожопый чел, зато щас иди сюда на). Она как бы первоисточник всего того пути что я прошел за все годы через военкомат, но всратый оберег конечно же точнее будет, ага
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29.05.2024 09:54 Відповісти
йди до тцк і приготуй 17000 штрафу!
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29.05.2024 10:27 Відповісти
за чьто? за тымчасове посвидчення штраф? Так я там был в декабре и 3 недели назад. какой штраф?
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29.05.2024 10:29 Відповісти
а хер тцк а не штраф. ты людям предлагаешь добровольно признать свою вину? зачем ты это делаешь интересно?
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29.05.2024 12:25 Відповісти
ти хоч раз там був? дуже хочу подивитися, як ти покажеш хєр майору з п'ятого кабінету.
особливо зараз, коли ти пройшов кпп, твої яйця в жмені цього майора.
так що, гуляй лісом, балабол!
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29.05.2024 12:43 Відповісти
то, ось де, всі герої ховаються.
буду знати.
школу, вже закінчив?
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29.05.2024 13:58 Відповісти
просто змирись з істиною, що є не такі сцикуни, як ти в цьому світі.
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29.05.2024 14:01 Відповісти
повторюєшся.
це, вказує не відсутність інтелекту.
може, ти тупий бот?
кажи правду!
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29.05.2024 14:05 Відповісти
я повторив тільки для того, щоб ти хоч з другої спроби зрозумів.
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29.05.2024 14:06 Відповісти
Майор мабудь забув, що він по вулицях колись ходить і мабудь родина є, а люди різні бувають, особливо в цей час...
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29.05.2024 18:20 Відповісти
Короче, как уже убедился один мой знакомый, решивший обновить данные в ТЦК, без разницы обновил ты данные или нет в разных там приложениях. Все равно штраф 17000 обеспечен и если мусора на дороге поймают то доставят в ТЦК для прохождения ВЛК
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29.05.2024 09:54 Відповісти
А тем у кого нету военного билета по каким то причинам, в ТЦК вообще лучше не появляться. Вы джекпот для начальника ТЦК и его гарема
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29.05.2024 10:00 Відповісти
Приписного достаточно, билета у меня нету. В декабре проходил ВЛК никто не доколупывался. Правда данные мои тогда нахер никому не упали и никто их не обновлял, сразу иди по врачам, так что хз короче
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29.05.2024 10:02 Відповісти
Ну видимо то было в декабре. Сейчас власть рисует законы и правила каждый день новые.
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29.05.2024 10:09 Відповісти
vin-код вклеили недели 3 назад, притензий не было
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29.05.2024 10:11 Відповісти
Я хз что в етой стране происходит и правила в каждом ТЦК разные. Или может вам нет 25 лет
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29.05.2024 10:15 Відповісти
у меня бронь, но я не клован
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29.05.2024 10:19 Відповісти
Скоріш за все залежить від людей, які там працюють..
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29.05.2024 10:22 Відповісти
Теперь любой ***** может поменять в Обырвалге одну букву в любой графе понравившегося ему зажиточного гражданина, объявить в "розыск" и ему доставят его под белы рученьки.
Браво, зеленые гниды, "джиджитализация победит коррупцию"!
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29.05.2024 10:00 Відповісти
Ніколи не бачив аби "промоутери" ходили в місцях масового скупчення мажорів у Києві. Так само ніколи ніхто не бачив, як співробітники ТЦК і поліції зупиняють "кубік" чи "брабус", а потім витягують із-за керма чувака і кидають його у бус для влк. зепідр створив із країни якесь гетто, де бідні люди - це кріпаки діючої влади, у яких не має не має взагалі ніяких прав. Зато мусора, які розстрілювали беззбройних громадян на Майдані - вільні люди, яким насрати на закони і мобілізацію.
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29.05.2024 10:06 Відповісти
Бачили очі...
На 100% впевнений, що оті в брабусах за зелене лайно не голосували, принаймні серед моїх знайомих, чим бідніше та тупіше, тим більше було прихильників шмарклів.
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29.05.2024 10:17 Відповісти
Тому що змісту туди ходити не має там або всі звільнені або бронь або троє дітей... вже ходили по готелях і спортклубах і що був присутній при такому, тільки одному із всіх присутніх виписали повістку і то він мав підставу просто до них ще не ходив... так само дорогі авто, якщо людина має 70-100 на таке авто то вже і 10-15 за два роки знайшов а десь і 3-5 було, щоб мати можливість вільно пересуватись...
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29.05.2024 10:41 Відповісти
Якби це не звучало, але так, постанова №559 чітко визначило права таких от груп оповіщення. А от відповідальність посадових осіб за не належне виконання посадових обов'язків, от як внесення в "Оберіг" даних якось в цій постанові оминули. Тому, у разі, якщо дані в "Оберіг" не співпадають з ВОД не з вашої провини, то цілком можна писати скаргу на неналежне виконання посадовими особами свої функціональних обов'язків та вимагати притягнути їх до дисциплінарної відповідальності.
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29.05.2024 10:06 Відповісти
З окопа будеш писати.
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29.05.2024 10:08 Відповісти
От ВЛК і моб. розпорядження це вже інша історія.
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29.05.2024 10:23 Відповісти
И еще два вопроса: что мешает при звонке гицелей, проверяющих документы, в свое гестапо, "оператору" на том конце умышленно сообщить неправдивые сведения, или самим людоловам заявить об этом гражданину без всяких подтверждений своих слов, ведь нигде не написано, что они обязаны демонстрировать экран планшета с данными пересичному?
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29.05.2024 10:07 Відповісти
14 дописів мовою росіян, 6 мовою українців. Це про щось говорить?...
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29.05.2024 10:30 Відповісти
"ви" - це хто?
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29.05.2024 10:36 Відповісти
Ставлення до української мови - це ставлення до України та українців. Ти сам хто по національності?
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29.05.2024 10:45 Відповісти
Напівкацап-напівукраїнець, рідна мова російська, але давно не маю труднощів в письмовому спілкуванні обома мовами, вербально українська дається складніше, співбесіднику завжди відповідаю мовою оригіналу, а новий пост можу написати 50/50, як карта ляже. Ще питання?
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29.05.2024 10:55 Відповісти
Треба вичавлювати з себе кацапа літрами та кілограмами, але лише в туалеті! згоден?
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29.05.2024 11:01 Відповісти
Взагалі-то я себе не асоціюю ані з Україною, ані з парашею (жодного разу там не був навіть, хоча жив у 40 км від кордону), все життя ментально живу Заходом і заробляю теж там, за допомогою англійської мови у тому числі. А тут просто волею долі застряг.
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29.05.2024 11:09 Відповісти
Взагалі-то мова твоїх зелених панів - саме російська.
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29.05.2024 10:36 Відповісти
Федорович, это говорит всего лишь о том, что ты на русскоязычной версии цензора. Если не ошибаюсь, из 3. Было раньше, во всяком случае. Только и всего
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29.05.2024 18:13 Відповісти
Це говорить лише про те, що недоукраїнців бісить, що у Фаріон, на відміну від них, нема комплексу неповноцінності по відношенню до російськомовних. Не подобається українська мова, хочєцца гаваріть на язикє путіна?...
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29.05.2024 18:39 Відповісти
В мене ВОС різний
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29.05.2024 10:34 Відповісти
Так "в'яжіть" обморочених з ТЦК-військовозобов'язані не самі собі квитки виписують і реєстри ведуть!
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29.05.2024 10:39 Відповісти
Из всего этого передвижного цирка с конями непонятно одно. Как! Какблдь мы еще держимся?!
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29.05.2024 10:47 Відповісти
Получается штраф и последующие арест майна и его конфискация обеспечены для всех,для всех кто посмел не откупиться,потому что в эти обериги тцкашники захотели внесли данные,захотели не внесли им пох.
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29.05.2024 11:22 Відповісти
Зелені узурпатори непосильно працюють на виправдання ворожої пропаганди, щоб їхній шеф прутєн міг ткнути пальцем західним союзникам, - он подивіться що у них коється, хіба ж вони не нацисти? Кого ви захищаєте?
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29.05.2024 13:21 Відповісти
кварталівські дєрьмачєлли вже з шкіри вилазять щоб насєлєніє Майданило , а вкраїнчики такі ж як і росіянчики
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29.05.2024 12:36 Відповісти
В цивилизованном мире НАОБОРОТ - документ имеет преимущество !

Так как в документ который был выдан государством этим же государством и заполнялось, о чем имеется запись и печать в документе! И внести в этот документ односторонне НИКТО НЕ МОГ И НЕ МОЖЕТ, в отличии от некого "реестра", в который непонятно кто без ведома человека может вести, удалить, изменить ВСЁ ЧТО УГОДНО!!!!
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29.05.2024 13:39 Відповісти
В цивилизованном мире, государство живёт по конституции.
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29.05.2024 13:54 Відповісти
100000% ты прав!
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29.05.2024 14:01 Відповісти
Ой, где цивилизация, а где зелёная Украина,!
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29.05.2024 18:16 Відповісти
Я розумію що мобілізація потрібна, щоб змінити втомлених хлопців та дівчат (воїнів) на передовій. Честь їм та хвала. Найкращі люди у світі. Краще просто немає.

Але мені цікаво, квартальний сцикл**ий лисий під*р, втікач та ухилянт, з якимось орденом, вже обновив свої особисті данні?
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29.05.2024 14:23 Відповісти
Вы очень наивны
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30.05.2024 12:12 Відповісти
А невідповідність напиз.дженого за роки роботи на державній посаді офіційній зарплаті за той самий період не є підставою для посадки з конфіскацією?
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29.05.2024 14:34 Відповісти
Пора купляти РЕБ,возити в машині.
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29.05.2024 15:25 Відповісти
"Якщо розбіжності буде виявлено, то старший групи оповіщення пропонує резервісту прослідувати до районного (міського)ТЦК" Джерело: Джерело:
Слово пропонувати-означає давати людині що-небудь на розгляд, вибирати . Це слово не тотожне слову затриманий, запханий та доставлений як баран у загін.
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29.05.2024 15:44 Відповісти
Якщо розбіжності буде виявлено, то старший групи оповіщення пропонує резервісту або військовозобов'язаному прослідувати до районного (міського) ТЦК для уточнення своїх персональних даних. Із цією метою оформлюється повістка та вручається громадянину.

Нюанс в тому, що підписувати повістку має право тільки керівник ТЦК, про це говориться в тій же постанові КМУ 560, п.30. Де вони візьмуть повістку на випадкового перехожого? Цей старший групи (при наявності відповідного посвідчення), має право тільки роздавати, вже сформовані, пропечатані, підписані і внесені в реєстр повістки
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29.05.2024 15:59 Відповісти
Так підпишуть а прізвище впишуть любе.
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29.05.2024 16:22 Відповісти
Повістка формується за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів або бланк повістки заповнюється представником районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу
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30.05.2024 00:38 Відповісти
Если непонятно, в чем хитрость: ТЦКшники ловят тебя при выходе из дома, отправляют запрос своему предводителю, а тот формирует повестку и накладывает ЭЦП - все в электронном виде, после чего такая повестка показывается тебе или даже распечатывается на месте, с атрибутами ЭЦП. Хочешь - проверяй подпись.
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30.05.2024 00:43 Відповісти
Ну технически, предводитель может в тот момент находиться в сауне с секретутками, а его ЭЦП будет бодро наложена на электронный документ.
Похоже, народ не вдуплил этот подвох.
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30.05.2024 00:46 Відповісти
вертів я ваш квартал на шампурі
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29.05.2024 18:59 Відповісти
нажаль, усе навпаки...
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29.05.2024 19:50 Відповісти
ти зовсім "не палений" москалик, іди там затоплені райони вичищай, а не бзди тут..
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29.05.2024 19:51 Відповісти
Це спроба влади обдурити простих українців🤬
https://www.yahoo.com/news/life-ukraine-front-line-worse-110315225.html
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29.05.2024 22:11 Відповісти
І старший групи і молодший і головний підуть козі в тріщину.Згідно кму 560 вони самі себе закопали. А саме по 560 П,І,Б приналежність ТЦК СП ,І і головне посвыдчення ТЦК СП.Якого в природі й досі не існує.Тому находження всіх зараз тцк сп на вулицях це профанація і сходу козі в тріщину.
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29.05.2024 23:33 Відповісти
Відповідність - теж
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29.05.2024 23:56 Відповісти
Хорошо, что я успел свалить и получить американский паспорт. Сейчас бы ехал на мясокомбинат со всеми
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30.05.2024 14:38 Відповісти
 
 