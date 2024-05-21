Роботодавець має поштою сповіщати про виклик до ТЦК підлеглих, які працюють дистанційно, - постанова Кабміну

Роботодавців зобов’язали інформувати працівників, які залучені до робочого процесу дистанційно, про виклик до територіального центру комплектування поштою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові Кабміну №560.

Зобов'язання щодо оповіщення працівників

Якщо надійде розпорядження від ТЦК щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних і резервістів про їх виклик до військкомату, то керівники підприємств, установ та організацій зобов’язані видати відповідний наказ і довести його до відома осіб, яких викликають у ТЦК.

Якщо такі особи перебувають на дистанційній, надомній роботі, тимчасово непрацездатні, перебувають у відпустці або у відрядженні - то роботодавець інформує їх рекомендованим поштовим відправленням, поштовим відправленням з оголошеною цінністю. Також зазначається, що потрібен опис вкладення у частині, що стосується прибуття співробітників до ТЦК у визначені строки.

Окрім цього керівники повинні надіслати копію відповідних наказів (розпоряджень) та підтвердну інформацію або документи про здійснення оповіщення у триденний строк до відповідного ТЦК.

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Такі норми стосуються не тільки керівників підприємств, але й керівників (голів) державних органів та органів місцевого самоврядування.

Закон про мобілізацію

З 18 травня набули чинності конкретні положення закону про мобілізацію. Тепер всі військовозобов'язані протягом 60 днів повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту, за наявності, та фактичне місце проживання. Це можна зробити трьома способами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.

Детальніше про всі запитання та відповіді щодо нового закону про мобілізацію читайте тут: Набув чинності новий закон про мобілізацію: запитання і відповіді.