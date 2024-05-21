Роботодавець має поштою сповіщати про виклик до ТЦК підлеглих, які працюють дистанційно, - постанова Кабміну
Роботодавців зобов’язали інформувати працівників, які залучені до робочого процесу дистанційно, про виклик до територіального центру комплектування поштою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові Кабміну №560.
Зобов'язання щодо оповіщення працівників
Якщо надійде розпорядження від ТЦК щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних і резервістів про їх виклик до військкомату, то керівники підприємств, установ та організацій зобов’язані видати відповідний наказ і довести його до відома осіб, яких викликають у ТЦК.
Якщо такі особи перебувають на дистанційній, надомній роботі, тимчасово непрацездатні, перебувають у відпустці або у відрядженні - то роботодавець інформує їх рекомендованим поштовим відправленням, поштовим відправленням з оголошеною цінністю. Також зазначається, що потрібен опис вкладення у частині, що стосується прибуття співробітників до ТЦК у визначені строки.
Окрім цього керівники повинні надіслати копію відповідних наказів (розпоряджень) та підтвердну інформацію або документи про здійснення оповіщення у триденний строк до відповідного ТЦК.
Такі норми стосуються не тільки керівників підприємств, але й керівників (голів) державних органів та органів місцевого самоврядування.
Закон про мобілізацію
З 18 травня набули чинності конкретні положення закону про мобілізацію. Тепер всі військовозобов'язані протягом 60 днів повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту, за наявності, та фактичне місце проживання. Це можна зробити трьома способами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.
Детальніше про всі запитання та відповіді щодо нового закону про мобілізацію читайте тут: Набув чинності новий закон про мобілізацію: запитання і відповіді.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пентагону-
Де літаки?
Оркам ненависні...
В якому сні...
Проснутись б-
Від цього сону...
В найближчі тижні...
Москва згорить...
Або провалиться...
"я ненавиджу ухилянтів"
вони в мене 7 лярдів забирають собі - от тупо міма рота...
хіба це чесно?
на маленьких підприємствах це робить бух, який і так по вуха в папірі.
Вангую - якщо це пійде в народ - буде вибухи на підприємствах, працювати і так нікому, а щє цю папірову роботу робити в стислі сроки.
Країну валять з середени.
Чоловік із 8 травня переховується від мобілізації, постійно мандрує та ночує в лісі. Натомість на Волині, його оголосили безвісти зниклим.
Його арештували після того, як він побив поліцейського в Турці, злякавшись, що той може вручити йому повістку.
я зрозумів все - вони по ошибках!
ТЦК плюс половина ментов уже бы закрыли часть потребности. А если еще пограничников снять с Западной границы и поставить на Восточную. И еще кого из 1 млн. солдат в тылу...
то буба в мене мінниє загражденія...
@ProrokAntihist4
·
https://x.com/ProrokAntihist4/status/1792886496292131090
Яке прекрасне життя у Феодальні Незламно-Потужній Зє-Республіці
ФИН РАЗВЕРСТКА НАСЕЛЕННЯ