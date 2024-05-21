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Новини
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Роботодавець має поштою сповіщати про виклик до ТЦК підлеглих, які працюють дистанційно, - постанова Кабміну

повістка

Роботодавців зобов’язали інформувати працівників, які залучені до робочого процесу дистанційно, про виклик до територіального центру комплектування поштою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові Кабміну №560.

Зобов'язання щодо оповіщення працівників

Якщо надійде розпорядження від ТЦК щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних і резервістів про їх виклик до військкомату, то керівники підприємств, установ та організацій зобов’язані видати відповідний наказ і довести його до відома осіб, яких викликають у ТЦК.

Якщо такі особи перебувають на дистанційній, надомній роботі, тимчасово непрацездатні, перебувають у відпустці або у відрядженні - то роботодавець інформує їх рекомендованим поштовим відправленням, поштовим відправленням з оголошеною цінністю. Також зазначається, що потрібен опис вкладення у частині, що стосується прибуття співробітників до ТЦК у визначені строки.

Окрім цього керівники повинні надіслати копію відповідних наказів (розпоряджень) та підтвердну інформацію або документи про здійснення оповіщення у триденний строк до відповідного ТЦК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 500 тисяч українців оновили свої дані через "Резерв+", - Міноборони

Такі норми стосуються не тільки керівників підприємств, але й керівників (голів) державних органів та органів місцевого самоврядування.

Закон про мобілізацію

З 18 травня набули чинності конкретні положення закону про мобілізацію. Тепер всі військовозобов'язані протягом 60 днів повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту, за наявності, та фактичне місце проживання. Це можна зробити трьома способами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.

Детальніше про всі запитання та відповіді щодо нового закону про мобілізацію читайте тут: Набув чинності новий закон про мобілізацію: запитання і відповіді.

Автор: 

мобілізація (3040) ТЦК та СП (564)


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Топ коментарі
+12
Декілька рядків через дупу створеного закону, а з кожним днем нові "пояснення" до нього. На ходу придумовують, що хочуть.
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21.05.2024 14:26
+4
Окрім цього керівники повинні надіслати копію відповідних наказів (розпоряджень) та підтвердну інформацію або документи про здійснення оповіщення у триденний строк до відповідного ТЦК. Джерело:

на маленьких підприємствах це робить бух, який і так по вуха в папірі.
Вангую - якщо це пійде в народ - буде вибухи на підприємствах, працювати і так нікому, а щє цю папірову роботу робити в стислі сроки.
Країну валять з середени.
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21.05.2024 14:50
+4
Сьогодні на підприємство не привезли молоко або привезли скисше, до кінця тиждня завод зупиниться, забрали на війну хворого головного інженера. Думаю клоуни та шахраї з онлайн казино піднімуть економіку.
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21.05.2024 14:58
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Декілька рядків через дупу створеного закону, а з кожним днем нові "пояснення" до нього. На ходу придумовують, що хочуть.
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21.05.2024 14:26 Відповісти
ДЕ ракети...

Пентагону-

Де літаки?

Оркам ненависні...

В якому сні...

Проснутись б-

Від цього сону...
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21.05.2024 15:00 Відповісти
Я Тобі дам откровення...

В найближчі тижні...

Москва згорить...

Або провалиться...
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21.05.2024 15:28 Відповісти
постановка? ми завжди це знали
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21.05.2024 14:28 Відповісти
відос від 4 рази призваного за патріотичність де?
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21.05.2024 14:28 Відповісти
погано ви це знали недонавчені, чи ні але буба гетьман - це і відповідь і вирік
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21.05.2024 14:52 Відповісти
нема відоса- нема стріжки , а счоки треба худнути
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21.05.2024 14:30 Відповісти
а то ленка їрмака закохає 🤣
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21.05.2024 15:45 Відповісти
все чужими руками, суки!!!
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21.05.2024 14:31 Відповісти
там щє схрони є - і похрумати і постріляти...
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21.05.2024 15:00 Відповісти
Здоровий глузд остаточно покинув "вільну" країну "вільних" людей.
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21.05.2024 14:32 Відповісти
оцифровідло - кури нестися перестали від такої потружної ініціативи...
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21.05.2024 14:37 Відповісти
Бовдуре, якщо не маєш, що сказати, то краще мовчи. Ви вже задовбали тими 73%, яких ніколи не було. Якщо можеш щось сказати, то скажи, а не бовкай.
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21.05.2024 16:41 Відповісти
підсказка
"я ненавиджу ухилянтів"
вони в мене 7 лярдів забирають собі - от тупо міма рота...
хіба це чесно?
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21.05.2024 14:43 Відповісти
Окрім цього керівники повинні надіслати копію відповідних наказів (розпоряджень) та підтвердну інформацію або документи про здійснення оповіщення у триденний строк до відповідного ТЦК. Джерело:

на маленьких підприємствах це робить бух, який і так по вуха в папірі.
Вангую - якщо це пійде в народ - буде вибухи на підприємствах, працювати і так нікому, а щє цю папірову роботу робити в стислі сроки.
Країну валять з середени.
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21.05.2024 14:50 Відповісти
Скажений прінтер? Там весь кабмін малюсько покусало чи шо?
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21.05.2024 14:51 Відповісти
Мешканець Волині жив у лісі на Львівщині, ховаючись від мобілізації, - ЗМІ

Чоловік із 8 травня переховується від мобілізації, постійно мандрує та ночує в лісі. Натомість на Волині, його оголосили безвісти зниклим.

Його арештували після того, як він побив поліцейського в Турці, злякавшись, що той може вручити йому повістку.
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21.05.2024 14:52 Відповісти
ООО ***** зедебільна вилізла
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21.05.2024 15:56 Відповісти
Я не голосував за Зеленського, а от дуже багато вилізло підорасів ухилянтів, які прикриваються Порохом. Порошенко нікуди не тікав і нікуди не ховався, а ви ховаєтесь прикрикриваючись його ім'ям.
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21.05.2024 16:10 Відповісти
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21.05.2024 16:43 Відповісти
І що?
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21.05.2024 18:20 Відповісти
Мушку спиляв? Чи так подобається?
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21.05.2024 15:57 Відповісти
А ти спробуй, параша циганська, що сцить воєнкома.
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21.05.2024 16:11 Відповісти
Уточніть, будь ласка, якою поштою - голубами, фельдегерською, новою, урпоштою? А то роботодавці не дуже розуміють. Дякую за відповідь.
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21.05.2024 14:54 Відповісти
Сьогодні на підприємство не привезли молоко або привезли скисше, до кінця тиждня завод зупиниться, забрали на війну хворого головного інженера. Думаю клоуни та шахраї з онлайн казино піднімуть економіку.
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21.05.2024 14:58 Відповісти
Дебіли, ***! А якщо роботодавець резидент, допустимо, Ліхтенштейну?
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21.05.2024 14:59 Відповісти
поматюкайтесь - ваc забанять але полегшає...
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21.05.2024 15:02 Відповісти
Ясно, все уйдут в серый бизнес.
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21.05.2024 15:05 Відповісти
після "я маю право на ашипку?
я зрозумів все - вони по ошибках!
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21.05.2024 15:11 Відповісти
чекаю вечірній нелегітимний відос...
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21.05.2024 15:17 Відповісти
машінально прочитав "відсос"
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21.05.2024 17:51 Відповісти
бубік недоторканий
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21.05.2024 15:23 Відповісти
То есть 100 тыс. работников ТЦК абсолютно не выполняют свою работу. Зачем они нужны тогда? Почему они не на фронте???

ТЦК плюс половина ментов уже бы закрыли часть потребности. А если еще пограничников снять с Западной границы и поставить на Восточную. И еще кого из 1 млн. солдат в тылу...
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21.05.2024 15:48 Відповісти
ну якщо я бубін нарот?
то буба в мене мінниє загражденія...
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21.05.2024 15:52 Відповісти
дистанційні (особливо в ІТ) це ФОПи по договору.
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21.05.2024 16:15 Відповісти
Пророк Антихриста - 4

@ProrokAntihist4

·

https://x.com/ProrokAntihist4/status/1792886496292131090

Яке прекрасне життя у Феодальні Незламно-Потужній Зє-Республіці
ФИН РАЗВЕРСТКА НАСЕЛЕННЯ
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21.05.2024 18:01 Відповісти
Яка чудова постановка - біс
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21.05.2024 18:58 Відповісти
 
 