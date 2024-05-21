Работодатель должен по почте извещать о вызове в ТЦК подчиненных, работающих дистанционно, - постановление Кабмина
Работодателей обязали информировать работников, которые привлечены к рабочему процессу дистанционно, о вызове в территориальный центр комплектования по почте.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Кабмина №560.
Обязательства по оповещению работников
Если поступит распоряжение от ТЦК по оповещению призывников, военнообязанных и резервистов об их вызове в военкомат, то руководители предприятий, учреждений и организаций обязаны издать соответствующий приказ и довести его до сведения лиц, которых вызывают в ТЦК.
Если такие лица находятся на дистанционной, надомной работе, временно нетрудоспособны, находятся в отпуске или в командировке - то работодатель информирует их заказным почтовым отправлением, почтовым отправлением с объявленной ценностью. Также отмечается, что нужна опись вложения в части, касающейся прибытия сотрудников в ТЦК в определенные сроки.
Кроме этого руководители должны направить копию соответствующих приказов (распоряжений) и подтверждающую информацию или документы об осуществлении оповещения в трехдневный срок в соответствующий ТЦК.
Такие нормы касаются не только руководителей предприятий, но и руководителей (председателей) государственных органов и органов местного самоуправления.
Закон о мобилизации
С 18 мая вступили в силу конкретные положения закона о мобилизации. Теперь все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные - телефон, электронную почту, при наличии, и фактическое место жительства. Это можно сделать тремя способами - через ТЦК, ЦПАУ или электронный кабинет.
Подробнее обо всех вопросах и ответах относительно нового закона о мобилизации читайте здесь: Вступил в силу новый закон о мобилизации: вопросы и ответы.
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"я ненавиджу ухилянтів"
вони в мене 7 лярдів забирають собі - от тупо міма рота...
хіба це чесно?
на маленьких підприємствах це робить бух, який і так по вуха в папірі.
Вангую - якщо це пійде в народ - буде вибухи на підприємствах, працювати і так нікому, а щє цю папірову роботу робити в стислі сроки.
Країну валять з середени.
Чоловік із 8 травня переховується від мобілізації, постійно мандрує та ночує в лісі. Натомість на Волині, його оголосили безвісти зниклим.
Його арештували після того, як він побив поліцейського в Турці, злякавшись, що той може вручити йому повістку.
я зрозумів все - вони по ошибках!
ТЦК плюс половина ментов уже бы закрыли часть потребности. А если еще пограничников снять с Западной границы и поставить на Восточную. И еще кого из 1 млн. солдат в тылу...
то буба в мене мінниє загражденія...
@ProrokAntihist4
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https://x.com/ProrokAntihist4/status/1792886496292131090
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