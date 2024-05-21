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Работодатель должен по почте извещать о вызове в ТЦК подчиненных, работающих дистанционно, - постановление Кабмина

повістка

Работодателей обязали информировать работников, которые привлечены к рабочему процессу дистанционно, о вызове в территориальный центр комплектования по почте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Кабмина №560.

Обязательства по оповещению работников

Если поступит распоряжение от ТЦК по оповещению призывников, военнообязанных и резервистов об их вызове в военкомат, то руководители предприятий, учреждений и организаций обязаны издать соответствующий приказ и довести его до сведения лиц, которых вызывают в ТЦК.

Если такие лица находятся на дистанционной, надомной работе, временно нетрудоспособны, находятся в отпуске или в командировке - то работодатель информирует их заказным почтовым отправлением, почтовым отправлением с объявленной ценностью. Также отмечается, что нужна опись вложения в части, касающейся прибытия сотрудников в ТЦК в определенные сроки.

Кроме этого руководители должны направить копию соответствующих приказов (распоряжений) и подтверждающую информацию или документы об осуществлении оповещения в трехдневный срок в соответствующий ТЦК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 500 тысяч украинцев обновили свои данные через "Резерв+", - Минобороны

Такие нормы касаются не только руководителей предприятий, но и руководителей (председателей) государственных органов и органов местного самоуправления.

Закон о мобилизации

С 18 мая вступили в силу конкретные положения закона о мобилизации. Теперь все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные - телефон, электронную почту, при наличии, и фактическое место жительства. Это можно сделать тремя способами - через ТЦК, ЦПАУ или электронный кабинет.

Подробнее обо всех вопросах и ответах относительно нового закона о мобилизации читайте здесь: Вступил в силу новый закон о мобилизации: вопросы и ответы.

Автор: 

мобилизация (2747) ТЦК (522)


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Топ комментарии
+12
Декілька рядків через дупу створеного закону, а з кожним днем нові "пояснення" до нього. На ходу придумовують, що хочуть.
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21.05.2024 14:26
+4
Окрім цього керівники повинні надіслати копію відповідних наказів (розпоряджень) та підтвердну інформацію або документи про здійснення оповіщення у триденний строк до відповідного ТЦК. Джерело:

на маленьких підприємствах це робить бух, який і так по вуха в папірі.
Вангую - якщо це пійде в народ - буде вибухи на підприємствах, працювати і так нікому, а щє цю папірову роботу робити в стислі сроки.
Країну валять з середени.
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21.05.2024 14:50
+4
Сьогодні на підприємство не привезли молоко або привезли скисше, до кінця тиждня завод зупиниться, забрали на війну хворого головного інженера. Думаю клоуни та шахраї з онлайн казино піднімуть економіку.
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21.05.2024 14:58
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Декілька рядків через дупу створеного закону, а з кожним днем нові "пояснення" до нього. На ходу придумовують, що хочуть.
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21.05.2024 14:26 Ответить
ДЕ ракети...

Пентагону-

Де літаки?

Оркам ненависні...

В якому сні...

Проснутись б-

Від цього сону...
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21.05.2024 15:00 Ответить
Я Тобі дам откровення...

В найближчі тижні...

Москва згорить...

Або провалиться...
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21.05.2024 15:28 Ответить
постановка? ми завжди це знали
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21.05.2024 14:28 Ответить
відос від 4 рази призваного за патріотичність де?
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21.05.2024 14:28 Ответить
погано ви це знали недонавчені, чи ні але буба гетьман - це і відповідь і вирік
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21.05.2024 14:52 Ответить
нема відоса- нема стріжки , а счоки треба худнути
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21.05.2024 14:30 Ответить
а то ленка їрмака закохає 🤣
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21.05.2024 15:45 Ответить
все чужими руками, суки!!!
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21.05.2024 14:31 Ответить
там щє схрони є - і похрумати і постріляти...
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21.05.2024 15:00 Ответить
Здоровий глузд остаточно покинув "вільну" країну "вільних" людей.
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21.05.2024 14:32 Ответить
оцифровідло - кури нестися перестали від такої потружної ініціативи...
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21.05.2024 14:37 Ответить
Бовдуре, якщо не маєш, що сказати, то краще мовчи. Ви вже задовбали тими 73%, яких ніколи не було. Якщо можеш щось сказати, то скажи, а не бовкай.
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21.05.2024 16:41 Ответить
підсказка
"я ненавиджу ухилянтів"
вони в мене 7 лярдів забирають собі - от тупо міма рота...
хіба це чесно?
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21.05.2024 14:43 Ответить
Окрім цього керівники повинні надіслати копію відповідних наказів (розпоряджень) та підтвердну інформацію або документи про здійснення оповіщення у триденний строк до відповідного ТЦК. Джерело:

на маленьких підприємствах це робить бух, який і так по вуха в папірі.
Вангую - якщо це пійде в народ - буде вибухи на підприємствах, працювати і так нікому, а щє цю папірову роботу робити в стислі сроки.
Країну валять з середени.
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21.05.2024 14:50 Ответить
Скажений прінтер? Там весь кабмін малюсько покусало чи шо?
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21.05.2024 14:51 Ответить
Мешканець Волині жив у лісі на Львівщині, ховаючись від мобілізації, - ЗМІ

Чоловік із 8 травня переховується від мобілізації, постійно мандрує та ночує в лісі. Натомість на Волині, його оголосили безвісти зниклим.

Його арештували після того, як він побив поліцейського в Турці, злякавшись, що той може вручити йому повістку.
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21.05.2024 14:52 Ответить
ООО ***** зедебільна вилізла
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21.05.2024 15:56 Ответить
Я не голосував за Зеленського, а от дуже багато вилізло підорасів ухилянтів, які прикриваються Порохом. Порошенко нікуди не тікав і нікуди не ховався, а ви ховаєтесь прикрикриваючись його ім'ям.
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21.05.2024 16:10 Ответить
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21.05.2024 16:43 Ответить
І що?
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21.05.2024 18:20 Ответить
Мушку спиляв? Чи так подобається?
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21.05.2024 15:57 Ответить
А ти спробуй, параша циганська, що сцить воєнкома.
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21.05.2024 16:11 Ответить
Уточніть, будь ласка, якою поштою - голубами, фельдегерською, новою, урпоштою? А то роботодавці не дуже розуміють. Дякую за відповідь.
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21.05.2024 14:54 Ответить
Сьогодні на підприємство не привезли молоко або привезли скисше, до кінця тиждня завод зупиниться, забрали на війну хворого головного інженера. Думаю клоуни та шахраї з онлайн казино піднімуть економіку.
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21.05.2024 14:58 Ответить
Дебіли, ***! А якщо роботодавець резидент, допустимо, Ліхтенштейну?
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21.05.2024 14:59 Ответить
поматюкайтесь - ваc забанять але полегшає...
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21.05.2024 15:02 Ответить
Ясно, все уйдут в серый бизнес.
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21.05.2024 15:05 Ответить
після "я маю право на ашипку?
я зрозумів все - вони по ошибках!
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21.05.2024 15:11 Ответить
чекаю вечірній нелегітимний відос...
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21.05.2024 15:17 Ответить
машінально прочитав "відсос"
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21.05.2024 17:51 Ответить
бубік недоторканий
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21.05.2024 15:23 Ответить
То есть 100 тыс. работников ТЦК абсолютно не выполняют свою работу. Зачем они нужны тогда? Почему они не на фронте???

ТЦК плюс половина ментов уже бы закрыли часть потребности. А если еще пограничников снять с Западной границы и поставить на Восточную. И еще кого из 1 млн. солдат в тылу...
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21.05.2024 15:48 Ответить
ну якщо я бубін нарот?
то буба в мене мінниє загражденія...
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21.05.2024 15:52 Ответить
дистанційні (особливо в ІТ) це ФОПи по договору.
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21.05.2024 16:15 Ответить
Пророк Антихриста - 4

@ProrokAntihist4

·

https://x.com/ProrokAntihist4/status/1792886496292131090

Яке прекрасне життя у Феодальні Незламно-Потужній Зє-Республіці
ФИН РАЗВЕРСТКА НАСЕЛЕННЯ
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21.05.2024 18:01 Ответить
Яка чудова постановка - біс
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21.05.2024 18:58 Ответить
 
 