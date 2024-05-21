Работодатель должен по почте извещать о вызове в ТЦК подчиненных, работающих дистанционно, - постановление Кабмина

Работодателей обязали информировать работников, которые привлечены к рабочему процессу дистанционно, о вызове в территориальный центр комплектования по почте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Кабмина №560.

Обязательства по оповещению работников

Если поступит распоряжение от ТЦК по оповещению призывников, военнообязанных и резервистов об их вызове в военкомат, то руководители предприятий, учреждений и организаций обязаны издать соответствующий приказ и довести его до сведения лиц, которых вызывают в ТЦК.

Если такие лица находятся на дистанционной, надомной работе, временно нетрудоспособны, находятся в отпуске или в командировке - то работодатель информирует их заказным почтовым отправлением, почтовым отправлением с объявленной ценностью. Также отмечается, что нужна опись вложения в части, касающейся прибытия сотрудников в ТЦК в определенные сроки.

Кроме этого руководители должны направить копию соответствующих приказов (распоряжений) и подтверждающую информацию или документы об осуществлении оповещения в трехдневный срок в соответствующий ТЦК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 500 тысяч украинцев обновили свои данные через "Резерв+", - Минобороны

Такие нормы касаются не только руководителей предприятий, но и руководителей (председателей) государственных органов и органов местного самоуправления.

Закон о мобилизации

С 18 мая вступили в силу конкретные положения закона о мобилизации. Теперь все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные - телефон, электронную почту, при наличии, и фактическое место жительства. Это можно сделать тремя способами - через ТЦК, ЦПАУ или электронный кабинет.

Подробнее обо всех вопросах и ответах относительно нового закона о мобилизации читайте здесь: Вступил в силу новый закон о мобилизации: вопросы и ответы.