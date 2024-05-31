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Новини Мобілізація
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Мукачівський ТЦК затримав 23-річного водія, який віз критичні ліки: хлопця змусили пройти ВЛК та вручили повістку

Мукачівський ТЦК зірвав поставку критичних ліків

Співробітники Мукачівського ТЦК та СП на Закарпатті зупинили фуру з ліками й почали перевірку 23-річного водія, який не підлягає мобілізації. Вони зірвали постачання критично важливих препаратів для людей з ВІЛ та онкологією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив правозахисник Дмитро Шерембей.

Що сталося?

Як зазначається, водій повідомив  що везе ліки й важливу деталь – при транспортуванні має бути збережено холодовий ланцюг для того, щоб препарати не зіпсувались.

"Якби це сталось — сотні людей могли б постраждати, що мало б непоправні наслідки. Тобто, заради незаконної мобілізації 23-річного водія, була зірвана поставка життєво важливих ліків для людей з ВІЛ", - пише Шерембей.

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Так, неправомірні дії співробітників Мукачівського РТЦК та СП призвели до зриву постачань препаратів до Тернополя та Івано-Франківська: 29 травня вантаж ліків не доїхав до місця призначення.

Мукачівський ТЦК зірвав поставку критичних ліків
Мукачівський ТЦК зірвав поставку критичних ліків

Правозахисник наголосив, що персонал ТЦК проігнорував не тільки вік чоловіка, але і той факт, що при зупинці роботи рефрижератора, або при повному використанні палива, ліки можуть зіпсуватись.

Водія змусили пройти ВЛК

"За 4 години, під конвоєм, водія змусили пройти ВЛК і вручили повістку з вимогою явитись з речами в Мукачівський військомат на наступний день. Я повторюю: хлопцеві 23 роки, він в принципі не підлягає мобілізації! Віз АРВ-терапію в умовах спеціального температурного режиму, для пацієнтів, які потребують пожиттєвого щоденного лікування. В результаті, після проходження примусових і незаконних процесів в ТЦК водій був змушений повернутись в Київ, ліки не потрапили у місце призначення", - зазначає Шерембей.

Мукачівський ТЦК зірвав поставку критичних ліків

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Ліки були чутливі до умов зберігання

Громадський діяч також додав, що понад шість годин лікарські засоби перебували в машині без водія і могли б просто зіпсуватися, якби в машині не було достатньо пального для підтримки температурного режиму, або виник збій.

Через такі дії ТЦК пацієнти із тяжкими захворюваннями, які залежні від щоденного прийому препаратів, до прикладу онкохворі, або пацієнти замісної підтримувальної терапії мали реальну загрозу для свого життя, наголошує правозахисник.

Мукачівський ТЦК зірвав поставку критичних ліків

"Якщо хтось думає, що це якийсь поодинокий випадок, мені шкода вас розчаровувати. Такі дії ТЦК не тільки протизаконні, вони дискредитують всю комунікацію держави щодо процесу мобілізації. Ми вже маємо дефіцит водіїв, а якщо такі історії, які не є поодинокими, будуть продовжуватись, то система медичних поставок буде геть паралізована. Від цих поставок залежать життя всіх — військових, цивільних і самих співробітників ТЦК", - пояснив Шерембей.

Потрібна реакція на дії Мукачівського РТЦК та СП

Правозахисник вимагає відреагувати на дії Мукачівського РТЦК та СП, які, на його думку, порушили закон про мобілізацію щодо 23-річного водія гуманітарного вантажу та своїми діями поставили під загрозу життя пацієнтів.

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Крім того, він підготував лист до Міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка про необхідність спільно із Командуванням Сухопутних військ ЗСУ терміново розробити алгоритм, який забезпечить безперешкодну роботу водіїв медичних і гуманітарних вантажів.

"Загалом ця історія разом з іншими випадками актуалізує питання про доцільність існування ТЦК в тому вигляді як вони є. Я вважаю що ми можемо передати їх функції на рівень бригад і батальйонів, які є більш мотивованими. Рівень бригад і батальйонів — це більший рівень довіри, більша мотивація та той же обсяг роботи, який зараз робить ТЦК по суті дублюючи функціонал. ТЦК — це прошарок, який по факту демотивує і що найстрашніше нерідко бере гроші, стаючи джерелом корупції. Як тільки бригади та батальйони напряму будуть працювати з населенням, ми статистично побачимо зростання кількості добровольців", - резюмував Шерембей.

Офіційна реакція ТЦК

У Закарпатському обласному ТЦК та СП підтвердили, що дійсно доправили 23-річного водія до центру комплектування, бо він не мав військово-облікових документів.

"Повідомляємо, що 29.05.2024 року на блокпосту в районі н.п. Нижні Ворота була зупинена вантажівка, за кермом якої був громадянин, який не мав при собі військово-облікових документів. Нагадуємо, що згідно чинного законодавства чоловіки від 18 до 60 років повинні при собі мати військово-облікові документи. Спільною групою оповіщення, яка складається з представників національної поліції та територіальних центру комплектування та соціальної підтримки, громадянин був доставлений до Мукачівського РТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних. Перевіривши факти, йому була виписана повістка за місцем проживання. Не вперше ми вимушені нагадати логістичним компаніям та автоперевізникам відповідальніше ставитися до військового обліку своїх працівників", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головред "Економічної правди" Дєнков, якого майже добу утримували в ТЦК на Одещині, вийшов на зв’язок та повідомив, що долучається до ЗСУ

Затримання 25-річного футболіста ФК "Хуст" Миколи Сираша

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 7 травня працівники Закарпатського ТЦК зупинили та доставили до місцевого військкомату 25-річного українського футболіста з ФК "Хуст" Миколу Сираша. Наразі зв’язок зі спортсменом відсутній.

ФК "Хуст" просить відреагувати на інцидент УАФ.

Пізніше в ОК "Захід" прокоментували доправлення до ТЦК та СП 25-річного футболіста ФК "Хуст" Миколи Сираша.Та назвали заяву клубу "емоційною".

Автор: 

ліки (1318) Мукачево (175) мобілізація (3053) ТЦК та СП (569) Закарпатська область (2048)


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Топ коментарі
+40
Зараз держава Україна - це конгломерат корпоративних утворень, які,
нібито виконуючи функції держави, захищають насамперед самі себе.
Суддівська мафія, прокурорська мафія, міліцейська мафія ДАЇшна зокрема,
митна, податкова - підствавте практично будь яку державну установу або функцію.
Додамо до переліку ТЦК.
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31.05.2024 08:43
+39
Це не виправдання злісного порушення працівниками ТЦК ЗАКОНУ про мобілізацію, який передбачає мобілізацію із 25 років.
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31.05.2024 08:52
+34
Хтось чув, бачив, щоб ТЦК витягували когось силоміць із крутого джипа?
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31.05.2024 08:51
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Забронйований чи студент?!
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31.05.2024 09:28 Відповісти
та не п**ди ти, до 18 липня він абсолютно спокійно може ходити без ВОДа, бо є процес оновлення данних.
і друге, по барабану що він там віз
йому 23 роки. в ТЦК набрали дебілів, які від дати народження вік не можуть визначити. чи їм просто пох.

2 порушення на одному місці. і ладно був би ухилянт, людина при роботі, нікуди не тікає.
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31.05.2024 09:30 Відповісти
"Зараз, на кожного в пікселі дивляться як на ізгоя" - не пиши більше таку гидоту. Люди проклянуть.
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31.05.2024 10:00 Відповісти
Я читав, що військові знимають форму, коли виходять у місто. Щоб їх з ТЦК не переплутали.
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31.05.2024 10:04 Відповісти
Такі слова прямо ображають приблизно мільйон людей. Не пишіть так, будь ласка.
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31.05.2024 10:16 Відповісти
Ну так люди вже проклинають. І далеко не тих "хто пише таку гидоту".
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31.05.2024 11:22 Відповісти
Деякі люди. Це важлива поправка. Тому що абсолютно переважаюча частина суспільства добре знає різницю між воїнами і щурами. Тому не проклинають всіх хто одягнув форму ЗСУ, а просять перевдягнути щурів, наприклад у райдужні тріко
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31.05.2024 11:29 Відповісти
Влада озвіріла на звичайних людей, я б не повірив але знаю двох людей особисто яких мучить ТЦК з проходженням ВЛК. Один без правої руки, йому знову повістку дали на липень місяць, а другий - інвалід першої групи, паралізована половина тіл, а саме права сторона. Йому на 10 серпня знову в ТЦК.
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31.05.2024 09:18 Відповісти
хай не являються. навряд чи суд засудить їх хоч на якесь покарання. І хай подають зустрічний позов до тцк.
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31.05.2024 10:13 Відповісти
Мабуть "зустрічний позов на тцк"
У нас, щоб судитися, треба мати фінанси і час. Тим паче - судитися з державою...
Сумніваюся, що у згаданих людей знайдуться кошти на юристів. А без них ви лише даремно витратите час.
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31.05.2024 11:34 Відповісти
З статті на УП спеціально для фанатів мобілізації по ЗЕлупленому.
Говорить головний сержант гірсько-штурмової роти 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Анатолій Банацький:

"Недавно я їздив за поповненням і переді мною вишикували 50 чоловіків, що пройшли кількамісячну підготовку на полігоні. Хтось стоїть напоготові з пачкою медичних документів про хвороби, на когось поглянеш і розумієш - усе життя пив. То я зміг вибрати тільки одного! У нас страшний дефіцит бійців, але брати людей, щоб просто заповнити штатку, я не буду. Бо толку з них ніякого, скоріше тягар…

Причину, чому здорові чоловіки не хочуть воювати, Анатолій бачить не тільки у відсутності мотивації, але й особливостях мобілізації.

- Зараз мобілізують заради показників, на якість не дивляться. Оці відео з ТЦК-шниками, котрі хапають перехожих на вулицях, б'ють, знущаються й запихають у бусики… Думаю, ці люди там просто прижилися, вони не були на передовій. Той, хто був, так не поводиться."
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31.05.2024 09:21 Відповісти
Давно их надо распустить и заменить рекрутинговыми центрами от боевых бригад. Всё это сафари на военнообязанных превратилось в цирк на дроти, где 200 тысяч здоровенных охотников гоняются по всей стране за случайными бедолагами, чтобы самим не идти на фронт.
Да сейчас их прикрыли, набрав туда 10 процентов получивших ранения, но это не изменит общее положение дел.
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31.05.2024 09:25 Відповісти
Їх судити треба у всіх регіонах !Всіх воєнкомів за грати !
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31.05.2024 11:21 Відповісти
Пздць! вони що зовсім здуріли??
Чому ніколи не затримують та не кидають у бусік дітей чиновників? може вони хоч трохи позахищають награбоване?
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31.05.2024 09:26 Відповісти
Харків

І це норм?

https://t.me/kharkivlife/86821
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31.05.2024 09:28 Відповісти
То йому ж тільки 23! Там же з 25 ти. Які повістки? Навіщо!
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31.05.2024 09:32 Відповісти
Мукачівське ТЦК, відпрацьовує та служить Орбану з Сіярто ...?
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31.05.2024 09:33 Відповісти
Ні, зеленому лайну.
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31.05.2024 12:03 Відповісти
А людоловам їм пох. Якщо нікого не зловлять їх самих заберуть. Ввійдіть в положення.
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31.05.2024 09:35 Відповісти
Вспомнилась "пиар-акция" ТЦК с походами в спортклубы и курорты... Там уже все порешали, больше не ходят?)
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31.05.2024 09:49 Відповісти
"ви не понимаєтє,то другоє"...
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31.05.2024 10:13 Відповісти
Коли я служив срочку "при совкє", то вважалося, що ти прийшов після армії в двадцять років і ти - чоловік. Навіть якщо не "справжній", то чоловік, без сумнівів.
А зараз - 23 роки, а він все ще хлопець
мабуть не голився ще ні разу
мамці видніше
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31.05.2024 09:51 Відповісти
Довбню, по-перше є закон. По-друге - ЛІКИ для хворих! Але такі як и впороті сучища зачаровані і їм ніколи не доведеться, щоб їх життя від ліків залежало. Успіхів, виродку.
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31.05.2024 10:27 Відповісти
гинули в армії у мирний час і за совка. навіть якийсь допуск був у відсотках. Але армія совкова була не армією а в більшості збродом дегенератів. сержантів і офіцерів із ненуставними поняттями.
Багато молодих людей поверталися після служби із надірваним здоров'ям. Тому в незалежній Україні більшість старалися оминути цю даремну справу - службу в ЗСУ. Бо частину здоров'я вже втратили на сильноалкогольному пиві та ігроманії.
У 18 років більшість ще не є такими вже завершеними людьми, ще відбувається ріст і формування органів. У 21 вважається вже більш менш доросла людина. але пік сил настає трохи пізніше і спадає вже після тридцяти. В принципі підхід до мобілізації після 21 чи 25 років - правильний.
Інша справа - до цих 25 років моллоду людину треба вести лікуючи певні проблемні питання, стимулюючи фізичну кондицію через якісь можливо і грошові засоби. Скажімо якщо навчання платне, то зацікавлена держава могла б оплачувати частину за договором про майбутню військову службу як у штатах. Нормально придумано - бідний, але хочеш учитися? - ну то йди на кілька років відслужи. Дехто із моїх знайомих молодих людей отримав технічні знання у військовому вузі. Потім коли мав як офіцер малу оплату і житлові проблеми, то звільнився і пішов у досить ннепоганий бізнес. а зараз служить як то вимагає його обов'язок.
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31.05.2024 10:28 Відповісти
При 'совкє' він служив... С'є...бахтун на...уй шнель? Розплодили військових пенсів більше робітників. Відділення пошти хоч напиши, відправлю набір для гоління. А тож нічого в житті окрім сокири та господарського мила не бачив. Чоловік блін...
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31.05.2024 10:37 Відповісти
совок розвалився навіть без війни і його армія добре до того доклалась
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31.05.2024 12:40 Відповісти
Перевіривши факти, йому була виписана повістка за місцем проживання. Джерело:
Брешут, як дихають. На фото адреса в м. Мукачево, а не за місцем проживання.
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31.05.2024 10:00 Відповісти
ТЦк вже стали "державою" в державі.?
Чи це не перевищення їх обов'язків..?!
А влада пустила все на "самотік" заради рейтингу,піару та "кількості"..?!
Така ситуація довго не протриває,бо десь таки злам станеться...і постраждає економіка а потім і Фронт...
До цього ведуть свідомо...
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31.05.2024 10:11 Відповісти
"Перевіривши факти, йому була виписана повістка за місцем проживання. Не вперше ми вимушені нагадати логістичним компаніям та автоперевізникам відповідальніше ставитися до військового обліку своїх працівників"
Сцяти в очі - головна забава по всій вертикалі влади. В повістці чітко написано, що місце проживання - Київ, а з'явитись 30 травня треба в Мукачево за адресою: Духновича, 89.
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31.05.2024 10:21 Відповісти
Хтось знає хоча би один випадок щоб працівники ТЦК понесли відповідальність? Цей випадок виглядає як навмисно завдана шкода. Це вже не просто обурює.
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31.05.2024 10:28 Відповісти
ТЦК діють командую зверху.а таку команду міг тільки надати офіс презилдента ніхто інший .В поліції у всіх областях на тцк гори заяв,які ігноруютья бо знову ж таки команда зверху поліції не відривати справи і ігнорувтаи зверненя.Лише тяжкі.
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31.05.2024 11:23 Відповісти
Це все російський шпигун зєля. Він навмисно гадить. Не уявляю, як будуть воювати ті, кого силоміць привезуть на фронт. Не буде з них вояків. Ось, де набільша шкода чмирька хриплявого.

Вибори. Всі аргументи проти виборів - брехливі.
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31.05.2024 10:29 Відповісти
Ні. Він кукла з рукою в сраці. А рука ця Єрмака
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31.05.2024 10:54 Відповісти
Під чиїм керівництвом він гадить - байдуже. Гадить він свідомо. Вибори
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31.05.2024 11:01 Відповісти
А от прізвище полковника не треба було замазувати. Україна має знати своїх "хероїв".
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31.05.2024 10:43 Відповісти
тилові щури героїчно воюють на західному кордоні!
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31.05.2024 11:01 Відповісти
https://unn.ua/news/na-zakhoplenii-luhanshchyni-okupanty-zbilshuiut-kilkist-blokpostiv-rozshukuiuchy-cholovikiv-ova https://unn.ua/news/na-zakhoplenii-luhanshchyni-okupanty-zbilshuiut-kilkist-blokpostiv-rozshukuiuchy-cholovikiv-ova

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31.05.2024 11:01 Відповісти
Закарпатские менты и ТЦК омазывают контабандистов а в замен хватают людей на дорогах.
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31.05.2024 11:03 Відповісти
ТЦК потрібно сажати і на великі сроки давати по 10 років за їх злочини .Тоді це припинитьсяч.Зараз всі дії ТЦК це дозвіл з офсу презилдкента !Саме там надана команда на їх незаконні бандитьскі дії тероризувати населення.Ніякого відношення до мобілізації це не має .Це саме бандитскі дії.Ї їх дії саме кваліфікувати як злочини перед народ без сроку данини.
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31.05.2024 11:17 Відповісти
Саме так. Такий закон про мобілізацію міг прийняти тільки ворог. Заохочувати треба надійним соціальним пакетом, агітацією і пропагандою, а не брутальним примусом. Покищо все робиться навпаки.
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31.05.2024 11:25 Відповісти
Так ,населення потрібно згуртувати і мотивувати щоб кожна людина не тільки йшла туди з розумом і розуміла наслідки але і знала якщо щось трапиться його сім'я буде під захистом.А те що зараз робить влада це вже злочини перед народом.І на стівльки треба ненавидіти свій народ щоб приймати такі закони і такі репресії.Вкотре верховні тварюки прийняли підвищення тарифів на електрику.Підніяли ціни на топливо і автоматом зараз піднімуться ціни на логістику і продукти а також на воду.Ця влада відверто вжєе знущається над населенням.Яке і так загнали в бідність і нестачу коштів.Це не просто злочин перед народом це вже геноцид народу !Ця вся зелена пліснява буде відповідати за свої злочини.
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31.05.2024 23:03 Відповісти
При таких поцах тцкакашніках і ворогів не потрібно!
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31.05.2024 11:46 Відповісти
повісили на совкові воєнкомати вивіску ТЦК, а по суті те ж лайно
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31.05.2024 12:42 Відповісти
Захист Батьківщини є набагото більш критично важливішим. Сикуни і ухилянти тут хором роспоясалися, але це їм уже не допоможе. На фронт, боягузи!
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31.05.2024 13:52 Відповісти
Ухилянт, ти чому ще не на фронті, жити захотів?
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31.05.2024 14:11 Відповісти
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31.05.2024 16:45 Відповісти
Яб таку погань як ти на мінні поля відправляв.Який прикриває злочини і нехтування КУ війною.Війна не дає право нехтувати законами і конституцією і утворювати бандиське угруповування для терору народу.Саме ставлення країни залежить від демократичних процесів і основ конституцій і свобод.А те що зараз творить влада це вже бандатизмІ всі хто підримує цей бандитизм і нехтування КУ самі злочинців.І ніяка війна немає виправдань таких дій.
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31.05.2024 23:05 Відповісти
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