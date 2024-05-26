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Новини
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На Дніпропетровщині на одній з підстанцій обленерго виявили вибухівку

підстанція

На одній з підстанцій Дніпропетровського обленерго виявили вибуховий пристрій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міненерго

"На одній з підстанцій обленерго у Дніпропетровській області було виявлено вибуховий пристрій. Для його знешкодження викликали поліцію та саперів", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

вибухівка (470) обленерго (410) Міненерго (1403) Дніпропетровська область (3704)


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Топ коментарі
+8
Та афганська джюма, яка обіцяла, захистити енергосистему, не додумалася запропонувати на великі обʼєкти встановити камери спостереження? Хоча про що я...
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26.05.2024 10:51
+7
шукайте серед співробітників.
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26.05.2024 10:50
+6
В преддверии повышения тарифов нужно нагнетать обстановку. Если кацапы притормозили разрушать энергетику, сами будем взрывать. Бабло получим по любому!
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26.05.2024 10:59
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Так, давно ДТЕК. але то таке, якесь падло підложило вибухівку, щоб зробити пакость тим, з ким поруч живе. Ждун?
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26.05.2024 11:08 Відповісти
У зв'язку з тим, що ніяк не можуть визначитись з тарифом на електрику..й прогнозують підвищення від 4 до 7 грн, знаючи нашу падлючу зевладу..може бути варіант - самі хотіли підірвати, а тут якийсь електрик завадив..
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26.05.2024 11:25 Відповісти
шукайте серед співробітників.
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26.05.2024 10:50 Відповісти
Так, працюючих, або звільнених, бо проста людина не знає куди, що покласти і вдарить його струмом, якщо підійде до обладнння.
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26.05.2024 11:14 Відповісти
Це точно..у нас один простий до трансформаторної будки у дворі заліз..
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26.05.2024 11:27 Відповісти
І зуби почорніли?
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26.05.2024 12:13 Відповісти
Не бачила, ночером було)) тільки шось шкваркнуло, світло згасло..а потім почалось - пожежні, швидкі..а закінчилось поліцією й труповозкою..це ж додуматись - метал там шукати..
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26.05.2024 12:50 Відповісти
А я - бачив! Обвуглене тіло Посмертний оскал Зуби - чорні І стійкий запах смаленого кабана Робота була така - на події подібні кілька разів виїжджать мусив!

Сводка проишествий: Лопата без черенка, кучка пепла и две резиновые подошвы пытались стырить высоковольтный кабель.
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26.05.2024 13:01 Відповісти
Та афганська джюма, яка обіцяла, захистити енергосистему, не додумалася запропонувати на великі обʼєкти встановити камери спостереження? Хоча про що я...
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26.05.2024 10:51 Відповісти
А вони вже давно встановлені - у Полтаві система "Безпечне місто" моніторується і зберігається на московських серверах власника ПО від початку встановлення.
В взагалі - Водафон і Київстар належать росіянам...
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26.05.2024 10:55 Відповісти
Водафон вже кілька років належить азербайджанцям. а от київстар так.
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26.05.2024 11:06 Відповісти
Urs ,есть 👮‍♂️
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26.05.2024 10:56 Відповісти
В преддверии повышения тарифов нужно нагнетать обстановку. Если кацапы притормозили разрушать энергетику, сами будем взрывать. Бабло получим по любому!
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26.05.2024 10:59 Відповісти
Сам встановив сам виявив--- премію в студію .Підстанція не прохідний двір .
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26.05.2024 11:03 Відповісти
В принципі прохідний, якщо ти маєш базові знання по поводженню на об'єктах електроінфраструктури. Але закласти вибухівку, ризикуючи життям, бо і напруга і ризик бути викритим, а потім не взірвати? Що можна чекати? Чергового техогляду обслуговуючого персоналу, який і виявить фугас? Тому згідний - хто знайшов, тей і встановив.
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26.05.2024 11:10 Відповісти
Не здивуюсь,якщо виявиться,що закладчик хтось зі "Слуг",вони за конверт з 5 тис. дол. маму рідну продають.
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26.05.2024 14:07 Відповісти
 
 