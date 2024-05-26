На Дніпропетровщині на одній з підстанцій обленерго виявили вибухівку

На одній з підстанцій Дніпропетровського обленерго виявили вибуховий пристрій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міненерго

"На одній з підстанцій обленерго у Дніпропетровській області було виявлено вибуховий пристрій. Для його знешкодження викликали поліцію та саперів", - йдеться в повідомленні.

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