В Днепропетровской области на одной из подстанций облэнерго обнаружили взрывчатку
На одной из подстанций Днепропетровского облэнерго обнаружили взрывное устройство.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго
"На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области было обнаружено взрывное устройство. Для его обезвреживания вызвали полицию и саперов", - говорится в сообщении.
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