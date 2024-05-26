В Днепропетровской области на одной из подстанций облэнерго обнаружили взрывчатку

На одной из подстанций Днепропетровского облэнерго обнаружили взрывное устройство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго

"На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области было обнаружено взрывное устройство. Для его обезвреживания вызвали полицию и саперов", - говорится в сообщении.

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