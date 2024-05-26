Ночью враг обстрелял Никополь из артиллерии, утром ударил по Марганецкой громаде. ФОТОрепортаж
За ночь враг 8 раз атаковал Никопольщину, запустил 4 дрона-камикадзе и около трех десятков артиллерийских снарядов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
В результате обстрелов в Никополе повреждены школа, медучреждение, 4 торговых павильона и 2 магазина.
"Изуродованы 6 многоквартирных домов, хозяйственная постройка, 4 гаража, автомобиль, линии электропередач. Побиты 3 частных дома. Еще два, по уточненной информации, повреждены из-за удара дроном вчера вечером", - говорится в сообщении.
Также ночью из тяжелой артиллерии враг обстрелял Марганецкую и Червоногригорьевскую громады.
По Марганецкой громаде враг снова ударил утром.
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