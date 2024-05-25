Два человека пострадали в результате российских атак дронами-камикадзе на Никополь. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате атаки оккупантов на Никополь дронами-камикадзе пострадали двое мужчин.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"В Никополе уже двое пострадавших от российских атак дронами-камикадзе.
Это мужчины 30 и 42 лет. Оба будут лечиться дома", - написал он.
Как отмечается, повреждены машины. Другие последствия ударов уточняются.
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А на нулі що,дронів немає?