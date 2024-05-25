Два человека пострадали в результате российских атак дронами-камикадзе на Никополь. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате атаки оккупантов на Никополь дронами-камикадзе пострадали двое мужчин.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"В Никополе уже двое пострадавших от российских атак дронами-камикадзе.

Это мужчины 30 и 42 лет. Оба будут лечиться дома", - написал он.

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Как отмечается, повреждены машины. Другие последствия ударов уточняются.

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