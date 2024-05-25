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Два человека пострадали в результате российских атак дронами-камикадзе на Никополь. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате атаки оккупантов на Никополь дронами-камикадзе пострадали двое мужчин.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"В Никополе уже двое пострадавших от российских атак дронами-камикадзе.

Это мужчины 30 и 42 лет. Оба будут лечиться дома", - написал он.

Атака дронами на Нікополь 25 травня

Читайте также: Утром оккупанты обстреляли две громады на Днепропетровщине, по Никополю ударил дрон-камикадзе.

Атака дронами на Нікополь 25 травня
Атака дронами на Нікополь 25 травня

Как отмечается, повреждены машины. Другие последствия ударов уточняются.

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обстрел (27151) Никополь (1021) Днепропетровская область (3948)


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В наслідок атаки постраждали двоє чоловіків прізивного віку 30 та 42 років .
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25.05.2024 16:12 Ответить
А от як би вчасно мобілізувалися та не ухилялися, то цей дрон 100% не вразив би їх.
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25.05.2024 16:42 Ответить
Це сарказм,чи ви просто не розумієте що пишите?
А на нулі що,дронів немає?
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28.05.2024 21:35 Ответить
 
 