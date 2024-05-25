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Дві людини постраждали внаслідок російських атак дронами-камікадзе на Нікополь. ФОТОрепортаж

Унаслідок атаки окупантів на Нікополь дронами-камікадзе постраждали двоє чоловіків.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"У Нікополі вже двоє постраждалих від російських атак дронами-камікадзе.

Це чоловіки 30 та 42 років. Обидва лікуватимуться вдома", - написав він.

Атака дронами на Нікополь 25 травня

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зранку окупанти обстріляли дві громади на Дніпропетровщині, по Нікополю вдарив дрон-камікадзе

Атака дронами на Нікополь 25 травня
Атака дронами на Нікополь 25 травня

Як зазначається, пошкоджено автівки. Інші наслідки ударів уточнюються.

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обстріл (28472) Нікополь (1190) Дніпропетровська область (3721)


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В наслідок атаки постраждали двоє чоловіків прізивного віку 30 та 42 років .
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25.05.2024 16:12 Відповісти
А от як би вчасно мобілізувалися та не ухилялися, то цей дрон 100% не вразив би їх.
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25.05.2024 16:42 Відповісти
Це сарказм,чи ви просто не розумієте що пишите?
А на нулі що,дронів немає?
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28.05.2024 21:35 Відповісти
 
 