Дві людини постраждали внаслідок російських атак дронами-камікадзе на Нікополь. ФОТОрепортаж

Унаслідок атаки окупантів на Нікополь дронами-камікадзе постраждали двоє чоловіків.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"У Нікополі вже двоє постраждалих від російських атак дронами-камікадзе.

Це чоловіки 30 та 42 років. Обидва лікуватимуться вдома", - написав він.

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Як зазначається, пошкоджено автівки. Інші наслідки ударів уточнюються.

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