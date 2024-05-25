Дві людини постраждали внаслідок російських атак дронами-камікадзе на Нікополь. ФОТОрепортаж
Унаслідок атаки окупантів на Нікополь дронами-камікадзе постраждали двоє чоловіків.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"У Нікополі вже двоє постраждалих від російських атак дронами-камікадзе.
Це чоловіки 30 та 42 років. Обидва лікуватимуться вдома", - написав він.
Як зазначається, пошкоджено автівки. Інші наслідки ударів уточнюються.
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А на нулі що,дронів немає?