Зранку окупанти обстріляли дві громади на Дніпропетровщині, по Нікополю вдарив дрон-камікадзе

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по території Дніпропетровщини, напередодні увечері агресор гатив по Покровській громаді Нікопольського району.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під час обстрілу ворог застосував важку артилерію.

Також Лисак зазначає, що ніч в районі минула спокійно.

"А вже на ранок - знову обстріли. Цього разу росіяни цілили по Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

По Нікополю ворог вдарив дроном-камікадзе", - інформує Лисак.

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"На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. На решті території області - без атак", - додає він.