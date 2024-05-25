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Новини Війна
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Зранку окупанти обстріляли дві громади на Дніпропетровщині, по Нікополю вдарив дрон-камікадзе

Обстріли Нікополя

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по території Дніпропетровщини, напередодні увечері агресор гатив по Покровській громаді Нікопольського району.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під час обстрілу ворог застосував важку артилерію.

Також Лисак зазначає, що ніч в районі минула спокійно.

"А вже на ранок - знову обстріли. Цього разу росіяни цілили по Марганецькій та Червоногригорівській громадах.
По Нікополю ворог вдарив дроном-камікадзе", - інформує Лисак.

Також читайте: Окупанти обстріляли Нікополь з артилерії та використали дрон-камікадзе: постраждали три людини. ФОТО

"На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. На решті території області - без атак", - додає він.

Автор: 

обстріл (28365) Нікополь (1182) Дніпропетровська область (3701)


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