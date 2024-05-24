Окупанти обстріляли Нікополь з артилерії та використали дрон-камікадзе: постраждали три людини. ФОТО

Впродовж дня 24 травня російські загарбники били по Нікополю Дніпропетровської області з артилерії, а також застосували дрон-камікадзе. Через ворожі атаки троє людей зазнали поранень.

Про це повідомив у Telegram керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

У всіх постраждалих мінно-вибухові травми та осколкові ураження.

"24-річний чоловік й 37-річна жінка госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Ще один чоловік, 52 років, лікуватиметься вдома", - повідомив Лисак.

Він зазначив, що впродовж дня російські загарбники били по місту артилерією. Крім цього, атакували дроном-камікадзе один із приватних будинків. Через ворожий удар будівля зазнала пошкоджень. На момент атаки у будинку перебувала жінка. Вона уціліла.

Нагадаємо, зранку 24 травня, російські загарбники запустили дрони-камікадзе по Нікополю та обстріляли з артилерії Марганецьку громаду Дніпропетровщини, дві людини дістали поранення.

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