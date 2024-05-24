Оккупанты обстреляли Никополь из артиллерии и использовали дрон-камикадзе: пострадали три человека. ФОТО

В течение дня 24 мая российские захватчики били по Никополю Днепропетровской области из артиллерии, а также применили дрон-камикадзе. Из-за вражеских атак три человека получили ранения.

Об этом сообщил в Telegram руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

У всех пострадавших минно-взрывные травмы и осколочные поражения.

"24-летний мужчина и 37-летняя женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще один мужчина, 52 лет, будет лечиться дома", - сообщил Лысак.

Он отметил, что в течение дня российские захватчики били по городу артиллерией. Кроме этого, атаковали дроном-камикадзе один из частных домов. Из-за вражеского удара здание получило повреждения. На момент атаки в доме находилась женщина. Она уцелела.

Напомним, утром 24 мая, российские захватчики запустили дроны-камикадзе по Никополю и обстреляли из артиллерии Марганецкую громаду Днепропетровщины, два человека получили ранения.

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