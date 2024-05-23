Оккупанты нанесли удар дроном по пожарному депо на Никопольщине. ФОТОрепортаж
Днем 23 мая российские захватчики прицельно ударили дроном по пожарному депо в Никопольском районе Днепропетровской области.
Об этом сообщила в соцсети Facebook Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
"Россия прицельно ударила дроном по флагштоку с Государственным Флагом Украины, расположенному на территории подразделения ГСЧС", - говорится в сообщении.
Из-за вражеской атаки выбиты окна пожарного депо. Обошлось без пострадавших.
Как сообщалось ранее, в течение 22 мая россияне совершили более двух десятков атак на Никопольский район Днепропетровской области. Били из артиллерии, но подавляющее большинство - удары дронами-камикадзе, а также баллистикой - по Днепровскому району. Обстрелам подвергся и Новомосковский район.
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