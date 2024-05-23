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Окупанти завдали удару дроном по пожежному депо на Нікопольщині. ФОТОрепортаж

Вдень 23 травня російські загарбники прицільно вдарили дроном по пожежному депо у Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомила у соцмережі Facebook Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"Росія прицільно вдарила дроном по флагштоку з Державним Прапором України, розташованим на території підрозділу ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Окупанти вдарили по пожежному депо на Нікопольщині

Через ворожу атаку вибиті вікна пожежного депо. Обійшлося без постраждалих. 

Окупанти вдарили по пожежному депо на Нікопольщині

Як повідомлялося раніше, впродовж 22 травня росіяни здійснили понад два десятки атак на Нікопольський район Дніпропетровської області. Били з артилерії, але переважна більшість - удари дронами-камікадзе, а також балістикою – по Дніпровському району. Обстрілів зазнав і Новомосковський район.

Дивіться також: Росіяни здійснили 20 атак на Нікопольщину: пошкоджено будинки, магазин, адмінбудівлю, агрофірму і транспорт. ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4158) обстріл (28472) ДСНС (5106) Нікополь (1189) Дніпропетровська область (3721)


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