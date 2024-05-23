Окупанти завдали удару дроном по пожежному депо на Нікопольщині. ФОТОрепортаж

Вдень 23 травня російські загарбники прицільно вдарили дроном по пожежному депо у Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомила у соцмережі Facebook Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"Росія прицільно вдарила дроном по флагштоку з Державним Прапором України, розташованим на території підрозділу ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Через ворожу атаку вибиті вікна пожежного депо. Обійшлося без постраждалих.

Як повідомлялося раніше, впродовж 22 травня росіяни здійснили понад два десятки атак на Нікопольський район Дніпропетровської області. Били з артилерії, але переважна більшість - удари дронами-камікадзе, а також балістикою – по Дніпровському району. Обстрілів зазнав і Новомосковський район.

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