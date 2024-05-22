Росіяни здійснили 20 атак на Нікопольщину: пошкоджено будинки, магазин, адмінбудівлю, агрофірму і транспорт. ФОТОрепортаж
Протягом 22 травня росіяни здійснили понад два десятки атак на Нікопольський район Дніпропетровської області. Били з артилерії, але переважна більшість - удари дронами-камікадзе, а також балістикою – по Дніпровському району. Обстрілів зазнав і Новомосковський район.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, росіяни обстрілювали Нікополь, Покровську, Мирівську, Червоногригорівську громади.
Унаслідок ударів пошкоджено екскаватор, мікроавтобус, вантажівку і легкове авто. Понівечено двоповерховий житловий будинок, господарську споруду, газогін. Побиті магазин, адмінбудівля й агрофірма.
Крім того, є руйнування й у Новомосковському районі. Там пошкоджені 6 будинків і авто.
По Дніпровському району ворог поцілив балістикою.
Повідомляється, що жертв немає.
Будь ласка, зачекайте...
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