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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Росіяни здійснили 20 атак на Нікопольщину: пошкоджено будинки, магазин, адмінбудівлю, агрофірму і транспорт. ФОТОрепортаж

Протягом 22 травня росіяни здійснили понад два десятки атак на Нікопольський район Дніпропетровської області. Били з артилерії, але переважна більшість - удари дронами-камікадзе, а також балістикою – по Дніпровському району. Обстрілів зазнав і Новомосковський район.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, росіяни обстрілювали Нікополь, Покровську, Мирівську, Червоногригорівську громади.

Унаслідок ударів пошкоджено екскаватор, мікроавтобус, вантажівку і легкове авто. Понівечено двоповерховий житловий будинок, господарську споруду, газогін. Побиті магазин, адмінбудівля й агрофірма.

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Обстріл Дніпропетровщини 22 травня

Крім того, є руйнування й у Новомосковському районі. Там пошкоджені 6 будинків і авто.

По Дніпровському району ворог поцілив балістикою.

Обстріл Дніпропетровщини 22 травня

Повідомляється, що жертв немає.

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Обстріл Дніпропетровщини 22 травня
Обстріл Дніпропетровщини 22 травня
Обстріл Дніпропетровщини 22 травня

Автор: 

обстріл (28472) Нікополь (1189) Дніпропетровська область (3721)


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