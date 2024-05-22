Росіяни здійснили 20 атак на Нікопольщину: пошкоджено будинки, магазин, адмінбудівлю, агрофірму і транспорт. ФОТОрепортаж

Протягом 22 травня росіяни здійснили понад два десятки атак на Нікопольський район Дніпропетровської області. Били з артилерії, але переважна більшість - удари дронами-камікадзе, а також балістикою – по Дніпровському району. Обстрілів зазнав і Новомосковський район.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, росіяни обстрілювали Нікополь, Покровську, Мирівську, Червоногригорівську громади.



Унаслідок ударів пошкоджено екскаватор, мікроавтобус, вантажівку і легкове авто. Понівечено двоповерховий житловий будинок, господарську споруду, газогін. Побиті магазин, адмінбудівля й агрофірма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Над Дніпропетровщиною сили ППО знищили російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10", - ПК "Схід"

Крім того, є руйнування й у Новомосковському районі. Там пошкоджені 6 будинків і авто.

По Дніпровському району ворог поцілив балістикою.

Повідомляється, що жертв немає.

Також читайте: На Дніпропетровщині приліт: ворог атакував інфраструктуру, здійнялась пожежа





