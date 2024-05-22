Россияне совершили 20 атак на Никопольщину: повреждены дома, магазин, админздание, агрофирма и транспорт. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение 22 мая россияне совершили более двух десятков атак на Никопольский район Днепропетровской области. Били из артиллерии, но подавляющее большинство - удары дронами-камикадзе, а также баллистикой - по Днепровскому району. Обстрелам подвергся и Новомосковский район.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, россияне обстреливали Никополь, Покровскую, Мировскую, Червоногригорьевскую громады.
В результате ударов повреждены экскаватор, микроавтобус, грузовик и легковой автомобиль. Повреждены двухэтажный жилой дом, хозяйственная постройка, газопровод. Побиты магазин, админздание и агрофирма.
Кроме того, есть разрушения и в Новомосковском районе. Там повреждены 6 домов и авто.
По Днепровскому району враг попал баллистикой.
Сообщается, что жертв нет.
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