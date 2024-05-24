Утром россияне атаковали Никополь дронами-камикадзе, из артиллерии обстреляли Марганецкую громаду, два человека получили ранения. ФОТО
24 мая российские захватчики запустили дроны-камикадзе по Никополю и обстреляли из артиллерии Марганецкую громаду Днепропетровщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
"Уже с самого утра враг снова целится по Никопольщине. Несколько раз он ударил по райцентру дронами-камикадзе. Из артиллерии обстрелял Марганецкую громаду", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, два человека пострадали. Также повреждены четырехэтажка, магазин, микроавтобус и легковое авто.
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