Утром россияне атаковали Никополь дронами-камикадзе, из артиллерии обстреляли Марганецкую громаду, два человека получили ранения. ФОТО

24 мая российские захватчики запустили дроны-камикадзе по Никополю и обстреляли из артиллерии Марганецкую громаду Днепропетровщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Уже с самого утра враг снова целится по Никопольщине. Несколько раз он ударил по райцентру дронами-камикадзе. Из артиллерии обстрелял Марганецкую громаду", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, два человека пострадали. Также повреждены четырехэтажка, магазин, микроавтобус и легковое авто.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты нанесли удар дроном по пожарному депо на Никопольщине. ФОТОрепортаж





