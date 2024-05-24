Зранку росіяни атакували Нікополь дронами-камікадзе, з артилерії обстріляли Марганецьку громаду, дві людини дістали поранення. ФОТО

24 травня російські загарбники запустили дрони-камікадзе по Нікополю та обстріляли з артилерії Марганецьку громаду Дніпропетровщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вже із самого ранку ворог знову цілить по Нікопольщині. Кілька разів він вдарив по райцентру дронами-камікадзе. З артилерії обстріляв Марганецьку громаду", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, дві людини постраждали. Також пошкоджені чотириповерхівка, магазин, мікроавтобус та легкове авто.

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