Утром оккупанты обстреляли две громады на Днепропетровщине, по Никополю ударил дрон-камикадзе.

Российские оккупанты продолжают наносить удары по территории Днепропетровщины, накануне вечером агрессор бил по Покровской громаде Никопольского района.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, во время обстрела враг применил тяжелую артиллерию.

Также Лысак отмечает, что ночь в районе прошла спокойно.

"А уже на утро - снова обстрелы. На этот раз россияне целились по Марганецкой и Червоногригорьевской громадам.

По Никополю враг ударил дроном-камикадзе", - информирует Лысак.

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"К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. На остальной территории области - без атак", - добавляет он.