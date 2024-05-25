Утром оккупанты обстреляли две громады на Днепропетровщине, по Никополю ударил дрон-камикадзе.
Российские оккупанты продолжают наносить удары по территории Днепропетровщины, накануне вечером агрессор бил по Покровской громаде Никопольского района.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, во время обстрела враг применил тяжелую артиллерию.
Также Лысак отмечает, что ночь в районе прошла спокойно.
"А уже на утро - снова обстрелы. На этот раз россияне целились по Марганецкой и Червоногригорьевской громадам.
По Никополю враг ударил дроном-камикадзе", - информирует Лысак.
"К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. На остальной территории области - без атак", - добавляет он.
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