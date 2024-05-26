Вночі ворог обстріляв Нікополь з артилерії, зранку вдарив по Марганецькій громаді. ФОТОрепортаж

За ніч ворог 8 разів атакував Нікопольщину, запустив 4 дрони-камікадзе та близько трьох десятків артилерійських снарядів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок обстрілів у Нікополі пошкоджені школа, медзаклад, 4 торговельні павільйони й 2 магазини.

"Понівечені 6 багатоквартирних будинків, господарська споруда, 4 гаражі, автомобіль, лінії електропередач. Побиті 3 приватні будинки. Ще два, за уточненою інформацією, пошкоджені через удар дроном вчора ввечері", - йдеться в повідомленні.

Також з вночі з важкої артилерії ворог обстріляв Марганецьку та Червоногригорівську громади.

По Марганецькій громаді ворог знову вгатив вранці.

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