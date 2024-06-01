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взрывчатка (828) Черкасщина (1031) ТЦК (387)

На Черкасщине во двор сотрудника ТЦК неизвестные бросили взрывное устройство

На Черкащині невідомі кинули вибухівку у двір працівника ТЦК

В четверг, 30 мая, неизвестные бросили взрывчатку во двор военнослужащего 4-го отдела Звенигородского РТЦК и СП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Черкасский областной ТЦК.

Отмечается, что происшествие случилось 30 мая в поселке Катеринополь. Тогда неизвестные бросили взрывное устройство, которое вызвало взрыв во дворе дома сержанта Вооруженных Сил Украины.

От взрыва во дворе члены его семьи не пострадали. О ситуации сообщили правоохранительным органам.

В областном ТЦК добавили, что сотрудник военкомата стал на защиту Украины в начале полномасштабного вторжения, его сын также защищает страну на фронте, а дочь потеряла на войне мужа.

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Там также утверждают, что взрыв во дворе сотрудника ТЦК произошел на фоне "позорной информационной кампании" по дискредитации украинских военных.

"Помните, что враг вкладывает в попытки деморализовать украинцев и разрушить нашу сплоченность огромные ресурсы. И именно на это делает свою главную ставку", - заявили в ТЦК и добавили, что "информационно-ментальная" атака врага "будет обречена" на поражение при условии ответственного отношения украинцев к информации из соцсетей и медиа.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области военнообязанный напал на представителя ТЦК и СП и применил газовый баллончик.

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Топ комментарии
+49
" Тєло мало 5 років і всю повноту влади, контроль всіх і всього. Такого не мав ніхто за всі 30+ років. І за ці 5 років тєло не зробило нічого. Абсолютно нічого хорошого. Жодного хорошого, доброго, адекватного рішення чи дії.

Кривляння, самовозвеличення, п#здь@ж, сп#здь@ж і зрада. Та сама реальна, а не вигадана зрада. Не один раз і не в дрібницях.

Все, до чого тєло береться, все, до чого воно торкається перетворюється в лайно. І навіть небачений до цього масштаб національного піднесення і прагнення до боротьби тело своїми діями і показною несправедливістю перетворило в те, що люди, які стояли в чергах до військоматів тепер ховаються по домівках, а військові, які воювали, отримували поранення тепер найбільші вороги з страшною абревіатурою ТЦК. Десятки держав проводили мобілізації і тільки тело змогло перетворити її на максимально уй@біщну, тупу і несправедливу процедуру.

Абсолютний деградант в усьому. Не знаю кого там чого "навчила" історія, але тело продовжить свою місію з деградації.
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01.06.2024 10:21
+33
Фсбешні боти до того дійшли, що пишуть, що тцкашники людей з вулиць викрадають, б'ють жінок, а поліція на це дивиться і нічого не робить

Хто живе в Україні той просто весело сміється над такою маячнею
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01.06.2024 10:18
+30
"Ганебна інформаційна кампанія" ніяк не зрівняється з ганебною державною системою, що всіляко намагається законсервуватись, і це на тлі смертей героїв і простих людей, що кров л'ють за все святе, що є у нас. У влади нема нічого святого і перемога з ними недосяжна. Рану помиями не залікувать, пожежу бензином не загасить, економіку з крадіями не збудувать, війну з ухилянтами не перемогти. Думай те.
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01.06.2024 10:12
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Так а хіба до цього діло не йшло ? Владі ж завжди було пох на розв'язану кацапами і підтриману нашими корисними ідіотами антимобілізаційну пропаганду . Численні олєшки і луганські , в купі з кацапами , своїми відосіками ( часто фейковими ) добряче накрутили суспільство , влаштувавши в українських соцмережах цілу вакханалію з закликами - нікуди не йти , сидіти вдома або взагалі - перепливати Тису . І в того бидла ще й вистачає совісті ставити собі патріотичні аватарки , на кшталт - Україна переможе і тд. , водночас закликаючи косити від мобілізації !! Отакі поцрєоти . !
Скільки вже разів військові і волонтери - звертали на це увагу , навіть пропонували чорноротих агітаторів які агітують суспільство проти мобілізації - зарахувати до ворожої агентури і колаборантів , але нікому до цього діла як не було так і не має . СБУ зайняте Червінським , а не олєшками , Зєлі на це взагалі пох , у нього - саміт міра . От і - маємо те що маємо .
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01.06.2024 11:21 Ответить
Ага, тільки забули сказати що ворог сидить в ОПі і руйнує Україну з середини!
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01.06.2024 10:48 Ответить
Это было предупреждение, наверное. Буде хуже.
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01.06.2024 10:50 Ответить
Буде те, що вони отримають наказ стріляти на ураження таких уїбанів і все на цьому скінчиться.
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01.06.2024 10:58 Ответить
Я так міркую що і у тих "у***нів" може знайтись зброя. І тут вже хто перший встигне. Так що якщо погана реакція чи п'єш на службі - краще йди на кухню пічку топити.
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01.06.2024 11:18 Ответить
Мінус бидло буде. Потім люди ще і на могилу срати будуть ходити, за те що на військового зброю наставив.
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01.06.2024 11:39 Ответить
Тут я згоден. Але на твою могилу срати не буду.
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01.06.2024 12:00 Ответить
Тебе тиса чекає, утікач.
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01.06.2024 12:22 Ответить
Скільки платять? Як отримуєш зрадницькі гроші?
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01.06.2024 12:26 Ответить
Які гроші? Може ти мені розповіси за скільки ти тут постиш *****,з метою зірвати мобілізацію?
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01.06.2024 12:44 Ответить
Якраз ти її і зриваєш. Хто тобі дав завдання, на кого працюєш? Хто тебе надоумив, куратори хто?
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01.06.2024 12:51 Ответить
І чим же я зриваю, тим що не підримую загрозливі, або будь-які шкідливі дії спрямовані на тцк? Тим що не маю жодного співчуття до ждунів,та втікачів від тцк?
Блазень, ти собі вже так мозок скрутив самовиправданнями, що кровотеча там ще буде від такого.
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01.06.2024 12:58 Ответить
Я не з тцк. А таких що чинять опір, треба стріляти, бо це загрожує здоров'ю військового. Тому не сильно тут бикуй,*** путінський.
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01.06.2024 13:07 Ответить
Уже было! 1933-38 год! Потом такие как ты стонали! А меня за что!
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01.06.2024 18:04 Ответить
Бла бла бла, як завжди ні про що.
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02.06.2024 09:41 Ответить
Ну і нормально мінус ждуни будуть.
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01.06.2024 13:03 Ответить
За один рік став майором, бувший "рішала" в ДАІ коли розігнали, пішов "рішала" до МРЕО, коли розігнали МРЕО пішов в ТЦК та СП. Прийшов рядовий СОЛДАТ-КУХАР став МАЙОРОМ начальником відділення ТЦК та СП вже має лексуса за 24000$. Звертатись "для переймання досвідом" до м. Первомайський, Харківська область.
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01.06.2024 10:53 Ответить
За один рік став майором, бувший "рішала" в ДАІ коли розігнали, пішов "рішала" до МРЕО, коли розігнали МРЕО пішов в ТЦК та СП.
======

Талановита людина - талановита в усьому. І безперервно служить своїй країні та народу, не те що злісні ухилянти
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01.06.2024 11:02 Ответить
Закрий свій брехливий-вонючий рот кацапчику.
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01.06.2024 14:37 Ответить
Ось дивись йолопе, в світі є комп'ютери та телефони з яких кожна людина може відправити текстове повідомлення, натомість є проблема текс набирають за допомогою клавіатури, працюють на клавіатурі пальцями рук. То може ти поділишся досвідом як ти особисто працюєш на клавіатурі ротом? Дякую, що ти як був блазнем так їм і залишився.
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01.06.2024 16:59 Ответить
Стиль спілкування --кацапа і малороса. Бо щось подібне може говорити може ще хловчик вз пісочниці Бо ти навіть ніколи не можеш здогадуватись хто твій опонент А взагалі "спущусь "до твого спілкування і скажу--витри соплі шмаркач і ніколи не давай оцінку людям,яких ти не знаєш.
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01.06.2024 17:55 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/efVrcynCvw0
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01.06.2024 18:24 Ответить
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01.06.2024 11:19 Ответить
****** зелені, зробили розбрат між цивільними і військовими чого не було на початку 2022 коли стояли черги до військкоматів
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01.06.2024 11:24 Ответить
Ну все, обстріляний,гранату з за укриття метнув,можна тікати в бойову частину,поки на батьківщині в вбиральні не притопили.А так,можливо земляки й закриють очі.
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01.06.2024 12:03 Ответить
Нормальний вояк, що "сапогами місив війну" навіть після важкого поренення НІКОЛИ не піде працювати в ТЦК! Бо це НЕРЕАЛЬНИЙ зашквар! Бо там немає нормальних людей! Там самі тварюки! Особисто знаю двох хлопців які з початку війни служили в ТЦК. Але вже через місяць сбігли відтуди! Бо казали, що там тварюкі ще ті! ТЦК дискредитувало себе і його треба ліквідувати! А співробітників люструвати! Тому українці в праві самозахисту мають право захищати себе від злочинного угруповання під назвою ТЦК!
Жодна росіянська пропаганда не наробила стільки шкоди нашій армії і псуванню іміджу ЗСУ як це зробили злодії з ТЦК!
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01.06.2024 12:07 Ответить
Там все зайнято до кінця війни
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01.06.2024 12:39 Ответить
Чому нормальний вояка, який воював не може піти в тцк,бо утіканти, та ждуни поважати не будуть?
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01.06.2024 12:40 Ответить
Закрий свій вонючий рот кацапчику.
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01.06.2024 14:45 Ответить
Скільки платять за цей копіпаст не маючий жодного відношення до реальності?
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01.06.2024 15:24 Ответить
Того, хто підірвав- на кол.👎👎👎
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01.06.2024 12:09 Ответить
Найбільші патріоти тут це ті кого не призвуть і ті кому за 60
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01.06.2024 12:38 Ответить
Ти ба які герої!
У двір військовослужбовцю кинули гранату!
А в єрмака чи боневтіка бодай спитати за тисячі смертей сцикотно?
найвеличніший чотириразовий ухилянт ваш кумир і взірець.
І так, серед військовослужбовців ТЦК багато відвоювавших, контужених, після поранень.
А відомо вам, що наприклад на базі магдалинівського ТЦК сформовано батальйон який зараз на лиманському напрямку воює?
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01.06.2024 14:15 Ответить
Гидко читати на Цензорі,провокаторів,кацапів і платних ботів про ЗСУ,про ТЦК. Вони насищені брехнею,цинізмом,і просто баранячими потрохами. І ще до них доєднуються всяки сцикуни і тим кому "какая разніца" Вам не вдасться посіяти ворожнечу до ЗСУ. Ви просто ублюдки,а не люди.
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01.06.2024 14:42 Ответить
Чим ті, хто кинув вибуховий пристрій в будинок працівника ТЦК відрізняються від кацапів-окупантів та бандюків? Для мене нічим і заслуговують на відповідну кару. Так само повинні бути покарані всі продажні гниди в судах, владі, ТЦК, ВЛК і т.п.. І тут вже обов'язок і вина влади, якщо це не робиться в Державі.
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01.06.2024 17:50 Ответить
ко ко ко. так будет с каждым тыцыкуном и полицаем, кто добровольно и самостоятельно, нарушает твоё личное пространство, твои права и свободы. значит эта гнида даёт своё добровольное, ещё раз, ДОБРОВОЛЬНОЕ согласие на такие же методы к себе
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01.06.2024 22:55 Ответить
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