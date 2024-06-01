На Черкасщине во двор сотрудника ТЦК неизвестные бросили взрывное устройство
В четверг, 30 мая, неизвестные бросили взрывчатку во двор военнослужащего 4-го отдела Звенигородского РТЦК и СП.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Черкасский областной ТЦК.
Отмечается, что происшествие случилось 30 мая в поселке Катеринополь. Тогда неизвестные бросили взрывное устройство, которое вызвало взрыв во дворе дома сержанта Вооруженных Сил Украины.
От взрыва во дворе члены его семьи не пострадали. О ситуации сообщили правоохранительным органам.
В областном ТЦК добавили, что сотрудник военкомата стал на защиту Украины в начале полномасштабного вторжения, его сын также защищает страну на фронте, а дочь потеряла на войне мужа.
Там также утверждают, что взрыв во дворе сотрудника ТЦК произошел на фоне "позорной информационной кампании" по дискредитации украинских военных.
"Помните, что враг вкладывает в попытки деморализовать украинцев и разрушить нашу сплоченность огромные ресурсы. И именно на это делает свою главную ставку", - заявили в ТЦК и добавили, что "информационно-ментальная" атака врага "будет обречена" на поражение при условии ответственного отношения украинцев к информации из соцсетей и медиа.
Ранее сообщалось, что в Черновицкой области военнообязанный напал на представителя ТЦК и СП и применил газовый баллончик.
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Скільки вже разів військові і волонтери - звертали на це увагу , навіть пропонували чорноротих агітаторів які агітують суспільство проти мобілізації - зарахувати до ворожої агентури і колаборантів , але нікому до цього діла як не було так і не має . СБУ зайняте Червінським , а не олєшками , Зєлі на це взагалі пох , у нього - саміт міра . От і - маємо те що маємо .
Блазень, ти собі вже так мозок скрутив самовиправданнями, що кровотеча там ще буде від такого.
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Талановита людина - талановита в усьому. І безперервно служить своїй країні та народу, не те що злісні ухилянти
Жодна росіянська пропаганда не наробила стільки шкоди нашій армії і псуванню іміджу ЗСУ як це зробили злодії з ТЦК!
У двір військовослужбовцю кинули гранату!
А в єрмака чи боневтіка бодай спитати за тисячі смертей сцикотно?
найвеличніший чотириразовий ухилянт ваш кумир і взірець.
І так, серед військовослужбовців ТЦК багато відвоювавших, контужених, після поранень.
А відомо вам, що наприклад на базі магдалинівського ТЦК сформовано батальйон який зараз на лиманському напрямку воює?