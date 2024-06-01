Черновицкий областной ТЦК заявил о втором за два дня нападении на работников (обновлено)
Сегодня, 1 июня, в Черновцах военнообязанный совершил нападение и ударил представителя ТЦК и СП, чем спровоцировал ответный удар.
Об этом сообщает Черновицкий областной ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжаются случаи агрессивного поведения граждан, которые уклоняются от выполнения воинского долга, в отношении военнослужащих.
Очередной конфликт возник в Черновцах, 1 июня, во время которого военнообязанный совершил нападение и ударил представителя ТЦК и СП, чем спровоцировал ответный удар.
Кроме того, нападавший оскорблял честь и достоинство военнослужащего, высказывая в его сторону угрозы.
На место происшествия прибыли правоохранительные органы.
По инциденту продолжается проверка с целью выяснения всех обстоятельств. По ее результатам будут приняты все необходимые организационные и правовые меры", - говорится в сообщении.
В то же время, как сообщила спикер нацполиции Черновицкой области Каролина Марышева, 43-летний житель Киева обратился в полицию с заявлением о том, что его ударил работник ТЦК.
По информации Марышевой, работник ТЦК также обратился в полицию. Он сообщил, что во время требования предоставить для проверки военно-учетные документы гражданский мужчина начал вести себя агрессивно и ударил его в область груди.
По обоим обращениям в полиции начали проверку.
Напомним, 31 мая в Черновицкой области в селе Черепковцы военнообязанный напал на представителя ТЦК и СП и применил газовый баллончик.
Пожалуйста, подождите...
Ну вот и пошли ответки
Тут питання в іншому: у нас купа силовиків, які автомат бачили і регулярно практикуються у стрільбі. Плюс, сотні тисяч тих, хто строкову службу пройшов. То поки їх не мобілізували, навіщо чіпати тих, хто автомата не бачив?
Зате зараз я, блін, 100% придатний, хоча за 20 років моя хвороба усугубилася і додалася ще одна (обидві є в 402 наказі). Тобто якимось діловодом і папірці перекладати мене вважали непридатним, а простим рядовим з автоматом бігати я цілком придатний. ЦЕ НОРМАЛЬНО???
№ 2124-IX від 15.03.2022
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2124-20#n15
1- вижити;
2-знищити побільше ворогів;
3-і повернутись з Перемогою живими і здоровими до своїх рідних.
Сама задача не вирішиться і тому ви повинні самі просити і вимагати, щоб вас навчили, якщо недостатньо чогось вам дають, бо це життя... Подивіться відео Євгена Карася на ютуб, де в перші дні війни він розповідав, як їм видали нлоу і вони по інтернету вчились, як ними користуватись, а через годину після відеозанять підбили вже перший танк. І я, як офіцер багато не знав в перші дні війни і сам підходив до начштаба, щоб дав толкового сержанта і показав елементарні тактичні речі, бо ті офіцери, яких питав і самі толком не знали, як вого має бути, бо служив до цього не в піхоті... А зараз цього всього мобілізованих вже вчать і дуже добре - вчіться постійно.
Зустрічав на службі депутата Барну. На жаль, він загинув минулого року. Тягнибок служить а його син недавно отримав поранення і лікувався в госпіталі. Майже всі депутати-свободівці служать. Моя мрія була зустріти на фронті зе-команду на чолі з Єрмаком-Татаровим...
ТЦК хотіло одним махом виконати план на рік
https://www.youtube.com/watch?v=nxhHVrTBR-U&pp=ygUn0LLQtdC00LjRh9C10YHQutCw0Y8g0LrQvtC70LvQtdC60YbQuNGP https://www.youtube.com/watch?v=nxhHVrT ... C60YbQuNGP
Відпустили просто так. Домовились. Ніхто з посадовців не пред'явив посвідчення. Того, що "п'яний", не відвезли на опосвідчення на алкоголь. Мдя, куди катимося?
І потім, .. я просто уявити собі не можу яка буде мобілізація в наступному році.
Бо якщо будуть набирати силою, то при першому серйозному натиску фронт посипеться. Щоб не посипався будуть змушені ставити заградзагони. (Напевно з саме тих броньованих МВСників) А як так повернуться справи, то не виключено появлення групових втікачів або поверненні зброї в сторону заградзагонів. І тут дійсно можлива громадянська війна і появлення махновщина. Путін буде задоволений роботою зелені.
Это не призыв, а лишь удивление...
Так как по классике "если на стене висит ружьё - то оно обязательно выстрелит"....