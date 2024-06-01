В Одессе представители ТЦК задержали мужчину с пороками сердца и олигофренией. В военкомате говорят, что документы, подтверждающие диагноз, не были предоставлены. ВИДЕО
В соцсетях распространяется видео, в которых рассказывается об инциденте, произошедшем 30 мая. По словам автора, военнослужащие Киевского РТЦК и СП города Одесса задержали молодого человека с пороками сердца и олигофренией (умственная отсталость) и доставили его в сборный пункт. Там он прошел ВВК всего за 30 минут и был признан годным к военной службе в ВСУ. В Одесском ТЦК прокомментировали ситуацию.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальное заявление Одесского ТЦК и СП.
Что известно об инциденте?
Женщина, которая говорит за кадром, утверждает, что парня забрали утром 30 мая и до вечера держали в ТЦК. Там он якобы за полчаса прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его годным к военной службе.
Автор видео отметила, что парень не имеет ни военного билета, ни приписного свидетельства, поэтому, по ее словам, его не должны были забирать в военкомат. Кроме того, она жалуется, что там "никто не хотел разбираться в диагнозе" мужчины.
Ответ ТЦК
В Одесском областном ТЦК и СП отметили, что люди с диагнозом "олигофрения в легкой степени" действительно могут быть признаны годными к военной службе в тыловых частях обеспечения, что подтверждает действующий нормативный акт от 27.04.2024.
Однако в случае, о котором рассказывают на видео, никаких медицинских документов, подтверждающих диагноз парня, не предоставили ни представителям Киевского районного ТЦК и СП в городе Одесса, ни членам военно-врачебной комиссии, отметили там.
Кроме того, в военкомате говорят, что парень прошел ВВК в соответствии с установленным порядком, а все процедуры "происходили в соответствии с законодательством, регламентирующим порядок прохождения медицинских осмотров во время мобилизации".
"Следовательно, в этом конкретном случае действия военнослужащих были в пределах правового поля, а сама процедура проведения медицинского осмотра соответствовала установленным требованиям", - говорится в заявлении ТЦК.
Там также напомнили, что во время военного положения каждый гражданин должен постоянно носить с собой военно-учетные документы, удостоверяющие наличие болезней или других причин, которые могут быть основанием для освобождения от мобилизации. Отсутствие таких документов может привести к "недоразумениям и непредсказуемым ситуациям", добавляют в ТЦК.
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На контракт в 2017 - три дні + по добі на нарколога, мента і психіатра.
На офіцера в 2021 - п'ять днів в центральному військовому шпиталі (і ледь пройшов).
Так і до вбивст скоро дійде.
І, врешті, ці (б)лєді за кадром мали би знати, що йде війна, мобілізація, Батьківщину треба захищати... мало Одесі дістається від кацапів???
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Ти сам на якому фронті воюєш? На цензорівському?
показати свого сина i розповiсти про його дiагноз...
Як кажуть-хвилина дурної слави...
Вся проблема не в ТЦК і не в ухилянтах, а в тому що в нас ніколи не було і немає рівності перед законом (і в мирний час, і зараз). Кожен за себе, а закон завжди захищає одних і давить інших. Якщо вам на вулиці пшикнуть з перцевого балончика і ви прийдете в поліцію - там з вас посміються, ну хіба що запишуть як дрібне ***********. Якщо ви пшикнете з балончика в ТЦК - закриють по повній програмі, ще й скажуть: "Треба було взагалі пристрелити". І так в усьому.
Якби отих бравих воїнів ТЦК, які на відео людей луплять, садили по повній, тоді можна розказувати як треба з ухилянтами жорстко. А так тебе в підвалі ламатимуть як завгодно, хоч і до смерті (зараз це називається раптовий напад епілепсії), а їм за це нічого не буде. А якщо піднімеш руку на ТЦК - все, убити тебе треба, втопити, затоптати. І держава, закон про це подбає. Так що не треба розповідати тут.
І ще - лікар, який робить геніальні операції, може бути хабарником. Депутат, який будує церкви і донатить на армію, може будувати заводи з порушеннями і забруднювати природу. Військовий, який був на нулі, в ТЦК може бути хабарником і садистом. Одне не заважає іншому, тому не треба підмінювати поняття.
Вручіть повістку, і людина принесе всі ці документи, але ж задача стоїть не розібратись, а зовсім інша.
Мені адвокат так і казав - бажано копії всіх медичних документів носити з собою. Оригінали не треба, бо можуть при тобі забрати і розірвати. Так більше шансів, що при пакуванні не пройдеш влк за 20 хв, а відправлять на нормальне обстеження за 4 дні. Це є реальність.
А може ліпше все ж таки направити їхню діяльність в законне русло, а за порушення Законів карати?
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Буде цінний кадр на складі ***********. Щоправда, всі тилові посади забиті «своїми» людьми або ж оплачуються за тарифом
На війну придатні лише бідні,хворі та старі!
Впливові ,богаті та чиновники всі не придатні!
«Народ, який не бажає годувати та підтримувати свою армію, точно буде годувати і помирати за чужу.
Одеса https://www.youtube.com/shorts/IeImMrgL1lU
И сейчас всё за взятки, чем дальше от фронта тем дороже ....
Десятки звернень https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%82%D1%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R пишуть мешканці Лозівської громади щодо вибіркової мобілізації на її території.
Є гроші і зв'язки - тебе не мобілізують. У разі відсутності - ласкаво просимо до військ.
При цьому, кожного вечора начальник ТЦК разом із підлеглими відвідують ресторани міста https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Лозова , розпивають спиртні напої, не бояться сідати на підпитку за кермо службових автомобілів. Яскравий приклад - ситуація із начальником відділення Близнюківського РТЦК, на якого, між іншим, було складено адміністративний протокол про керування на підпитку.
З чого заробляють начальник Лозівського https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D1%82%D1%86%D0%BA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R РТЦК ні для кого не є секретом. Прайс відомий кожному: «списатись» військовозобовʼязоному «за станом здоров'я коштує 5000 $, зняти з військового обліку автомобільну техніку - 1500 $, заплющити очі та не внести до бази «https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Оберіг » призовників - 1000$.
«Керівників підприємств та установ Лозівської громади полковник Артем https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Требесов обклав даниною, за те щоб їх працівники не пішли воювати за нашу державу.»
Відповідальності ніхто не боїться - в місті кожен знає один одного, хабарі можна сміливо брати.
Люли взагалі то лікуються в лікарнях, а всі хвороби внесені до лікарських баз, медичних карток і результати обстеження видаються людям на руки лікарями.
Я так розумію, щ кожен має носити з собою торбу з медичними картаками і результатами аналізів і медичних досліджень?
І щоб людина не сказала за власні хвороби - все до дупи.
Навіть в суді злочинцям дають право на захист і навіть безкоштовного адвоката, та визнати себе не винним і надати в судове засідання докази цього не за 30 хвилин.
Під час служби в ГРВН трапився така історія. На службу був призваний один олігофрен, родом з Барнаула, через 8 місяців його батька вбив брат, цей солдат задумав помсту, і вирішив з Потсдама чимчикувати додому, перебуваючи в караулі по охороні продскладу, в дорогу вирішив запастися продуктами. А в цей час відповідальний по частині майор разом з прапорщиком, начальником караула і рядовим, інспектували несення караул ної служби і виявили відсутність вартового і почали шукати. Він застрелив майора,прапорщика. Рядового поранив. І ходу. Підняли німецьку поліцію, його помітили під ранок, поранив поліцейського. Забрався в покинутий будинок і відстрілювався. Викурили тільки сльозогінним газом. Його етапували в СРСР як хворого,окремо. А потім в Барнаулі реально посадили воєнкома, голову ВЛК за халатність, яка призвела до тяжких наслідків. Там вся сім'я спадковими олігофренами були. Таке убачалось з тексту вироку місцевого трибуналу. Так що поху......м ВЛК може призвести до тяжких наслідків. Через таких горе-воєнкомів страждатимуть невинні люди.
У нас люди з явними ознаками олігофренії завше були, є і будуть у владі - і то нічо!