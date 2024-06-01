В Одессе представители ТЦК задержали мужчину с пороками сердца и олигофренией. В военкомате говорят, что документы, подтверждающие диагноз, не были предоставлены. ВИДЕО

В соцсетях распространяется видео, в которых рассказывается об инциденте, произошедшем 30 мая. По словам автора, военнослужащие Киевского РТЦК и СП города Одесса задержали молодого человека с пороками сердца и олигофренией (умственная отсталость) и доставили его в сборный пункт. Там он прошел ВВК всего за 30 минут и был признан годным к военной службе в ВСУ. В Одесском ТЦК прокомментировали ситуацию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальное заявление Одесского ТЦК и СП.

Что известно об инциденте?

Женщина, которая говорит за кадром, утверждает, что парня забрали утром 30 мая и до вечера держали в ТЦК. Там он якобы за полчаса прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его годным к военной службе.

Автор видео отметила, что парень не имеет ни военного билета, ни приписного свидетельства, поэтому, по ее словам, его не должны были забирать в военкомат. Кроме того, она жалуется, что там "никто не хотел разбираться в диагнозе" мужчины.

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Ответ ТЦК

В Одесском областном ТЦК и СП отметили, что люди с диагнозом "олигофрения в легкой степени" действительно могут быть признаны годными к военной службе в тыловых частях обеспечения, что подтверждает действующий нормативный акт от 27.04.2024.

Однако в случае, о котором рассказывают на видео, никаких медицинских документов, подтверждающих диагноз парня, не предоставили ни представителям Киевского районного ТЦК и СП в городе Одесса, ни членам военно-врачебной комиссии, отметили там.

Кроме того, в военкомате говорят, что парень прошел ВВК в соответствии с установленным порядком, а все процедуры "происходили в соответствии с законодательством, регламентирующим порядок прохождения медицинских осмотров во время мобилизации".

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"Следовательно, в этом конкретном случае действия военнослужащих были в пределах правового поля, а сама процедура проведения медицинского осмотра соответствовала установленным требованиям", - говорится в заявлении ТЦК.

Там также напомнили, что во время военного положения каждый гражданин должен постоянно носить с собой военно-учетные документы, удостоверяющие наличие болезней или других причин, которые могут быть основанием для освобождения от мобилизации. Отсутствие таких документов может привести к "недоразумениям и непредсказуемым ситуациям", добавляют в ТЦК.