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Новости Видео мобилизации
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В Одессе представители ТЦК задержали мужчину с пороками сердца и олигофренией. В военкомате говорят, что документы, подтверждающие диагноз, не были предоставлены. ВИДЕО

В соцсетях распространяется видео, в которых рассказывается об инциденте, произошедшем 30 мая. По словам автора, военнослужащие Киевского РТЦК и СП города Одесса задержали молодого человека с пороками сердца и олигофренией (умственная отсталость) и доставили его в сборный пункт. Там он прошел ВВК всего за 30 минут и был признан годным к военной службе в ВСУ. В Одесском ТЦК прокомментировали ситуацию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальное заявление Одесского ТЦК и СП.

Что известно об инциденте?

Женщина, которая говорит за кадром, утверждает, что парня забрали утром 30 мая и до вечера держали в ТЦК. Там он якобы за полчаса прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его годным к военной службе.

Автор видео отметила, что парень не имеет ни военного билета, ни приписного свидетельства, поэтому, по ее словам, его не должны были забирать в военкомат. Кроме того, она жалуется, что там "никто не хотел разбираться в диагнозе" мужчины.

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Ответ ТЦК

В Одесском областном ТЦК и СП отметили, что люди с диагнозом "олигофрения в легкой степени" действительно могут быть признаны годными к военной службе в тыловых частях обеспечения, что подтверждает действующий нормативный акт от 27.04.2024.

Однако в случае, о котором рассказывают на видео, никаких медицинских документов, подтверждающих диагноз парня, не предоставили ни представителям Киевского районного ТЦК и СП в городе Одесса, ни членам военно-врачебной комиссии, отметили там.

Кроме того, в военкомате говорят, что парень прошел ВВК в соответствии с установленным порядком, а все процедуры "происходили в соответствии с законодательством, регламентирующим порядок прохождения медицинских осмотров во время мобилизации".

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"Следовательно, в этом конкретном случае действия военнослужащих были в пределах правового поля, а сама процедура проведения медицинского осмотра соответствовала установленным требованиям", - говорится в заявлении ТЦК.

Там также напомнили, что во время военного положения каждый гражданин должен постоянно носить с собой военно-учетные документы, удостоверяющие наличие болезней или других причин, которые могут быть основанием для освобождения от мобилизации. Отсутствие таких документов может привести к "недоразумениям и непредсказуемым ситуациям", добавляют в ТЦК.

Автор: 

Одесская область (3585) мобилизация (2775) ТЦК (536)


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Топ комментарии
+33
Не треба. Треба владу міняти.
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01.06.2024 15:08
+32
Здорові військові бугаї з тцк та молоді мєнти-ухилянти ловлять на вулицях олігофренів, ботаніків та обмежено придатних 50 річних цивільних. При такому підході - перемога неминуча.
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01.06.2024 15:10
+28
А ще кожен мусить із собою носити усі медичні документи, валізу калу і бідон сечі
До речі, а де він встиг за 30 хвилин зробити флюорографію? Постанова ж вимагає її наявність, чи не так?
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01.06.2024 15:08
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Это ее ВЫБОР! Свобода это ПРАВО ВЫБОРА! А не деньги тырить и героями прикрываться!
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01.06.2024 16:47 Ответить
Дописувач задав питання конкретно про тих, хто тут цілодобово пише патріотичні коменти, а при цьому не поспішає в ТЦК. Відповідно, про них і йде мова, а не про тих, поза всяким сумнівом, справжніх Патріотів, які довели це справою (не залежно від статі чи віку).
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01.06.2024 16:47 Ответить
Я пишу патріотичні коменти, а в ТЦК не поспішаю. В тираж я вже вийшов, розумієш? А заухилянтські коментарі тут плюсуються просто суперактивно. Задвигається ідея все кидати і тікати, бо,наприклад, Лисий з 95 не служить. Чи щось подібне. Та ти й сам такі коментарі плюсуєш з радістю. А мене банять за антиухилянтські дописи. Може й ти. Доводиться фейси постійно змінювать.
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01.06.2024 16:58 Ответить
Я можу не погоджуватися з коментаторами та сперечатися з різних питань, але чим ніколи не займаюся то це скаргами, аби когось забанили. Кожен має право висловити свою думку і те, що вона не подобається більшості не є приводом аби забанити якогось дописувача.
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01.06.2024 17:16 Ответить
Можете меня ругать за кацапский ( хотя я это уже не один раз комментировал) Миша мне не ответил на вопросы в других ветках, та и "по ходу" он больной и воевать не может. Не в моих правилах лезть в чужую переписку, но пока это (почти) зона свободы, Если ты не воюешь! Не ищи тех, кто за тебя будет это делать!
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01.06.2024 18:16 Ответить
2015мобілізація влк пройшов до10хвилин,2017контракт до 10хвилин,2022 мобілізація зовсім без влк,2024влк по хворобі під час проходження25хвилин придатний завжди навіть без аналізів і флюорографії🫡
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01.06.2024 15:15 Ответить
Історія пахне пісюнами... Я 4 хвиля мобілізації березень 2015 рік. ВЛК три дні (флюшка, кров і кардіо- в лікарні).
На контракт в 2017 - три дні + по добі на нарколога, мента і психіатра.
На офіцера в 2021 - п'ять днів в центральному військовому шпиталі (і ледь пройшов).
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01.06.2024 16:21 Ответить
І чому вже ніхто не здивований, від того, що громадяни б'ють, ріжуть застосовують газови балончики проти агентури кремля ТЦКшників, палять їх авто, кидають вибухові пристрої в їх дома, ітд.
Так і до вбивст скоро дійде.
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01.06.2024 15:16 Ответить
Так питання до ТЦК чи до ВЛК. ВЛК це цивільні лікарі з поліклінік...
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01.06.2024 15:21 Ответить
Любі мої! Випадок кричущий- згоден! Але в країні 5 років тому 73% олігофренів обрали (законно !) Президента! Питаннь не ви виникає ні в кого ?
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01.06.2024 18:39 Ответить
А якщо питання виникає? То що? До чого твій дівочий зойк?
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01.06.2024 19:10 Ответить
Вибори для того і є щоб вибирати. Ми у вільний державі. Принаймні поки.
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01.06.2024 22:36 Ответить
Якщо все відбувалрся "у межах нормативних акиів", то очевидно, що нормативні акти потрібно міняти. Бо при здоровому глузді стверджувати, що ВЛК можна пройти ща півгодини - то не правильно. І головне - нормативні акти повинні бути приведеними до норм Конституції. І на жодну паузу, як дехто стверджує, Конституцію поставити не можна. Навіть під час війни. Бо власне наявність Конститкції і вказує на наявність держави, бо у неї є Основний закон, який регламентує її діяльність. Без Конституції нема що захищати. Держави нема.
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01.06.2024 15:25 Ответить
Все вірно. Не працює Конституція - договір між людьми - не працює закон - немає держави - кожен сам по собі, бандитизм, право сили, військові формування, які самі по собі.
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01.06.2024 15:28 Ответить
Ходить привид по Україні, привид ІПСО.
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01.06.2024 15:29 Ответить
Ну он же не помощник депутата и не отец троих детей. Значит вполне здоров. Ето многодетные отцы не дружат с головой и являются инвалидами на всю голову по мнению нашего государства
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01.06.2024 15:30 Ответить
Стільки шизофреників в одному місті як у нашій роті я ніколи не бачив!
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01.06.2024 15:31 Ответить
Ой не треба на пиз@ді їздити. !! А то ніхто не здогадується , звідки в лікарів вказівка всіх робити придатними. !! От *** дятли кругом ? Да ? І не телебачення. Уй займатись підміною понять - Тцк нічого спільного не мають з військовими. Військові в окопи , а в Тцк тількі тузи , що купили собі там посаду ! Ніхто не дозволить цій козлобанді примазуватися до військових.
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01.06.2024 15:40 Ответить
На, порадій.
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02.06.2024 12:42 Ответить
І що ? Що тебе дивує ? Це тількі початок !!
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02.06.2024 22:56 Ответить
Цензор намагається залишатись ресурсом, який надає об'єктивну і правдиву інформацію.
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01.06.2024 15:40 Ответить
Просто занавес... что эти негодяи творят. что значит, что представителям ВЛК не дали справки? если ВЛК не в состоянии увидеть болезнь, но есть заявление и явные симптомы, они обязаны отправить на обследование. Но в данном случае как видимо и в тысячах других плевать они хотели.. а кто то из них будет потом отвечать, за преступления? которые они творят
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01.06.2024 15:33 Ответить
На олігофрена він зовні не схожий. А т.з. "серцеву ваду" на вулиці не визначити на ньому це не написано. Тому не треба варнякати - молодий, призивного віку, без документів - затримати, доправити і провести ВЛК. Олігофренія - вроджений стан, відповідні документи мають бути: родичам принести, показати, забрати хлопця додому і не пи.діти. За розголошення такого діагноза на весь інтернет з відеоматеріалами, між іншим, положена юридична відповідальність: хлопця будуть зневажати, кепкувати, дурити, дівчата відвертатимуться...
І, врешті, ці (б)лєді за кадром мали би знати, що йде війна, мобілізація, Батьківщину треба захищати... мало Одесі дістається від кацапів???
.
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01.06.2024 15:33 Ответить
Хто затримав? ТЦК не мають права руки протягати і запихувати в бусики.Навіть по цьому законі.

Ти сам на якому фронті воюєш? На цензорівському?
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01.06.2024 15:39 Ответить
А олігофрени у більшості виглядають як нормальні люди. Й ведуть себе нормально. Олігофренія може бути як вродженою, так й набутою. Люди з таким діагнозом не ведуть себе як повні неадеквати. При нормальній соціалізації - навіть працювати можуть. Вони ж не буйні й у більшості немає фізичних вад чи спотвореного обличчя.
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01.06.2024 16:17 Ответить
Хлопцю дадуть автомат, і він знайде всіх, хто зневажав, дурив, кепкував і відвертався. І як вишенька на тортику - виявиться непідсудним
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01.06.2024 16:20 Ответить
Це вже за межею розумного-на весь iнтернет
показати свого сина i розповiсти про його дiагноз...
Як кажуть-хвилина дурної слави...
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01.06.2024 17:20 Ответить
По ньому і так все видно.І хто ж це все ******** виправдовує.Буйволи з тцк і мають йти на війну.Постійно на відео здоровенні бугаї пакують і то явно не інваліди.
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01.06.2024 15:34 Ответить
матюки тільки
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01.06.2024 15:35 Ответить
Ау, хто в темі про вибуховий пристрій на дворі працівника ТЦК писав, що треба ухилянтів стріляти і в Тисі топити - де ви? Заходьте, коментуйте. Ось перед вами теж порушення закону, розкажіть, куди треба за це винних стріляти і де топити? Не скажете.

Вся проблема не в ТЦК і не в ухилянтах, а в тому що в нас ніколи не було і немає рівності перед законом (і в мирний час, і зараз). Кожен за себе, а закон завжди захищає одних і давить інших. Якщо вам на вулиці пшикнуть з перцевого балончика і ви прийдете в поліцію - там з вас посміються, ну хіба що запишуть як дрібне ***********. Якщо ви пшикнете з балончика в ТЦК - закриють по повній програмі, ще й скажуть: "Треба було взагалі пристрелити". І так в усьому.

Якби отих бравих воїнів ТЦК, які на відео людей луплять, садили по повній, тоді можна розказувати як треба з ухилянтами жорстко. А так тебе в підвалі ламатимуть як завгодно, хоч і до смерті (зараз це називається раптовий напад епілепсії), а їм за це нічого не буде. А якщо піднімеш руку на ТЦК - все, убити тебе треба, втопити, затоптати. І держава, закон про це подбає. Так що не треба розповідати тут.

І ще - лікар, який робить геніальні операції, може бути хабарником. Депутат, який будує церкви і донатить на армію, може будувати заводи з порушеннями і забруднювати природу. Військовий, який був на нулі, в ТЦК може бути хабарником і садистом. Одне не заважає іншому, тому не треба підмінювати поняття.
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01.06.2024 15:36 Ответить
так зараз всі ці обставини обовязкові) ну, шоб не палитись)))
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01.06.2024 16:22 Ответить
Вади серця то погано. А олігофренія нічого. З того боку олігофренів мільйонів сто.
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01.06.2024 15:38 Ответить
Цікаво - коли ТЦК ловить людей на вулицях, і бусиками доставляють на медкомісію, при цьому забирають телефони, то як людина может мати при собі якісь медичні документи і результати досліджень, рентгенів, аналізів тощо? Чи в нас люди зобов'язані носити із собою гору медичних книжок?

Вручіть повістку, і людина принесе всі ці документи, але ж задача стоїть не розібратись, а зовсім інша.
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01.06.2024 15:40 Ответить
Ще вам скопіюю свій коментар вище)

Мені адвокат так і казав - бажано копії всіх медичних документів носити з собою. Оригінали не треба, бо можуть при тобі забрати і розірвати. Так більше шансів, що при пакуванні не пройдеш влк за 20 хв, а відправлять на нормальне обстеження за 4 дні. Це є реальність.
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01.06.2024 15:57 Ответить
Це лише намагання захиститись від незаконних дій ТЦК!

А може ліпше все ж таки направити їхню діяльність в законне русло, а за порушення Законів карати?
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01.06.2024 16:58 Ответить
люди з діагнозом "олігофренія у легкому ступені" дійсно можуть бути визнані придатними до військової служби в тилових частинах забезпечення
=====

Буде цінний кадр на складі ***********. Щоправда, всі тилові посади забиті «своїми» людьми або ж оплачуються за тарифом
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01.06.2024 15:42 Ответить
Пастановка. Фотошоп.
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01.06.2024 16:09 Ответить
А вдруг бытовая травма - что , тогда сразу Ухилянт?
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01.06.2024 16:36 Ответить
Это круто, когда тцк оценивает собственные действия)))
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01.06.2024 15:44 Ответить
Запам"ятайте!
На війну придатні лише бідні,хворі та старі!
Впливові ,богаті та чиновники всі не придатні!
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01.06.2024 15:44 Ответить
Росіяни розпочинають мобілізацію 300 тис. осіб на тимчасово окупованих українських теренах. Терміновий наказ МО РФ №124 "Про заклик громадян на військову службу з мобілізації". На документі примітка "Для службового користування". Його з 11 березня поширюють серед співробітників військово-слідчого комітету РФ, які діють на окупованій українській території. "Він визначає військовим комісарам РФ проведення призову на військову службу в рамках часткової мобілізації встановили до 300 тис. "нових російських" колишніх українських громадян до 1 липня 2024 року", І тепер цих українців обов'язково змусять вбивати інших українців а потім і європейців .
«Народ, який не бажає годувати та підтримувати свою армію, точно буде годувати і помирати за чужу.
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01.06.2024 15:49 Ответить
При власти полно дебилов но с них документы никто не требует.
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01.06.2024 15:54 Ответить
Ідіоти,які голосували за зе,тепер жаліються на бєспрєдєл,суки,щоб ви виздихали!
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01.06.2024 15:56 Ответить
Оо, які медичні світила сидять в ТЦК, на діагноз який підтверджується місяцями вони витратили пів-години.. Може тих коновалів пора або на ''0'' ,або в буцегарню років на 10.
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01.06.2024 15:58 Ответить
Сотрудніки ВЛК з дупломами по аморальності перевершують "військовослужбовців" ТЦК.
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01.06.2024 16:11 Ответить
Рафік нє віноуат...
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01.06.2024 15:58 Ответить
Зробили з нього бравого вояку Швеика - які документи вони хотіли від олігофрена?
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01.06.2024 16:01 Ответить
Добре, що хоча ногами не били...
Одеса https://www.youtube.com/shorts/IeImMrgL1lU
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01.06.2024 17:30 Ответить
Ситуація така, що особи з кретинізмом не розпізнали олігофрена.
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01.06.2024 16:08 Ответить
Одеське ТЦК хоче армію, як в Ізраїлі. Тільки все роблять через жопу. )))

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01.06.2024 16:22 Ответить
Видать появился в Украине святило за 30 мин ставит диагноз , годен , это прогресс в ТЦК . То бишь , знахарь ..
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01.06.2024 16:29 Ответить
Им план главное. А не качество
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01.06.2024 16:29 Ответить
Кому они ЗЕлездят??? В тыловых частях там все забито "кадровыми военными" т.е. теми кто получал всегда зарплату и военный $стаж$ и давал присягу служить и защищать ! Там все "свои", служивые люди в военных штанах . А на фронт : добровольцев и чмобиков.
И сейчас всё за взятки, чем дальше от фронта тем дороже ....
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01.06.2024 16:34 Ответить
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01.06.2024 16:39 Ответить
Мій сусід по кримському життю мав справку дурачка. Яку йому зробили після першого невдалого вступу до універу щоб не попасти ще в совєцку армію 80-х. Після того він поступив і закінчив. Німецька та французька . А от коли намагався одержати водійське посвідчення, то довелося довго викручуваться і платити. То ж яким чином психіатр на ВЛК може вирахувати дебіл він чи ні. Виходячи із справки так. Виходячи із обстеження ні.
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01.06.2024 16:46 Ответить
на влк всі придатні якщо є дві ноги, рука, хочаб одне око та вухо, мозок не обов'язковий атрибут.
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01.06.2024 16:56 Ответить
без руки теж проходить. Головне кількість
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01.06.2024 16:58 Ответить
так я ж написав рука, тобто 1 шт. щоб честь командиру віддавати, ну що б все по уставу було..
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01.06.2024 17:09 Ответить
шо не зробиш за додаткову платню отриману за мобілізованого ( незалежно від його стану здоровя
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01.06.2024 16:57 Ответить
Розкішне життя начальника Лозівського РТЦК та СП на Харківщині.

Десятки звернень https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%82%D1%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R пишуть мешканці Лозівської громади щодо вибіркової мобілізації на її території.

Є гроші і зв'язки - тебе не мобілізують. У разі відсутності - ласкаво просимо до військ.

При цьому, кожного вечора начальник ТЦК разом із підлеглими відвідують ресторани міста https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Лозова , розпивають спиртні напої, не бояться сідати на підпитку за кермо службових автомобілів. Яскравий приклад - ситуація із начальником відділення Близнюківського РТЦК, на якого, між іншим, було складено адміністративний протокол про керування на підпитку.

З чого заробляють начальник Лозівського https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D1%82%D1%86%D0%BA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R РТЦК ні для кого не є секретом. Прайс відомий кожному: «списатись» військовозобовʼязоному «за станом здоров'я коштує 5000 $, зняти з військового обліку автомобільну техніку - 1500 $, заплющити очі та не внести до бази «https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Оберіг » призовників - 1000$.

«Керівників підприємств та установ Лозівської громади полковник Артем https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Требесов обклав даниною, за те щоб їх працівники не пішли воювати за нашу державу.»

Відповідальності ніхто не боїться - в місті кожен знає один одного, хабарі можна сміливо брати.
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01.06.2024 17:05 Ответить
Це, що за військово-облікові документи які засвідчують наявні хвороби?
Люли взагалі то лікуються в лікарнях, а всі хвороби внесені до лікарських баз, медичних карток і результати обстеження видаються людям на руки лікарями.
Я так розумію, щ кожен має носити з собою торбу з медичними картаками і результатами аналізів і медичних досліджень?
І щоб людина не сказала за власні хвороби - все до дупи.
Навіть в суді злочинцям дають право на захист і навіть безкоштовного адвоката, та визнати себе не винним і надати в судове засідання докази цього не за 30 хвилин.
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01.06.2024 17:18 Ответить
нема квитка,нема приписного...він у лісі ховався усе життя?коли був у тцк в останній раз,то у черзі або сцикуни,або ждуни!ось такі реалії...дивно те що верещать про законність дій ті,хто активно бігає від мобілізації,але то "другое"
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01.06.2024 17:21 Ответить
Шурік, ти не забувай, що таких як ти не так багато а тих кого ти обгадив мільйони і вони можуть за певних обставин скинутись по рилі.
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01.06.2024 18:37 Ответить
хто там на що здатен,ботяра? сцикуни та ждуни здатні?то ви там у болотах на них розраховуєте?серйозно?
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01.06.2024 21:25 Ответить
До яких пір--буде поширюватись брехня кацапських ботів?
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01.06.2024 17:48 Ответить
А, что только, подоляцких поширювати?
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01.06.2024 18:09 Ответить
Видать мало "одержують", ось уже ножі і гранати в хід пішли а далі буде тільки наростати.
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01.06.2024 18:33 Ответить
Слава ТЦК ! Бусифировать всех ублюдков у которых нет ВОДа, нахер послать телесами минные поля разминировать! Слава тцк !!!! Бусифицируйте ублюдков полностью !!!
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01.06.2024 19:00 Ответить
Наскільки відомо, облік психічнонеспроможних є централізованим. Ще з часів Сталіна. Також з цих часів у складі ВЛК ОБОВЯЗКОВО повинен бути психіатр. Видать списки звіряє теж за бабоси. Моя інформація -когда платіть ізволітє.
Під час служби в ГРВН трапився така історія. На службу був призваний один олігофрен, родом з Барнаула, через 8 місяців його батька вбив брат, цей солдат задумав помсту, і вирішив з Потсдама чимчикувати додому, перебуваючи в караулі по охороні продскладу, в дорогу вирішив запастися продуктами. А в цей час відповідальний по частині майор разом з прапорщиком, начальником караула і рядовим, інспектували несення караул ної служби і виявили відсутність вартового і почали шукати. Він застрелив майора,прапорщика. Рядового поранив. І ходу. Підняли німецьку поліцію, його помітили під ранок, поранив поліцейського. Забрався в покинутий будинок і відстрілювався. Викурили тільки сльозогінним газом. Його етапували в СРСР як хворого,окремо. А потім в Барнаулі реально посадили воєнкома, голову ВЛК за халатність, яка призвела до тяжких наслідків. Там вся сім'я спадковими олігофренами були. Таке убачалось з тексту вироку місцевого трибуналу. Так що поху......м ВЛК може призвести до тяжких наслідків. Через таких горе-воєнкомів страждатимуть невинні люди.
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01.06.2024 19:08 Ответить
ВЛК у встановленному порядку?! Як зазвичай просто сцють в очі! А якже аналіз крові який роблять натщесерце?!
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01.06.2024 19:30 Ответить
Не зрозуміло, є у цього хлопця медичні документи з діагнозами чи ми маємо тільки голос жінки за кадром?
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01.06.2024 19:50 Ответить
Ну...
У нас люди з явними ознаками олігофренії завше були, є і будуть у владі - і то нічо!
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01.06.2024 20:29 Ответить
Причини відсутності військово-облікових документів можуть бути різні. В мене колега звільнився у віці 37 років на пенсію у 2010 році за станом здоров'я після 20 років служби в пожежній охороні. В нього на руках було лише приписне свідоцтво, так як в армії він не служив. І як законослухняний громадянин він прийшов у військомат де в нього те приписне забрали, а в замін нічого не дали. Хоча б напевно повинні були б дати військовий квиток з відміткою , що він непридатний.
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01.06.2024 20:58 Ответить
Може ТЦК СП Одеса доповість як здати кров за 30 хв з результатов в ТЦК?Це до речі прописано в ВЛК ..ВИ ІДІОТИ ! ВИ ЗЛОЧИНЦІ І БАНДИТИ ВАС ПАСКУД СУДИТИ ТРЕБА ЗА ТЕ ЩО ВИРОБИТЕ !Суки !
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01.06.2024 22:35 Ответить
Та нет. ДСНС петицию подали, что им на фронт никак нельзя
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02.06.2024 09:21 Ответить
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