В Одесі представники ТЦК затримали чоловіка з вадами серця та олігофренією. У військкоматі кажуть, що документів, які б підтверджували діагноз, не було надано. ВIДЕО
У соцмережах поширюється відео, в яких розповідається про інцидент, що стався 30 травня. За словами авторки, військовослужбовці Київського РТЦК та СП міста Одеса затримали хлопця з вадами серця та олігофренією (розумова відсталість) і доставили його до збірного пункту. Там він пройшов ВЛК всього за 30 хвилин та був визнаний придатним до військової служби у ЗСУ. В Одеському ТЦК прокоментували ситуацію.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційну заяву Одеського ТЦК та СП.
Що відомо про інцидент?
Жінка, яка говорить за кадром, стверджує, що хлопця забрали вранці 30 травня і до вечора тримали в ТЦК. Там він нібито за пів години пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби.
Авторка відео зазначила, що хлопець не має ні військового квитка, ні приписного свідоцтва, тому, за її словами, його не повинні були забирати до військкомату. Крім того, вона скаржиться, що там "ніхто не хотів розбиратися в діагнозі" чоловіка.
Відповідь ТЦК
В Одеському обласному ТЦК та СП зауважили, що люди з діагнозом "олігофренія у легкому ступені" дійсно можуть бути визнані придатними до військової служби в тилових частинах забезпечення, що підтверджує чинний нормативний акт від 27.04.2024.
Однак у випадку, про який розповідають на відео, жодних медичних документів, які підтверджують діагноз хлопця, не надали ані представникам Київського районного ТЦК та СП в місті Одеса, ані членам військово-лікарської комісії, зазначили там.
Крім того, у військкоматі кажуть, що хлопець пройшов ВЛК відповідно до установленого порядку, а всі процедури "відбувалися відповідно до законодавства, яке регламентує порядок проходження медичних оглядів під час мобілізації".
"Отже, у цьому конкретному випадку дії військовослужбовців були в межах правового поля, а сама процедура проведення медичного огляду відповідала встановленим вимогам", - йдеться в заяві ТЦК.
Там також нагадали, що під час воєнного стану кожен громадянин повинен постійно носити з собою військово-облікові документи, які засвідчують наявність хвороб чи інших причин, що можуть бути підставою для звільнення від мобілізації. Відсутність таких документів може призвести до "непорозумінь та непередбачуваних ситуацій", додають у ТЦК.
Будь ласка, зачекайте...
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На контракт в 2017 - три дні + по добі на нарколога, мента і психіатра.
На офіцера в 2021 - п'ять днів в центральному військовому шпиталі (і ледь пройшов).
Так і до вбивст скоро дійде.
І, врешті, ці (б)лєді за кадром мали би знати, що йде війна, мобілізація, Батьківщину треба захищати... мало Одесі дістається від кацапів???
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Ти сам на якому фронті воюєш? На цензорівському?
показати свого сина i розповiсти про його дiагноз...
Як кажуть-хвилина дурної слави...
Вся проблема не в ТЦК і не в ухилянтах, а в тому що в нас ніколи не було і немає рівності перед законом (і в мирний час, і зараз). Кожен за себе, а закон завжди захищає одних і давить інших. Якщо вам на вулиці пшикнуть з перцевого балончика і ви прийдете в поліцію - там з вас посміються, ну хіба що запишуть як дрібне ***********. Якщо ви пшикнете з балончика в ТЦК - закриють по повній програмі, ще й скажуть: "Треба було взагалі пристрелити". І так в усьому.
Якби отих бравих воїнів ТЦК, які на відео людей луплять, садили по повній, тоді можна розказувати як треба з ухилянтами жорстко. А так тебе в підвалі ламатимуть як завгодно, хоч і до смерті (зараз це називається раптовий напад епілепсії), а їм за це нічого не буде. А якщо піднімеш руку на ТЦК - все, убити тебе треба, втопити, затоптати. І держава, закон про це подбає. Так що не треба розповідати тут.
І ще - лікар, який робить геніальні операції, може бути хабарником. Депутат, який будує церкви і донатить на армію, може будувати заводи з порушеннями і забруднювати природу. Військовий, який був на нулі, в ТЦК може бути хабарником і садистом. Одне не заважає іншому, тому не треба підмінювати поняття.
Вручіть повістку, і людина принесе всі ці документи, але ж задача стоїть не розібратись, а зовсім інша.
Мені адвокат так і казав - бажано копії всіх медичних документів носити з собою. Оригінали не треба, бо можуть при тобі забрати і розірвати. Так більше шансів, що при пакуванні не пройдеш влк за 20 хв, а відправлять на нормальне обстеження за 4 дні. Це є реальність.
А може ліпше все ж таки направити їхню діяльність в законне русло, а за порушення Законів карати?
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Буде цінний кадр на складі ***********. Щоправда, всі тилові посади забиті «своїми» людьми або ж оплачуються за тарифом
На війну придатні лише бідні,хворі та старі!
Впливові ,богаті та чиновники всі не придатні!
«Народ, який не бажає годувати та підтримувати свою армію, точно буде годувати і помирати за чужу.
Одеса https://www.youtube.com/shorts/IeImMrgL1lU
И сейчас всё за взятки, чем дальше от фронта тем дороже ....
Десятки звернень https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%82%D1%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R пишуть мешканці Лозівської громади щодо вибіркової мобілізації на її території.
Є гроші і зв'язки - тебе не мобілізують. У разі відсутності - ласкаво просимо до військ.
При цьому, кожного вечора начальник ТЦК разом із підлеглими відвідують ресторани міста https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Лозова , розпивають спиртні напої, не бояться сідати на підпитку за кермо службових автомобілів. Яскравий приклад - ситуація із начальником відділення Близнюківського РТЦК, на якого, між іншим, було складено адміністративний протокол про керування на підпитку.
З чого заробляють начальник Лозівського https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D1%82%D1%86%D0%BA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R РТЦК ні для кого не є секретом. Прайс відомий кожному: «списатись» військовозобовʼязоному «за станом здоров'я коштує 5000 $, зняти з військового обліку автомобільну техніку - 1500 $, заплющити очі та не внести до бази «https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Оберіг » призовників - 1000$.
«Керівників підприємств та установ Лозівської громади полковник Артем https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Требесов обклав даниною, за те щоб їх працівники не пішли воювати за нашу державу.»
Відповідальності ніхто не боїться - в місті кожен знає один одного, хабарі можна сміливо брати.
Люли взагалі то лікуються в лікарнях, а всі хвороби внесені до лікарських баз, медичних карток і результати обстеження видаються людям на руки лікарями.
Я так розумію, щ кожен має носити з собою торбу з медичними картаками і результатами аналізів і медичних досліджень?
І щоб людина не сказала за власні хвороби - все до дупи.
Навіть в суді злочинцям дають право на захист і навіть безкоштовного адвоката, та визнати себе не винним і надати в судове засідання докази цього не за 30 хвилин.
Під час служби в ГРВН трапився така історія. На службу був призваний один олігофрен, родом з Барнаула, через 8 місяців його батька вбив брат, цей солдат задумав помсту, і вирішив з Потсдама чимчикувати додому, перебуваючи в караулі по охороні продскладу, в дорогу вирішив запастися продуктами. А в цей час відповідальний по частині майор разом з прапорщиком, начальником караула і рядовим, інспектували несення караул ної служби і виявили відсутність вартового і почали шукати. Він застрелив майора,прапорщика. Рядового поранив. І ходу. Підняли німецьку поліцію, його помітили під ранок, поранив поліцейського. Забрався в покинутий будинок і відстрілювався. Викурили тільки сльозогінним газом. Його етапували в СРСР як хворого,окремо. А потім в Барнаулі реально посадили воєнкома, голову ВЛК за халатність, яка призвела до тяжких наслідків. Там вся сім'я спадковими олігофренами були. Таке убачалось з тексту вироку місцевого трибуналу. Так що поху......м ВЛК може призвести до тяжких наслідків. Через таких горе-воєнкомів страждатимуть невинні люди.
У нас люди з явними ознаками олігофренії завше були, є і будуть у владі - і то нічо!