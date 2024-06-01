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В Одесі представники ТЦК затримали чоловіка з вадами серця та олігофренією. У військкоматі кажуть, що документів, які б підтверджували діагноз, не було надано. ВIДЕО

У соцмережах поширюється відео, в яких розповідається про інцидент, що стався 30 травня. За словами авторки, військовослужбовці Київського РТЦК та СП міста Одеса затримали хлопця з вадами серця та олігофренією (розумова відсталість) і доставили його до збірного пункту. Там він пройшов ВЛК всього за 30 хвилин та був визнаний придатним до військової служби у ЗСУ. В Одеському ТЦК прокоментували ситуацію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційну заяву Одеського ТЦК та СП.

Що відомо про інцидент?

Жінка, яка говорить за кадром, стверджує, що хлопця забрали вранці 30 травня і до вечора тримали в ТЦК. Там він нібито за пів години пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби.

Авторка відео зазначила, що хлопець не має ні військового квитка, ні приписного свідоцтва, тому, за її словами, його не повинні були забирати до військкомату. Крім того, вона скаржиться, що там "ніхто не хотів розбиратися в діагнозі" чоловіка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кореспондент "Укрінформу" Стригун, який розповів про "темники" в агенції, отримав повістку в ТЦК

Відповідь ТЦК

В Одеському обласному ТЦК та СП зауважили, що люди з діагнозом "олігофренія у легкому ступені" дійсно можуть бути визнані придатними до військової служби в тилових частинах забезпечення, що підтверджує чинний нормативний акт від 27.04.2024.

Однак у випадку, про який розповідають на відео, жодних медичних документів, які підтверджують діагноз хлопця, не надали ані представникам Київського районного ТЦК та СП в місті Одеса, ані членам військово-лікарської комісії, зазначили там.

Крім того, у військкоматі кажуть, що хлопець пройшов ВЛК відповідно до установленого порядку, а всі процедури "відбувалися відповідно до законодавства, яке регламентує порядок проходження медичних оглядів під час мобілізації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мукачівський ТЦК затримав 23-річного водія, який віз критичні ліки: хлопця змусили пройти ВЛК та вручили повістку

"Отже, у цьому конкретному випадку дії військовослужбовців були в межах правового поля, а сама процедура проведення медичного огляду відповідала встановленим вимогам", - йдеться в заяві ТЦК.

Там також нагадали, що під час воєнного стану кожен громадянин повинен постійно носити з собою військово-облікові документи, які засвідчують наявність хвороб чи інших причин, що можуть бути підставою для звільнення від мобілізації. Відсутність таких документів може призвести до "непорозумінь та непередбачуваних ситуацій", додають у ТЦК.

Автор: 

Одеська область (3218) мобілізація (3057) ТЦК та СП (571)


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Топ коментарі
+33
Не треба. Треба владу міняти.
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01.06.2024 15:08
+32
Здорові військові бугаї з тцк та молоді мєнти-ухилянти ловлять на вулицях олігофренів, ботаніків та обмежено придатних 50 річних цивільних. При такому підході - перемога неминуча.
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01.06.2024 15:10
+28
А ще кожен мусить із собою носити усі медичні документи, валізу калу і бідон сечі
До речі, а де він встиг за 30 хвилин зробити флюорографію? Постанова ж вимагає її наявність, чи не так?
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01.06.2024 15:08
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Это ее ВЫБОР! Свобода это ПРАВО ВЫБОРА! А не деньги тырить и героями прикрываться!
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01.06.2024 16:47 Відповісти
Дописувач задав питання конкретно про тих, хто тут цілодобово пише патріотичні коменти, а при цьому не поспішає в ТЦК. Відповідно, про них і йде мова, а не про тих, поза всяким сумнівом, справжніх Патріотів, які довели це справою (не залежно від статі чи віку).
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01.06.2024 16:47 Відповісти
Я пишу патріотичні коменти, а в ТЦК не поспішаю. В тираж я вже вийшов, розумієш? А заухилянтські коментарі тут плюсуються просто суперактивно. Задвигається ідея все кидати і тікати, бо,наприклад, Лисий з 95 не служить. Чи щось подібне. Та ти й сам такі коментарі плюсуєш з радістю. А мене банять за антиухилянтські дописи. Може й ти. Доводиться фейси постійно змінювать.
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01.06.2024 16:58 Відповісти
Я можу не погоджуватися з коментаторами та сперечатися з різних питань, але чим ніколи не займаюся то це скаргами, аби когось забанили. Кожен має право висловити свою думку і те, що вона не подобається більшості не є приводом аби забанити якогось дописувача.
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01.06.2024 17:16 Відповісти
Можете меня ругать за кацапский ( хотя я это уже не один раз комментировал) Миша мне не ответил на вопросы в других ветках, та и "по ходу" он больной и воевать не может. Не в моих правилах лезть в чужую переписку, но пока это (почти) зона свободы, Если ты не воюешь! Не ищи тех, кто за тебя будет это делать!
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01.06.2024 18:16 Відповісти
2015мобілізація влк пройшов до10хвилин,2017контракт до 10хвилин,2022 мобілізація зовсім без влк,2024влк по хворобі під час проходження25хвилин придатний завжди навіть без аналізів і флюорографії🫡
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01.06.2024 15:15 Відповісти
Історія пахне пісюнами... Я 4 хвиля мобілізації березень 2015 рік. ВЛК три дні (флюшка, кров і кардіо- в лікарні).
На контракт в 2017 - три дні + по добі на нарколога, мента і психіатра.
На офіцера в 2021 - п'ять днів в центральному військовому шпиталі (і ледь пройшов).
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01.06.2024 16:21 Відповісти
І чому вже ніхто не здивований, від того, що громадяни б'ють, ріжуть застосовують газови балончики проти агентури кремля ТЦКшників, палять їх авто, кидають вибухові пристрої в їх дома, ітд.
Так і до вбивст скоро дійде.
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01.06.2024 15:16 Відповісти
Так питання до ТЦК чи до ВЛК. ВЛК це цивільні лікарі з поліклінік...
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01.06.2024 15:21 Відповісти
Любі мої! Випадок кричущий- згоден! Але в країні 5 років тому 73% олігофренів обрали (законно !) Президента! Питаннь не ви виникає ні в кого ?
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01.06.2024 18:39 Відповісти
А якщо питання виникає? То що? До чого твій дівочий зойк?
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01.06.2024 19:10 Відповісти
Вибори для того і є щоб вибирати. Ми у вільний державі. Принаймні поки.
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01.06.2024 22:36 Відповісти
Якщо все відбувалрся "у межах нормативних акиів", то очевидно, що нормативні акти потрібно міняти. Бо при здоровому глузді стверджувати, що ВЛК можна пройти ща півгодини - то не правильно. І головне - нормативні акти повинні бути приведеними до норм Конституції. І на жодну паузу, як дехто стверджує, Конституцію поставити не можна. Навіть під час війни. Бо власне наявність Конститкції і вказує на наявність держави, бо у неї є Основний закон, який регламентує її діяльність. Без Конституції нема що захищати. Держави нема.
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01.06.2024 15:25 Відповісти
Все вірно. Не працює Конституція - договір між людьми - не працює закон - немає держави - кожен сам по собі, бандитизм, право сили, військові формування, які самі по собі.
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01.06.2024 15:28 Відповісти
Ходить привид по Україні, привид ІПСО.
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01.06.2024 15:29 Відповісти
Ну он же не помощник депутата и не отец троих детей. Значит вполне здоров. Ето многодетные отцы не дружат с головой и являются инвалидами на всю голову по мнению нашего государства
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01.06.2024 15:30 Відповісти
Стільки шизофреників в одному місті як у нашій роті я ніколи не бачив!
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01.06.2024 15:31 Відповісти
Ой не треба на пиз@ді їздити. !! А то ніхто не здогадується , звідки в лікарів вказівка всіх робити придатними. !! От *** дятли кругом ? Да ? І не телебачення. Уй займатись підміною понять - Тцк нічого спільного не мають з військовими. Військові в окопи , а в Тцк тількі тузи , що купили собі там посаду ! Ніхто не дозволить цій козлобанді примазуватися до військових.
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01.06.2024 15:40 Відповісти
На, порадій.
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02.06.2024 12:42 Відповісти
І що ? Що тебе дивує ? Це тількі початок !!
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02.06.2024 22:56 Відповісти
Цензор намагається залишатись ресурсом, який надає об'єктивну і правдиву інформацію.
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01.06.2024 15:40 Відповісти
Просто занавес... что эти негодяи творят. что значит, что представителям ВЛК не дали справки? если ВЛК не в состоянии увидеть болезнь, но есть заявление и явные симптомы, они обязаны отправить на обследование. Но в данном случае как видимо и в тысячах других плевать они хотели.. а кто то из них будет потом отвечать, за преступления? которые они творят
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01.06.2024 15:33 Відповісти
На олігофрена він зовні не схожий. А т.з. "серцеву ваду" на вулиці не визначити на ньому це не написано. Тому не треба варнякати - молодий, призивного віку, без документів - затримати, доправити і провести ВЛК. Олігофренія - вроджений стан, відповідні документи мають бути: родичам принести, показати, забрати хлопця додому і не пи.діти. За розголошення такого діагноза на весь інтернет з відеоматеріалами, між іншим, положена юридична відповідальність: хлопця будуть зневажати, кепкувати, дурити, дівчата відвертатимуться...
І, врешті, ці (б)лєді за кадром мали би знати, що йде війна, мобілізація, Батьківщину треба захищати... мало Одесі дістається від кацапів???
.
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01.06.2024 15:33 Відповісти
Хто затримав? ТЦК не мають права руки протягати і запихувати в бусики.Навіть по цьому законі.

Ти сам на якому фронті воюєш? На цензорівському?
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01.06.2024 15:39 Відповісти
А олігофрени у більшості виглядають як нормальні люди. Й ведуть себе нормально. Олігофренія може бути як вродженою, так й набутою. Люди з таким діагнозом не ведуть себе як повні неадеквати. При нормальній соціалізації - навіть працювати можуть. Вони ж не буйні й у більшості немає фізичних вад чи спотвореного обличчя.
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01.06.2024 16:17 Відповісти
Хлопцю дадуть автомат, і він знайде всіх, хто зневажав, дурив, кепкував і відвертався. І як вишенька на тортику - виявиться непідсудним
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01.06.2024 16:20 Відповісти
Це вже за межею розумного-на весь iнтернет
показати свого сина i розповiсти про його дiагноз...
Як кажуть-хвилина дурної слави...
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01.06.2024 17:20 Відповісти
По ньому і так все видно.І хто ж це все ******** виправдовує.Буйволи з тцк і мають йти на війну.Постійно на відео здоровенні бугаї пакують і то явно не інваліди.
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01.06.2024 15:34 Відповісти
матюки тільки
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01.06.2024 15:35 Відповісти
Ау, хто в темі про вибуховий пристрій на дворі працівника ТЦК писав, що треба ухилянтів стріляти і в Тисі топити - де ви? Заходьте, коментуйте. Ось перед вами теж порушення закону, розкажіть, куди треба за це винних стріляти і де топити? Не скажете.

Вся проблема не в ТЦК і не в ухилянтах, а в тому що в нас ніколи не було і немає рівності перед законом (і в мирний час, і зараз). Кожен за себе, а закон завжди захищає одних і давить інших. Якщо вам на вулиці пшикнуть з перцевого балончика і ви прийдете в поліцію - там з вас посміються, ну хіба що запишуть як дрібне ***********. Якщо ви пшикнете з балончика в ТЦК - закриють по повній програмі, ще й скажуть: "Треба було взагалі пристрелити". І так в усьому.

Якби отих бравих воїнів ТЦК, які на відео людей луплять, садили по повній, тоді можна розказувати як треба з ухилянтами жорстко. А так тебе в підвалі ламатимуть як завгодно, хоч і до смерті (зараз це називається раптовий напад епілепсії), а їм за це нічого не буде. А якщо піднімеш руку на ТЦК - все, убити тебе треба, втопити, затоптати. І держава, закон про це подбає. Так що не треба розповідати тут.

І ще - лікар, який робить геніальні операції, може бути хабарником. Депутат, який будує церкви і донатить на армію, може будувати заводи з порушеннями і забруднювати природу. Військовий, який був на нулі, в ТЦК може бути хабарником і садистом. Одне не заважає іншому, тому не треба підмінювати поняття.
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01.06.2024 15:36 Відповісти
так зараз всі ці обставини обовязкові) ну, шоб не палитись)))
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01.06.2024 16:22 Відповісти
Вади серця то погано. А олігофренія нічого. З того боку олігофренів мільйонів сто.
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01.06.2024 15:38 Відповісти
Цікаво - коли ТЦК ловить людей на вулицях, і бусиками доставляють на медкомісію, при цьому забирають телефони, то як людина может мати при собі якісь медичні документи і результати досліджень, рентгенів, аналізів тощо? Чи в нас люди зобов'язані носити із собою гору медичних книжок?

Вручіть повістку, і людина принесе всі ці документи, але ж задача стоїть не розібратись, а зовсім інша.
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01.06.2024 15:40 Відповісти
Ще вам скопіюю свій коментар вище)

Мені адвокат так і казав - бажано копії всіх медичних документів носити з собою. Оригінали не треба, бо можуть при тобі забрати і розірвати. Так більше шансів, що при пакуванні не пройдеш влк за 20 хв, а відправлять на нормальне обстеження за 4 дні. Це є реальність.
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01.06.2024 15:57 Відповісти
Це лише намагання захиститись від незаконних дій ТЦК!

А може ліпше все ж таки направити їхню діяльність в законне русло, а за порушення Законів карати?
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01.06.2024 16:58 Відповісти
люди з діагнозом "олігофренія у легкому ступені" дійсно можуть бути визнані придатними до військової служби в тилових частинах забезпечення
=====

Буде цінний кадр на складі ***********. Щоправда, всі тилові посади забиті «своїми» людьми або ж оплачуються за тарифом
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01.06.2024 15:42 Відповісти
Пастановка. Фотошоп.
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01.06.2024 16:09 Відповісти
А вдруг бытовая травма - что , тогда сразу Ухилянт?
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01.06.2024 16:36 Відповісти
Это круто, когда тцк оценивает собственные действия)))
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01.06.2024 15:44 Відповісти
Запам"ятайте!
На війну придатні лише бідні,хворі та старі!
Впливові ,богаті та чиновники всі не придатні!
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01.06.2024 15:44 Відповісти
Росіяни розпочинають мобілізацію 300 тис. осіб на тимчасово окупованих українських теренах. Терміновий наказ МО РФ №124 "Про заклик громадян на військову службу з мобілізації". На документі примітка "Для службового користування". Його з 11 березня поширюють серед співробітників військово-слідчого комітету РФ, які діють на окупованій українській території. "Він визначає військовим комісарам РФ проведення призову на військову службу в рамках часткової мобілізації встановили до 300 тис. "нових російських" колишніх українських громадян до 1 липня 2024 року", І тепер цих українців обов'язково змусять вбивати інших українців а потім і європейців .
«Народ, який не бажає годувати та підтримувати свою армію, точно буде годувати і помирати за чужу.
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01.06.2024 15:49 Відповісти
При власти полно дебилов но с них документы никто не требует.
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01.06.2024 15:54 Відповісти
Ідіоти,які голосували за зе,тепер жаліються на бєспрєдєл,суки,щоб ви виздихали!
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01.06.2024 15:56 Відповісти
Оо, які медичні світила сидять в ТЦК, на діагноз який підтверджується місяцями вони витратили пів-години.. Може тих коновалів пора або на ''0'' ,або в буцегарню років на 10.
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01.06.2024 15:58 Відповісти
Сотрудніки ВЛК з дупломами по аморальності перевершують "військовослужбовців" ТЦК.
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01.06.2024 16:11 Відповісти
Рафік нє віноуат...
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01.06.2024 15:58 Відповісти
Зробили з нього бравого вояку Швеика - які документи вони хотіли від олігофрена?
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01.06.2024 16:01 Відповісти
Добре, що хоча ногами не били...
Одеса https://www.youtube.com/shorts/IeImMrgL1lU
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01.06.2024 17:30 Відповісти
Ситуація така, що особи з кретинізмом не розпізнали олігофрена.
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01.06.2024 16:08 Відповісти
Одеське ТЦК хоче армію, як в Ізраїлі. Тільки все роблять через жопу. )))

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01.06.2024 16:22 Відповісти
Видать появился в Украине святило за 30 мин ставит диагноз , годен , это прогресс в ТЦК . То бишь , знахарь ..
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01.06.2024 16:29 Відповісти
Им план главное. А не качество
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01.06.2024 16:29 Відповісти
Кому они ЗЕлездят??? В тыловых частях там все забито "кадровыми военными" т.е. теми кто получал всегда зарплату и военный $стаж$ и давал присягу служить и защищать ! Там все "свои", служивые люди в военных штанах . А на фронт : добровольцев и чмобиков.
И сейчас всё за взятки, чем дальше от фронта тем дороже ....
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01.06.2024 16:34 Відповісти
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01.06.2024 16:39 Відповісти
Мій сусід по кримському життю мав справку дурачка. Яку йому зробили після першого невдалого вступу до універу щоб не попасти ще в совєцку армію 80-х. Після того він поступив і закінчив. Німецька та французька . А от коли намагався одержати водійське посвідчення, то довелося довго викручуваться і платити. То ж яким чином психіатр на ВЛК може вирахувати дебіл він чи ні. Виходячи із справки так. Виходячи із обстеження ні.
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01.06.2024 16:46 Відповісти
на влк всі придатні якщо є дві ноги, рука, хочаб одне око та вухо, мозок не обов'язковий атрибут.
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01.06.2024 16:56 Відповісти
без руки теж проходить. Головне кількість
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01.06.2024 16:58 Відповісти
так я ж написав рука, тобто 1 шт. щоб честь командиру віддавати, ну що б все по уставу було..
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01.06.2024 17:09 Відповісти
шо не зробиш за додаткову платню отриману за мобілізованого ( незалежно від його стану здоровя
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01.06.2024 16:57 Відповісти
Розкішне життя начальника Лозівського РТЦК та СП на Харківщині.

Десятки звернень https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%82%D1%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R пишуть мешканці Лозівської громади щодо вибіркової мобілізації на її території.

Є гроші і зв'язки - тебе не мобілізують. У разі відсутності - ласкаво просимо до військ.

При цьому, кожного вечора начальник ТЦК разом із підлеглими відвідують ресторани міста https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Лозова , розпивають спиртні напої, не бояться сідати на підпитку за кермо службових автомобілів. Яскравий приклад - ситуація із начальником відділення Близнюківського РТЦК, на якого, між іншим, було складено адміністративний протокол про керування на підпитку.

З чого заробляють начальник Лозівського https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D1%82%D1%86%D0%BA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R РТЦК ні для кого не є секретом. Прайс відомий кожному: «списатись» військовозобовʼязоному «за станом здоров'я коштує 5000 $, зняти з військового обліку автомобільну техніку - 1500 $, заплющити очі та не внести до бази «https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Оберіг » призовників - 1000$.

«Керівників підприємств та установ Лозівської громади полковник Артем https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Требесов обклав даниною, за те щоб їх працівники не пішли воювати за нашу державу.»

Відповідальності ніхто не боїться - в місті кожен знає один одного, хабарі можна сміливо брати.
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01.06.2024 17:05 Відповісти
Це, що за військово-облікові документи які засвідчують наявні хвороби?
Люли взагалі то лікуються в лікарнях, а всі хвороби внесені до лікарських баз, медичних карток і результати обстеження видаються людям на руки лікарями.
Я так розумію, щ кожен має носити з собою торбу з медичними картаками і результатами аналізів і медичних досліджень?
І щоб людина не сказала за власні хвороби - все до дупи.
Навіть в суді злочинцям дають право на захист і навіть безкоштовного адвоката, та визнати себе не винним і надати в судове засідання докази цього не за 30 хвилин.
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01.06.2024 17:18 Відповісти
нема квитка,нема приписного...він у лісі ховався усе життя?коли був у тцк в останній раз,то у черзі або сцикуни,або ждуни!ось такі реалії...дивно те що верещать про законність дій ті,хто активно бігає від мобілізації,але то "другое"
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01.06.2024 17:21 Відповісти
Шурік, ти не забувай, що таких як ти не так багато а тих кого ти обгадив мільйони і вони можуть за певних обставин скинутись по рилі.
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01.06.2024 18:37 Відповісти
хто там на що здатен,ботяра? сцикуни та ждуни здатні?то ви там у болотах на них розраховуєте?серйозно?
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01.06.2024 21:25 Відповісти
До яких пір--буде поширюватись брехня кацапських ботів?
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01.06.2024 17:48 Відповісти
А, что только, подоляцких поширювати?
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01.06.2024 18:09 Відповісти
Видать мало "одержують", ось уже ножі і гранати в хід пішли а далі буде тільки наростати.
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01.06.2024 18:33 Відповісти
Слава ТЦК ! Бусифировать всех ублюдков у которых нет ВОДа, нахер послать телесами минные поля разминировать! Слава тцк !!!! Бусифицируйте ублюдков полностью !!!
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01.06.2024 19:00 Відповісти
Наскільки відомо, облік психічнонеспроможних є централізованим. Ще з часів Сталіна. Також з цих часів у складі ВЛК ОБОВЯЗКОВО повинен бути психіатр. Видать списки звіряє теж за бабоси. Моя інформація -когда платіть ізволітє.
Під час служби в ГРВН трапився така історія. На службу був призваний один олігофрен, родом з Барнаула, через 8 місяців його батька вбив брат, цей солдат задумав помсту, і вирішив з Потсдама чимчикувати додому, перебуваючи в караулі по охороні продскладу, в дорогу вирішив запастися продуктами. А в цей час відповідальний по частині майор разом з прапорщиком, начальником караула і рядовим, інспектували несення караул ної служби і виявили відсутність вартового і почали шукати. Він застрелив майора,прапорщика. Рядового поранив. І ходу. Підняли німецьку поліцію, його помітили під ранок, поранив поліцейського. Забрався в покинутий будинок і відстрілювався. Викурили тільки сльозогінним газом. Його етапували в СРСР як хворого,окремо. А потім в Барнаулі реально посадили воєнкома, голову ВЛК за халатність, яка призвела до тяжких наслідків. Там вся сім'я спадковими олігофренами були. Таке убачалось з тексту вироку місцевого трибуналу. Так що поху......м ВЛК може призвести до тяжких наслідків. Через таких горе-воєнкомів страждатимуть невинні люди.
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01.06.2024 19:08 Відповісти
ВЛК у встановленному порядку?! Як зазвичай просто сцють в очі! А якже аналіз крові який роблять натщесерце?!
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01.06.2024 19:30 Відповісти
Не зрозуміло, є у цього хлопця медичні документи з діагнозами чи ми маємо тільки голос жінки за кадром?
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01.06.2024 19:50 Відповісти
Ну...
У нас люди з явними ознаками олігофренії завше були, є і будуть у владі - і то нічо!
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01.06.2024 20:29 Відповісти
Причини відсутності військово-облікових документів можуть бути різні. В мене колега звільнився у віці 37 років на пенсію у 2010 році за станом здоров'я після 20 років служби в пожежній охороні. В нього на руках було лише приписне свідоцтво, так як в армії він не служив. І як законослухняний громадянин він прийшов у військомат де в нього те приписне забрали, а в замін нічого не дали. Хоча б напевно повинні були б дати військовий квиток з відміткою , що він непридатний.
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01.06.2024 20:58 Відповісти
Може ТЦК СП Одеса доповість як здати кров за 30 хв з результатов в ТЦК?Це до речі прописано в ВЛК ..ВИ ІДІОТИ ! ВИ ЗЛОЧИНЦІ І БАНДИТИ ВАС ПАСКУД СУДИТИ ТРЕБА ЗА ТЕ ЩО ВИРОБИТЕ !Суки !
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01.06.2024 22:35 Відповісти
Та нет. ДСНС петицию подали, что им на фронт никак нельзя
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02.06.2024 09:21 Відповісти
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