В Одесі представники ТЦК затримали чоловіка з вадами серця та олігофренією. У військкоматі кажуть, що документів, які б підтверджували діагноз, не було надано. ВIДЕО

У соцмережах поширюється відео, в яких розповідається про інцидент, що стався 30 травня. За словами авторки, військовослужбовці Київського РТЦК та СП міста Одеса затримали хлопця з вадами серця та олігофренією (розумова відсталість) і доставили його до збірного пункту. Там він пройшов ВЛК всього за 30 хвилин та був визнаний придатним до військової служби у ЗСУ. В Одеському ТЦК прокоментували ситуацію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційну заяву Одеського ТЦК та СП.

Що відомо про інцидент?

Жінка, яка говорить за кадром, стверджує, що хлопця забрали вранці 30 травня і до вечора тримали в ТЦК. Там він нібито за пів години пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби.

Авторка відео зазначила, що хлопець не має ні військового квитка, ні приписного свідоцтва, тому, за її словами, його не повинні були забирати до військкомату. Крім того, вона скаржиться, що там "ніхто не хотів розбиратися в діагнозі" чоловіка.

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Відповідь ТЦК

В Одеському обласному ТЦК та СП зауважили, що люди з діагнозом "олігофренія у легкому ступені" дійсно можуть бути визнані придатними до військової служби в тилових частинах забезпечення, що підтверджує чинний нормативний акт від 27.04.2024.

Однак у випадку, про який розповідають на відео, жодних медичних документів, які підтверджують діагноз хлопця, не надали ані представникам Київського районного ТЦК та СП в місті Одеса, ані членам військово-лікарської комісії, зазначили там.

Крім того, у військкоматі кажуть, що хлопець пройшов ВЛК відповідно до установленого порядку, а всі процедури "відбувалися відповідно до законодавства, яке регламентує порядок проходження медичних оглядів під час мобілізації".

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"Отже, у цьому конкретному випадку дії військовослужбовців були в межах правового поля, а сама процедура проведення медичного огляду відповідала встановленим вимогам", - йдеться в заяві ТЦК.

Там також нагадали, що під час воєнного стану кожен громадянин повинен постійно носити з собою військово-облікові документи, які засвідчують наявність хвороб чи інших причин, що можуть бути підставою для звільнення від мобілізації. Відсутність таких документів може призвести до "непорозумінь та непередбачуваних ситуацій", додають у ТЦК.