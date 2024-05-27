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ОК "Південь" о ситуации с главредом "Экономической правды" Денковым: Не обновлял учетные данные и был задержан пограничниками

головний редактор Економічної правди Дмитро Дєнков

В Оперативном командовании "Південь" прокомментировали ситуацию с главным редактором "Экономической Правды" Дмитрием Денковым, который был задержан и доставлен в ТЦК в Одесской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ОК "Південь".

"Указанный гражданин долгое время не обновлял учетные данные, на основании чего был объявлен в розыск в установленном порядке. Накануне его задержали представители Государственной пограничной службы Украины в Одесской области.

Указанные гражданином основания для перемещения по транзитному участку с режимными ограничениями не были подтверждены документально, как и основания для несвоевременного обновления учетных данных. В отношении гражданина должностными лицами ГПС Украины составлен админпротокол, мужчина доставлен в РТЦК и СП", - говорится в сообщении.

В ОК "Південь" также сообщили, что "учитывая разногласия, относительно ситуации, которые возникли в публичной плоскости", данный вопрос находится на контроле руководства Одесского областного ТЦК и СП.

Читайте также: Главреда "Экономической правды" Денкова без связи около суток удерживают в ТЦК в Одесской области

Напомним, в понедельник, 27 мая, главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева заявила, что сотрудники территориального центра комплектования города Белгород-Днестровский Одесской области около суток удерживают главного редактора "Экономической правды", "не давая ему возможности выйти на связь с родными".

После огласки в СМИ, Денков написал в фейсбуке, что пришел к согласию с Белгород-Днестровским ТЦК и вскоре присоединится к желаемому подразделению в рядах ВСУ.

ок,південь
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Топ комментарии
+45
Шо значить довго не оновлював? А шо 60 днів спливло вже?
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27.05.2024 21:58
+31
Я щось не зрозумів... Що значить не оновлював? А що зараз ТЦК виконує функції СІЗо? А чому заборонили зв'язок? Що за формуліровки такі, розмиті? Мєлко плавають?
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27.05.2024 22:04
+27
пыздешь слеплен на быструю тупыми представителям ТЦК\
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27.05.2024 22:00
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Правила форума Совет форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=***********&t=18s&ab_channel=AlbertGhazaryan
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27.05.2024 21:55 Ответить
Враховуючи оцей матеріал на Економічній Правді про переслідування бізнесу власника УП Фіали МАРОДЕРНЕЮ, ну тіпа Мішу Ткача теж влада щемила "мстьою" за його розслідування

Dragon Capital Фіали заявив про тиск на бізнес з боку правоохоронців
Група компаній Dragon Capital Томаша Фіали, який також володіє виданням "Українська правда", заявляє про продовження тиску правоохоронних органів на бізнес, зокрема з боку Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це https://dragon-capital.com/ua/media/press-releases/dragon-capital-povidomlyae-pro-tisk-na-sviy-biznes/ повідомляє пресслужба Dragon Capital.
https://www.epravda.com.ua/news/2024/05/24/714174/
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28.05.2024 00:07 Ответить
Шо значить довго не оновлював? А шо 60 днів спливло вже?
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27.05.2024 21:58 Ответить
пыздешь слеплен на быструю тупыми представителям ТЦК\
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27.05.2024 22:00 Ответить
ні, цілим ОК "Південь"! Гуртом муйню вигадували!
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27.05.2024 22:50 Ответить
Комусь потрібна його посада...
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27.05.2024 23:37 Ответить
Вони не тупі , а просто бздливі, перед ДУКТАТУРОЮ ZE&EРМАЧЬЯ! Вже гірше , ніж при СССР !1937 р .НЕДОМІРОК ХРІПАТИЙ , онук НКВДіста дуже ******** назви сралінського часу -«слуга народу» ,» СТАВКА» ПОЗОРІЗЬКО ВСІМ , хто ПІДІГРУЄ , ПІДСПІВУЄі ПІДТАНЦЬОВУЄ ЗЕВИРОДКУ ПЕРЕВЕРТНЮВСІМ 🤡🤢🎪🤮 підручним
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28.05.2024 07:17 Ответить
Обов'язок військовозобов'язаних оновлювати свої облікові дані існував і до прийняття останніх змін в законодавстві, тільки робити це було потрібно лише в ТЦКтаСП, а не в застосунку чи в ЦНАПах.
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27.05.2024 22:04 Ответить
Так зараз діє новий закон, чи ні? І по цьому закону є 60 днів для всіх, шоб оновити данні. Шо не так?
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27.05.2024 22:08 Ответить
Закон не має зворотної сили - вчіть ази, якщо вирішили апелювати до законності. Цей "прикордонник" ))), судячи з допису, порушив вимоги тих нормативно-правових актів, які діяли на момент вчинення правопорушення.
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27.05.2024 22:12 Ответить
для місцевих икзпердів з усього це занадто складно.
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27.05.2024 22:17 Ответить
Було б набагато легше, якщо б ти оновив дані і пішов служити , показавши всім приклад, а не тут пустопорожньо пздів не даючи відповідей на конкретні запитання.
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27.05.2024 22:33 Ответить
на які запитання? це перше. друге, якщо ти тупий і не розумієшся на ситуації, то твої проблеми. але май на увазі, консультації платні.
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27.05.2024 22:38 Ответить
Нах мені консультації від такого зеленого лайна як ти? Мало того що сам не воюєш, так ще й пздиш про якихось ухилянтів .
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27.05.2024 22:42 Ответить
так ти ще й жлоб, тупий жлоб ухилянт.
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27.05.2024 22:44 Ответить
Ты хоть имеешь понятие о слове "жлоб"?
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27.05.2024 23:43 Ответить
ще один, не хрюкай жлоб.
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28.05.2024 00:07 Ответить
Ну так і ти уйобок не на фронті, значить і ти сраний ухилянт?
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28.05.2024 01:49 Ответить
о ти такий розумний, 58 статтю Конституції знаєш, а ще якість статті знаєш? А що таке "довго" по твоєму? І скажу тобі що норма Закону 402 передбачає оновлення раз на 5 років
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27.05.2024 22:53 Ответить
В даному випадку має, бо скасовує відповідальність за попереднім законом. Це вам з тцк варто вчити ази ще зі школи.
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28.05.2024 08:52 Ответить
Явно це була тупо зачіпка...тупа,але факт...
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27.05.2024 22:06 Ответить
факт почався би з 16 липня
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27.05.2024 22:08 Ответить
тут вище батл "про зворотнью силу " хоча в самому дописі ОК "Південь сказано "відповідно норм ЧИННОГО ..."
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27.05.2024 23:02 Ответить
Цей кадр вам навоює)))
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27.05.2024 22:28 Ответить
Не плачте мамо! - я ім так навоюю - як вам наробив
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27.05.2024 22:34 Ответить
Тепер треба щоб прилетіло упячці за роздутий фейк.
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27.05.2024 21:58 Ответить
Хвореньке, ти про що? Який ще фейк?
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27.05.2024 22:10 Ответить
Чекаю адвокатів мальчіка.
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27.05.2024 21:58 Ответить
Також мальчіків. Ти + чи -?
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27.05.2024 22:11 Ответить
Воно небінарна істота.
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27.05.2024 22:34 Ответить
Задерживать по данной причине можно по истечению строка 2 месяца(столько дано на обновление данных),но лохторат схавает!!!
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27.05.2024 21:59 Ответить
Мало того- по Закону ТЦК має утримувати не більше 3 годин...а тут практично доба...!
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27.05.2024 22:08 Ответить
По закону не имеют права силой тащить в ТЦК.Человек послал нах к примеру,дальше суд,нахер его в ТЦК тянуть,смысл какой?
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27.05.2024 22:10 Ответить
Рюзкє, ну от нафіга тобі чужі, українські проблеми?!
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27.05.2024 22:28 Ответить
+++
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27.05.2024 22:30 Ответить
Если у тебя дырка в голове-по утрам полезно пить зеленку .
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27.05.2024 22:51 Ответить
За перепрошенням. Таваріщь, Вас коли в Україну завезли?
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27.05.2024 22:57 Ответить
Слухайте, товариш, а Ви на зарплаті, чи просто онук НКВС, котрі колоски забирали? Мені батько та бабуся розповідали про Ваших родичів....
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27.05.2024 23:25 Ответить
ти статтю читало, його не ТЦК затримало.
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27.05.2024 22:19 Ответить
чоловіка доставлено до РТЦК та СП", - ідеться у повідомленні.Доставить в ТЦК,забрать телефон,а это что и сутки там держать,а как это понять?На похищение тянет!!!
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27.05.2024 22:53 Ответить
Адмінзатримання здійснюється виключно поліцією і виключно для встановлення особи до 3-х годин. Прикордонник склав протокол про адмінправопорушення на конкретну особу, тоді про яке затримання може йти мова? Це банальне викрадення і незаконне позбавлення волі особи.
Тцк не є законним уповноваженим органом здійснювати будь-які насильницькі дії щодо громадян як поліція.
Про який розшук пише тцк? На оголошення особи у кримінальний розшук главред газети не є підозрюваним у кримінальному провадженні, який переховується від слідства і тцк не є органом досудового слідства щоб оголошувати когось в розшук.
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28.05.2024 09:03 Ответить
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky Oleg Khvoshchevsky с https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZXjqL6LEFutyVdUPva6K9qG5iwrYp6UAJkzZydMjQ_hM7T3gS2FnnCiSHRJF1pjsZcHoglVs5526u8CxleIt4PWs48TgOUHhnrV0q_fdtLYJVQyXYWu0IQP7FdoyWZmeC9IvEwPBSNYA6cVvTcycOMnBdq8-9ByVuhZJFcQxn-U7NaQh84PQYRNsxWUgxYwznU Олегом Хвощевским .

https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/pfbid0sZey8vaSot4Mes32MAKNWan7a4ijvV5TM4as6pvCNmL1SHKMwAzCAFADRfAaz4tPl 27 мин. ·

По данным ТЦК,московский патриархат в Украине переписал 90 процентов БАТЮШЕК в МАТУШКИ))..
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27.05.2024 22:01 Ответить
Тобто, чоловік дуже хотів потрапити в конкретний підрозділ і так туди рвався, що не мав часу на оновленням даних (хоча, у нього ще є більше місяця згідно закону, отже, не зрозуміло, чому його розшукували та затримали), а служити він хотів, мабуть, прикордонником і проривався на кордон до омріяного підрозділу. Чим далі - тим цікавіше.
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27.05.2024 22:01 Ответить
Пане Сергій-значить у Зелі зараз є ще місяць,щоб прийти в ТЦК?Тоді якого,його вважають 4-х сильним ухилянтом?Чи для головного редактора якийсь інший закон?
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27.05.2024 22:45 Ответить
Якщо тоді, коли йому носили повістки він не був за місцем проживання, не отримував їх під особистий підпис і немає відповідного рішення суду - тоді він офіційно не є "ухилянтом" та має можливість оновити дані за новим законом як і решта громадян. Саме тому, я як людина яка терпіти його не може міг називати цього клоуна по-різному, але не застосовував саме цього терміну (хоча чимало коментаторів називають його чотириразовим ухилянтом).
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27.05.2024 22:57 Ответить
Як він зачитує повістку квартальним юзікам і рже, відос гуляє по нету, як суперхіт уклоніста.
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27.05.2024 23:24 Ответить
Я ніколи не бачив його фільмів, не дивився і не дивлюся всі ці КВНи, стендапи, дебільні шоу і т.п. тому не бачив і цього. Відтак, можу помилятися, хоча в тому, що ЗЕ і його команда це рідкісна мерзота, а ті, хто за них голосував безвідповідальні ідіоти у мене немає жодних сумнівів.
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27.05.2024 23:29 Ответить
дійшов згоди з Білгород-Дністровським ТЦК і незабаром долучиться до бажаного підрозділу в лавах ЗСУ. Джерело:

Нехай іде служити у підрозділ, де служать кошевий з пікаловим
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28.05.2024 09:13 Ответить
А це наступ на свободу слова чи ще ні? Чи наступ вважається якщо він іде лише на потрібних і нібито опозиційних журналістів?
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27.05.2024 22:04 Ответить
Я щось не зрозумів... Що значить не оновлював? А що зараз ТЦК виконує функції СІЗо? А чому заборонили зв'язок? Що за формуліровки такі, розмиті? Мєлко плавають?
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27.05.2024 22:04 Ответить
На місці журналіста міг опинитися звичайний громадянин...і його б тихо і бігом доправили б або на передок або в кращому випадку- тренувальний табір...
Так скоро і свій ГУЛАг влада побудує...
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27.05.2024 22:10 Ответить
Звичайний громадянин сам бы пошел в ТЦК и давно бы уже воевал, а ты говоришь про звичайного ухилянта, которых надо паковать и отправлять минные поля разминировать своими телесами.
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28.05.2024 00:27 Ответить
Журналіст запевнив, що з ним усе гаразд. Дєнков написав, що дійшов згоди з Білгород-Дністровським ТЦК і незабаром долучиться до бажаного підрозділу.
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27.05.2024 22:05 Ответить
А ти шо,воїн уже..?!Воюєш з дивану..?!)
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27.05.2024 22:11 Ответить
шмалєкс алєкс дєрьмакобот коли будуть кварталівці на війні?
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27.05.2024 22:23 Ответить
Напевно, тоді коли і вашу ферму ведмедчуківську залишать без броні
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27.05.2024 22:57 Ответить
Пане, а Ви дійсно вважаєте, що нашій перемозі заважають "ухилянти"? Не коррупція, не безвідповідальність командирів за безглузді втрати, не відсутність прав у солдат, не зрадники на високих посадах? Просто, питання....
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27.05.2024 23:32 Ответить
Росіянин, ніякої " вашої перемоги" не буде. Не починай марити
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27.05.2024 23:46 Ответить
Шифрувався? - і куди иого тепер? - такого кмітливого
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27.05.2024 22:11 Ответить
в развєдчікі.
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27.05.2024 23:36 Ответить
Невже ТЦК менше хабаря бере, що треба цих дебілів було ставити замість військкомів? Невже при ТЦК закони краще виконують? І останнє, коли військкомати викрадали на вулиці людей? Дивлячись на ці зміни, починаєш розуміти, які вороги України сидять у владі.
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27.05.2024 22:12 Ответить
Ну ти ж не в окопі лондонському, або диванного під впн?
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27.05.2024 22:39 Ответить
Якщо це реально він сам заявив,то слідкуємо де він служитиме...мабуть на бойові вже за місяць....?В даному випадку питання риторичне(бо буде він на тиловій посаді в тій-же погранслужбі,або в розрахунку мобільної вогневої групи в тилу).Хіба що ця людина нащадок Татарбунарського козацького куреня - тоді вірю і підтримую.Але реально слабо віриться.
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27.05.2024 22:20 Ответить
Нікого з моїх знайомих, яких зупиняли ТЦК, не хапали, не пхали у бусик і т.п. !!! І поводились чемно! Тому, що вони не бикували, показали документи, і якщо мали отримати повістку, не кидались на військових як скажені собаки!
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27.05.2024 22:21 Ответить
Думаю, що в совкові часи з тими людьми, які покірно робили все що їм чекісти наказували, теж поводились чемно
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27.05.2024 22:34 Ответить
Так совітський військкомат зразка 1989 року в порівняні з теперішніми тцк - це зразок демократії. Маю власний досвід
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27.05.2024 23:03 Ответить
Не говоріть дурниці, зараз забирають одразу тому що план високий... і на другий день уже на полігоні...

проблема в тому що самі військові уже жаліються на такий спосіб мобілізаці... і вони кажуть що це робить гірше, такі мобілізовані не хочуть потім воювати...
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27.05.2024 23:04 Ответить
Якесь замовлення.
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27.05.2024 22:36 Ответить
Дуже підвів головний редактор.Тут з нього вже мученика "ліпили"-а він взяв і пішов на війну.Підвів 90% форумчан,безсовісний...
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27.05.2024 22:50 Ответить
з його боку було не дуже розумно пертися через транзитну ділянку "Одеса-Рені" без підстав її перетину...тим більш враховуючи його посаду
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27.05.2024 22:55 Ответить
Пригожин в труні перевертається , куди йому до ТЦК ,той їздив по зонах і вербував зеків ,а в цих посидів добу і одразу став добровольцем , Креативщики вашу матір.
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27.05.2024 22:58 Ответить
Это ж нада. Целому редактору повестку вручить хотели!!! Айяйяй!!!
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28.05.2024 00:11 Ответить
Після занурення у відро з водою, із звʼязаними за спиною руками, затриманий журналіст захоче бути добровольцем. Такі реалії(
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28.05.2024 00:12 Ответить
Куда позвонить пожаловаться на десяток кадровых военных ухилянтов, которые еще не присоединились к обороне страны?
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28.05.2024 01:27 Ответить
Если пытался бежать за границу незаконным способом, он уже преступник, а не головред.
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28.05.2024 07:54 Ответить
1)А відколи це в нас людей в розшук кидають за неоновлення даних? 60 днів не пройшло згідно Закону! Не паліться ви так, шо на Закон кладете! 2) А відколи це в нас погранци мають доступ до баз даних, мають право затримувати людей? Ну шо це за профанація.
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28.05.2024 08:55 Ответить
 
 