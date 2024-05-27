ОК "Південь" о ситуации с главредом "Экономической правды" Денковым: Не обновлял учетные данные и был задержан пограничниками
В Оперативном командовании "Південь" прокомментировали ситуацию с главным редактором "Экономической Правды" Дмитрием Денковым, который был задержан и доставлен в ТЦК в Одесской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ОК "Південь".
"Указанный гражданин долгое время не обновлял учетные данные, на основании чего был объявлен в розыск в установленном порядке. Накануне его задержали представители Государственной пограничной службы Украины в Одесской области.
Указанные гражданином основания для перемещения по транзитному участку с режимными ограничениями не были подтверждены документально, как и основания для несвоевременного обновления учетных данных. В отношении гражданина должностными лицами ГПС Украины составлен админпротокол, мужчина доставлен в РТЦК и СП", - говорится в сообщении.
В ОК "Південь" также сообщили, что "учитывая разногласия, относительно ситуации, которые возникли в публичной плоскости", данный вопрос находится на контроле руководства Одесского областного ТЦК и СП.
Напомним, в понедельник, 27 мая, главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева заявила, что сотрудники территориального центра комплектования города Белгород-Днестровский Одесской области около суток удерживают главного редактора "Экономической правды", "не давая ему возможности выйти на связь с родными".
После огласки в СМИ, Денков написал в фейсбуке, что пришел к согласию с Белгород-Днестровским ТЦК и вскоре присоединится к желаемому подразделению в рядах ВСУ.
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Dragon Capital Фіали заявив про тиск на бізнес з боку правоохоронців
Група компаній Dragon Capital Томаша Фіали, який також володіє виданням "Українська правда", заявляє про продовження тиску правоохоронних органів на бізнес, зокрема з боку Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Про це https://dragon-capital.com/ua/media/press-releases/dragon-capital-povidomlyae-pro-tisk-na-sviy-biznes/ повідомляє пресслужба Dragon Capital.
https://www.epravda.com.ua/news/2024/05/24/714174/
Тцк не є законним уповноваженим органом здійснювати будь-які насильницькі дії щодо громадян як поліція.
Про який розшук пише тцк? На оголошення особи у кримінальний розшук главред газети не є підозрюваним у кримінальному провадженні, який переховується від слідства і тцк не є органом досудового слідства щоб оголошувати когось в розшук.
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/pfbid0sZey8vaSot4Mes32MAKNWan7a4ijvV5TM4as6pvCNmL1SHKMwAzCAFADRfAaz4tPl 27 мин. ·
По данным ТЦК,московский патриархат в Украине переписал 90 процентов БАТЮШЕК в МАТУШКИ))..
Нехай іде служити у підрозділ, де служать кошевий з пікаловим
Так скоро і свій ГУЛАг влада побудує...
проблема в тому що самі військові уже жаліються на такий спосіб мобілізаці... і вони кажуть що це робить гірше, такі мобілізовані не хочуть потім воювати...