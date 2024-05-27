ОК "Південь" про ситуацію з головредом "Економічної правди" Дєнковим: Не оновлював облікові дані і був затриманий прикордонниками
В Оперативному командуванні "Південь" прокоментували ситуацію із головним редактором "Економічної Правди" Дмитром Дєнковим, який був затриманий та доставлений до ТЦК в Одеській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ОК "Південь".
"Зазначений громадянин довгий час не оновлював облікові дані, на підставі чого був оголошений в розшук у встановленому порядку. Напередодні, його затримали представники Державної прикордонної служби України в Одеській області.
Зазначені громадянином підстави для переміщення транзитною ділянкою з режимними обмеженнями не були підтверджені документально, як і підстави для невчасного оновлення облікових даних. Щодо громадянина: службовими особами ДПС України складено адмінпротокол, чоловіка доставлено до РТЦК та СП", - ідеться у повідомленні.
В ОК "Південь" також повідомили, що "враховуючи розбіжності, щодо ситуації, які виникли в публічній площині", дане питання перебуває на контролі керівництва Одеського обласного ТЦК та СП.
Нагадуємо, 27 травня, головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва заявила, що співробітники територіального центру комплектування міста Білгород-Дністровський Одеської області близько доби утримують головного редактора "Економічної правди", "не даючи йому змоги вийти на зв'язок з рідними".
Після розголосу в ЗМІ, Дєнков написав у фейсбуці, що дійшов згоди з Білгород-Дністровським ТЦК і незабаром долучиться до бажаного підрозділу в лавах ЗСУ.
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Dragon Capital Фіали заявив про тиск на бізнес з боку правоохоронців
Група компаній Dragon Capital Томаша Фіали, який також володіє виданням "Українська правда", заявляє про продовження тиску правоохоронних органів на бізнес, зокрема з боку Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Про це https://dragon-capital.com/ua/media/press-releases/dragon-capital-povidomlyae-pro-tisk-na-sviy-biznes/ повідомляє пресслужба Dragon Capital.
https://www.epravda.com.ua/news/2024/05/24/714174/
Тцк не є законним уповноваженим органом здійснювати будь-які насильницькі дії щодо громадян як поліція.
Про який розшук пише тцк? На оголошення особи у кримінальний розшук главред газети не є підозрюваним у кримінальному провадженні, який переховується від слідства і тцк не є органом досудового слідства щоб оголошувати когось в розшук.
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/pfbid0sZey8vaSot4Mes32MAKNWan7a4ijvV5TM4as6pvCNmL1SHKMwAzCAFADRfAaz4tPl 27 мин. ·
По данным ТЦК,московский патриархат в Украине переписал 90 процентов БАТЮШЕК в МАТУШКИ))..
Нехай іде служити у підрозділ, де служать кошевий з пікаловим
Так скоро і свій ГУЛАг влада побудує...
проблема в тому що самі військові уже жаліються на такий спосіб мобілізаці... і вони кажуть що це робить гірше, такі мобілізовані не хочуть потім воювати...