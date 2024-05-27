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Одеська область (2998) мобілізація (2868) Білгород-Дністровський (58) ТЦК та СП (424)

ОК "Південь" про ситуацію з головредом "Економічної правди" Дєнковим: Не оновлював облікові дані і був затриманий прикордонниками

головний редактор Економічної правди Дмитро Дєнков

В Оперативному командуванні "Південь" прокоментували ситуацію із головним редактором "Економічної Правди" Дмитром Дєнковим, який був затриманий та доставлений до ТЦК в Одеській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ОК "Південь".

"Зазначений громадянин довгий час не оновлював облікові дані, на підставі чого був оголошений в розшук у встановленому порядку. Напередодні, його затримали представники Державної прикордонної служби України в Одеській області.

Зазначені громадянином підстави для переміщення транзитною ділянкою з режимними обмеженнями не були підтверджені документально, як і підстави для невчасного оновлення облікових даних. Щодо громадянина: службовими особами ДПС України складено адмінпротокол, чоловіка доставлено до РТЦК та СП", - ідеться у повідомленні.

В ОК "Південь" також повідомили, що "враховуючи розбіжності, щодо ситуації, які виникли в публічній площині", дане питання перебуває на контролі керівництва Одеського обласного ТЦК та СП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головреда "Економічної правди" Дєнкова майже добу утримують в ТЦК на Одещині без зв’язку

Нагадуємо, 27 травня, головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва заявила, що співробітники територіального центру комплектування міста Білгород-Дністровський Одеської області близько доби утримують головного редактора "Економічної правди", "не даючи йому змоги вийти на зв'язок з рідними".

Після розголосу в ЗМІ, Дєнков написав у фейсбуці, що дійшов згоди з Білгород-Дністровським ТЦК і незабаром долучиться до бажаного підрозділу в лавах ЗСУ.

ок,південь

Автор: 
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Топ коментарі
+45
Шо значить довго не оновлював? А шо 60 днів спливло вже?
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27.05.2024 21:58
+31
Я щось не зрозумів... Що значить не оновлював? А що зараз ТЦК виконує функції СІЗо? А чому заборонили зв'язок? Що за формуліровки такі, розмиті? Мєлко плавають?
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27.05.2024 22:04
+27
пыздешь слеплен на быструю тупыми представителям ТЦК\
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27.05.2024 22:00
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https://www.youtube.com/watch?v=***********&t=18s&ab_channel=AlbertGhazaryan
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27.05.2024 21:55 Відповісти
Враховуючи оцей матеріал на Економічній Правді про переслідування бізнесу власника УП Фіали МАРОДЕРНЕЮ, ну тіпа Мішу Ткача теж влада щемила "мстьою" за його розслідування

Dragon Capital Фіали заявив про тиск на бізнес з боку правоохоронців
Група компаній Dragon Capital Томаша Фіали, який також володіє виданням "Українська правда", заявляє про продовження тиску правоохоронних органів на бізнес, зокрема з боку Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це https://dragon-capital.com/ua/media/press-releases/dragon-capital-povidomlyae-pro-tisk-na-sviy-biznes/ повідомляє пресслужба Dragon Capital.
https://www.epravda.com.ua/news/2024/05/24/714174/
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28.05.2024 00:07 Відповісти
Шо значить довго не оновлював? А шо 60 днів спливло вже?
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27.05.2024 21:58 Відповісти
пыздешь слеплен на быструю тупыми представителям ТЦК\
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27.05.2024 22:00 Відповісти
ні, цілим ОК "Південь"! Гуртом муйню вигадували!
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27.05.2024 22:50 Відповісти
Комусь потрібна його посада...
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27.05.2024 23:37 Відповісти
Вони не тупі , а просто бздливі, перед ДУКТАТУРОЮ ZE&EРМАЧЬЯ! Вже гірше , ніж при СССР !1937 р .НЕДОМІРОК ХРІПАТИЙ , онук НКВДіста дуже ******** назви сралінського часу -«слуга народу» ,» СТАВКА» ПОЗОРІЗЬКО ВСІМ , хто ПІДІГРУЄ , ПІДСПІВУЄі ПІДТАНЦЬОВУЄ ЗЕВИРОДКУ ПЕРЕВЕРТНЮВСІМ 🤡🤢🎪🤮 підручним
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28.05.2024 07:17 Відповісти
Обов'язок військовозобов'язаних оновлювати свої облікові дані існував і до прийняття останніх змін в законодавстві, тільки робити це було потрібно лише в ТЦКтаСП, а не в застосунку чи в ЦНАПах.
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27.05.2024 22:04 Відповісти
Так зараз діє новий закон, чи ні? І по цьому закону є 60 днів для всіх, шоб оновити данні. Шо не так?
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27.05.2024 22:08 Відповісти
Закон не має зворотної сили - вчіть ази, якщо вирішили апелювати до законності. Цей "прикордонник" ))), судячи з допису, порушив вимоги тих нормативно-правових актів, які діяли на момент вчинення правопорушення.
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27.05.2024 22:12 Відповісти
для місцевих икзпердів з усього це занадто складно.
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27.05.2024 22:17 Відповісти
Було б набагато легше, якщо б ти оновив дані і пішов служити , показавши всім приклад, а не тут пустопорожньо пздів не даючи відповідей на конкретні запитання.
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27.05.2024 22:33 Відповісти
на які запитання? це перше. друге, якщо ти тупий і не розумієшся на ситуації, то твої проблеми. але май на увазі, консультації платні.
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27.05.2024 22:38 Відповісти
Нах мені консультації від такого зеленого лайна як ти? Мало того що сам не воюєш, так ще й пздиш про якихось ухилянтів .
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27.05.2024 22:42 Відповісти
так ти ще й жлоб, тупий жлоб ухилянт.
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27.05.2024 22:44 Відповісти
Ты хоть имеешь понятие о слове "жлоб"?
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27.05.2024 23:43 Відповісти
ще один, не хрюкай жлоб.
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28.05.2024 00:07 Відповісти
Ну так і ти уйобок не на фронті, значить і ти сраний ухилянт?
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28.05.2024 01:49 Відповісти
о ти такий розумний, 58 статтю Конституції знаєш, а ще якість статті знаєш? А що таке "довго" по твоєму? І скажу тобі що норма Закону 402 передбачає оновлення раз на 5 років
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27.05.2024 22:53 Відповісти
В даному випадку має, бо скасовує відповідальність за попереднім законом. Це вам з тцк варто вчити ази ще зі школи.
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28.05.2024 08:52 Відповісти
Явно це була тупо зачіпка...тупа,але факт...
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27.05.2024 22:06 Відповісти
факт почався би з 16 липня
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27.05.2024 22:08 Відповісти
тут вище батл "про зворотнью силу " хоча в самому дописі ОК "Південь сказано "відповідно норм ЧИННОГО ..."
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27.05.2024 23:02 Відповісти
Цей кадр вам навоює)))
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27.05.2024 22:28 Відповісти
Не плачте мамо! - я ім так навоюю - як вам наробив
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27.05.2024 22:34 Відповісти
Тепер треба щоб прилетіло упячці за роздутий фейк.
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27.05.2024 21:58 Відповісти
Хвореньке, ти про що? Який ще фейк?
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27.05.2024 22:10 Відповісти
Чекаю адвокатів мальчіка.
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27.05.2024 21:58 Відповісти
Також мальчіків. Ти + чи -?
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27.05.2024 22:11 Відповісти
Воно небінарна істота.
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27.05.2024 22:34 Відповісти
Задерживать по данной причине можно по истечению строка 2 месяца(столько дано на обновление данных),но лохторат схавает!!!
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27.05.2024 21:59 Відповісти
Мало того- по Закону ТЦК має утримувати не більше 3 годин...а тут практично доба...!
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27.05.2024 22:08 Відповісти
По закону не имеют права силой тащить в ТЦК.Человек послал нах к примеру,дальше суд,нахер его в ТЦК тянуть,смысл какой?
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27.05.2024 22:10 Відповісти
Рюзкє, ну от нафіга тобі чужі, українські проблеми?!
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27.05.2024 22:28 Відповісти
+++
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27.05.2024 22:30 Відповісти
Если у тебя дырка в голове-по утрам полезно пить зеленку .
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27.05.2024 22:51 Відповісти
За перепрошенням. Таваріщь, Вас коли в Україну завезли?
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27.05.2024 22:57 Відповісти
Слухайте, товариш, а Ви на зарплаті, чи просто онук НКВС, котрі колоски забирали? Мені батько та бабуся розповідали про Ваших родичів....
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27.05.2024 23:25 Відповісти
ти статтю читало, його не ТЦК затримало.
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27.05.2024 22:19 Відповісти
чоловіка доставлено до РТЦК та СП", - ідеться у повідомленні.Доставить в ТЦК,забрать телефон,а это что и сутки там держать,а как это понять?На похищение тянет!!!
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27.05.2024 22:53 Відповісти
Адмінзатримання здійснюється виключно поліцією і виключно для встановлення особи до 3-х годин. Прикордонник склав протокол про адмінправопорушення на конкретну особу, тоді про яке затримання може йти мова? Це банальне викрадення і незаконне позбавлення волі особи.
Тцк не є законним уповноваженим органом здійснювати будь-які насильницькі дії щодо громадян як поліція.
Про який розшук пише тцк? На оголошення особи у кримінальний розшук главред газети не є підозрюваним у кримінальному провадженні, який переховується від слідства і тцк не є органом досудового слідства щоб оголошувати когось в розшук.
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28.05.2024 09:03 Відповісти
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky Oleg Khvoshchevsky с https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZXjqL6LEFutyVdUPva6K9qG5iwrYp6UAJkzZydMjQ_hM7T3gS2FnnCiSHRJF1pjsZcHoglVs5526u8CxleIt4PWs48TgOUHhnrV0q_fdtLYJVQyXYWu0IQP7FdoyWZmeC9IvEwPBSNYA6cVvTcycOMnBdq8-9ByVuhZJFcQxn-U7NaQh84PQYRNsxWUgxYwznU Олегом Хвощевским .

https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/pfbid0sZey8vaSot4Mes32MAKNWan7a4ijvV5TM4as6pvCNmL1SHKMwAzCAFADRfAaz4tPl 27 мин. ·

По данным ТЦК,московский патриархат в Украине переписал 90 процентов БАТЮШЕК в МАТУШКИ))..
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27.05.2024 22:01 Відповісти
Тобто, чоловік дуже хотів потрапити в конкретний підрозділ і так туди рвався, що не мав часу на оновленням даних (хоча, у нього ще є більше місяця згідно закону, отже, не зрозуміло, чому його розшукували та затримали), а служити він хотів, мабуть, прикордонником і проривався на кордон до омріяного підрозділу. Чим далі - тим цікавіше.
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27.05.2024 22:01 Відповісти
Пане Сергій-значить у Зелі зараз є ще місяць,щоб прийти в ТЦК?Тоді якого,його вважають 4-х сильним ухилянтом?Чи для головного редактора якийсь інший закон?
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27.05.2024 22:45 Відповісти
Якщо тоді, коли йому носили повістки він не був за місцем проживання, не отримував їх під особистий підпис і немає відповідного рішення суду - тоді він офіційно не є "ухилянтом" та має можливість оновити дані за новим законом як і решта громадян. Саме тому, я як людина яка терпіти його не може міг називати цього клоуна по-різному, але не застосовував саме цього терміну (хоча чимало коментаторів називають його чотириразовим ухилянтом).
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27.05.2024 22:57 Відповісти
Як він зачитує повістку квартальним юзікам і рже, відос гуляє по нету, як суперхіт уклоніста.
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27.05.2024 23:24 Відповісти
Я ніколи не бачив його фільмів, не дивився і не дивлюся всі ці КВНи, стендапи, дебільні шоу і т.п. тому не бачив і цього. Відтак, можу помилятися, хоча в тому, що ЗЕ і його команда це рідкісна мерзота, а ті, хто за них голосував безвідповідальні ідіоти у мене немає жодних сумнівів.
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27.05.2024 23:29 Відповісти
дійшов згоди з Білгород-Дністровським ТЦК і незабаром долучиться до бажаного підрозділу в лавах ЗСУ. Джерело:

Нехай іде служити у підрозділ, де служать кошевий з пікаловим
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28.05.2024 09:13 Відповісти
А це наступ на свободу слова чи ще ні? Чи наступ вважається якщо він іде лише на потрібних і нібито опозиційних журналістів?
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27.05.2024 22:04 Відповісти
Я щось не зрозумів... Що значить не оновлював? А що зараз ТЦК виконує функції СІЗо? А чому заборонили зв'язок? Що за формуліровки такі, розмиті? Мєлко плавають?
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27.05.2024 22:04 Відповісти
На місці журналіста міг опинитися звичайний громадянин...і його б тихо і бігом доправили б або на передок або в кращому випадку- тренувальний табір...
Так скоро і свій ГУЛАг влада побудує...
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27.05.2024 22:10 Відповісти
Звичайний громадянин сам бы пошел в ТЦК и давно бы уже воевал, а ты говоришь про звичайного ухилянта, которых надо паковать и отправлять минные поля разминировать своими телесами.
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28.05.2024 00:27 Відповісти
Журналіст запевнив, що з ним усе гаразд. Дєнков написав, що дійшов згоди з Білгород-Дністровським ТЦК і незабаром долучиться до бажаного підрозділу.
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27.05.2024 22:05 Відповісти
А ти шо,воїн уже..?!Воюєш з дивану..?!)
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27.05.2024 22:11 Відповісти
шмалєкс алєкс дєрьмакобот коли будуть кварталівці на війні?
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27.05.2024 22:23 Відповісти
Напевно, тоді коли і вашу ферму ведмедчуківську залишать без броні
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27.05.2024 22:57 Відповісти
Пане, а Ви дійсно вважаєте, що нашій перемозі заважають "ухилянти"? Не коррупція, не безвідповідальність командирів за безглузді втрати, не відсутність прав у солдат, не зрадники на високих посадах? Просто, питання....
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27.05.2024 23:32 Відповісти
Росіянин, ніякої " вашої перемоги" не буде. Не починай марити
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27.05.2024 23:46 Відповісти
Шифрувався? - і куди иого тепер? - такого кмітливого
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27.05.2024 22:11 Відповісти
в развєдчікі.
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27.05.2024 23:36 Відповісти
Невже ТЦК менше хабаря бере, що треба цих дебілів було ставити замість військкомів? Невже при ТЦК закони краще виконують? І останнє, коли військкомати викрадали на вулиці людей? Дивлячись на ці зміни, починаєш розуміти, які вороги України сидять у владі.
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27.05.2024 22:12 Відповісти
Ну ти ж не в окопі лондонському, або диванного під впн?
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27.05.2024 22:39 Відповісти
Якщо це реально він сам заявив,то слідкуємо де він служитиме...мабуть на бойові вже за місяць....?В даному випадку питання риторичне(бо буде він на тиловій посаді в тій-же погранслужбі,або в розрахунку мобільної вогневої групи в тилу).Хіба що ця людина нащадок Татарбунарського козацького куреня - тоді вірю і підтримую.Але реально слабо віриться.
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27.05.2024 22:20 Відповісти
Нікого з моїх знайомих, яких зупиняли ТЦК, не хапали, не пхали у бусик і т.п. !!! І поводились чемно! Тому, що вони не бикували, показали документи, і якщо мали отримати повістку, не кидались на військових як скажені собаки!
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27.05.2024 22:21 Відповісти
Думаю, що в совкові часи з тими людьми, які покірно робили все що їм чекісти наказували, теж поводились чемно
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27.05.2024 22:34 Відповісти
Так совітський військкомат зразка 1989 року в порівняні з теперішніми тцк - це зразок демократії. Маю власний досвід
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27.05.2024 23:03 Відповісти
Не говоріть дурниці, зараз забирають одразу тому що план високий... і на другий день уже на полігоні...

проблема в тому що самі військові уже жаліються на такий спосіб мобілізаці... і вони кажуть що це робить гірше, такі мобілізовані не хочуть потім воювати...
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27.05.2024 23:04 Відповісти
Якесь замовлення.
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27.05.2024 22:36 Відповісти
Дуже підвів головний редактор.Тут з нього вже мученика "ліпили"-а він взяв і пішов на війну.Підвів 90% форумчан,безсовісний...
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27.05.2024 22:50 Відповісти
з його боку було не дуже розумно пертися через транзитну ділянку "Одеса-Рені" без підстав її перетину...тим більш враховуючи його посаду
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27.05.2024 22:55 Відповісти
Пригожин в труні перевертається , куди йому до ТЦК ,той їздив по зонах і вербував зеків ,а в цих посидів добу і одразу став добровольцем , Креативщики вашу матір.
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27.05.2024 22:58 Відповісти
Это ж нада. Целому редактору повестку вручить хотели!!! Айяйяй!!!
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28.05.2024 00:11 Відповісти
Після занурення у відро з водою, із звʼязаними за спиною руками, затриманий журналіст захоче бути добровольцем. Такі реалії(
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28.05.2024 00:12 Відповісти
Куда позвонить пожаловаться на десяток кадровых военных ухилянтов, которые еще не присоединились к обороне страны?
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28.05.2024 01:27 Відповісти
Если пытался бежать за границу незаконным способом, он уже преступник, а не головред.
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28.05.2024 07:54 Відповісти
1)А відколи це в нас людей в розшук кидають за неоновлення даних? 60 днів не пройшло згідно Закону! Не паліться ви так, шо на Закон кладете! 2) А відколи це в нас погранци мають доступ до баз даних, мають право затримувати людей? Ну шо це за профанація.
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28.05.2024 08:55 Відповісти
 
 