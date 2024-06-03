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конфликт (824) фейк (669) ТЦК (395)

Значительная часть видео в соцсетях, где изображены конфликты с представителями ТЦК, сняты на ВОТ, - Сухопутные войска

Значна частина відео з конфліктами з ТЦК знята на ТОТ

В Сухопутных войсках заявляют, что значительная часть контента с конфликтами, где изображены военнослужащие ВСУ - якобы служащие ТЦК, и конфликты с ними была снята на оккупированных территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск ВСУ.

"Важно понимать, что значительная часть контента в соцсетях, где изображены военнослужащие Вооруженных Сил, якобы служащие ТЦК, и конфликты с ними - продукты вражеских подразделений информационных операций. Мы получаем данные об организации съемок таких сюжетов на временно оккупированной территории. Элементы типичные: люди в украинской форме вместе с людьми в форме Национальной полиции вступают в конфликты с "местными жителями", - пишут в пресс-службе.

Также в сообщении говорится, что для таких видео имитируются избиения, "в кадрах присутствуют микроавтобусы и автомобили с черными номерами, а также авто с украинскими номерами разных регионов регистрации. Используются нейтральные локации, которые трудно определить".

В то же время, сами видео распространяются в плохом качестве - это также имитация "естественности".

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Отмечается, что ранее вражеские специалисты использовали более профессиональный монтаж и не достигали результата, а значит - противник совершенствуется. Кроме имитации конфликтов готовятся видео, связывающие военнослужащих ТЦК с употреблением спиртных напитков, наркотиков, в заведениях питания и в сопровождении женщин. За последнее время в сети появилось несколько подобных видео, получивших широкое распространение.

"Подчеркиваем, что все настоящие ситуации, которые имеют место, тщательно изучаются, проводятся необходимые служебные проверки, а общественность информируется в установленном порядке. Однако мы обязаны сообщать, когда высоким статусом военнослужащих ВСУ манипулирует враг", - отмечают в Сухопутных войсках.

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Топ комментарии
+82
Ви людей взагалі за дебілів тримаєте?
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03.06.2024 01:31
+62
Подібні заяви лише підтверджують те, що ті, хто їх роблять це цинічні брехуни, які вважають громадян України тупими ідіотами. Проте, вони дуже помиляються - ніхто (крім поціновувачів Єдиного телемарафону та фанів Наталки Мосєйчук) не повірить у цю маячню.
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03.06.2024 01:32
+59
крім телемарафону - все ІПСО чи щє є ті що ні?
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03.06.2024 01:30
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то пропонуєте мені щось собі пришити, щоб відчути як вам погано живеться??
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03.06.2024 13:02 Ответить
він буде не робочим, і гормони все ж гормони
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03.06.2024 13:16 Ответить
для захисту країни чи потрібні гормони чи може якісь інші якості характеру, особистості, рішучість гідність в решті решт.
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03.06.2024 13:24 Ответить
ну знаючи цензор, якщо я напишу вам все що думаю мене відправлять в бан днів на 3) тому я утримаюсь
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03.06.2024 13:42 Ответить
що, гормони зашкалили?))))
Та й не потрібно писати ваше ставлення до мене. БО МЕНІ ЦЕ НЕ ЦІКАВО.
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03.06.2024 13:44 Ответить
ні, просто якщо би ви прочитали правила форуму то зрозуміло було б до чого я це написав..... Не переймайтесь, я на вас не злюсь, зневажаю за тупість припустимо так, але злитись ні)....
І я не збирався писати про ВАС, ми здається про якості характеру
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03.06.2024 13:48 Ответить
думаєте РЕНтв приїжає і знімає? а от хто ж наших бравих тцкунів очорняє)
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03.06.2024 12:51 Ответить
тут і окрім РЕНтв запроданців та ждунів вистачає.
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03.06.2024 13:00 Ответить
Наявність як запроданців так і "ждунів", має під собою багато причин, як політичних так і економічних і навіть моральних.... І не завжди в цьому винна рашка
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03.06.2024 13:15 Ответить
Хто б сумнівався . У русні такі відосіки поставлені на потік . ! Мосфільм не вичахає ! Вже мабуть нічого крім фейків і не знімають .
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03.06.2024 10:37 Ответить
сарказм? Як на мене дії тцкунів жостко економлять гроші тому ж кацапфвльму
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03.06.2024 12:56 Ответить
Ні не сарказм . Кацапня з усіх сил пнеться щоб зірвати в Україні мобілізацію , і тому міцно осідлала цю фішку з тцк . ! Читаю їхніх блогерів , вони прямо так і закликають - нужно снімать єщо больше провокаціонних відєо с тцк , і викладивать іх хохлам .
Слава Богу що ця їхня пропаганда не надто діє , і зірвати мобілізацію повністю - в них ніяк не виходить .

Погоджусь з тим що можливо - інколи тцк й передають куті меду , але я особисто жодного разу цього не бачив у своєму місті , тільки зі слів інших , і на сумнівних відосіках у шаріївської підстилки - олєшка . Який зараз є основним розповсюджувачем цього відеолайна .
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03.06.2024 13:50 Ответить
не знаю, після відвідин тцк скажу тільки що кацапам то не особливо потрібно старатись щоб щось знімати, варто просто гарно подати.... ТЦКуни по своїй тупості самі є красивими контентмейкерами
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03.06.2024 13:58 Ответить
Саме так,а потім постійно тцк виправдовуються і на дуже багатьох відео,видно де саме це знято.Невже москалі такі круті декорації зробили? Чи може москалі в тцк пробралися?
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03.06.2024 19:04 Ответить
Так мова йде не про всі відео , а про значну частину .! Частину таких відео знято дійсно - на вулицях українських міст , а значну частину підкидає кацапня .
От наприклад , як можна розібрати де це знято , в Україні чи на кацапії ? Мова про фото в цій новині .
.
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03.06.2024 20:39 Ответить
Якщо багато відео в нас знято,то чому не всі вже тоді? Вже ті відео,які зняті в містах,з чіткою геолокацією вистачає,для дискредитації.І нічого не потрібно додатково знімати.Плюс люди один одному передають,родичів і друзів мають і потім можуть все одно впізнати місцевість,або самих людей,або номери автівок.По селам взагалі робляться рейди з тцк і було навіть відео,де до хат заходять і через паркани перелазять.
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03.06.2024 21:36 Ответить
Я вже казав - живу в Полтаві , тцк бачив десяток разів , але жодного разу не бачив щоб вони за кимось ганялися чи комусь крутили руки . Натомість - читаю кацапню і бачу до чого вони хилять .
По друге - буваю в селі в родичів , від них ніколи ні про які рейди тцк , і тим більш про лазіння через паркани - жодного разу не чув .
В мене все .
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03.06.2024 22:03 Ответить
Ну а я в невеликому місті на заході країни,то в нас тут сафарі.

Відео було де лізуть через паркани і там навіть сказали,де це було.І в хати лізли,також відео є і не одно.
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03.06.2024 23:27 Ответить
Ось відео.де також запитували місцевість,а в коментарях,вже все знайшли.

https://x.com/ua_zinkoviy/status/1797606653019541990
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03.06.2024 21:43 Ответить
Було б непогано, якби МО показало декілька розборів таких фальсифікацій.
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03.06.2024 11:11 Ответить
от ви ідею подали, і завтра всі потужності студії квартал95 будуть кинуті на зйомки спростування безчинства тцк..... Ех ви)
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03.06.2024 13:20 Ответить
Так, тому що сьогодні звідусіль лунвє шо то зняли кацапи, на окупованих територіях. І нарід як баче це своїми очима лякається шо він вже в окупації
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03.06.2024 18:15 Ответить
Ага, а одеському воєнкому особисто пу в штани наклав)
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03.06.2024 11:37 Ответить
Клав переважно в доларах та євро.
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03.06.2024 11:55 Ответить
Розповісте це все психіатру.
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03.06.2024 12:26 Ответить
100 % фейк бо немає ніяких ТЦК, є лише совкові воєнкомати з совковими ВЛК
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03.06.2024 12:46 Ответить
Поки не будемо розстрілювати ухилянтів як дизертирів,а членів їх сімей засуджувати як посібників війни не виграєм.Важливо щоб ми до цієї надзвичайно простої істини дійшли раніше,ніж більшість ухилянтів не втікла за кордон.Погано,що Україною керує головний Ухилянт,погано що в нього комплекси на цей рахунок.
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03.06.2024 12:48 Ответить
ого, вас з палати випустили? Пане юрій верніться будь ласка назад, і не переставайте приймати таблетки..... Я розумію, що від вас відмовилась родина і в дурці вас окрім санітара не відвідує ніхто, але телефон вам надавати це сюр...
П.С - "ухилянтів" розстрілюємо як дезертирів, а дезертирів як кого? Як іноагентів і зрадників? В результаті залишиться 1-1.5 млн зсушніків, обслуга у вигляді перепуганих жінок і пана юрія який в палаті приписався і тоді заживемо)))).... Здається мені, що доки отаких тупорилих як ви допускатимуть до соціуму, не буде тут ні майбутнього ні чогось хоть хорошого. Ви в своєму псевдопатріотичному брєду вже навіть не ховаєтесь, вам взагалі бочу мозок перетворило на синьо-жовту кашу з вкрапленнями узорів з вишиванки....
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03.06.2024 13:06 Ответить
хлопчику---згинь з чату,бо щось від тебе смердить тухлятиною.
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03.06.2024 13:34 Ответить
дідуля я не сиджу біля тебе, то вже ти наклав в памперс, я ж говорив не примружуйся так сильно
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03.06.2024 14:09 Ответить
Як тільки розмова заходить про мобілізацію--то появляються всі провокатори,кацапи,малороси і просто сцикуни А іще цілеспрамована підривна діяльність фсб. Але скажу вам як батько,як людина В кожного є страх (небоїться тільки ідіот),але є почуття відповідальності за родину,за сімью,за державу ,за батьків,жінок,дітей. то мої близьки поступили саме так--ніхто їх силою не забирав,руки не крутив--з перших днів пішли захищатись від варварів-фашистів Ведіть себе достойно поважайте сою родину,батьківщину вам ніхто не буде викручувати руки.Ну а мерзота є,була і буде,то з нею потрібно відповідно і поступати ЗСУ__ПОТРІБНО НАША ДОПОМОГА І ВИ ВОЮЄТЕ НЕ ЗА КОГОСЬ (наших ворюг) А ЗА СЕБЕ
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03.06.2024 13:00 Ответить
ну інакшого очікувати було не варто) типовий старий кровожерливий пенс який дорвався до телефону і примружуючись (важай не обісрись) строчить про патріотизм і обов'язки....
Дєд з тобою можна багато триндіти, і наврядчи в твою совкодрочерну черепну коробочку щось дійде але вже як є
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03.06.2024 13:08 Ответить
Да заткнись ти сопля Іди в пісочницю.
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03.06.2024 13:36 Ответить
ахаха, дєдуля розслабся в тебе зараз тиск підніметься
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03.06.2024 13:43 Ответить
Щойно тема про мобілізацію - і вилазить смердюча пенсота і починає виправдовувати УСССР. Ви, лайна шматки, дограєтесь, що пенсії будете мати хіба що в вигляді самовідсмоктування.
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03.06.2024 15:48 Ответить
Пенсіїї таким мусорам не скасують ніколи, на жаль
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03.06.2024 18:16 Ответить
задача тцкашников - отловить ссыкуна, вытянуть его из под женской юбки и отправить защищать страну.
многие ссыкуны этим очень недовольны.
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03.06.2024 13:01 Ответить
В нас з тобою дещо інша країна клоун... Ти мав наувазі державу)..... Якщо говорити про "страну" то тим більше мені ця війна до лампочки)))))....
П.С - і зробити його вмотивованим, щоб останньою його лебидиною пісенькою була автоматна черга в такий ненависний йому піксель і в тих виродків що його носять
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03.06.2024 13:12 Ответить
ты слишком долго прячешься под юбкой и твои представления о жизни не совсем совпадают с реальностью.
я много видел таких "тыловых патриотов", как ты.
вылези из под юбки и сам посмотри, кто как разговаривает в настоящих окопах на настоящей войне, возьми лично послушай рацию.
по моим наблюдениям большинство говорит на суржике и часто с матом. и никакого срача по этому поводу на войне я никогда не наблюдал.
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03.06.2024 14:01 Ответить
ЕМ що ви щойно висрали? я говорив про різницю між КРАЇНОЮ і ДЕРЖАВОЮ (СТРАНА і ГОСУДАРСТВО) а ви мені тут муть про різні мови)))...... В кого там мозги поплавило?)
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03.06.2024 14:03 Ответить
ты скажешь все, что угодно, лишь бы тебя не вытаскивали из под юбки.
вылези оттуда и посмотри на реальную жизнь.
попробуй на войне, в окопах обьяснять всем разницу между "СТРАНОЙ и ГОСУДАРСТВОМ".
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03.06.2024 15:04 Ответить
РЕАЛЬНЕ ЖИТТЯ, не на війні!!! І тим хто розуміє цю різницю, пояснювати тим паче непотрібно такщо завались клоун окопний
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03.06.2024 16:09 Ответить
Так можна би було говори тоді,якби люди не мали доступу до інтернет і не мали смартфонів
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03.06.2024 19:08 Ответить
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