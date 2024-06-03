Значительная часть видео в соцсетях, где изображены конфликты с представителями ТЦК, сняты на ВОТ, - Сухопутные войска

В Сухопутных войсках заявляют, что значительная часть контента с конфликтами, где изображены военнослужащие ВСУ - якобы служащие ТЦК, и конфликты с ними была снята на оккупированных территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск ВСУ.

"Важно понимать, что значительная часть контента в соцсетях, где изображены военнослужащие Вооруженных Сил, якобы служащие ТЦК, и конфликты с ними - продукты вражеских подразделений информационных операций. Мы получаем данные об организации съемок таких сюжетов на временно оккупированной территории. Элементы типичные: люди в украинской форме вместе с людьми в форме Национальной полиции вступают в конфликты с "местными жителями", - пишут в пресс-службе.

Также в сообщении говорится, что для таких видео имитируются избиения, "в кадрах присутствуют микроавтобусы и автомобили с черными номерами, а также авто с украинскими номерами разных регионов регистрации. Используются нейтральные локации, которые трудно определить".

В то же время, сами видео распространяются в плохом качестве - это также имитация "естественности".

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Отмечается, что ранее вражеские специалисты использовали более профессиональный монтаж и не достигали результата, а значит - противник совершенствуется. Кроме имитации конфликтов готовятся видео, связывающие военнослужащих ТЦК с употреблением спиртных напитков, наркотиков, в заведениях питания и в сопровождении женщин. За последнее время в сети появилось несколько подобных видео, получивших широкое распространение.

"Подчеркиваем, что все настоящие ситуации, которые имеют место, тщательно изучаются, проводятся необходимые служебные проверки, а общественность информируется в установленном порядке. Однако мы обязаны сообщать, когда высоким статусом военнослужащих ВСУ манипулирует враг", - отмечают в Сухопутных войсках.

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