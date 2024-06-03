Значительная часть видео в соцсетях, где изображены конфликты с представителями ТЦК, сняты на ВОТ, - Сухопутные войска
В Сухопутных войсках заявляют, что значительная часть контента с конфликтами, где изображены военнослужащие ВСУ - якобы служащие ТЦК, и конфликты с ними была снята на оккупированных территориях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск ВСУ.
"Важно понимать, что значительная часть контента в соцсетях, где изображены военнослужащие Вооруженных Сил, якобы служащие ТЦК, и конфликты с ними - продукты вражеских подразделений информационных операций. Мы получаем данные об организации съемок таких сюжетов на временно оккупированной территории. Элементы типичные: люди в украинской форме вместе с людьми в форме Национальной полиции вступают в конфликты с "местными жителями", - пишут в пресс-службе.
Также в сообщении говорится, что для таких видео имитируются избиения, "в кадрах присутствуют микроавтобусы и автомобили с черными номерами, а также авто с украинскими номерами разных регионов регистрации. Используются нейтральные локации, которые трудно определить".
В то же время, сами видео распространяются в плохом качестве - это также имитация "естественности".
Отмечается, что ранее вражеские специалисты использовали более профессиональный монтаж и не достигали результата, а значит - противник совершенствуется. Кроме имитации конфликтов готовятся видео, связывающие военнослужащих ТЦК с употреблением спиртных напитков, наркотиков, в заведениях питания и в сопровождении женщин. За последнее время в сети появилось несколько подобных видео, получивших широкое распространение.
"Подчеркиваем, что все настоящие ситуации, которые имеют место, тщательно изучаются, проводятся необходимые служебные проверки, а общественность информируется в установленном порядке. Однако мы обязаны сообщать, когда высоким статусом военнослужащих ВСУ манипулирует враг", - отмечают в Сухопутных войсках.
Пожалуйста, подождите...
Та й не потрібно писати ваше ставлення до мене. БО МЕНІ ЦЕ НЕ ЦІКАВО.
І я не збирався писати про ВАС, ми здається про якості характеру
Слава Богу що ця їхня пропаганда не надто діє , і зірвати мобілізацію повністю - в них ніяк не виходить .
Погоджусь з тим що можливо - інколи тцк й передають куті меду , але я особисто жодного разу цього не бачив у своєму місті , тільки зі слів інших , і на сумнівних відосіках у шаріївської підстилки - олєшка . Який зараз є основним розповсюджувачем цього відеолайна .
От наприклад , як можна розібрати де це знято , в Україні чи на кацапії ? Мова про фото в цій новині .
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По друге - буваю в селі в родичів , від них ніколи ні про які рейди тцк , і тим більш про лазіння через паркани - жодного разу не чув .
В мене все .
Відео було де лізуть через паркани і там навіть сказали,де це було.І в хати лізли,також відео є і не одно.
https://x.com/ua_zinkoviy/status/1797606653019541990
П.С - "ухилянтів" розстрілюємо як дезертирів, а дезертирів як кого? Як іноагентів і зрадників? В результаті залишиться 1-1.5 млн зсушніків, обслуга у вигляді перепуганих жінок і пана юрія який в палаті приписався і тоді заживемо)))).... Здається мені, що доки отаких тупорилих як ви допускатимуть до соціуму, не буде тут ні майбутнього ні чогось хоть хорошого. Ви в своєму псевдопатріотичному брєду вже навіть не ховаєтесь, вам взагалі бочу мозок перетворило на синьо-жовту кашу з вкрапленнями узорів з вишиванки....
Дєд з тобою можна багато триндіти, і наврядчи в твою совкодрочерну черепну коробочку щось дійде але вже як є
многие ссыкуны этим очень недовольны.
П.С - і зробити його вмотивованим, щоб останньою його лебидиною пісенькою була автоматна черга в такий ненависний йому піксель і в тих виродків що його носять
я много видел таких "тыловых патриотов", как ты.
вылези из под юбки и сам посмотри, кто как разговаривает в настоящих окопах на настоящей войне, возьми лично послушай рацию.
по моим наблюдениям большинство говорит на суржике и часто с матом. и никакого срача по этому поводу на войне я никогда не наблюдал.
вылези оттуда и посмотри на реальную жизнь.
попробуй на войне, в окопах обьяснять всем разницу между "СТРАНОЙ и ГОСУДАРСТВОМ".