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Двое сотрудников ТЦК набросились на женщин во время конфликта в Киеве: "Смотри, Наташку ударил!". ВИДЕО

В Киеве возле станции метро "Демеевская" во время задержания возможного уклониста, двое сотрудников столичного ТЦК набросились на женщин, ставших на защиту мужчины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, видно, что один из представителей ТЦК пытался головой ударить женщину, а еще один вел себя агрессивно по отношению к другой женщине - ругался и ругался в ее адрес. Судя по видео, мужчина, которого пытались задержать, сбежал.

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В столичном ТЦК и СП обвиняют женщин в провокации конфликта и препятствовании законным действиям правоохранителей. Поведение своих сотрудников объясняют эмоциональностью и указывают на законность их действий.

конфлікт,тцк,пояснення,сп

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Значительная часть видео в соцсетях, где изображены конфликты с представителями ТЦК сняты на ВОТ, - Сухопутные войска

Автор: 

драка (2021) Киев (25577) конфликт (830) мобилизация (2779) ТЦК (538)


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Топ комментарии
+50
це ж ІПСО - ну просто кидаються в очі декораціі автовокзалу і естакади на Деміївці. А знято в ОРДЛО )))
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04.06.2024 09:44
+41
ІПСО , знято на ТОТ , Зєлємскій лутшій !!!!!
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04.06.2024 09:44
+39
чому найнагліші ТЦК говорять кацапською , притому наближеному до кацапів. Це не по наказу Єрмака їх брали з ДНР і ЛНР?
Я поцікавився біографіяки головних воєнкомів Києва і області - багато бувші мусора з Донецької і Луганської області.
То що ,маємо реванш Антимайдану?
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04.06.2024 09:47
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Страница 3 из 3
Чого це вони мої?
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04.06.2024 11:33 Ответить
Таке вже було і не одноразово. Поки в Київі мажори жирують, в селах люди від відчаю блокують проїзди від ТЦК. Поки існує батальон "монако" і каста недоторканих ситуація буде тільки загострюватися.
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04.06.2024 11:12 Ответить
Блин, против этих дур нужны какие-то меры! Найти и впаять, для начала, по 15 суток.
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04.06.2024 10:56 Ответить
А как с дураками быть или им закон не писан?
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04.06.2024 11:13 Ответить
А чому не зупиняють крузаки чи гелендвагени і нахабно не витягають звідти? Що, кишка тонка? Чи у них у всіх економічна бронь? Легше ж за все перехожих виловлювати, які їздять на метро. То коли ж буде справедливий закон про мобілізацію: всі то всі?
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04.06.2024 10:57 Ответить
Ловлять тільки тих, хто любить їздити в метро і трамваях. )))

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04.06.2024 11:17 Ответить
Ну за такое могут и "колено прострелить"... Как там некоторые призывали ранее.
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04.06.2024 11:36 Ответить
Причому прострілять коліно саме тцк-шнику. Тому й не зупиняють
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04.06.2024 11:51 Ответить
Ну я это и имел ввиду.
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04.06.2024 11:57 Ответить
Дожились....

Людей на улицах хватают..... и плевать на законы....
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04.06.2024 11:01 Ответить
так, це ж у вас, на болотах кріпосні на колінах бунтують, а у нас, тендітні україночки лізуть в бійку проти здоровенного бугая.
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04.06.2024 11:14 Ответить
Глід український - багаторічна рослина родини розових. Харчова, лікарська та декоративна культура.

бидло лаптєногоє, вчи українську!
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04.06.2024 11:34 Ответить
узнаю контингент упоротых буболизов)) чуть шо ипсо проплачени комуняки)) смотри по методичке не добавь случайно биндеровци и бандерлоги
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04.06.2024 20:05 Ответить
Ще трохи і законними діями ТЦК-ників будуть застосування зброї проти мирних беззбройних громадян. Вангую (скоріше б помилявся), що фронт посиплеться саме через таких "мобілізованих" громадян, які не будуть мати жодної мотивації захищати цю кончену владу, яка запроваджує з середини України соціальний геноцид , а сама ховається з спинами 400 000+ ментовських "не ухілянтів" .
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04.06.2024 11:17 Ответить
Тогда нужно принять такой Закон, разрешающий подобное )
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04.06.2024 11:45 Ответить
сами тцкуны и перешкоджають мобилизации своим тупым МО-зе-дебилизмом. По коленям тыцыкунов! Агонь патриот шевченко!
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04.06.2024 12:46 Ответить
Чим ти кращий за кацапа?
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04.06.2024 16:21 Ответить
Таких як ти перших валити треба яким класти на закон і КУ ти такаж погань як і орки.
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04.06.2024 16:30 Ответить
Беркутню раскидали, раскидаем и ТЦК. Надо будет, и с оружием. У нас тут не мордор, чтоб на людей охотиться и женщин бить. Если б он на мою женщину руку поднял, я бы его вычислил и наказал.
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04.06.2024 18:46 Ответить
То піди і завали зеленупогань
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04.06.2024 19:03 Ответить
+100%
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04.06.2024 11:39 Ответить
Все кто щось робив,на фронте или уже в могиле…На Майдан разве вышли все или большинство населения Украины?Т
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04.06.2024 11:41 Ответить
Задерживать и доставлять должна полиция, они же должна разбираться с гражданами. А ветераны тцк-ки должны просто оповещать, вручать повестки, составлять протоколы в случае отказа.
Таков Закон )
Зачем его нарушать постоянно? Эмоцийно не Эмоцийно, Закон есть Закон.
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04.06.2024 11:44 Ответить
Зверніть увагу: там разом з ТЦК була поліція, мудака упаковували в автівку саме поліції.
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04.06.2024 12:02 Ответить
А женщин кто бил? Мусора, бывший Беркут или ТЦК-шники, которым на фронт не хочется ехать?
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04.06.2024 18:47 Ответить
просрочений дав добро на утилізацію вкраїнчиків, бо пейсатим потрібна нова земля
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04.06.2024 11:44 Ответить
На улицах хватать-это жесть конечно(дикость полная).Виновата уродливая власть Украины,что такой беспредел творится на улицах Украины(при чем с обеих сторон)!
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04.06.2024 11:48 Ответить
А как хватать, стісняюсь спросіть, ліц коториє упорно нє ходят слєдовать Закону?
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04.06.2024 12:04 Ответить
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04.06.2024 13:14 Ответить
Це ж ти його вибирав, Пол. Тобі і вирішувать.
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04.06.2024 13:18 Ответить
А вот тут ты ошибаешься. Я голосовал за Порошенко
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04.06.2024 13:21 Ответить
Бойові дівчата. Респект.
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04.06.2024 11:53 Ответить
Вилізи з початку з під дивану. Герой липовий.
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04.06.2024 17:32 Ответить
А ти заліз обратно в сраку, де твоє місце.
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04.06.2024 18:45 Ответить
Ото їх і треба на передову - усіх московитів передушили б голими руцями. Чому ж вони тільки проти своїх воюють, ці баєвиє женьщіни?
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04.06.2024 12:03 Ответить
Щодо всіх не знаю. Але такі дії працівників ТЦК не додають популярності ЗСУ.
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04.06.2024 12:09 Ответить
накинулися на жінок, які стали на захист чоловіка. В смысле?
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04.06.2024 12:40 Ответить
Тільки після тебе, "герою"!
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04.06.2024 16:23 Ответить
В Бучі були декорації - так кажуть росіяни. Виходить ТЦК - росіяни?
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04.06.2024 12:23 Ответить
Вгодовані російськомовні воєнкоми - то головні патріоти країни, одразу після зеленої шобли
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04.06.2024 12:27 Ответить
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04.06.2024 13:12 Ответить
Так, Київ це теж окупована Зеленським і Єрмаком територія
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04.06.2024 13:20 Ответить
Сучки відбили дрища! Хто їх буде захищати, чи вже дупи для бурятів змастили?
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04.06.2024 13:35 Ответить
Коли вам вже спустять нову методичку? Бо кадирівці й буряти якось набридли
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05.06.2024 03:34 Ответить
Ці вже тебе не задовільняють? Ну тоді мордву в твою дупу
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05.06.2024 08:17 Ответить
"Не зміг втримати емоції та застрелив цивільну особу. Але вона сама винувата, бо провокувала конфлікт"
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04.06.2024 13:45 Ответить
З окопу пишеш?
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04.06.2024 16:25 Ответить
Закон ухвалили щоб ти їхав додому на фронт
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05.06.2024 03:36 Ответить
А чому не викликали поліцію і цих жінок не арештували і не відкрили хоча б адміністративну справу? Їхні сраки захищають воїни ВСУ. І ці воїни не залізні, їх ранять, вони гинуть, вони зморені третій рік "хоробрих чоловіків під юбками і їхніх бойових дружин" захищаючи. Повинна бути ротація. Чоловіки цих жінок ховаються. Чому їхніх жінок, дітей, батьків повинні захищати чужі чоловіки? Де СБУ? Чому дозволяють такі дії до рядових воєнних ТЦК, які часто вже були поранені на фронті? Ці жінки чекають росію у Київі? Тоді це інша стаття. Поки наш президент і СБУ будуть робити вигляд, що не помічають, росіяне і до Львова дійдуть.
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04.06.2024 13:55 Ответить
А ты реально думаешь, что если так вот на улцах людей силой хватать - больше удастся мотивировать на фронт пойти? Для большинства это выглядит как орки - внешний враг, а зеленая власть ее ТЦК-ны - внутренний враг. Те, кого они вот так хватают, потом вернутся с фронта и будут их отстреливать.
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04.06.2024 18:50 Ответить
ВСУ - ЗСУ, юбка - спідниця, воєнних - війскових - треба змінити перекладач, мабудь.
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05.06.2024 02:28 Ответить
ти на якому нулі 0 чи ти сам в гестапо? розумієш в чому проблема з під палки у нас не вийде щось примусити робити ми не москалі
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04.06.2024 14:55 Ответить
Він - україномовний кацап! Бо тільки кацап мріє отримати посвідчення, щоб отримати владу посилати на фронт будь-кого замість себе!
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04.06.2024 16:26 Ответить
А чи не бажають працівники ТЦК та поліції піти добровольцями на фронт? Якщо людина жіночого роду захищає закон, то як назвати тоді тих, хто порушує закон, краде людей, кидається на жінок? Коли порушують закон працівники ТЦК, поліції, то чому людині не можна порушувати закон?
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04.06.2024 17:46 Ответить
Нет, давайте лучше тех, кто поощряет, когда амбал поднимает руку на женщину, официально будем называть пидо.ами.
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04.06.2024 18:55 Ответить
реготали з кварталу і чучелобородька? чого тепер не смішно?
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04.06.2024 14:54 Ответить
Ухилянти у військовій формі ловлять пересічних громадян, щоб самим не йти на фронт...
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04.06.2024 16:34 Ответить
Це кремоівське іпсо.Не вірю,що це сталося в Україні.Не може український воїн,ветеран бити жінку,яка просто слабша фізично в рази, в обличчя,на це здатен лише кацапський нелюд,тим більше,що на відео чоловік зовсім не схожий на захисника,скоріше -на зека-вагнерівця,та й ще розмовляє російською.
А усіма іпсошними коментаторами,які схвалюють таку поведінку,та закликають до застосування зброї співробітниками ТЦК проти цивільного населення України треба зайнятися СБУ.Слава Україні!
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04.06.2024 17:57 Ответить
Пора женщинам носить с собой перцовые баллончики. ТЦК реально доиграются, что начнут их резать и отстреливать. А клоун потом будет удивляться, как до такого докатились. А нечего было Залужного снимать и демотивировать украинцев. Гнида зеленая.
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04.06.2024 18:56 Ответить
і чим кращі за бурятів?

що не гвалтують і не стріляють ще... так дайте їм час
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04.06.2024 18:57 Ответить
А що ТЦК вже мають право відбирати мобільні? "Давай телефон"!
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04.06.2024 22:47 Ответить
Кожен, хто чинить спротив представникам ТЦК - мразота! Тут без сумнівів. Кожна бидлота, яка лізе під руку - має бути "стріляна і ********" - ви так хотіли, бикото? То чого тепер роти відкриваєте?!! Стріляти вас і ******* справедливо, наголосували.
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04.06.2024 23:23 Ответить
Коли вас будуть ***** і ******* буряти з осетинами,тоді й поговоримо про дії ТЦК......
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04.06.2024 23:49 Ответить
ТЦК шники все більше і більше починають нагадувати агресивних бабуїнів.
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05.06.2024 00:00 Ответить
Бабця за кадром чекає рашистів,в столиці теж є ждуни.
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05.06.2024 00:22 Ответить
Л є н к я г д е?
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05.06.2024 01:42 Ответить
Отіх бабів кацапських разом з узилянтом на передову копати окопи
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05.06.2024 09:15 Ответить
А так званий поліціянт стоїть с понтом "А мені пох,я заброньований".
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05.06.2024 09:28 Ответить
Ето всьо нєправда, Мосфільмівська постанівка і актори аматори.
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05.06.2024 22:21 Ответить
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