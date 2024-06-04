Двое сотрудников ТЦК набросились на женщин во время конфликта в Киеве: "Смотри, Наташку ударил!". ВИДЕО

В Киеве возле станции метро "Демеевская" во время задержания возможного уклониста, двое сотрудников столичного ТЦК набросились на женщин, ставших на защиту мужчины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, видно, что один из представителей ТЦК пытался головой ударить женщину, а еще один вел себя агрессивно по отношению к другой женщине - ругался и ругался в ее адрес. Судя по видео, мужчина, которого пытались задержать, сбежал.

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В столичном ТЦК и СП обвиняют женщин в провокации конфликта и препятствовании законным действиям правоохранителей. Поведение своих сотрудников объясняют эмоциональностью и указывают на законность их действий.

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