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Готовил теракты против сотрудников ТЦК в Запорожье: СБУ задержала агента ФСБ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила серию терактов ФСБ РФ против военнослужащих Сил обороны в прифронтовом Запорожье. В результате спецоперации "на горячем" задержан российский агент, готовивший подрывы авто сотрудников местных военкоматов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задача агента

Как отмечается, по указанию ФСБ фигурант должен был обнаружить такие транспортные средства, а затем установить под ними самодельные взрывные устройства дистанционного управления.

Чтобы идентифицировать потенциальные цели, агент ежедневно следил за парковками вблизи военкоматов.

У Запоріжжі агент ФСБ готував теракти проти військовослужбовців ТЦК

В дальнейшем он должен был получить от своего российского куратора подробные инструкции относительно времени и способов совершения терактов с использованием взрывчатки.

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Благодаря оперативному реагированию СБУ замысел врага был сорван. Российского агента задержали, когда он проводил доразведку вблизи объекта Сил обороны. У него изъят мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности.

Также Служба безопасности провела дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности мест пребывания и маршрутов передвижения военнослужащих ВСУ.

Шпионил за трансформаторными подстанциями

Кроме того, СБУ установила, что фигурант шпионил также за трансформаторными подстанциями Запорожья.

По данным следствия, агентом оказался охранник местной энергокомпании, которого ФСБ дистанционно завербовала в апреле этого года.

Агент ФСБ затриманий у Запоріжжі
Агент ФСБ затриманий у Запоріжжі

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В поле зрения агрессора он попал из-за своей дочери, проживающей в Москве и сотрудничающей с российской спецслужбой.

Что грозит?

В данное время следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей.

Ему грозит пожизненное заключение.

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Автор: 

Запорожье (2667) СБУ (19928) теракт (2307) ТЦК (538)


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Топ комментарии
+8
Ага. ТЦК такие важные персоны что ***** против них теракты решило организовать. Тем более ТЦК никак не влияет на мобилизацию а просто с ухилянтов гребет бабки и отпускает. И самое интересное что за время войны нинаодного депутата небыло покушения и ниодной ракеты не упало в конча заспе. Так что кому вы лепите.
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04.06.2024 10:28
+4
Д'єрмака коли затримаєте, він теж дискредитує тцк?!
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04.06.2024 10:21
+4
Хотів спалити ТЦК...Всі хто не за ЗеБоневтіка-Дермака і 95 квартал агенти ФСБ...
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04.06.2024 10:27
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Правила форума Совет форумчан
Д'єрмака коли затримаєте, він теж дискредитує тцк?!
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04.06.2024 10:21 Ответить
Хотів спалити ТЦК...Всі хто не за ЗеБоневтіка-Дермака і 95 квартал агенти ФСБ...
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04.06.2024 10:27 Ответить
Ага. ТЦК такие важные персоны что ***** против них теракты решило организовать. Тем более ТЦК никак не влияет на мобилизацию а просто с ухилянтов гребет бабки и отпускает. И самое интересное что за время войны нинаодного депутата небыло покушения и ниодной ракеты не упало в конча заспе. Так что кому вы лепите.
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04.06.2024 10:28 Ответить
А де проживає папа Єрмака і хто він?
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04.06.2024 10:29 Ответить
Ви очікували від них чогось іншого, окрім брехні?
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04.06.2024 10:36 Ответить
Щось ріденька ухилянтська пNздота навіть одне одного не лайкає - мабуть в спонсора валізка репнула. ))
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04.06.2024 10:35 Ответить
"підриви авто співробітників місцевих військкоматів"? Серйозно?
Це теж вороже "ЫПСО", стовідсотково!
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04.06.2024 10:58 Ответить
Навіть не потрібно сумнівтися, воно або прихильник "слуг", або чистий "риг".
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04.06.2024 11:31 Ответить
Наверное взятки у военкома должен был похитить.
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04.06.2024 12:33 Ответить
 
 