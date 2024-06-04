Готовил теракты против сотрудников ТЦК в Запорожье: СБУ задержала агента ФСБ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила серию терактов ФСБ РФ против военнослужащих Сил обороны в прифронтовом Запорожье. В результате спецоперации "на горячем" задержан российский агент, готовивший подрывы авто сотрудников местных военкоматов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задача агента

Как отмечается, по указанию ФСБ фигурант должен был обнаружить такие транспортные средства, а затем установить под ними самодельные взрывные устройства дистанционного управления.

Чтобы идентифицировать потенциальные цели, агент ежедневно следил за парковками вблизи военкоматов.

В дальнейшем он должен был получить от своего российского куратора подробные инструкции относительно времени и способов совершения терактов с использованием взрывчатки.

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Благодаря оперативному реагированию СБУ замысел врага был сорван. Российского агента задержали, когда он проводил доразведку вблизи объекта Сил обороны. У него изъят мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности.

Также Служба безопасности провела дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности мест пребывания и маршрутов передвижения военнослужащих ВСУ.

Шпионил за трансформаторными подстанциями

Кроме того, СБУ установила, что фигурант шпионил также за трансформаторными подстанциями Запорожья.

По данным следствия, агентом оказался охранник местной энергокомпании, которого ФСБ дистанционно завербовала в апреле этого года.





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В поле зрения агрессора он попал из-за своей дочери, проживающей в Москве и сотрудничающей с российской спецслужбой.

Что грозит?

В данное время следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей.

Ему грозит пожизненное заключение.

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