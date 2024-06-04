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Готував теракти проти співробітників ТЦК у Запоріжжі: СБУ затримала агента ФСБ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла серії терактів ФСБ РФ проти військовослужбовців Сил оборони у прифронтовому Запоріжжі. У результаті спецоперації "на гарячому" затримано російського агента, який готував підриви авто співробітників місцевих військкоматів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Завдання агента

Як зазначається, за вказівкою ФСБ фігурант мав виявити такі транспортні засоби, а потім встановити під ними саморобні вибухові пристрої дистанційного керування.

Щоб ідентифікувати потенційні цілі, агент щоденно стежив за парковками поблизу військкоматів.

У Запоріжжі агент ФСБ готував теракти проти військовослужбовців ТЦК

Надалі він мав отримати від свого російського куратора детальні інструкції щодо часу та способів вчинення терактів з використанням вибухівки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Запоріжжі затримано інформаторку ФСБ, яка хотіла зірвати постачання важкої техніки ЗСУ на південний фронт, - СБУ. ФОТОрепортаж

Завдяки оперативному реагуванню СБУ ворожий задум було зірвано. Російського агента затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта Сил оборони. У нього вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

Також Служба безпеки провела додаткові заходи для убезпечення місць перебування та маршрутів пересування військовослужбовців ЗСУ. 

Шпигував за трансформаторними підстанціями 

Окрім того, СБУ встановила, що фігурант шпигував також за трансформаторними підстанціями Запоріжжя.

За даними слідства, агентом виявився охоронець місцевої енергокомпанії, якого ФСБ дистанційно завербувала у квітні цього року.

Агент ФСБ затриманий у Запоріжжі
Агент ФСБ затриманий у Запоріжжі

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зрадника, який готував ракетний удар по Миколаївській ТЕЦ, засуджено до 15 років позбавлення волі, - СБУ. ФОТО

У поле зору агресора він потрапив через свою доньку, яка проживає в Москві та співпрацює з російською спецслужбою.

Що загрожує?

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою.

Йому загрожує довічне ув’язнення.

Також читайте: Шпигував за підрозділами ЗСУ, що обороняють Харків: СБУ затримала російського інформатора. ФОТОрепортаж

Автор: 

Запоріжжя (2282) СБУ (12854) теракт (1020) ТЦК та СП (584)


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Топ коментарі
+8
Ага. ТЦК такие важные персоны что ***** против них теракты решило организовать. Тем более ТЦК никак не влияет на мобилизацию а просто с ухилянтов гребет бабки и отпускает. И самое интересное что за время войны нинаодного депутата небыло покушения и ниодной ракеты не упало в конча заспе. Так что кому вы лепите.
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04.06.2024 10:28
+4
Д'єрмака коли затримаєте, він теж дискредитує тцк?!
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04.06.2024 10:21
+4
Хотів спалити ТЦК...Всі хто не за ЗеБоневтіка-Дермака і 95 квартал агенти ФСБ...
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04.06.2024 10:27
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Д'єрмака коли затримаєте, він теж дискредитує тцк?!
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04.06.2024 10:21 Відповісти
Хотів спалити ТЦК...Всі хто не за ЗеБоневтіка-Дермака і 95 квартал агенти ФСБ...
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04.06.2024 10:27 Відповісти
Ага. ТЦК такие важные персоны что ***** против них теракты решило организовать. Тем более ТЦК никак не влияет на мобилизацию а просто с ухилянтов гребет бабки и отпускает. И самое интересное что за время войны нинаодного депутата небыло покушения и ниодной ракеты не упало в конча заспе. Так что кому вы лепите.
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04.06.2024 10:28 Відповісти
А де проживає папа Єрмака і хто він?
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04.06.2024 10:29 Відповісти
Ви очікували від них чогось іншого, окрім брехні?
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04.06.2024 10:36 Відповісти
Щось ріденька ухилянтська пNздота навіть одне одного не лайкає - мабуть в спонсора валізка репнула. ))
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04.06.2024 10:35 Відповісти
"підриви авто співробітників місцевих військкоматів"? Серйозно?
Це теж вороже "ЫПСО", стовідсотково!
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04.06.2024 10:58 Відповісти
Навіть не потрібно сумнівтися, воно або прихильник "слуг", або чистий "риг".
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04.06.2024 11:31 Відповісти
Наверное взятки у военкома должен был похитить.
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04.06.2024 12:33 Відповісти
 
 