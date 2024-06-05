У ТЦК на Житомирщині помер чоловік: Родина заявляє, що його побили (оновлено)

На Житомирщині у ТЦК помер чоловік. Причина - епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю.

Про це повідомили в обласному ТЦК, передає Цензор.НЕТ.

"28 травня 2024 року до 2 відділу Звягельського РТЦК та СП доставили військовозобов’язаного Сергія К. для проходження ВЛК. Свідки зазначають, що чоловік декілька днів до цього зловживав алкоголем і був з ознаками легких травмувань", - йдеться в повідомленні.

Вранці 29 травня у чоловіка стався епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю, зазначили у ТЦК.

"Йому надали першу невідкладну медичну допомогу, викликали карету "швидкої". Слідчо-оперативна група на місці інциденту кваліфікувала подію як самокаліцтво. На жаль, 2 червня 2024 року від отриманих під час епілептичного нападу травм чоловік помер у лікарні", - додали там.

Слідчі провели експертизу та встановили, що жодного стороннього фізичного впливу на чоловіка не чинилося.

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За даними Суспільного, йдеться про Сергія Ковальчука.

Батько Микола Ковальчук заявив, що його сина вбили.

"Син вбитий і все. Що тут говорити? За заключенням, у нього там перелом кістки склепіння та черепа. Його в лікарню 29 травня привезли. Ми не бачили, коли приїжджали вручати повістку, син жив окремо від нас. Знаємо, що о п’ятій ранку приїхали до нього з ТЦК. Добу його не було. Є друге відділення охорони, звідти його привезли. Ми об 11 ранку приїхали у Звягель, дитина моя вже була в реанімації. Три з половиною доби він був там. До поліції ми зверталися. Поліція відкрила провадження. Вони (ТЦК. - Ред.) сказали, що його не били, це був епілептичний напад, бо син хворів на епілепсію. Буду добуватися справедливості, громада просить" - сказав чоловік.

Завідуючий відділення реанімації та інтенсивної терапії Звягельської лікарні Анатолій Бортник розповів, що до них у медзаклад Сергій Ковальчук поступив зранку 29 травня.

"Був доставлений швидкою допомогою з міста Баранівка. Був доставлений до нас у відділення і одразу госпіталізований. При поступленні стан був вкрай важкий, хворий перебував у комі з діагнозом "закрита черепно-мозкова травма, лінійний перелом тім'яної кістки, правобічна внутрішньочерпна гематома, вогнищевий забій головного мозку, дифузний забій головного мозку, перелом нижньої щелепи, пневмонія, спричинена аспірацією їжі або блювотними масами". Хворого одразу відправили на оперування. Потім 4 дні він був на апараті штучної вентиляції легень у вкрай важкому стані", - сказав Бортник.

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