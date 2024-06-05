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У ТЦК на Житомирщині помер чоловік: Родина заявляє, що його побили (оновлено)

У ТЦК на Житомирщині помер чоловік

На Житомирщині у ТЦК помер чоловік. Причина - епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю.

Про це повідомили в обласному ТЦК, передає Цензор.НЕТ.

"28 травня 2024 року до 2 відділу Звягельського РТЦК та СП доставили військовозобов’язаного Сергія К. для проходження ВЛК. Свідки зазначають, що чоловік декілька днів до цього зловживав алкоголем і був з ознаками легких травмувань", - йдеться в повідомленні.

Вранці 29 травня у чоловіка стався епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю, зазначили у ТЦК.

"Йому надали першу невідкладну медичну допомогу, викликали карету "швидкої". Слідчо-оперативна група на місці інциденту кваліфікувала подію як самокаліцтво. На жаль, 2 червня 2024 року від отриманих під час епілептичного нападу травм чоловік помер у лікарні", - додали там.

Слідчі провели експертизу та встановили, що жодного стороннього фізичного впливу на чоловіка не чинилося.

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За даними Суспільного, йдеться про Сергія Ковальчука.

На Житомирщині у ТЦК помер чоловік

Батько Микола Ковальчук заявив, що його сина вбили.

"Син вбитий і все. Що тут говорити? За заключенням, у нього там перелом кістки склепіння та черепа. Його в лікарню 29 травня привезли. Ми не бачили, коли приїжджали вручати повістку, син жив окремо від нас. Знаємо, що о п’ятій ранку приїхали до нього з ТЦК. Добу його не було. Є друге відділення охорони, звідти його привезли. Ми об 11 ранку приїхали у Звягель, дитина моя вже була в реанімації. Три з половиною доби він був там. До поліції ми зверталися. Поліція відкрила провадження. Вони (ТЦК. - Ред.) сказали, що його не били, це був епілептичний напад, бо син хворів на епілепсію. Буду добуватися справедливості, громада просить" - сказав чоловік.

Завідуючий відділення реанімації та інтенсивної терапії Звягельської лікарні Анатолій Бортник розповів, що до них у медзаклад Сергій Ковальчук поступив зранку 29 травня.

"Був доставлений швидкою допомогою з міста Баранівка. Був доставлений до нас у відділення і одразу госпіталізований. При поступленні стан був вкрай важкий, хворий перебував у комі з діагнозом "закрита черепно-мозкова травма, лінійний перелом тім'яної кістки, правобічна внутрішньочерпна гематома, вогнищевий забій головного мозку, дифузний забій головного мозку, перелом нижньої щелепи, пневмонія, спричинена аспірацією їжі або блювотними масами". Хворого одразу відправили на оперування. Потім 4 дні він був на апараті штучної вентиляції легень у вкрай важкому стані", - сказав Бортник.

Читайте: Щонайменше 28 чоловіків, які намагалися втекти з України, загинули в Тисі з початку війни, - ДПСУ

Автор: 

смерть (6750) ТЦК та СП (571) Житомирська область (1263)


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Топ коментарі
+22
то не наберейте у війська, які проблеми ??? а що немає більше кого мобілізувати ??? 450 тис. ментовського біомусору, 300 тис. митників, сбушників, суддів, прокурорів, державних чиновників різних рангів і тд.тп. !!! а зебіли пакують людей на вулиці в буси без розбору - сліпих, кривих, горбах, віруючих, пацифістів, тих хто ніколи ніде не служив і тд.тп. !!! на проходження так званої "влк" 10 хв і в "учбовий центр" в кращому випадку на 1-2 тижні, а далі на передок практично без амуніції, зброї !!! так з українцями, під час так званої "вов" в 1941-45 р.р. поступали окупанти України червоні комуно-нацисти , йоськи сталіна (джугашвілі) різні там червоні дибіли на кшталт жукова, ватутіна кидали беззбройних, голих, босих, українців на німецькі танки, доти, дзоти !!! зе влада використовує ту ж практику червоних комуно-нацистів, окупантів України !!!
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05.06.2024 12:57
+20
Брехня, створена для виправдання ТЦКунів.
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05.06.2024 12:33
+16
Странно, почему эпилепсия именно в ТЦК у многих начинаеться.
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05.06.2024 12:36
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Який придурок сказав йому, що це черга за гуманітаркою?
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05.06.2024 12:53 Відповісти
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05.06.2024 12:58 Відповісти
Чоловік регулярно вживав, якимось чином отримав легкі травмування, але тримався, проте, щойно потрапив в Територіальний Центр Катування у нього почався епілептичний напад під час якого він примудрився вчинити самокаліцтво, що призвело до смерті. Чим далі, тим "веселіше"...
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05.06.2024 12:58 Відповісти
Все що робить наклеп на владу - це іпсо.
Або мужик перед тим як вмерти, зробив свічку з півлітра і таким чином хотів насолити на чесні погони працівників.
Які ще варіанти? Ну не могли захисники бити людину, ну? Ми не така держава...
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05.06.2024 13:06 Відповісти
Побили просто так? Чоловік спокійно заповнював документи, підписував анкету. Отримав направлення до ВЛК. А його за це побили? Чи чоловік намагався втекти, бикував, чинив опір? Чому про побиття заявляють, але не кажуть про причини?
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05.06.2024 13:12 Відповісти
ну так напишіть тут правду, як воно було. ви ж очевидиця?
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05.06.2024 14:13 Відповісти
Я як раз нічого не стверджувала у своему коменті. Я питала про обставини. З чого раптом спокійно поводящогося чоловіка почали бити, якщо він не чинив спроби самовільно піти. Якщо він отримав повістку і чемно підписав всі документи. Якщо він спокійно пішов на ВЛК. Навіщо в таких обставинах когось бити? Там що, в ТЦК і ВЛК набрали буних психічних осіб із психдиспансера?. Ви ж знаєте якусь інформацію, то напишіть. Ви, на відміну від мене, яка просто задає питання, точно були свідком події.
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06.06.2024 14:40 Відповісти
спитайте у родичів, вони вам розкажуть.

Людину забили до смерті. Що б він не робив, у нас ще немає смертної кари ні за які злочини.
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06.06.2024 14:43 Відповісти
дурепа, кажи прямо - " я хочу вбивати чоловіків, які не йдуть добровільно у військо".
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06.06.2024 09:47 Відповісти
В кінці то кінців хтось дасть правову оцінку діям працівників ТЦК СП? Це вже не поодинокий випадок, і жодної інформації про притягнення до відповідальності. Вже і так шарахаємся від ТЦК, як чорт від ладана. То про яку мобілізацію може йти мова? Ще й якусь військову поліцію створять, ото вже зовсім демони будуть напевно.
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05.06.2024 13:14 Відповісти
навіть за вбивства небесної сотні ніякого не покарали, тцкашнки все бачать. Вони знають, що влада покриває їхні злочини
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06.06.2024 09:48 Відповісти
о нова відмазка, спочатку всі від припадків епілепсії в тцк помирали..
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05.06.2024 13:18 Відповісти
Знову хтось забив себе на смерть через судоми. Пора вже в книгу рекордів Гіннесса.
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05.06.2024 13:26 Відповісти
Вбили,а потім влили в горлянку горілки,щоб на розтині були сліди алкоголю .Але ж всі знають,що це так роблять тільки кацапня,співробітники тцк так діяти не можуть,тому це іпсо кремлівське.
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05.06.2024 13:27 Відповісти
Кожного разу одна і та ж фраза-надали першу допомогу.Себто добили.Гидко читати.
Якби надавали, то тримали б ,щоб не бився головою.Епілептики точно не б'ються щелепою і склепінням черепа,тобто макушкою,а потилицею. І пневмонія не настає через годину після аспірації рвотних мас.
Віддухопелили і кинули,а коли знайшли, придумали казку.
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05.06.2024 13:31 Відповісти
закрита черепно-мозкова травма, лінійний перелом тім'яної кістки, правобічна внутрішньочерпна гематома, вогнищевий забій головного мозку, дифузний забій головного мозку, перелом нижньої щелепи, пневмонія, спричинена аспірацією їжі або блювотними масами". Хворого одразу відправили на оперування. Потім 4 дні він був на апараті штучної вентиляції легень у вкрай важкому стані" Джерело:

Це він у судомах ,покрученний,лежачи на підлозі мабуть крутився на 360 градусів.
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05.06.2024 13:38 Відповісти
Це наслідки епілептичного нападу, за версією тцк.
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05.06.2024 13:50 Відповісти
Непрофесійність усієї влади породжує хаос і ось такі безкарні дії абвгдейок...
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05.06.2024 13:48 Відповісти
Знаємо цю епілепсію в тц - руки звʼязані і голову у відро з водою
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05.06.2024 13:49 Відповісти
Єпилепсия и алкоголь ... Первьій раз про такое сльішу
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05.06.2024 13:55 Відповісти
Алкогольна епілепсія , така хвороба є
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05.06.2024 19:29 Відповісти
Ну а що може говорити родина??? Ще ніколи не зустрічав справедливої оцінки при такій ситуації
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05.06.2024 14:03 Відповісти
ц а БАТЬКІВЩИНУ вонО не хотіло захищаити ????????
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05.06.2024 14:32 Відповісти
Не факт, що він взагалі вживав. ТЦК так усім загиблим пишуть... Мало довіри вже за ці 2 роки..
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05.06.2024 15:08 Відповісти
А певно у всіх епілептиків після приступу - закрита черепно-мозкова травма, лінійний перелом тім'яної кістки, правобічна внутрішньочерпна гематома, вогнищевий забій головного мозку, дифузний забій головного мозку, перелом нижньої щелепи.
Як вони взагалі виживають, якщо кожен приступ то кома...
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05.06.2024 15:45 Відповісти
"Тогда он расстреляет тебя на месте и отошлет назад бандеролью с диагнозом "скоропостижная кончина от дизентерии"" (ДМБ)

Покусані Фаріон, пробачте за цитату російською мовою)
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06.06.2024 02:01 Відповісти
вбили людину, і нічого їм за це не буде.
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06.06.2024 09:52 Відповісти
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