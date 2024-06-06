Смерть чоловіка у ТЦК на Житомирщині: Розслідуватимуть "умисне вбивство"

За фактом смерті чоловіка у ТЦК на Житомирщині розпочато розслідування.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, громадянина доставили до РТЦК та СП Житомирської області для проходження ВЛК. За попередньою інформацією, там у нього стався епілептичний напад. Чоловіка каретою швидкої медичної допомоги доставили до реанімації. 2 червня у лікувальному закладі лікарі констатували його смерть", - йдеться в повідомленні.

Наразі Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті військовозобов’язаного. До ЄРДР внесено відомості із попередньою правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Встановлюються всі обставини події.

Смерть військовозобов'язаного у ТЦК на Житомирщині

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Звягельському ТЦК на Житомирщині у чоловіка стався епілептичний напад.

У ТЦК заявили, що напад було спричинено тривалим вживанням алкоголю. Йдеться про Сергія Ковальчука.

Родина чоловіка вважає, що його вбили. Лікарі розповіли, що коли Ковальчук потрапив до лікарні, то його стан був вкрай важкий. Діагноз, за словами лікаря, закрита черепно-мозкова травма, лінійний перелом тім'яної кістки, правобічна внутрішньочерпна гематома, вогнищевий забій головного мозку, дифузний забій головного мозку, перелом нижньої щелепи, пневмонія, спричинена аспірацією їжі або блювотними масами.

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