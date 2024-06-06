Смерть чоловіка у ТЦК на Житомирщині: Розслідуватимуть "умисне вбивство"
За фактом смерті чоловіка у ТЦК на Житомирщині розпочато розслідування.
Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними слідства, громадянина доставили до РТЦК та СП Житомирської області для проходження ВЛК. За попередньою інформацією, там у нього стався епілептичний напад. Чоловіка каретою швидкої медичної допомоги доставили до реанімації. 2 червня у лікувальному закладі лікарі констатували його смерть", - йдеться в повідомленні.
Наразі Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті військовозобов’язаного. До ЄРДР внесено відомості із попередньою правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Встановлюються всі обставини події.
Смерть військовозобов'язаного у ТЦК на Житомирщині
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Звягельському ТЦК на Житомирщині у чоловіка стався епілептичний напад.
У ТЦК заявили, що напад було спричинено тривалим вживанням алкоголю. Йдеться про Сергія Ковальчука.
Родина чоловіка вважає, що його вбили. Лікарі розповіли, що коли Ковальчук потрапив до лікарні, то його стан був вкрай важкий. Діагноз, за словами лікаря, закрита черепно-мозкова травма, лінійний перелом тім'яної кістки, правобічна внутрішньочерпна гематома, вогнищевий забій головного мозку, дифузний забій головного мозку, перелом нижньої щелепи, пневмонія, спричинена аспірацією їжі або блювотними масами.
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ви що, не бачите, що це очевидні симптоми епілептичного нападу?
лінійний перелом тім'яної кістки - це як він повинен був битися головою об підлогу? під яким кутом?
При "епілептичному нападу" хворий починає зі всіх сил кидатися на стіни, підлогу, битися головою о столи та стільці, іноді навіть дострибує потилицею до стелі.
Коли у кімнаті є сторонні, хворий може кинутися їм у ноги та почати відбивати свої унутришні органи о їх взуття.
Якщо хворий знаходиться у камері, він може ********* падати з ліжка на бетону підлогу увесь час "нападу" у сумі не менше 15-20 раз.
При епілепсії нижня щелепа навпаки затискається. Між зубами кладуть навіть патичок щоб язика не відкусив.
Чувака відп@здили добре "важкопоранені і інваліди" з фронту що зараз працюють в ТЦК.
Я так розумію, що всі попередні смерті "епілєптиків" від черепно-мозгових травм здійснювались саме таким чином.
То вбивство людини. І тут не треба ніяко дискредитації з буку Кремля. За попередні вбивства так ніхто і не сів.
призиву...🥺😢
чим ТЦКашні "підвали" у Україні кращі від орківских?
Через безмежну владу і повну безкарність узурпатор перетворився на вірного слугу і воєнного злочинця скаженого московського тирана, який використовує ЗСУ для вбивств українського цивільного населення