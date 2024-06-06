У центрі Києва чоловік, який втік з військової частини, напав на представника ТЦК
У Києві біля метро "Хрещатик" чоловік спровокував конфлікт та вдарив чинного військовослужбовця ТЦК після того, як той попросив показати військово-облікові документи. Нападником виявився колишній військовий, який самовільно залишив військову частину.
Про це повідомила пресслужба Київського міського ТЦК та СП у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що інцидент стався ввечері 5 червня у центрі Києва.
Деталі події
Вказано, що до військовослужбовців територіального центру комплектування підійшла особа в цивільному та почала провокувати конфлікт.
Військовослужбовці ТЦК попросили у чоловіка військово-облікові документи. Натомість він почав погрожувати та вдарив одного з військовослужбовців, який служив у бойовому підрозділі та має поранення.
У пресслужбі повідомили, що нападника затримала поліція. Причини своїх агресивних дій чоловік пояснити не зміг.
Військовий-втікач
"Після з'ясування подробиць чоловік виявився колишнім військовослужбовцем, який з 29.04.2023 року самовільно залишив військову частину", - зауважили у Київському військкоматі.
Матеріали службового розслідування передані до Державного бюро розслідувань. Також відкрита справа про самовільне залишення військової частини.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі співробітники ТЦК намагалися силою затягнути чоловіка в бус. У ТЦК пояснили, що чоловік - чинний військовослужбовець, який намагався втекти.
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ТИ, його "брат лукашенка по разуму"?
Вже ж пробалакалася влада про 100 тисяч сзч-шників. Чого тікають? може ти розкажеш?
Ну з моєю точкою зору люди згодні, а тобі пишуть всякі гадості. ну ти ж розумієш, хто тут пусте місце? так?
Вказано, що до військовослужбовців територіального центру комплектування підійшла особа в цивільному та почала провокувати конфлікт. Джерело:
У ньому має діяти суворий розпорядок дня: підйом о 6-й ранку, дві години на заучування статуту, дві години стройової підготовки, дві години бігу, фізичних вправ і вогнева підготовка з макетами зброї. Після обіду все повторюється. У частині солдати повинні пересуватися лише строєм.
Вже давно не має ніяких дисциплінарних батальйонів на фронті.
Навіть зеки зараз служать в звичайних підрозділах на фронті
можна працювати як у майстернях самого дисбату, так і далеко за межами цієї особливої військової частини, наприклад, на будівництві інженерних споруд чи відновленні інфраструктури населених пунктів, що постраждали внаслідок війни.
Щасти Вам...
Як там в Тисі водичка була?
06.06.2024 Колишній строковик однієї з військових частин Сил оборони, який напередодні звільнення в запас пішов на співпрацю з ФСБ отримав вирок. Чоловік проведе у тюрмі 5 років.
«За його наведенням загарбники планували здійснити вогневе ураження цивільної інфраструктури одного із прифронтових міст регіону. Зловмисник хотів перетнути лінію боєзіткнення та потрапити до «філії» ФСБ на тимчасово окупованій частині території Луганщини», - додали в СБУ.
Ворожого інформатора затримали у квітні поблизу лінії боєзіткнення на Куп'янському напрямку, коли він намагався приховано вийти на позиції окупантів.
подивися їхню стрічку новин - так, схоже на те, що усі дрібні злочини чи правопорушення в Україні скоюють або ТЦКшники або ухилянти від ТЦК..
і як воно, усе пов'язане з мобілізацією, ЗСУ, ВПК загалом, у "бариги" Пороха виходило непомітно і ефективно (ну майже)?
з улюлюканням обрали клоуна Вирок-2019 - отримали цирк і нескінченне жахливо-дебільне шоу
Тепер відсидить нещастя.
По СЗЧшникам окрема глава. Мотивація у людей сама різна. Але в основному так. Косяк, зальот, виведений в розпорядження. Тільки що був тут і свалив. Добре хоч без зброї. А то були й такі варіанти. Або поїхав в відпустку - не повернувся.
Влада догралася с цим беззаконням зі сторони ескадронів смерті ТЦК.