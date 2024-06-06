У центрі Києва чоловік, який втік з військової частини, напав на представника ТЦК

У Києві біля метро "Хрещатик" чоловік спровокував конфлікт та вдарив чинного військовослужбовця ТЦК після того, як той попросив показати військово-облікові документи. Нападником виявився колишній військовий, який самовільно залишив військову частину.

Про це повідомила пресслужба Київського міського ТЦК та СП у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що інцидент стався ввечері 5 червня у центрі Києва.

Деталі події

Вказано, що до військовослужбовців територіального центру комплектування підійшла особа в цивільному та почала провокувати конфлікт.

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Військовослужбовці ТЦК попросили у чоловіка військово-облікові документи. Натомість він почав погрожувати та вдарив одного з військовослужбовців, який служив у бойовому підрозділі та має поранення.

У пресслужбі повідомили, що нападника затримала поліція. Причини своїх агресивних дій чоловік пояснити не зміг.

Військовий-втікач

"Після з'ясування подробиць чоловік виявився колишнім військовослужбовцем, який з 29.04.2023 року самовільно залишив військову частину", - зауважили у Київському військкоматі.

Матеріали службового розслідування передані до Державного бюро розслідувань. Також відкрита справа про самовільне залишення військової частини.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі співробітники ТЦК намагалися силою затягнути чоловіка в бус. У ТЦК пояснили, що чоловік - чинний військовослужбовець, який намагався втекти.