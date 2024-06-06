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У центрі Києва чоловік, який втік з військової частини, напав на представника ТЦК

У Києві колишній військовий вдарив працівника ТЦК

У Києві біля метро "Хрещатик" чоловік спровокував конфлікт та вдарив чинного військовослужбовця ТЦК після того, як той попросив показати військово-облікові документи. Нападником виявився колишній військовий, який самовільно залишив військову частину.

Про це повідомила пресслужба Київського міського ТЦК та СП у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що інцидент стався ввечері 5 червня у центрі Києва. 

Деталі події

Вказано, що до військовослужбовців територіального центру комплектування підійшла особа в цивільному та почала провокувати конфлікт.

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Військовослужбовці ТЦК попросили у чоловіка військово-облікові документи. Натомість він почав погрожувати та вдарив одного з військовослужбовців, який служив у бойовому підрозділі та має поранення.

У пресслужбі повідомили, що нападника затримала поліція. Причини своїх агресивних дій чоловік пояснити не зміг.

Військовий-втікач

"Після з'ясування подробиць чоловік виявився колишнім військовослужбовцем, який з 29.04.2023 року самовільно залишив військову частину", - зауважили у Київському військкоматі.

Матеріали службового розслідування передані до Державного бюро розслідувань. Також відкрита справа про самовільне залишення військової частини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Буковині проти представника ТЦК застосували газовий балончик 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі співробітники ТЦК намагалися силою затягнути чоловіка в бус. У ТЦК пояснили, що чоловік - чинний військовослужбовець, який намагався втекти.

Автор: 

Київ (19490) напад (1125) мобілізація (3059) ТЦК та СП (571)


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Топ коментарі
+37
Ага. Убежал из военной части чтобы вместо залечь на дно начал бегать по центру Киева и приставать к ТЦКшникам. А еще у него был ящик гранат и гранатомет и танк. До чего власть не придумает лишь бы оправдать армию мусоров и ухилянтов-ТЦКшников которые кошмарят население. Есть же законы в Конституции Украины о мобилизации. Зачем придумывать новые законы-схемы ухода от мобилизации
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06.06.2024 16:13
+24
А ви б повертали людину яку хтось спіймав на вулиці, яку фактично викрали, і яка вас ненавидить, утече за першої можливості, а може й у спину шмальнути.. Чим шукати такого то простіше бусиком ще з десяток наловити. Одного я не можу зрозуміти - що в головах військового керівництва яке зібралося такими "воїнами" шось там воювати? Ні, ну, вибачте, але ж то нонсенс! Щоб армія рабів йшла у бій потрібна ціла система загороджувальних загонів, концтабори, залякування, та це ж в голову не вкладається? Ну, і, якщо ми збудуємо таку систему, ми точно хочемо жити в такому кноцтаборі? Заради чого? Заради землі? Я рахую що та земля не варта життів людей і зруйнованої країни. Адже погодьтеся - економіка уже доживає останні дні. Чи я чогось не розумію?
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06.06.2024 16:37
+21
29.04.2023 - більше року ніхто не чухався.
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06.06.2024 16:14
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Залишив віиськову частину і з кінцями - нікому до цього нема діла
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06.06.2024 16:08 Відповісти
Ну так це ж лучшіє люді. Он як захищать всі кинулись - і незаконно, і неконституційно, і ващє мальчік в трусіках...
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06.06.2024 16:24 Відповісти
А ви б повертали людину яку хтось спіймав на вулиці, яку фактично викрали, і яка вас ненавидить, утече за першої можливості, а може й у спину шмальнути.. Чим шукати такого то простіше бусиком ще з десяток наловити. Одного я не можу зрозуміти - що в головах військового керівництва яке зібралося такими "воїнами" шось там воювати? Ні, ну, вибачте, але ж то нонсенс! Щоб армія рабів йшла у бій потрібна ціла система загороджувальних загонів, концтабори, залякування, та це ж в голову не вкладається? Ну, і, якщо ми збудуємо таку систему, ми точно хочемо жити в такому кноцтаборі? Заради чого? Заради землі? Я рахую що та земля не варта життів людей і зруйнованої країни. Адже погодьтеся - економіка уже доживає останні дні. Чи я чогось не розумію?
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06.06.2024 16:37 Відповісти
Прорвемся! - колись же мають надіити ті закордонні няшки
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06.06.2024 16:40 Відповісти
Валадімір, дранік лукашенко теж саме публічно гундосить, що і ти.
ТИ, його "брат лукашенка по разуму"?
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06.06.2024 16:46 Відповісти
Газлайтинг - не найкращий метод. Попроси методично поновити, то-же ЧатГПТ тобі б допоміг писати зрозумілою, Українською мовою, культурно.
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06.06.2024 16:58 Відповісти
Валадімір, не шифруйся, а кнопай свою думку прямим текстом: "Прі януковічє такова нє было!!!"
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06.06.2024 17:04 Відповісти
Я Володир а не Владімір, і я родом з Тернополя, вашим суржиком не спілкуюся. Зараз, тимчасово, за кордоном, бо з ТЦК ситуацію дуже напружена, мені от і війна не страшна, і відключення світла, хоч я і ІТшник, але от ТЦК це жесть, це безглузде винищення нації, а мені ідею вбивств інших людей вообше не заходить, я пацифіст, тому вибачайте...
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06.06.2024 17:59 Відповісти
Волдир ти боягузний. Потім приїдеш, і- де моя медицина, пенсія, допомога...
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06.06.2024 18:45 Відповісти
Тобі ж дурню сказали - держава Україна пенсії платити не буде. Так що засунь ії подалі.
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06.06.2024 19:01 Відповісти
Пенсію я і не очікую від держави. А я ФОП і плочу податки тобі на зброяку, щоб ти файно служив. Тримайся!
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06.06.2024 19:14 Відповісти
5 копійок заплатив, а такий- Я плачу. Краще паспорт здай, бо знов наголосуєш.
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07.06.2024 13:02 Відповісти
Маніпулятор, не протиставляй українську територію, опір загарбникам тотальному тцкашному криміналу. Оборонятися і звільняти свою землю можна без вчинення кримінальних злочинів і вбивств своїх громадян в тилу
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06.06.2024 22:32 Відповісти
Як вже зригнув до США - то ***** свою російську пропаганду сюди срати. Роботу ліпше знайди.
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10.06.2024 08:33 Відповісти
Дебіл-дезертир. Півтора місяця спокійно тинявся по столиці і сам спалився.
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06.06.2024 16:09 Відповісти
29.04.2023 - більше року ніхто не чухався.
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06.06.2024 16:14 Відповісти
Рік гуляє - з 2023
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06.06.2024 16:16 Відповісти
Так, може, спеціально і спалився. Зараз суд - і на передову більше не попаде. А з іншого боку - якщо його схопили на вулиці за сім хвилин йому "пройшли" ВЛК і ще через десять хвилин уже відправили воювати - то не дивно, що при першій нагоді він звідти втік. І таких буде все більше.
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06.06.2024 16:23 Відповісти
А ти звідки знаєш, росіянин, у вас на фермі телєдепортатор встановлений ?
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06.06.2024 16:51 Відповісти
ага, тут всі росіяни, а ти чідар звичайний, наш, український.
Вже ж пробалакалася влада про 100 тисяч сзч-шників. Чого тікають? може ти розкажеш?
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06.06.2024 17:06 Відповісти
А чому тебе ведмедчук тільки сьогодні, 06.06.24 зарєєстрував на Цензорі ?
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06.06.2024 17:10 Відповісти
Росіянин,чому на просте питання не відповідаєш, де ти ошивався до червня 24- го, що ведмедчук так пізно тебе тут зарєєстрував ?
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06.06.2024 17:30 Відповісти
Яка мета твого перебування на Цензорі? Ваших, фермерських тут од пуза, ти не креативний і не смішний,яка від тебе вигода ведмедю, ти ж пусте місце ?
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06.06.2024 20:38 Відповісти
всі твої коментарі - ні про що. а ти кажеш, що я пусте місце? ага, ну так, згоден.
Ну з моєю точкою зору люди згодні, а тобі пишуть всякі гадості. ну ти ж розумієш, хто тут пусте місце? так?
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06.06.2024 20:58 Відповісти
Не вихляй хвостом, дуй свою машку із усть урюпінська із калюжі трактором витягувать.
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06.06.2024 21:19 Відповісти
якщо ти не бот, то ти кінчена людина.
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06.06.2024 21:37 Відповісти
Ти що ще , досі тут ошиваєшся? А машка ?
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06.06.2024 22:11 Відповісти
Вірю, я повірив
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06.06.2024 16:10 Відповісти
Посадил дед репку, "репка" вышел и дал деду пи#ды
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06.06.2024 16:12 Відповісти
Ага. Убежал из военной части чтобы вместо залечь на дно начал бегать по центру Киева и приставать к ТЦКшникам. А еще у него был ящик гранат и гранатомет и танк. До чего власть не придумает лишь бы оправдать армию мусоров и ухилянтов-ТЦКшников которые кошмарят население. Есть же законы в Конституции Украины о мобилизации. Зачем придумывать новые законы-схемы ухода от мобилизации
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06.06.2024 16:13 Відповісти
Читать ми не вміємо зате пишем багато...
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06.06.2024 16:20 Відповісти
Здається ти читати не вмієш.

Вказано, що до військовослужбовців територіального центру комплектування підійшла особа в цивільному та почала провокувати конфлікт. Джерело:
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06.06.2024 17:38 Відповісти
Чекає 2 роки в Отдельном дисциплинарном батальоне.

У ньому має діяти суворий розпорядок дня: підйом о 6-й ранку, дві години на заучування статуту, дві години стройової підготовки, дві години бігу, фізичних вправ і вогнева підготовка з макетами зброї. Після обіду все повторюється. У частині солдати повинні пересуватися лише строєм.
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06.06.2024 16:31 Відповісти
Не фантазуйте.
Вже давно не має ніяких дисциплінарних батальйонів на фронті.
Навіть зеки зараз служать в звичайних підрозділах на фронті
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06.06.2024 17:20 Відповісти
для фантаста "" військова частина - 307 окремий дисциплінарний батальйон. Розташована на східній околиці Києва. Саме тут відбувають покарання військовослужбовці з усієї України, які вчинили злочини під час проходження служби.

можна працювати як у майстернях самого дисбату, так і далеко за межами цієї особливої ​​військової частини, наприклад, на будівництві інженерних споруд чи відновленні інфраструктури населених пунктів, що постраждали внаслідок війни.
Щасти Вам...
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06.06.2024 20:01 Відповісти
Тут як кажуть "від душі", його мабуть такі почуття (спогади) переповнили, що не стримався...
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06.06.2024 16:17 Відповісти
Не стримав емоцій які нахлинули ностальгією пакування його в бусик
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06.06.2024 22:36 Відповісти
Хто повірить в цю маячню?Дизертир вирішив наїхати на людоловів:"Вказано, що до військовослужбовців територіального центру комплектування підійшла особа в цивільному та почала провокувати конфлікт. Джерело:
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06.06.2024 16:17 Відповісти
Може впізнав того,хто його зловив і не стримався?
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06.06.2024 16:24 Відповісти
А-ха. Чеська тероборона завітала.
Як там в Тисі водичка була?
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06.06.2024 16:26 Відповісти
Хавало прикрий, худоба тцкашна
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06.06.2024 21:53 Відповісти
Після з'ясування подробиць чоловік виявився колишнім військовослужбовцем, який з 29.04.2023 року самовільно залишив військову частину в житті звісно буває багато цікавого, але щоб таке..., така людина точно буде обходити тцк та й поліцію 10-ою дорогою, а тут сам на них кинувся..., може й добре, що втік, якійсь дебіл...
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06.06.2024 16:27 Відповісти
Нанка, а це не дебіл?

06.06.2024 Колишній строковик однієї з військових частин Сил оборони, який напередодні звільнення в запас пішов на співпрацю з ФСБ отримав вирок. Чоловік проведе у тюрмі 5 років.
«За його наведенням загарбники планували здійснити вогневе ураження цивільної інфраструктури одного із прифронтових міст регіону. Зловмисник хотів перетнути лінію боєзіткнення та потрапити до «філії» ФСБ на тимчасово окупованій частині території Луганщини», - додали в СБУ.
Ворожого інформатора затримали у квітні поблизу лінії боєзіткнення на Куп'янському напрямку, коли він намагався приховано вийти на позиції окупантів.
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06.06.2024 16:51 Відповісти
"захоплююся" українською "недорогенькою" журналістикою епохи Зєлєнського-Підєрмачного...

подивися їхню стрічку новин - так, схоже на те, що усі дрібні злочини чи правопорушення в Україні скоюють або ТЦКшники або ухилянти від ТЦК..
і як воно, усе пов'язане з мобілізацією, ЗСУ, ВПК загалом, у "бариги" Пороха виходило непомітно і ефективно (ну майже)?
з улюлюканням обрали клоуна Вирок-2019 - отримали цирк і нескінченне жахливо-дебільне шоу
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06.06.2024 16:33 Відповісти
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06.06.2024 16:46 Відповісти
сТиЦиКуни прям білі та пуїхнасті, а військовослужбовець напав.... може приїхав щоб знайти свого бусифікатора?
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06.06.2024 17:00 Відповісти
Скільки на війні бачив СЗЧшників - в основному усі саме такі і є. Понюхав пробку і понеслося.

Тепер відсидить нещастя.
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06.06.2024 17:03 Відповісти
а ***** таких мобілізовували? вони класні вояки?
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06.06.2024 17:14 Відповісти
Олег, ти навіть приблизно не уявляєш, скільки всякого бачив. Дійсно, треба сідати за мемуари.

По СЗЧшникам окрема глава. Мотивація у людей сама різна. Але в основному так. Косяк, зальот, виведений в розпорядження. Тільки що був тут і свалив. Добре хоч без зброї. А то були й такі варіанти. Або поїхав в відпустку - не повернувся.
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06.06.2024 17:23 Відповісти
ну це ж неправильно. Українців і так дуже мало. На прикладі ось цього дядька з новини, він воїн ніякий, без мотивації, але він працював, платив податки, а тепер ні воїна нема, ні платника податків, бо сяде років на 5 мінімум. ми його кормити будемо. Так діла не буде.
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06.06.2024 17:27 Відповісти
Це погано, про зальоти. Закони Залужного -це був постріл собі в ногу, що солдатам не можна умовно давати, тільки саджати.
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06.06.2024 19:45 Відповісти
А інших немає, вже таких досвдчених добровольців, якій пройшли АТО, як у 2022 вже людей не буде... Треба вчитися з усима працювати...
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06.06.2024 17:19 Відповісти
Саме так. Ми вже стерлися.
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06.06.2024 17:57 Відповісти
Что то сильно смелый воин, надо проверить, не выписывали ли ему боевые за время отсутствия.
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06.06.2024 17:10 Відповісти
Вже і військові, навіть бувші, б'ють ТЦКшників.
Влада догралася с цим беззаконням зі сторони ескадронів смерті ТЦК.
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06.06.2024 17:22 Відповісти
Знов ІПСО з окупованих територій?!
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06.06.2024 17:33 Відповісти
Идиотизм на грани д**елизма с симптомами **@нариума!
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06.06.2024 17:46 Відповісти
Скільки сцикунів захищає дезертира,дожились!
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06.06.2024 18:43 Відповісти
Ухилянти по суті своїй є зрадник ждун до них застосовувати зброю як до кацапів а тих хто захищає це гімно садити у в,язниці
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06.06.2024 19:18 Відповісти
йух будеш?
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06.06.2024 22:00 Відповісти
Ухилянти на Банковій, сцикуни на Грушевського.
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06.06.2024 20:32 Відповісти
Да хто вам тепер повірить?... Бурятський Терорестичний Центр Катування (ТЦК) вже у нас і без жодного пострілу, поки...
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09.06.2024 18:44 Відповісти
 
 