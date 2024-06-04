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Новости мобилизации
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Буковина (888) мужчины (125) мобилизация (2607) ТЦК (395)

На Буковине мужчины, задержанные во время попыток незаконного пересечения границы, будут доставляться сразу в ТЦК

Втікачів з кордонів Буковини доставлятимуть до ТЦК

В Черновицкой области мужчин, задержанных за попытку незаконного пересечения государственной границы, будут доставлять сразу в территориальные центры комплектования. Пограничники имеют право вызвать полицию, которая осуществит административное задержание и доставит военнообязанного в военный комиссариат.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Как отмечается, это возможно при условии, если человек находится в розыске Нацполиции.

Какая процедура была раньше?

"Раньше на всех нарушителей, которые пытались незаконно пересечь границу, сотрудники составляли протокол об админнарушении и отправляли в суд, который решал, какое наказание выбрать. Сейчас четко прописано, если "по линии ТЦК" человек находится в розыске, пограничники передают его полиции, а полиция доставляет прямо в ТЦК", - рассказал помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев.

Также читайте: Гражданам за рубежом, получившим статус "в розыске" в "Резерв+", нужно вернуться в Украину и прийти в ТЦК, - Минобороны

Нововведения

Указано, что это одно из нововведений, предусмотренное постановлением Кабмина о проведении призыва на военную службу.

Как рассказал Заруднев, мужчину могут доставить с границы в ближайшее отделение центра комплектования, если он находится в розыске Нацполиции.

Он добавил, что коммуникация пограничников напрямую с работниками центров комплектования была и до нового закона о мобилизации, но сейчас она улучшилась.

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Топ комментарии
+19
Якщо вночі по лісу бігаєш та у річку пірнаєш, значить медкомісію пройшов.
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04.06.2024 09:55
+8
А що, вже більше як рік їх спочатку доправляли до найближчого бару, а тільки потім надавали соціальну підтримку?
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04.06.2024 09:56
+8
З монаками будемо після війни розбиратись. Їх не мільйони, а сотні. А Батьківщину боронити зараз треба.
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04.06.2024 10:16
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Якщо вночі по лісу бігаєш та у річку пірнаєш, значить медкомісію пройшов.
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04.06.2024 09:55 Ответить
А що, вже більше як рік їх спочатку доправляли до найближчого бару, а тільки потім надавали соціальну підтримку?
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04.06.2024 09:56 Ответить
"Раніше на усіх порушників, які намагались незаконно перетнути кордон, працівники складали протокол про адмінпорушення і відправляли в суд, який вирішував, яке покарання обрати".
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04.06.2024 10:02 Ответить
І Ви вірите написаному ? вже майже рік порушників відразу доставляють у кпз тцксп.
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04.06.2024 11:03 Ответить
Значить, їх звідти відпускають (мабуть за гарні очі ). Навіть на "цензорі", здається, були повідомлення про таких "туристів", котрих прикордонники ловили вже декілька разів.
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04.06.2024 11:12 Ответить
Не-не, то тех кого мобилизовать нельзя отпускали, генофонд нации, детей до 27 лет
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04.06.2024 11:35 Ответить
Ну звісно то діти. Їм можна лише горілку пити та дітей робити, а воювати - ні в якому разі!
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04.06.2024 11:57 Ответить
В заголовку написано одне, в статті - зовсім інше
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04.06.2024 09:57 Ответить
- Пане прикордоннику! Та який "незаконний перетин кордону"? Я просто не знав адреси ТЦК щоб оновить дані! От і вирішив що ви мені допоможете ...
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04.06.2024 09:57 Ответить
Што ж..
Вот билет в ТЦК гарнизона Монако, 3я Бригада. Стартовая цена билета 12 000 У.Е.
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04.06.2024 09:59 Ответить
Для Монако це занадто скромно, навіть для старту
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04.06.2024 10:03 Ответить
З монаками будемо після війни розбиратись. Їх не мільйони, а сотні. А Батьківщину боронити зараз треба.
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04.06.2024 10:16 Ответить
Зручно ви так статистику під свої гасла підігнали.
В умовному "монако" не "сотні", а десятки тисяч блатних ухилянтів. І не менше залишаються в Україні та не збираються "Батьківщину боронити". Тобто "боронити" мають безправні холопи? Яку країну мають захищати безправні холопи? Країну "зеленого" беспредела? Країну - кормову базу для "Єрмаків та Татарових"?
Та й на рахунок "боронити" є неприємні питання. Боронять зараз БПЛА та арта. А піхота сидить у норах і ловить на голови мегатонни ворожих ***********. Для ТАКИХ військових дій потрібні сотні тисяч нових голів?
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04.06.2024 10:39 Ответить
Підождііііть... Я впевнений, що 90 відсотків з них і вибрали цю владу. Захтіли прікллоЦЦА. От нехай і приколюються на передовій. І владу ними вибрану захищають і батьківщину теж.
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04.06.2024 12:07 Ответить
Якщо у вас немає машини часу, то всі розмови про те, що відбувалося у 2019 р. та хто кого вибрав - це порожні балачки! Якщо ми не хочемо втратити Україну, то треба думати, що робити прямо ЗАРАЗ! А зараз ніхто не хоче захищати Батьківщину. Може, для початку, з'ясувати ЧОМУ?
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04.06.2024 12:29 Ответить
Поки такі як ти будуть з'ясовувати, то може не стати того що треба захищати. Не думав про це?
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04.06.2024 13:44 Ответить
Поки такі як ти думатимуть, що перемогти ворога можна свіжомобілізованим м'ясом... то захищати точно вже не буде що. І м'ясо швидше закінчиться, ніж у супротивника.
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04.06.2024 13:56 Ответить
Хто тобі сказав, що м'ясом? Для того і йде активна мобілізація, щоб людей спочатку навчити, адаптувати до війни і т.д. Тому шо навчених все менше і менше. А ухилянтів більше і більше. Де вже навчених набрати?
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04.06.2024 14:21 Ответить
пусть на границе ТЦК працюе а не на улицах!
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04.06.2024 09:58 Ответить
Певно, ви мали на увазі російсько-український кордон, десь в Харківській області?
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04.06.2024 10:33 Ответить
Немає *бнутим спокою. Ох вже гвалтують Конституцію як ту ''****'' з німецького фільму для дорослих про яку хрінпіду зі сцени розповідав.
Ото як прийде нова влада, стільки голів за такі порушення полетить.
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04.06.2024 10:06 Ответить
Нова влада не буде чіпати стару. Частково по тій причині, що частина "старої" влади перефарбується в "нові" кольори (під шалений одобрямс публіки). Але в основному тому що нова влада теж не назавжди, вона теж колись піде. І її дії буде оцінювати наступна влада. Ворон ворону...
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04.06.2024 11:06 Ответить
І правильно роблять. Це один із признаків, що бичок здоровий і не хоче йти захищати свою маму
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04.06.2024 10:14 Ответить
Приблизно так і раніше було.
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04.06.2024 10:17 Ответить
А чотирикратний ухилянт вже оновив свої дані у ТЦК ?
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04.06.2024 10:18 Ответить
с уяли? по норме неконституционного зеленского и шмыгаля? так их яйца по каштанам давно плачут
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04.06.2024 10:19 Ответить
Врачи на ВЛК
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04.06.2024 10:31 Ответить
А що таке розшук "по лінії " ? Які ще в нас "лінії розшуку" існують?
От по лінії ветеринарної інспекції краще оголосити в розшук тих баранів, які творять цю дічь. )))

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04.06.2024 10:34 Ответить
Навіть встановлення місцеперебування може бути здійснено виключно для вручення повістки. Будь-яке насильницьке супроводження до тцк, який не являється законним правоохоронним органом, є неправомірним. Постанова про адмінправопорушення може бути складена тцк без участі правопорушника.
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04.06.2024 11:00 Ответить
2 роки не могли до цього додуматись
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04.06.2024 11:04 Ответить
 
 