На Буковине мужчины, задержанные во время попыток незаконного пересечения границы, будут доставляться сразу в ТЦК
В Черновицкой области мужчин, задержанных за попытку незаконного пересечения государственной границы, будут доставлять сразу в территориальные центры комплектования. Пограничники имеют право вызвать полицию, которая осуществит административное задержание и доставит военнообязанного в военный комиссариат.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Как отмечается, это возможно при условии, если человек находится в розыске Нацполиции.
Какая процедура была раньше?
"Раньше на всех нарушителей, которые пытались незаконно пересечь границу, сотрудники составляли протокол об админнарушении и отправляли в суд, который решал, какое наказание выбрать. Сейчас четко прописано, если "по линии ТЦК" человек находится в розыске, пограничники передают его полиции, а полиция доставляет прямо в ТЦК", - рассказал помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев.
Нововведения
Указано, что это одно из нововведений, предусмотренное постановлением Кабмина о проведении призыва на военную службу.
Как рассказал Заруднев, мужчину могут доставить с границы в ближайшее отделение центра комплектования, если он находится в розыске Нацполиции.
Он добавил, что коммуникация пограничников напрямую с работниками центров комплектования была и до нового закона о мобилизации, но сейчас она улучшилась.
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Вот билет в ТЦК гарнизона Монако, 3я Бригада. Стартовая цена билета 12 000 У.Е.
В умовному "монако" не "сотні", а десятки тисяч блатних ухилянтів. І не менше залишаються в Україні та не збираються "Батьківщину боронити". Тобто "боронити" мають безправні холопи? Яку країну мають захищати безправні холопи? Країну "зеленого" беспредела? Країну - кормову базу для "Єрмаків та Татарових"?
Та й на рахунок "боронити" є неприємні питання. Боронять зараз БПЛА та арта. А піхота сидить у норах і ловить на голови мегатонни ворожих ***********. Для ТАКИХ військових дій потрібні сотні тисяч нових голів?
Ото як прийде нова влада, стільки голів за такі порушення полетить.
От по лінії ветеринарної інспекції краще оголосити в розшук тих баранів, які творять цю дічь. )))