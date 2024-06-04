Гражданам за рубежом, получившим статус "в розыске" в "Резерв+", нужно вернуться в Украину и прийти в ТЦК, - Минобороны
Военнообязанным украинцам, которые находятся за рубежом и получили статус "в розыске" в приложении "Резерв+", нужно вернуться в Украину и прийти в ТЦК.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ArmyInform, об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.
"Прежде всего тем, кто приложение "Резерв+" скачал, но там статус "В розыске" появился, и если человек нарушил правила воинского учета. То есть, например, снялся с учета в одном городе, а в другом не стал. Или не стал вообще - выехал, когда ему еще не было 17 лет, а вот сейчас пришло время. И так далее. Есть ряд причин", - пояснил он.
Таким гражданам надо связаться с ТЦК.
В то же время Лазуткин отметил, что вряд ли из этих людей можно будет привлечь в украинскую армию какое-то существенное количество.
"Впрочем, мы понимаем объективно, что небольшой процент украинцев, которые находятся сейчас за рубежом, можно привлечь к мобилизационным процессам, и люди далеко не все планируют возвращаться в Украину. Но напомню, что те украинцы, которые находятся за рубежом, они так или иначе остаются нашими гражданами, и соответствующее законодательство на них распространяется", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
чому вофка зе зараз в Україні будує маленьку копію одразу 2-х імперій: совкової комуно-нацистької імперії зла і тюрми народів (срср) та недо-імперії )(уйло паРаші ???
Ну а де ви, я перевірити не можу, тому повірю пану. До речі, якшо пан тут то шо заважає пану особисто спитати у вофкі чому він 4 рази ухилявся?
Маразм - стан повного занепаду психофізичної діяльності людини внаслідок атрофії кори головного мозку, спричиненої старінням або тривалою хронічною хворобою.
Деменція - сфндром стійкого порушення когнітіивних функцій внаслідок органічного ураження мозку.
Скоро лікар тобі пояснить шо таке шізофренія.
Нормальні люди пенсію ЗАРОБЛЯЮТЬ.
А ці мудаки перетворили справжнє чоловіче бажання захищати свою землю і сім'ю на шпіцрутерну казарму... і що біда, продовжують це робити...
Величезна кількість військових і воєнізованих в тилу сидять, сидять молоді і крепкі молодики 25-35 років на "лєвій" броні, а мають йти на бій або ті, яким далеко за 40+, або тих, кого буквально піймали на вулиці.
Тому така й ситуація.
Щодо цієї заяви цього дурника... Нехай спочатку сам піде (якщо ходив, нехай знову піде, хлопців ротує, які на нулі по півроку) і своїх колег по МО туби підтягне рядовими, а не полковниками-майорами. О-о-о, і своїх синів відповідного віку не забудуть...
В нашу сторону, звісно 😂
безуглої
Какой алгоритм действия, что б не оказаться еше и должным и виноватым?
А що там з дружбанами преЗедента ?
Почніть з себе, а потім з холопів....
Це відвертий геноцид і договорняк.
Будь-які дії, які здаються "дурними та дивними", одразу ж стають цілком логічними і зрозумілими, якщо врахувувати, що вони націлені проти українців і виконуються найперше в інтересах ворога.
Що тут не зрозумілого?
Коли по прибуттю потягу або буса усякі ******* малкі-дужикі будуть просто на вокзалі плюватися у жінок на підлітків які мають родичів за кордоном - ото вже буде простіше будувати що завгодно.
Отож часу залишилося не багато, хай не зволікає, у нього ж всі важелі влади.