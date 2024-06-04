Громадянам за кордоном, які отримали статус "у розшуку" в "Резерв+", потрібно повернутися до України та прийти до ТЦК, - Міноборони
Військовозобов'язаним українцям, які перебувають за кордоном, та отримали статус "у розшуку" в додатку "Резерв+", потрібно повернутися до України та прийти до ТЦК.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ArmyInform, про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.
"Передусім тим, хто застосунок "Резерв+" скачав, але там статус "У розшуку" з’явився і якщо людина порушила правила військового обліку. Тобто, наприклад, знялася з обліку в одному місті, а в іншому не стала. Або не стала взагалі - виїхала, коли їй ще не було 17 років, а от зараз прийшов час. І так далі. Є низка причин", - пояснив він.
Таким громадянам треба зв'язатися із ТЦК.
Водночас Лазуткін наголосив, що навряд чи з цих людей можна буде залучити до українського війська якусь суттєву кількість.
"Втім, ми розуміємо об’єктивно, що невеликий відсоток українців, які знаходяться зараз за кордоном, можна залучити до мобілізаційних процесів, і люди далеко не всі планують повертатися в Україну. Але нагадаю, що ті українці, які знаходяться за кордоном, вони так чи інакше залишаються нашими громадянами, і відповідне законодавство на них розповсюджується", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
чому вофка зе зараз в Україні будує маленьку копію одразу 2-х імперій: совкової комуно-нацистької імперії зла і тюрми народів (срср) та недо-імперії )(уйло паРаші ???
Ну а де ви, я перевірити не можу, тому повірю пану. До речі, якшо пан тут то шо заважає пану особисто спитати у вофкі чому він 4 рази ухилявся?
Маразм - стан повного занепаду психофізичної діяльності людини внаслідок атрофії кори головного мозку, спричиненої старінням або тривалою хронічною хворобою.
Деменція - сфндром стійкого порушення когнітіивних функцій внаслідок органічного ураження мозку.
Скоро лікар тобі пояснить шо таке шізофренія.
Нормальні люди пенсію ЗАРОБЛЯЮТЬ.
А ці мудаки перетворили справжнє чоловіче бажання захищати свою землю і сім'ю на шпіцрутерну казарму... і що біда, продовжують це робити...
Величезна кількість військових і воєнізованих в тилу сидять, сидять молоді і крепкі молодики 25-35 років на "лєвій" броні, а мають йти на бій або ті, яким далеко за 40+, або тих, кого буквально піймали на вулиці.
Тому така й ситуація.
Щодо цієї заяви цього дурника... Нехай спочатку сам піде (якщо ходив, нехай знову піде, хлопців ротує, які на нулі по півроку) і своїх колег по МО туби підтягне рядовими, а не полковниками-майорами. О-о-о, і своїх синів відповідного віку не забудуть...
В нашу сторону, звісно 😂
безуглої
Какой алгоритм действия, что б не оказаться еше и должным и виноватым?
А що там з дружбанами преЗедента ?
Почніть з себе, а потім з холопів....
Це відвертий геноцид і договорняк.
Будь-які дії, які здаються "дурними та дивними", одразу ж стають цілком логічними і зрозумілими, якщо врахувувати, що вони націлені проти українців і виконуються найперше в інтересах ворога.
Що тут не зрозумілого?
Коли по прибуттю потягу або буса усякі ******* малкі-дужикі будуть просто на вокзалі плюватися у жінок на підлітків які мають родичів за кордоном - ото вже буде простіше будувати що завгодно.
Отож часу залишилося не багато, хай не зволікає, у нього ж всі важелі влади.