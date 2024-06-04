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Міноборони (7021) мобілізація (2876) ТЦК та СП (435) Резерв+ (27)

Громадянам за кордоном, які отримали статус "у розшуку" в "Резерв+", потрібно повернутися до України та прийти до ТЦК, - Міноборони

Громадяни, які перебувають за кордоном, мають з’явитися до ТЦК

Військовозобов'язаним українцям, які перебувають за кордоном, та отримали статус "у розшуку" в додатку "Резерв+", потрібно повернутися до України та прийти до ТЦК.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ArmyInform, про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

"Передусім тим, хто застосунок "Резерв+" скачав, але там статус "У розшуку" з’явився і якщо людина порушила правила військового обліку. Тобто, наприклад, знялася з обліку в одному місті, а в іншому не стала. Або не стала взагалі - виїхала, коли їй ще не було 17 років, а от зараз прийшов час. І так далі. Є низка причин", - пояснив він.

Таким громадянам треба зв'язатися із ТЦК.

Водночас Лазуткін наголосив, що навряд чи з цих людей можна буде залучити до українського війська якусь суттєву кількість.

"Втім, ми розуміємо об’єктивно, що невеликий відсоток українців, які знаходяться зараз за кордоном, можна залучити до мобілізаційних процесів, і люди далеко не всі планують повертатися в Україну. Але нагадаю, що ті українці, які знаходяться за кордоном, вони так чи інакше залишаються нашими громадянами, і відповідне законодавство на них розповсюджується", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо оновити дані в "Резерв+", то працівники ТЦК можуть вручити повістку на ВЛК, - адвокат

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Топ коментарі
+36
Як малі діти... Хто повернеться у зелений концтабір...
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04.06.2024 09:48
+26
тварі.що ви творите...ви свідомо добиваєте країну
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04.06.2024 09:47
+19
зебіли ви серйозно ???ага вже вони розбіглися це робити, біжать аж падають !!! не для того воно платили, зе коркціонарем, по 10-15 тис. баксів що втекти з цього кацапо-совкового зе-дурдому, який будує влада 4-х разового ухилянта від служби в ЗС У 2014-19 років, "найвеличнішого зе-янелоха омаського, щоб повернутися і загриміни на фронт ...
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04.06.2024 09:52
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тварі.що ви творите...ви свідомо добиваєте країну
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04.06.2024 09:47 Відповісти
Так у їх таке завдання! Пів ОПи зрадників та анти-українців.
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04.06.2024 09:53 Відповісти
Тварі не вони, тварі це ті хто сдристнув за кордон шоб не виконувати свій громадянський обов'язок вважаючі себе ну дуже розумним та спритним у порівнянні з тіма хто боронить Україну та і дупу як самій тварі так і його вивідка.
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04.06.2024 09:55 Відповісти
Звичайний обов'язок громадянина України. Слимакам цього не зрозуміти.
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04.06.2024 10:04 Відповісти
чому ж цей "обовʼязок" не виконав, а ж 4-рази, в 2014-19 роках громадянин вофка зе ???

чому вофка зе зараз в Україні будує маленьку копію одразу 2-х імперій: совкової комуно-нацистької імперії зла і тюрми народів (срср) та недо-імперії )(уйло паРаші ???
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04.06.2024 10:13 Відповісти
От повернись з закордону, обнови дані у ТЦК та особисто про це спитай вовку. Хочь 4 рази поспіль.
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04.06.2024 10:20 Відповісти
я в Україні прошу пана ... мені просто боляче дивитися як апсолюно прокацапська, просовкова, корукційна, фсбшна зе влада добиває Україну !!!
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04.06.2024 10:39 Відповісти
Ай яй яй яй, як не гарно виходить. А хто ж обрав у 2019 році цю владу?
Ну а де ви, я перевірити не можу, тому повірю пану. До речі, якшо пан тут то шо заважає пану особисто спитати у вофкі чому він 4 рази ухилявся?
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04.06.2024 10:49 Відповісти
я точно не обирав !!! це зелене криворагульне н*ркоманське чмо для мене ніколи не було Президентом України !!!

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04.06.2024 10:53 Відповісти
і тому ми показуємо усім хто "не здриснув" що вони раби безмолвні?
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04.06.2024 10:00 Відповісти
який зараз курс 30 серебянників? скільки сьогодніплатять в ОПі?
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04.06.2024 10:30 Відповісти
Не знаю, тобі віднійше.
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04.06.2024 11:59 Відповісти
Та я на жаль для ОП і орків не продаюся.
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04.06.2024 20:38 Відповісти
Русскому Алкашу хьось повірить?
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04.06.2024 21:52 Відповісти
я не всім казав, а старому маразматику з деменцією. Так який зараз курс?
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04.06.2024 23:24 Відповісти
З огляду на твій спадковий алкоголізм та неспроможність второпати то шо тобі ранійше відповіли, повторюю - тобі віднійше.
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05.06.2024 05:31 Відповісти
Розумію. Нагадаю тобі значення деяких слів.
Маразм - стан повного занепаду психофізичної діяльності людини внаслідок атрофії кори головного мозку, спричиненої старінням або тривалою хронічною хворобою.
Деменція - сфндром стійкого порушення когнітіивних функцій внаслідок органічного ураження мозку.
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05.06.2024 07:54 Відповісти
Бачу бачу шо лікар тобі все добре пояснив та ти запам'ятав свій діагноз.
Скоро лікар тобі пояснить шо таке шізофренія.
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05.06.2024 09:20 Відповісти
Що, на брамі перерва? Вільний час з'явився? Іди паркан пофарбуй, зольдат. А може ти ще зігуєш по ночах?
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05.06.2024 17:21 Відповісти
Пофарбував. Вапном. До Великдня. На дачі. А ти шо, ні? Нууу, то понятно шо у СРУских та ще і Алкашей заведено жити у багнюці та власному лайні.
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05.06.2024 19:06 Відповісти
Красень! Вапно... Як у срср. Ностальгія.... Дача фарбована вапном. Життя вдалося. Що, зольдат, у цивільному житті нахер нікому не потрібен? Вирішив свою нікчемність компенсувати в інтернеті і показати, що ти ще маєш значення? Схамонись. Набирайся сил. Завтра-післязавтра пенсія прийде, зросте твоє нікчемне его. Ось після пенсії і напишеш щось.
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05.06.2024 20:30 Відповісти
Ні, кацап, то не совок що живе у тебе в голові, то стіль "Прованс". І не дачу, а дерев'яний паркан на дачі. Ти шо читати та засвоювати прочитане неспроможний? Не вживай боярку кацап, може у тебе трохі ума додасться.
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05.06.2024 21:00 Відповісти
пенсію дали?
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06.06.2024 02:51 Відповісти
Пенсію, кацап, ДАЮТЬ тільки тім у кого совок у голові.
Нормальні люди пенсію ЗАРОБЛЯЮТЬ.
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06.06.2024 09:02 Відповісти
а що робити тим, які "свій конституційний обов'язок уже віддали" і виїхали? що в'їжджати, щоб що? щоб сидіти на голій сраці? кинути роботу, сім'ю, середовище... передзвонив я в свій ТЦК і запитав тих хто мене знає, а я їх - а вони, знаючи мене сказали - сиди і не рипайся...
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04.06.2024 11:56 Відповісти
У тіх повинні бути документи які це підтверджують. Мова про тіх кто свій громадянській обов'язок не виконував.
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04.06.2024 12:01 Відповісти
проблема втому, що це як раз подається,як обов'язок. А такі, як я в лютому-березні 22 року, взагалі мирні-мирні чоловіки пішли, бо вважали, що так потрібно і потім буде справжня сила, армія...

А ці мудаки перетворили справжнє чоловіче бажання захищати свою землю і сім'ю на шпіцрутерну казарму... і що біда, продовжують це робити...

Величезна кількість військових і воєнізованих в тилу сидять, сидять молоді і крепкі молодики 25-35 років на "лєвій" броні, а мають йти на бій або ті, яким далеко за 40+, або тих, кого буквально піймали на вулиці.

Тому така й ситуація.

Щодо цієї заяви цього дурника... Нехай спочатку сам піде (якщо ходив, нехай знову піде, хлопців ротує, які на нулі по півроку) і своїх колег по МО туби підтягне рядовими, а не полковниками-майорами. О-о-о, і своїх синів відповідного віку не забудуть...
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04.06.2024 12:19 Відповісти
За сітуацію я в курсі. І не з терен інтернету. Богато правільного ви написали. Влада не зацікавлена у Перемозі України так як після Перемоги придеться відповідати за скоєноє з травня 2019 року. НО, мова тут іде за тіх, хто втік за кордон у перши години та тиждні від початку повномаштабного вторгнення, та за тіх, хто виіхав як наприклад волонтер та більш в Україне не зявився та інших подібних слимаків.
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04.06.2024 12:29 Відповісти
так це ж зе-н*ркоман підписав з патрушевим в омані ...

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04.06.2024 09:55 Відповісти
Як малі діти... Хто повернеться у зелений концтабір...
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04.06.2024 09:48 Відповісти
Вже уявляю кілометрові черги чоловіків на кордоні...
В нашу сторону, звісно 😂
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04.06.2024 10:05 Відповісти
Першого покажуть? Мабуть, телемарафон чекатиме на кордоні?
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04.06.2024 10:24 Відповісти
Дикий з Антарктиди.

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04.06.2024 10:27 Відповісти
уже половину пінгвінів зжер, разом з червоним вином
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04.06.2024 11:19 Відповісти
Ага нехай ще тарифи підмімуть але перед цим мораторій на то введуть і повторять шо пенсій нікого не буде наплодять бідності і скажуть ми вам нічого не винні
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04.06.2024 11:02 Відповісти
потрібно повернутися до України та прийти до
безуглої
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04.06.2024 09:50 Відповісти
И показать План! Кто план не показывает по первому требованию тот вызывает истерику
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04.06.2024 09:55 Відповісти
А кого ваша "власть" бросила на произвол и сами выбирались с оПУкированных земель?
Какой алгоритм действия, что б не оказаться еше и должным и виноватым?
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04.06.2024 09:52 Відповісти
зебіли ви серйозно ???ага вже вони розбіглися це робити, біжать аж падають !!! не для того воно платили, зе коркціонарем, по 10-15 тис. баксів що втекти з цього кацапо-совкового зе-дурдому, який будує влада 4-х разового ухилянта від служби в ЗС У 2014-19 років, "найвеличнішого зе-янелоха омаського, щоб повернутися і загриміни на фронт ...
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04.06.2024 09:52 Відповісти
Вы не поверите - в аэропортах очереди в три этажа. Так хотят так хотят, аж мест не хватает всех домой привезти ...
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04.06.2024 09:56 Відповісти
гарний жарт ...
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04.06.2024 10:40 Відповісти
За кордоном чоловіки в чатах тільки і говорять, як не повертатися і що для того робити….(
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04.06.2024 09:54 Відповісти
Повернутися вони мали б хоча б з однією метою: провести демократичні вибори щоб замінити узурпаторську фсбшну злочинну владу в Україні
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04.06.2024 11:14 Відповісти
Вже раз голосували стали всі порохоботами потім а тепер у всьому винуватим і таке враження що влада спецом підігрує рфпропаганді
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04.06.2024 11:40 Відповісти
Ну не дебіли же !?? 😁 Зелена влада кончених покидькві і дебілів. Хай краще покажуть хоть одного синка депутатів, суддів, прокурорів що воює !?? Днем з огнем не найдете... А те, що вони замість нормальної фінансової мотивації ловлять людей на вулиці, то просто жах...
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04.06.2024 09:55 Відповісти
Колись Данілов заявив, що його сини - військовослужбовці
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04.06.2024 10:07 Відповісти
ОПі саме це й потрібно: повернуться - підуть у м"ясні штурми, не повернуться - їрмаку можна підписувати капітуляцію зі словами "воювати нікому", всюди профіт у zeмародерні(
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04.06.2024 09:57 Відповісти
Діти нардепів, міністрів, суддів, прокурорів, есбеушників, чиновників, мерів, перів... вже прийшли?
А що там з дружбанами преЗедента ?
Почніть з себе, а потім з холопів....
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04.06.2024 09:58 Відповісти
Де уряд національної довіри і порятунку?
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04.06.2024 10:01 Відповісти
Він вже давно працює. Вихіба не в курсі? Спитайте порошенка, він вам пред'явить підписдюльку із зеузурпаторами.
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04.06.2024 11:21 Відповісти
в Португалії, у вигнанні...
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04.06.2024 11:25 Відповісти
черги на кордоні вже є?
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04.06.2024 10:10 Відповісти
Дураків шукають? Нехай на сцені 95 кагалу пошукають, або серед різних порадників різних ''зелених д'єрмаків''-там їх дуже багато.
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04.06.2024 10:11 Відповісти
😢🙏🇺🇦🕯️
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04.06.2024 10:14 Відповісти
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04.06.2024 10:15 Відповісти
Дивні люди. Я не знаю скільки чоловіків призовного віку за кордоном, але в будь якому разі всередині України в сотні (якшо не в тисячі) разів більше. Всі, хто хотів повернутися - вже давно повернувся. Хто не повернувся (а тим більше хто зміг звалити) - ніякого бажання повертатися не мають. Не розумію нашо влаштовувати весь цей цирк, коли фактично, ті, хто за бугром, не є доступним мобілізаційним ресурсом. Шоби шо? Шоб нарід всередині країни думкою багатів, шо ось зараз за вуха притягнуть виїхавших і вони підуть служити, а самі якось пропетляють? Але це маячня. Якщо навіть когось і зможуть затягти, то цього буде зовсім недостатньо, щоб закрити потреби. Клоуни при владі роблять те єдине, шо вміють - цирк.
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04.06.2024 10:32 Відповісти
Вони максимально все роблять, щоби видавити українців з України якнайбільше, а землю втихаря продають чужинцям.
Це відвертий геноцид і договорняк.
Будь-які дії, які здаються "дурними та дивними", одразу ж стають цілком логічними і зрозумілими, якщо врахувувати, що вони націлені проти українців і виконуються найперше в інтересах ворога.
Що тут не зрозумілого?
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04.06.2024 10:46 Відповісти
закони однакові і для тих, хто за бугром, і для тих, хто вдома. оце так несподіванка!
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04.06.2024 12:24 Відповісти
До сльоз . Вам би в стеендапі виступати
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04.06.2024 13:20 Відповісти
На жаль, це не цирк. Як на мене, їм не треба повертати нікого. Їм треба, щоб через кордон ніхто не шастав, напевно, диктатури погано будуються коли кордони навіть частково ще відкриті.
Коли по прибуттю потягу або буса усякі ******* малкі-дужикі будуть просто на вокзалі плюватися у жінок на підлітків які мають родичів за кордоном - ото вже буде простіше будувати що завгодно.
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04.06.2024 12:53 Відповісти
Мета правильна Але всі 33 роки державний апарат та феодали гнобили людей праці. Тепер трудовий народ сповна віддячив кровопийцям які опинилися перед загрозою втрати необмеженої влади та надприбутків.
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04.06.2024 10:32 Відповісти
Часная контора Минобороны во главе с кацапУмеровым уполномочена заявить! Так охранник АТБ заявляет, что Минобороны надо отправить в полном составе на фронт. Выполняй Минобороны что тебе говорят!
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04.06.2024 10:34 Відповісти
ви схоже укольчик пропустили, шановний...
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04.06.2024 12:25 Відповісти
здравствуй зЕ-опэшная. Тебя уже выпустили погулять
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04.06.2024 12:28 Відповісти
Це ви про Монако??? Пропоную зібрати ТЦКашників дати на їм на підсиленя маряну безуглу і відправити в Монако ловити ..ухилянтів..!!!!!
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04.06.2024 10:35 Відповісти
Дитина, яку з під бомб, з центру Харкова, мати витаскувала з Харкова, яка ночувала стоячи в крижаного вагоні, тепер , в 17 років, для цієї держави стає злочинцем. Ви це серйозно? Ви суки знаєте, куди повернется зброя, яку ви всучите його батьку? Ви тварюки зелені будете молитися, щоб він не повернувся з фронту
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04.06.2024 10:42 Відповісти
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04.06.2024 10:43 Відповісти
Зеленський єврей. Отже коли народ Ізраїля був у халепі, то Бог через своїх пророків наказував владі перестати грішити, чинити справедливість, відмовитися від рабів, посипати голову попілом.
Отож часу залишилося не багато, хай не зволікає, у нього ж всі важелі влади.
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04.06.2024 11:13 Відповісти
Ураааааа,син генерального прокурора України повернеться а після цього всі інші.
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04.06.2024 11:33 Відповісти
Це гумор такий, квартальний.
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04.06.2024 12:00 Відповісти
Ці громадяни не тільки не приїдуть до ТЦК, вони вже ніколи не повернуться в Україну....Ну за що нам така влада? Дегенерат на дегенераті! Якщо є декілька рішень то обов'язково виберуть найгірше
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05.06.2024 19:30 Відповісти
 
 