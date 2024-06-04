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Буковина (841) чоловіки (144) мобілізація (2876) ТЦК та СП (435)

На Буковині чоловіків, затриманих під час спроб незаконного перетину кордону, доставлятимуть одразу до ТЦК

Втікачів з кордонів Буковини доставлятимуть до ТЦК

У Чернівецькій області чоловіків, яких затримали через спробу незаконного перетину державного кордону, доставлятимуть одразу до територіальних центрів комплектування. Прикордонники мають право викликати поліцію, яка здійснить адміністративне затримання та доставить військовозобов'язаного до військового комісаріату.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Як зазначається, це можливо за умови, якщо людина перебуває у розшуку Нацполіції.

Яка процедура була раніше?

"Раніше на усіх порушників, які намагались незаконно перетнути кордон, працівники складали протокол про адмінпорушення і відправляли в суд, який вирішував, яке покарання обрати. Зараз чітко прописано, якщо "по лінії ТЦК" людина перебуває у розшуку, прикордонники передають її поліції, а поліція доставляє прямо в ТЦК", - розповів помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв.

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Нововведення

Вказано, що це одне з нововведень, передбачене постановою Кабміну про проведення призову на військову службу.

Як пояснив Заруднєв, чоловіка можуть доставити з кордону до найближчого відділення центру комплектування, якщо вона перебуває у розшуку Нацполіції.

Він додав, що комунікація прикордонників напряму з працівниками центрів комплектування була і до нового законну про мобілізацію, але зараз покращилась.

Читайте також: Громадянам за кордоном, які отримали статус "у розшуку" в "Резерв+", потрібно повернутися до України та прийти до ТЦК, - Міноборони

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Топ коментарі
+19
Якщо вночі по лісу бігаєш та у річку пірнаєш, значить медкомісію пройшов.
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04.06.2024 09:55
+8
А що, вже більше як рік їх спочатку доправляли до найближчого бару, а тільки потім надавали соціальну підтримку?
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04.06.2024 09:56
+8
З монаками будемо після війни розбиратись. Їх не мільйони, а сотні. А Батьківщину боронити зараз треба.
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04.06.2024 10:16
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Якщо вночі по лісу бігаєш та у річку пірнаєш, значить медкомісію пройшов.
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04.06.2024 09:55 Відповісти
А що, вже більше як рік їх спочатку доправляли до найближчого бару, а тільки потім надавали соціальну підтримку?
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04.06.2024 09:56 Відповісти
"Раніше на усіх порушників, які намагались незаконно перетнути кордон, працівники складали протокол про адмінпорушення і відправляли в суд, який вирішував, яке покарання обрати".
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04.06.2024 10:02 Відповісти
І Ви вірите написаному ? вже майже рік порушників відразу доставляють у кпз тцксп.
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04.06.2024 11:03 Відповісти
Значить, їх звідти відпускають (мабуть за гарні очі ). Навіть на "цензорі", здається, були повідомлення про таких "туристів", котрих прикордонники ловили вже декілька разів.
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04.06.2024 11:12 Відповісти
Не-не, то тех кого мобилизовать нельзя отпускали, генофонд нации, детей до 27 лет
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04.06.2024 11:35 Відповісти
Ну звісно то діти. Їм можна лише горілку пити та дітей робити, а воювати - ні в якому разі!
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04.06.2024 11:57 Відповісти
В заголовку написано одне, в статті - зовсім інше
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04.06.2024 09:57 Відповісти
- Пане прикордоннику! Та який "незаконний перетин кордону"? Я просто не знав адреси ТЦК щоб оновить дані! От і вирішив що ви мені допоможете ...
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04.06.2024 09:57 Відповісти
Што ж..
Вот билет в ТЦК гарнизона Монако, 3я Бригада. Стартовая цена билета 12 000 У.Е.
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04.06.2024 09:59 Відповісти
Для Монако це занадто скромно, навіть для старту
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04.06.2024 10:03 Відповісти
З монаками будемо після війни розбиратись. Їх не мільйони, а сотні. А Батьківщину боронити зараз треба.
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04.06.2024 10:16 Відповісти
Зручно ви так статистику під свої гасла підігнали.
В умовному "монако" не "сотні", а десятки тисяч блатних ухилянтів. І не менше залишаються в Україні та не збираються "Батьківщину боронити". Тобто "боронити" мають безправні холопи? Яку країну мають захищати безправні холопи? Країну "зеленого" беспредела? Країну - кормову базу для "Єрмаків та Татарових"?
Та й на рахунок "боронити" є неприємні питання. Боронять зараз БПЛА та арта. А піхота сидить у норах і ловить на голови мегатонни ворожих ***********. Для ТАКИХ військових дій потрібні сотні тисяч нових голів?
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04.06.2024 10:39 Відповісти
Підождііііть... Я впевнений, що 90 відсотків з них і вибрали цю владу. Захтіли прікллоЦЦА. От нехай і приколюються на передовій. І владу ними вибрану захищають і батьківщину теж.
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04.06.2024 12:07 Відповісти
Якщо у вас немає машини часу, то всі розмови про те, що відбувалося у 2019 р. та хто кого вибрав - це порожні балачки! Якщо ми не хочемо втратити Україну, то треба думати, що робити прямо ЗАРАЗ! А зараз ніхто не хоче захищати Батьківщину. Може, для початку, з'ясувати ЧОМУ?
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04.06.2024 12:29 Відповісти
Поки такі як ти будуть з'ясовувати, то може не стати того що треба захищати. Не думав про це?
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04.06.2024 13:44 Відповісти
Поки такі як ти думатимуть, що перемогти ворога можна свіжомобілізованим м'ясом... то захищати точно вже не буде що. І м'ясо швидше закінчиться, ніж у супротивника.
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04.06.2024 13:56 Відповісти
Хто тобі сказав, що м'ясом? Для того і йде активна мобілізація, щоб людей спочатку навчити, адаптувати до війни і т.д. Тому шо навчених все менше і менше. А ухилянтів більше і більше. Де вже навчених набрати?
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04.06.2024 14:21 Відповісти
пусть на границе ТЦК працюе а не на улицах!
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04.06.2024 09:58 Відповісти
Певно, ви мали на увазі російсько-український кордон, десь в Харківській області?
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04.06.2024 10:33 Відповісти
Немає *бнутим спокою. Ох вже гвалтують Конституцію як ту ''****'' з німецького фільму для дорослих про яку хрінпіду зі сцени розповідав.
Ото як прийде нова влада, стільки голів за такі порушення полетить.
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04.06.2024 10:06 Відповісти
Нова влада не буде чіпати стару. Частково по тій причині, що частина "старої" влади перефарбується в "нові" кольори (під шалений одобрямс публіки). Але в основному тому що нова влада теж не назавжди, вона теж колись піде. І її дії буде оцінювати наступна влада. Ворон ворону...
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04.06.2024 11:06 Відповісти
І правильно роблять. Це один із признаків, що бичок здоровий і не хоче йти захищати свою маму
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04.06.2024 10:14 Відповісти
Приблизно так і раніше було.
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04.06.2024 10:17 Відповісти
А чотирикратний ухилянт вже оновив свої дані у ТЦК ?
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04.06.2024 10:18 Відповісти
с уяли? по норме неконституционного зеленского и шмыгаля? так их яйца по каштанам давно плачут
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04.06.2024 10:19 Відповісти
Врачи на ВЛК
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04.06.2024 10:31 Відповісти
А що таке розшук "по лінії " ? Які ще в нас "лінії розшуку" існують?
От по лінії ветеринарної інспекції краще оголосити в розшук тих баранів, які творять цю дічь. )))

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04.06.2024 10:34 Відповісти
Навіть встановлення місцеперебування може бути здійснено виключно для вручення повістки. Будь-яке насильницьке супроводження до тцк, який не являється законним правоохоронним органом, є неправомірним. Постанова про адмінправопорушення може бути складена тцк без участі правопорушника.
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04.06.2024 11:00 Відповісти
2 роки не могли до цього додуматись
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04.06.2024 11:04 Відповісти
 
 