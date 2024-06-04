На Буковині чоловіків, затриманих під час спроб незаконного перетину кордону, доставлятимуть одразу до ТЦК

У Чернівецькій області чоловіків, яких затримали через спробу незаконного перетину державного кордону, доставлятимуть одразу до територіальних центрів комплектування. Прикордонники мають право викликати поліцію, яка здійснить адміністративне затримання та доставить військовозобов'язаного до військового комісаріату.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Як зазначається, це можливо за умови, якщо людина перебуває у розшуку Нацполіції.

Яка процедура була раніше?

"Раніше на усіх порушників, які намагались незаконно перетнути кордон, працівники складали протокол про адмінпорушення і відправляли в суд, який вирішував, яке покарання обрати. Зараз чітко прописано, якщо "по лінії ТЦК" людина перебуває у розшуку, прикордонники передають її поліції, а поліція доставляє прямо в ТЦК", - розповів помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв.

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Нововведення

Вказано, що це одне з нововведень, передбачене постановою Кабміну про проведення призову на військову службу.

Як пояснив Заруднєв, чоловіка можуть доставити з кордону до найближчого відділення центру комплектування, якщо вона перебуває у розшуку Нацполіції.

Він додав, що комунікація прикордонників напряму з працівниками центрів комплектування була і до нового законну про мобілізацію, але зараз покращилась.

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