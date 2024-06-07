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Ривненщина (1194) ВСУ (6259) ТЦК (387)

Экс-начальник Ривненского ТЦК, после скандального видео с поцелуями, вернулся с фронта и получил должность комбрига, - СМИ

Рівненський ексвійськком Олександр Ярмошевич

Бывший начальник Ривненского объединенного городского ТЦК и СП Александр Ярмошевич, попавший в скандал из-за поцелуев с коллегами-женщинами на работе, уже не на фронте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет ТСН.

Отмечается, что экс-военком после огласки написал рапорт на увольнение и попросился на фронт в одну из боевых бригад, но сейчас он уже не на передовой, поскольку получил новое назначение.

Издание пишет, что Ярмошевич уже вернулся с передовой. Он назначен командиром бригады в Ужгороде, где должен создать и набрать людей в новое подразделение.

Также смотрите: В Ривненской области разоблачен правоохранитель, организовавший схему избегания мобилизации для призывников, - ГБР. ФОТО

Скандал с ривненским военкомом

Напомним, ранее в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины заявили, что проведут служебную проверку относительно обнародованного видео с участием, вероятно, начальника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Ривненской области.

На видео, распространенное в сети, мужчина в военной форме (якобы Ярмошевич) сначала целуется с одной женщиной в военной форме, а затем - с другой. События происходят, предположительно, на рабочем месте военного.

1 апреля стало известно, что глава Ривненского ТЦК после скандала написал рапорт на перевод в боевую часть.

"Квартал-95" выступил с номером "Начальник Ривненского ТЦК шифруется от российских шпионов", в котором высмеяли ривненского военкома.

"Европейская Солидарность" обратилась в СБУ и Офис Генпрокурора относительно выступления "Квартал-95".

Также смотрите: Очередной скандал с номером "95 квартала": "Сискадовск ничему не научил". ФОТО
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Топ комментарии
+58
Не довго він побував на фронті...
На відміну, від простих солдат.
Цікаво, за які заслуги його відпустили з фронта в тил, та ще й підвищили у званні?
Поцілував, кого треба в командуванні?
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07.06.2024 15:20
+54
Ну, от. А говорять, що ротації немає. Місяць на передовій - і вже вдома.
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07.06.2024 15:20
+32
Зате тепер отримає УБД (якщо досі не мав).
Пільги ніколи не бувають зайвими.
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07.06.2024 15:23
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К - кумівство...
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07.06.2024 16:20 Ответить
І шо помінялось?
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07.06.2024 16:29 Ответить
гуменюк смокче у кого треба, тому завжди при ділі.
ярмошевіч знає, потрібну гуменюк, що б в засос, і завжди будеш при кухні! в теплі та нагодований.
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07.06.2024 16:36 Ответить
Вы чё, нормальные?
Ну тискал он баб, они на него в суд подавали? Нашли, млять, крамолу!
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07.06.2024 16:39 Ответить
проблема в тому що він робив це на робочому місці в робочий час коли мав би займатись роботою за яку отримує зарплату з бюджету. Поза роботою хай цілується з ким хоче
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07.06.2024 16:53 Ответить
може у нього обідня перерва була.
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07.06.2024 18:25 Ответить
і що, заздриш? заздри мовчки.
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07.06.2024 19:10 Ответить
"Юнаком Олександр займався музикою, але здобув освіту в інституті танкових військ. Його підрозділ в АТО виконував бойові завдання під постійними мінометними обстрілами, https://www.youtube.com/watch?v=JO-_BDG116w розповідав він в інтерв'ю на Рівне-1. Виконував особливе завдання з конвоювання та супроводу реактивного боэкомплекту в Дебальцеве. вантажів і знищував диверсійні групи окупантів. Розповідав, що його підрозділ вийшов із дебальцівського плацдарму без втрат. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького.

https://www.youtube.com/watch?v=JO-_BDG116w
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07.06.2024 16:42 Ответить
бу-га-га...

все, тепер кожному тицятиме, що був на передку

може ще й інвалідність отримає та доплати додаткові
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07.06.2024 16:53 Ответить
Аха, ранили трипиром в х*р.
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07.06.2024 17:57 Ответить
, він і до того був.
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07.06.2024 19:11 Ответить
це Ви про чий передок?
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08.06.2024 10:37 Ответить
Кто б сомневался в таком результате ???!!!!!!! Надо было и наградитб ко всему. Ну чтоб по людски было !!!)))))))))
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07.06.2024 17:09 Ответить
Ну добре він, пробує, але жінки що підлеглі в формі, вибачте але виглядають ****@ми. Їм нічого? Бо будуть задовольняти потреби іншого комісара?
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07.06.2024 17:16 Ответить
Цьому бригадіру нової бригади потрібен довідник.

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07.06.2024 17:31 Ответить
Ахаха. А де всі ці ряжені татуйовані барбершопні "бійці" які волають з кожної праски про ухилянтів? Ось чувак, професійний військовий, але не воює.
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07.06.2024 17:16 Ответить
Досить вже риго-кацапську брехню розводити.
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07.06.2024 19:47 Ответить
В такій бригаді служити небеспечно, зацілує.
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07.06.2024 17:41 Ответить
Дивно, що не списався по ВЛК
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07.06.2024 17:53 Ответить
Чим більше беззаконня, тим вище посада. Заохочення від влади. МОЛОДЦ
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07.06.2024 17:59 Ответить
А звідки в гадячі фронт
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07.06.2024 18:06 Ответить
А ви думаєте в в/ч баб нахрена понабирали - дискредувати ЗСУ.В частинах розвели попойки і бл¥дство і що саме цікаве всі вони не захищають країну,а звичайні ТИЛОВІ ЩУРІ.
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07.06.2024 18:45 Ответить
"Справедливість" про яку кажуть деякі з ЗЕкоМанди!
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07.06.2024 18:47 Ответить
Взагалі-то не бачу ніого протиправного, чи забороненого Сотні тисяч людей когось з чим поздоровляють і цілуються Тільки кацапські боти і наші сцикуни зробили з цього проблему.
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07.06.2024 18:53 Ответить
Дійсно. Які проблеми?

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07.06.2024 20:07 Ответить
Такое впечатление, что пишут россияне. Что вы обливаете грязью человека, сначала прочитайте где он служил. Был не фронте с 2014 года, командовал бригадой под Дебальцево, вывел свой личный состав оттуда без потерь. Ну а когда ваш зелёный гений, которого вы избрали на свою голову президентом стал сокращать армию, видимо, перешел в военкомы. Кстати видео с поцелуями обнародовал Анатолий Шарий, надеюсь вы знаете, кто это такой.
Ну а говнюки из 95 квартала устроили своё позорное шоу на радость таким как здешние комментаторы.
Новые бригады в тылу создаются для дальнейшей войны, она ведь еще не скоро закончится. Ну не в Волчанске же комплектовать и обучать новобранцев.
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07.06.2024 19:08 Ответить
цей чувак-обніматель,може й достойний офіцер, ну й баб своїх воєнкомовських,користуючись становищем лапав...все це зрозуміло. але як цей обніматель-херой допустив,що його фільмували,а потім ще й Шарію відправили матеріали? баран він,хоч і херой1 а солдати його бригади-просто смертники...
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07.06.2024 19:53 Ответить
О, а вас он тоже целовал? Что то вы такая зацелованая... И ваши "впечатления" какие то оргазмические. Тим паче, що вони рашистськомовні. Не володієте мовою?
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08.06.2024 09:30 Ответить
Мовою я володію.Але ж написала, що враження таке, що ці коментарі пишуть росіяне, тому й написала російською, щоб цим коментаторам було зрозуміло, воно-то мовю не володіютьЮ всі коментарі російською.
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08.06.2024 11:16 Ответить
Та я не про то. Просто це іпсо, що всі хто критикує покидьків в погонах, то росіяни. Він, коли так себе поводив, про що думав? Мабуть про честь офіцера. А потім цирк - змию провину кров'ю.... І раз тобі на, знову за сотні кілометрів від війни, і знов обнімашки-цьомалки. І конєшно він герой що з Дебальцевого втік.... Краще б ви про простих солдат подумали під командуванням цього командира, їм якраз не до обнімашек... А без оцього "утомленного бабами" бригади якось обійдуться.
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08.06.2024 13:54 Ответить
Создаст новый пидроздил? Страшно представить, чем они там будут заниматься.
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07.06.2024 19:12 Ответить
Якщо у вас є "чим предствлять" ,то підкажу--боєвою піготовкою. Бо ви риго-кацапи самі не можете додуматися.
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07.06.2024 19:16 Ответить
І після цього Цензористи будуть гнати на Квартал-95?

Вам не похер де він, що він, з ким цілувався?
От нащо продовжувати цю ганебну срань?
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07.06.2024 19:28 Ответить
цей чувак-обніматель,може й достойний був офіцер, ну й баб своїх воєнкомовських,користуючись становищем лапав...все це зрозуміло. але як цей обніматель-херой допустив,що його фільмували,а потім ще й Шарію відправили матеріали? баран він,хоч і херой! а солдати його бригади-просто смертники,уявляєте,як буде ними командувати цей рівненський альфа-самець? і хто ж додумався альфа-самця поставити комбригом? відчуваю,що чуваки типу Содоля та Сира....
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07.06.2024 19:56 Ответить
Очильник ТЦК був помічений при цілуванні підлеглих жінок на робочому місці , потім за це був змушений написати заяву про направлення його фронт , а через місяц повернувся живий і здоровий до Ужгорода командиром бригади , набирати собі підлеглих. Мабуть добряче когось з керівництва поцілував? Це вже не смішно навіть в мирний час.
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07.06.2024 20:08 Ответить
Спробуй із усть-урюпінська депортуватися в Ужгород. Комбриг тебе поцілує, потім, якщо захочеш
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07.06.2024 20:54 Ответить
Я в Ужгород не збираюсь , а ти вже вже там?
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07.06.2024 21:13 Ответить
А що, в усть- урюпінську калюжі глибокі?
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07.06.2024 21:23 Ответить
До речі ти хоч розумієшь що ти верзеш де Ужгород, а де Урюпінск, я не знав і подивись на карту, це РФ. Дивись щоб тебе не поцілували куди потрібно, хйліо.
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07.06.2024 21:31 Ответить
А бригаду пусть набирает из квартала...
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07.06.2024 20:18 Ответить
Дякуємо воїну!
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07.06.2024 20:52 Ответить
Вище керівництво "при ділах" якщо таке витворяють.
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07.06.2024 21:55 Ответить
Шо ви довбні тут кричите?
Це ж НАДпоьрібна людина! Він же завжди знає де самок дістати генералам в баню!
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08.06.2024 00:29 Ответить
Непрофесійність усієї влади породжує одне дно за іншим...
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08.06.2024 08:41 Ответить
оооо, ну то фсьо. Мабуть надо його відразу замість Сирського ставити

Але дуже гарний приклад, для тих в кого від "Диванного патріотизму" пелена на очі впала і хто не дуже розуміє, яка "армія" насправді, а не в "тік ток патріот відео"
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08.06.2024 10:16 Ответить
Не узагальнюй, це точно не є розповсюдженим явищем у ЗСУ.
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08.06.2024 10:51 Ответить
Та то ми мабуть про різні ЗСУ розмовляємо. Стількі "долб*е* ізму як в арміі, я ще ніде в житті не бачив. Навіть не хочу це обговорювати.
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10.06.2024 14:01 Ответить
Красавчик ))
Но командовать женским батальоном я бы ему не доверил, слишком темпераментный )))
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08.06.2024 13:50 Ответить
Хєр зна що .. не служба а ******** - хоч романи пиши. Соромно повинно бути перед тими хто гине. Комбриг х@єв. А втім чого ще можна було чекати
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09.06.2024 00:22 Ответить
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