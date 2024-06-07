Экс-начальник Ривненского ТЦК, после скандального видео с поцелуями, вернулся с фронта и получил должность комбрига, - СМИ
Бывший начальник Ривненского объединенного городского ТЦК и СП Александр Ярмошевич, попавший в скандал из-за поцелуев с коллегами-женщинами на работе, уже не на фронте.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет ТСН.
Отмечается, что экс-военком после огласки написал рапорт на увольнение и попросился на фронт в одну из боевых бригад, но сейчас он уже не на передовой, поскольку получил новое назначение.
Издание пишет, что Ярмошевич уже вернулся с передовой. Он назначен командиром бригады в Ужгороде, где должен создать и набрать людей в новое подразделение.
Скандал с ривненским военкомом
Напомним, ранее в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины заявили, что проведут служебную проверку относительно обнародованного видео с участием, вероятно, начальника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Ривненской области.
На видео, распространенное в сети, мужчина в военной форме (якобы Ярмошевич) сначала целуется с одной женщиной в военной форме, а затем - с другой. События происходят, предположительно, на рабочем месте военного.
1 апреля стало известно, что глава Ривненского ТЦК после скандала написал рапорт на перевод в боевую часть.
"Квартал-95" выступил с номером "Начальник Ривненского ТЦК шифруется от российских шпионов", в котором высмеяли ривненского военкома.
"Европейская Солидарность" обратилась в СБУ и Офис Генпрокурора относительно выступления "Квартал-95".
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ярмошевіч знає, потрібну гуменюк, що б в засос, і завжди будеш при кухні! в теплі та нагодований.
Ну тискал он баб, они на него в суд подавали? Нашли, млять, крамолу!
https://www.youtube.com/watch?v=JO-_BDG116w
все, тепер кожному тицятиме, що був на передку
може ще й інвалідність отримає та доплати додаткові
Ну а говнюки из 95 квартала устроили своё позорное шоу на радость таким как здешние комментаторы.
Новые бригады в тылу создаются для дальнейшей войны, она ведь еще не скоро закончится. Ну не в Волчанске же комплектовать и обучать новобранцев.
Вам не похер де він, що він, з ким цілувався?
От нащо продовжувати цю ганебну срань?
Це ж НАДпоьрібна людина! Він же завжди знає де самок дістати генералам в баню!
Але дуже гарний приклад, для тих в кого від "Диванного патріотизму" пелена на очі впала і хто не дуже розуміє, яка "армія" насправді, а не в "тік ток патріот відео"
Но командовать женским батальоном я бы ему не доверил, слишком темпераментный )))