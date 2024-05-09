Номер "Квартал-95" о ТЦК: "Европейская Солидарность" обратилась в СБУ и Офис Генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Парламентарии считают, что выступление "Квартал-95" о сотрудниках ТЦК можно трактовать как информационные провокации, которые порочат честь и достоинство военных.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом заявила нардеп Мария Ионова.

"С Ириной Геращенко, Ириной Фриз, Иванной Климпуш-Цинцадзе, Владимиром Арьевым, Софией Фединой обращаемся к Генеральному прокурору и Председателю Службы безопасности с требованием проанализировать выступление на наличие фактов дискредитации и препятствования законной деятельности ВСУ", - отметила парламентарий.

По словам Ионовой, выступление "Квартала-95" можно трактовать как информационные провокации, которые порочат честь и достоинство военных.

"История громкая, провокационная, но вопрос уже закрыт, как в контексте дисплинарного наказания, так и общественного осуждения. А попытка кварталовцев дискредитировать армию отвратительна и неуместна", - подытожила нардеп "Европейской Солидарности".

Скандальный номер "Квартал-95" о ТЦК.

Студия в очередном выпуске высмеяли историю экс-начальника Ровенского городского ТЦК, который целовался с подчиненными женщинами на рабочем месте.

Сценаристы использовали настоящее имя и отчество экс-начальника Ривненского ТЦК Александра Ярмошевича, который сейчас на фронте.

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