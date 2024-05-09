Номер "Квартал-95" о ТЦК: "Европейская Солидарность" обратилась в СБУ и Офис Генпрокурора. ДОКУМЕНТ
Парламентарии считают, что выступление "Квартал-95" о сотрудниках ТЦК можно трактовать как информационные провокации, которые порочат честь и достоинство военных.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом заявила нардеп Мария Ионова.
"С Ириной Геращенко, Ириной Фриз, Иванной Климпуш-Цинцадзе, Владимиром Арьевым, Софией Фединой обращаемся к Генеральному прокурору и Председателю Службы безопасности с требованием проанализировать выступление на наличие фактов дискредитации и препятствования законной деятельности ВСУ", - отметила парламентарий.
По словам Ионовой, выступление "Квартала-95" можно трактовать как информационные провокации, которые порочат честь и достоинство военных.
"История громкая, провокационная, но вопрос уже закрыт, как в контексте дисплинарного наказания, так и общественного осуждения. А попытка кварталовцев дискредитировать армию отвратительна и неуместна", - подытожила нардеп "Европейской Солидарности".
Скандальный номер "Квартал-95" о ТЦК.
Студия в очередном выпуске высмеяли историю экс-начальника Ровенского городского ТЦК, который целовался с подчиненными женщинами на рабочем месте.
Сценаристы использовали настоящее имя и отчество экс-начальника Ривненского ТЦК Александра Ярмошевича, который сейчас на фронте.
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А от Ющенка вони поливали з неприкритою ненавистю. Про Порошенка взагалі мовчу.
26.истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта." 🙏🙏🙏
Евангелие От Матфея 5
А вот почему кагал 95 не был наказан и продолжал полоскать мозги
по ТВ, вот это вопрос к власти! Я голосовала за П.А. Порошенко и сейчас
поддерживаю его и партию ЕС, но мне не понятно было тогда, как и сейчас,
почему СБУ не занялось упоротыми еще тогда и 95 кв. продолжал лить на
Украину грязь, унижать и т.д. Не было бы сериала, не было бы зели презом
и возможно не было бы полномасштабной войны... Все это звенья одной цепи...
И у меня один вопрос-ПОЧЕМУ 95 квартал НЕ БЫЛ НАКАЗАН И ПРОДОЛЖАЛ
СНИМАТЬСЯ НА ТВ?!
И не забываем о Горловке 2014 года и зели в том же году в москве! 😠
До того ж, Порошенко був надто зайнятою людиною , і ще він розумний, щоб звертати увагу на цю вонючу мерзопакість-95кралврал
До речі, квартал перейшов на українську, а вам що заважає?
Ja. ja, naturlich !!!
.
https://ips.ligazakon.net/document/view/re39004?an=12156
Українці, чітко ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ реальну ситуацію в Україні!
https://dl-news.defence-line.org/?p=29869 Юрий Юрий :
https://dl-news.defence-line.org/?p=29869#comment-55221 9th Травень 2024 о 07:06
100% в точку! Особенно бестит "Ставка Верховного Главнокомандующего" во главе с 4х кратным уклонистом без образования и сворой некомпетентных промосковских кротов.Вся эта ситуация напоминает предреволюционную ситуация в россии во время 1 Мировой. Некомпетентный и глупый царь,Его жена-немка ,у которой прямой телефон в Берлин к родичам.Аферист и ворюга Раскольников(Ермак) который не имея ни должности ни звания вертит церем и царицей. Армия стоит в обороне и потихоньку разлагается,побед нет,народ нищает,апрходимцы богатеют на поставках в армию за тройную цену и прочее,прочее,прочее…Чем это закончилось-все знают.Обвал фронта,безвластие,позорный мир,потери территорий и людей и смута на 20 лет. (С)
https://dl-news.defence-line.org/?p=29869
Слава Україні!! Пильнуймо!!
Правильно. Завдяки мудрому зебільному наріту.
Цим можна обурюватися, але формально не причепишся.
Ось чому народ і населення це дві великі різниці, а розділити їх можна через механізм громадянства, що управляється, як контроль виконання громадянами своїх обов'язків.
Впіймали на зневазі до обов'язків - автоматично змінився статус (позбавлення громадянства).
Демократія та конституція, участь у виборних та адміністративно-силових органах влади виключно для громадян (народ), а для всіх інших (населення) - закон.
Категорично "незгодних" піддавати депортації в "рідну говень", якщо законом, для проявив їхньої "незгоди", не передбачено іншого запобіжного заходу.
Тільки так, на мій погляд, і можна запобігти проникненню "януковичів та зеленських" у владу і не важливо, виборну чи адміністративну.
Як таке реалізувати практично? Потрібно ДУМАТИ і ДІЯТИ ...
фотографи порушать справу проти ЕС і штрафом з ЕС! 🤣
Та і давно відомо хто платить за плюси. Чого ви сперечаєтесь ?
Тоді все ясно. Діагноз...
Не хватало, что бы Западные партнёры Украины увидели эти кадры с Квартала-95!
На заседании Конгресса США, это для Д. Трампа будет хорошим контраргументом, что бы заблокировать следующий транш военной помощи Украине. К сожалению, в Конгрессе США не малая часть пророссийских конгрессменов, и им наплевать на будущее Украины.
Не подрывайте доверие к своей стране!
концерти просто соромно нормальним людям ще до війни ,
але всяка нечисть і бидло ( можете мене камнями закидати )
після таких слів , але вони і сьогодні ходять на їх бидляцькі концерти
щоби пожрати ,
я в шоці 😡
Зеленський в інтерв'ю сепаратистам 16 квітня 2014 року, Горлівка: «Нужно максимально давить и шатать действующую власть".
2024 рік. З виступу 95 Кварталу Зеленського можна зробити висновок: "Нужно максимально давить и шатать действующие Вооруженные Силы Украины".
А як ще цю гидоту можна розуміти?!
https://dl-news.defence-line.org/?p=29869 Куда идет Украина?
Пару дней тому наш Антиколорадос (да продлит Аллах его годы!) опубликовал статью о стремительном движении московии в совок. Хотя, как по мне, московия из совка и не выходила. Она вынырнула из него, как кит из пучины морской, ненадолго, где-то на период с 1995 по 2005, и потом опять начала неуклонно погружаться в совок.
Новые технологии и достижения западной цивилизации маскируют процесс возвращения московии в совок, дают ложное представление прогрессивности. Но суть совка не в отсутствии стиральных машин, автомобилей и кондиционеров, джинсов и Мальборо, как было в 70-е и 80-е годы 20 столетия. Суть совка в мозгах.
Суть совка и сейчас проявляется в автомобиле Жигули, если это можно назвать автомобилем. Суть совка в невозможности государством что-то нормальное произвести, и одновременный гласный и негласный запрет этим же государством на производство нормальной продукции частным предприятиям. Суть совка - это монополия государства на средства массовой информации. Суть совка - это величие чиновника и ничтожность гражданина страны.
А давайте посмотрим, как дела с совком в Украине? Куда движется Украина, в совок или в цивилизацию?
Вы можете со мной не согласиться, но я считаю, что Украина не просто движется в совок, Украина летит туда. То, что московия прошла за 15 лет, Украина стремительно преодолела за 5 лет, с 2019 года.
Даже при Януковиче, полностью промосковском режиме, совка было меньше, чем сейчас. При всей коррупционности власти рыгов, правила ведения бизнеса были провозглашены и стабильны. Оппозиционные СМИ не выбрасывали с эфира и не создавали телемарафонов. Парламент работал, и оппозиция власти была реальной и работоспособной.
А в 2019 году недоношенные любители шары и простых решений поставили крестик в бюллетенях за Голобородько. Символично, что их крестики в бюллетене превратились в кресты на кладбищах по всей Украине.
Зеленский - типичный совкодрочер. И за пять лет его правления наша страна проделала огромный путь назад в совок. Примеры? Их есть у меня, и много. Опишу только некоторые, главные.
Помните Верховный совет СССР? Или Верховный совет УССР? Заседали, говорили, щеки надували. Но ничего не решали. Все решения принимал ЦК, и «спускал» в Верховный совет. Причем ЦК компартии по Конституции совка не имел никакой власти. Партия была «руководящей и направляющей силой» совкового общества. Вот партия и водила руками и направляла народных депутутов.
Что мы сейчас имеем в Украине образца 2024 года? Верховной радой Украины полностью командует непонятная неконституционная организация «офис президента». Парламент работает максимум неделю в месяц, кворума хронически нет, голосования сфальцифицированы.
У меня уместный в контексте вопрос, где наша оппозиция в лице Европейской солидарности? Порох не знает, что кворума нет и голосования сфальцифицированы? Уверен, что знает. Тогда зачем оппозиция участвует в этом балагане? Не на часи? Единство нации в период войны? Ну-ну. Будем посмотреть. Оппозиции в изгнании не бывает, историческая реальность. А участие в изначально незаконных голосованиях, по моему мнению, есть игра на стороне зеленой власти, какими бы высокими материями это не оправдывали. А про якобы оппозиционную фракцию певца-физика Вакарчука «Колебание атмосфэры» вообще молчу.
Кабинет министров Украины - тоже полная бутафория и неработающая структура, так же, как и во времена совка. И своими постановлениями Кабмин только утверждает решения сегодняшнего ЦК - ОПы из 5 - 6 талантливейших манагеров современности по распилу.
Украинские СМИ полностью подконтрольны руководящей и направляющей силе нашей страны - ОПе. А те СМИ, которые поднимали хвост и крошили батон на величайшего лидера, отлучены от эфиров и телемарафонов.
А помните, как начиналось со СМИ, еще до войны? Под контроль поставить все СМИ надо было, а возможности не было. И придумали закон об олигархах, с критериями. Послушная Верховная рада утвердила. Чем не совок, в лучших проявлениях?
Запрет выезда за границу отдельным категориям граждан - классический прием совка. Правда, в совке всем запрещали. А у нас только начинают возрождать традицию. И роль чиновника, разрешающего выезд, сразу поднялась. Не бесплатно, конечно.
Кстати, то, что украинский народ на 73% полнейшее и необучаемое быдло, доказывает и аншлаги Квартала 95, где, как и ранее, квнщики гадят на Украину и на ВСУ. А быдло весело и радостно ржет, ведь хуже не стало, да? Интересно, а в Мариуполе и Мелитополе по телевизору показывают Квартал 95? И новые подданные московии тоже ржут?
Еще одна черта совка - абсолютная некомпетентность и неумения организовать производство жизненно необходимой продукции и карательный запрет частной инициативы такого же производства. Пример - полная импотентность украинской оборонной промышленности и уголовные дела против Пашинского.
Типичный совок - громадные прожекты и грандиозные планы. Миллион дронов летают между миллиардом деревьев, а под деревьями сидят тысячи учителей и пересчитывают 4 тысячи долларов зарплаты. И спутник все это снимает с орбиты.
Про армию молчу. Правила редакции. Только констатация: маленькая советская армия априори не может победить большую советскую армию, а маленький совок не может победить большой совок. Но есть ньюанс - Запад стал на сторону совковой Украины. И это дает шанс, и есть надежда. Нам бы не просрать этот шанс.
Нервы иногда сдают. На меня иногда такая ненависть накатывает на зебилов и зегенератов, что не хочется кушать. И ладно бы эти элитные потомки Шарикова поняли свою ошибку, и признали ее, и начали бы хоть немного складывать причину и следствие. Так нет же, подавляющее большинство отпрысков Шарикова продолжают восхвалять свой выбор и прославлять Зеленского! И в этом тоже суть совка. Перед расстрелом ранние совки продолжали верещать о верности Сталину и о чудовищной ошибке.
Сейчас вижу наши проблемы по-другому:
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Украина не победит московитов, пока есть президент Зеленский и его слуги. Цель президента Зеленского - убить как можно больше украинцев, а остаток сдать московитам.
https://dl-news.defence-line.org/?p=29869
Треба простежити уважно за сценаристами та режисерами, і вийдемо на замовників виступів цих недолугих аматорів.