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Номер "Квартал-95" про ТЦК: "Європейська Солідарність" звернулася до СБУ та Офісу Генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Європейська Солідарність звернулася до Офісу Генпрокурора та СБУ через номер Кварталу-95

Парламентарі вважають, що виступ "Квартал-95" про співробітників ТЦК можна трактувати як інформаційні провокації, які паплюжать честь та гідність військових.

Як інформу Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це заявила нардепка Марія Іонова.

"З Іриною Геращенко, Іриною Фріз, Іванною Климпуш-Цинцадзе, Володимиром Арʼєвим, Софією Фединою звертаємось до Генерального прокурора та Голови Служби Безпеки з вимогою проаналізувати виступ на наявність фактів дискредитації та перешкоджання законній діяльності ЗСУ", - зазначила парламентарка.

За словами Іонової, виступ "Кварталу-95" можна трактувати як інформаційні провокації, які паплюжать честь та гідність військових.

"Історія гучна, провокаційна, але питання вже закрите, як у контексті дисплінарного покарання, так і суспільного осуду. А спроба кварталівців дискредитувати армію огидна та недоречна", - підсумувала нардеп "Європейської Солідарності".

Скандальний номер "Квартал-95" про ТЦК.

Студія у черговому випуску висміяли історію ексначальника Рівненського міського ТЦК, який цілувався з підлеглими жінками на робочому місці.

Сценаристи використали справжнє ім'я та по-батькові ексначальника Рівненського ТЦК Олександра Ярмошевича, який зараз на фронті.

Читайте: Експомічник Зеленського Сергій Шефір про проросійські заяви свого брата Бориса: "Категорично не згоден"

Європейська Солідарність звернулася до Офісу Генпрокурора через номер Кварталу-95
Європейська Солідарність звернулася до Офісу Генпрокурора через номер Кварталу-95
Європейська Солідарність звернулася до Офісу Генпрокурора через номер Кварталу-95

Автор: 

Квартал-95 (183) СБУ (12786) Європейська Солідарність (1081) Офіс Генпрокурора (3243)


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Топ коментарі
+38
Самий раз прийти ТЦК і забрати всіх цих вилупків на війну. Нарід підтримає
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09.05.2024 09:20
+33
Не ТЦК, а ідіот, який під час війни їх "реформував". Придурок взяв і поламав відлагоджену систему, от і маємо результат. А чому він так зробив? Так нєфсьотакадназначна... Чи просто з дурі, чи з умислу... Хоча, акакаяразніца... Зато ж хоть паржьом...
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09.05.2024 09:22
+32
Коли це квартал паплюжив Януковича? Як і ху-йла, до речі?...
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09.05.2024 09:23
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Не ТЦК, а ідіот, який під час війни їх "реформував". Придурок взяв і поламав відлагоджену систему, от і маємо результат. А чому він так зробив? Так нєфсьотакадназначна... Чи просто з дурі, чи з умислу... Хоча, акакаяразніца... Зато ж хоть паржьом...
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09.05.2024 09:22 Відповісти
Цікаво, а чому вони не висміюють ухилянтів. Ото б поржали. Про Тису, у якій топляться, або на деревах висять, щоб не втопитися. Про того в жіночому одязі, перуці і з документами сестри, який наполягав, що він все ж жінка. А починати потрібно з рекордсмена - ухилянта четвертого ступеня. .
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09.05.2024 09:44 Відповісти
Чому вони не висміюють баканова, який призначив наумов і присвоїв один мальчік йомо звання генерала. Було б цікаво побачити, як наумов, зібрав мільйони доларів і евро налічманом, золото і брюліки і гайда до Сербії через всі блокпости і кордон. Як прикордонники перевіряли ці долари. А ще було б цікаво подивитися номер, як Херпіду разом із верещук і єлдаком розміновували мінні поля із запускали до Криму черенжерів, на яких Буданов їхав в минулому році пити каву. Або побачити абдристовича, який за три дні знищує вороже військо. Непогано було посміятися, як кілер стріляв по машині шефіра, чи недавно готували ракетний удар по квартирі Бусеромвишиваного, тільки видучили в них фугас і міну. А яким міг бути номер із захисту Києва єлдаком, Боневтіком і Абдристовичем. Як вони вкрали гранатомет і як іли мівіну.
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09.05.2024 10:06 Відповісти
Супер. А до ,речі, чому жоден із " коміків" України не зробив щось на зразок таких постановок? Жим жим в одному місці? " Коміки" їдять вас мухи.
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09.05.2024 11:29 Відповісти
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09.05.2024 09:17 Відповісти
А що ви хотіли із цих потужних представників буцім то культури?
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09.05.2024 09:19 Відповісти
Коли це квартал паплюжив Януковича? Як і ху-йла, до речі?...
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09.05.2024 09:23 Відповісти
Ти в кого то запитуєш7 В квартального придурка? Не варто, просто ігноруй, а краще в спам.
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09.05.2024 09:25 Відповісти
Януковащ,честь,гідність ?!!! Ти про що !!
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09.05.2024 09:25 Відповісти
У них Янукович був такий собі добрий Дон Кіхот, що хотів всім добра але мало що вдавалося.
А от Ющенка вони поливали з неприкритою ненавистю. Про Порошенка взагалі мовчу.
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09.05.2024 09:32 Відповісти
Навіть Порошенко, будучи Президентом, не звертався до суду за те, що зелене, обдовбане буратіно чотири рази "ухилився" від армії.
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09.05.2024 09:28 Відповісти
А яке діло було Президенту України до "зеленого, обдовбаного буратіно"?
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09.05.2024 10:42 Відповісти
Обізьяник не ходив на концерти кварталу. Шуфрич - так, був, а яника не пригадую...
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09.05.2024 09:33 Відповісти
Самий раз прийти ТЦК і забрати всіх цих вилупків на війну. Нарід підтримає
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09.05.2024 09:20 Відповісти
Ви про той нарід, який своїм дебільним голосуванням привів до влади оце все?
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09.05.2024 09:25 Відповісти
Так, це їхні "герої" і вони їх однозначно підтримають
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09.05.2024 10:03 Відповісти
Гумор рівня геніталій, такий як ККД у $Б¥ !!!
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09.05.2024 09:22 Відповісти
А до суду слабо? Я ще дивуюся як їм зійшло з рук 'Томос-термос''.Чому віряни не подали до суду? Та й ''країна-проститутка'' теж без реакції. Якби їх тоді добряче ''взули'' то може тепер вони б так не розпоясалися.
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09.05.2024 09:22 Відповісти
Воно то так, але чому віряни мають щось подавати до суду, коли в нас створені спеціальні органи, ось наприклад Герасимюк -Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. То їй і її підлеглим повилазило, чи долари, вкрадені Бенєй і Вовою з банку затулили оченята?
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09.05.2024 10:10 Відповісти
Шановний, за Конституцією оелігія відокремлена від держави. Тобто держава не має підтримувати жодну з релігій. Тому коли держава займається томосом, та ще й за податки атеїстів, будистів, мусульман та представників інших релігій, це є прямим порушенням Конституції. Також податкові пільги для церкви є прямим порушенням Конституцїї. Продовжувати можна скільки завгодно. Тому свій закон про "оскорбленіє чувст верующіх" залишить собі в свинособакії
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09.05.2024 10:14 Відповісти
Нах мне законы если здесь церковь московского патриархата. Тебе и твоим родным по голове должна влететь ракета московии для лучшего понимания
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09.05.2024 10:42 Відповісти
"25.Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу;

26.истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта." 🙏🙏🙏
Евангелие От Матфея 5

А вот почему кагал 95 не был наказан и продолжал полоскать мозги
по ТВ, вот это вопрос к власти! Я голосовала за П.А. Порошенко и сейчас
поддерживаю его и партию ЕС, но мне не понятно было тогда, как и сейчас,
почему СБУ не занялось упоротыми еще тогда и 95 кв. продолжал лить на
Украину грязь, унижать и т.д. Не было бы сериала, не было бы зели презом
и возможно не было бы полномасштабной войны... Все это звенья одной цепи...
И у меня один вопрос-ПОЧЕМУ 95 квартал НЕ БЫЛ НАКАЗАН И ПРОДОЛЖАЛ

СНИМАТЬСЯ НА ТВ?!

И не забываем о Горловке 2014 года и зели в том же году в москве! 😠
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09.05.2024 11:17 Відповісти
Тому що всі ці кодломойськи СМІ підняли би такий галас- що це Порошенко душить демократію та свободу слова, і тупа бидломаса квартальної публіки взвила би, як поранені в сраку, кіздежа та смраду було би стільтки, що вся країна захлинулася би. Був би ефект Барбари Стрейзанд

До того ж, Порошенко був надто зайнятою людиною , і ще він розумний, щоб звертати увагу на цю вонючу мерзопакість-95кралврал
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09.05.2024 14:10 Відповісти
Мабуть тому, що у більшісті номерів та й усій діяльності квартала видно любов до України? Ви ж їх знаєте тільки з тих номерів, сатиру в яких не розуміють ЕС-ники.
До речі, квартал перейшов на українську, а вам що заважає?
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12.05.2024 14:02 Відповісти
ЕС - единственная вменяемая полит.сила в нынешнем парламенте.
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09.05.2024 09:22 Відповісти
Єдина державницька.
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09.05.2024 09:48 Відповісти
якби не новини я б і не знав про усі ці шедеври кварталу 69 🤣
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09.05.2024 09:23 Відповісти
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09.05.2024 09:24 Відповісти
немецкая порноактриса ?

Ja. ja, naturlich !!!

.
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09.05.2024 16:09 Відповісти
Це і є реальними «здобутками» зеленського та приблуд95!!
https://ips.ligazakon.net/document/view/re39004?an=12156
Українці, чітко ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ реальну ситуацію в Україні!
https://dl-news.defence-line.org/?p=29869 Юрий Юрий :

https://dl-news.defence-line.org/?p=29869#comment-55221 9th Травень 2024 о 07:06

100% в точку! Особенно бестит "Ставка Верховного Главнокомандующего" во главе с 4х кратным уклонистом без образования и сворой некомпетентных промосковских кротов.Вся эта ситуация напоминает предреволюционную ситуация в россии во время 1 Мировой. Некомпетентный и глупый царь,Его жена-немка ,у которой прямой телефон в Берлин к родичам.Аферист и ворюга Раскольников(Ермак) который не имея ни должности ни звания вертит церем и царицей. Армия стоит в обороне и потихоньку разлагается,побед нет,народ нищает,апрходимцы богатеют на поставках в армию за тройную цену и прочее,прочее,прочее…Чем это закончилось-все знают.Обвал фронта,безвластие,позорный мир,потери территорий и людей и смута на 20 лет. (С)

https://dl-news.defence-line.org/?p=29869

Слава Україні!! Пильнуймо!!
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09.05.2024 09:25 Відповісти
А тепер пригадуємо завдяки кому все це стало можливе.
Правильно. Завдяки мудрому зебільному наріту.
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09.05.2024 09:52 Відповісти
Демократія для всіх і породжує "мудрий нарід" і "владу" , що є його дзеркальним відображенням.
Цим можна обурюватися, але формально не причепишся.
Ось чому народ і населення це дві великі різниці, а розділити їх можна через механізм громадянства, що управляється, як контроль виконання громадянами своїх обов'язків.
Впіймали на зневазі до обов'язків - автоматично змінився статус (позбавлення громадянства).
Демократія та конституція, участь у виборних та адміністративно-силових органах влади виключно для громадян (народ), а для всіх інших (населення) - закон.
Категорично "незгодних" піддавати депортації в "рідну говень", якщо законом, для проявив їхньої "незгоди", не передбачено іншого запобіжного заходу.
Тільки так, на мій погляд, і можна запобігти проникненню "януковичів та зеленських" у владу і не важливо, виборну чи адміністративну.
Як таке реалізувати практично? Потрібно ДУМАТИ і ДІЯТИ ...
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09.05.2024 12:09 Відповісти
А точно Юрий-Юрий українець? Мова кацапська, сленг кацапського прокатора - всі ознаки "українця"...
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12.05.2024 14:09 Відповісти
знаєте чим все закінчиться?
фотографи порушать справу проти ЕС і штрафом з ЕС! 🤣
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09.05.2024 09:29 Відповісти
Ви подивіться хто власники, режисери, актори-аматори цієї "команди" - це дти, внуки, правнуки НКВД, КГБ, ФСБ.
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09.05.2024 09:37 Відповісти
Це ми ще платимо виродкам гроші з бюджету, за це лайно. За дурний квартал.
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09.05.2024 09:40 Відповісти
Ні ти, ні бюджет до цього ніяким боком. 1+1 Порох не зміг націоналізувати. За це його можеш пожурити.
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12.05.2024 14:12 Відповісти
А таким боком, що зараз ВСІ телеканали фінансуються з бюджету.
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12.05.2024 14:20 Відповісти
Маячня. Фінансується блок, який транслюється на марафоні, а це дуже невелика частка. Все інше за кошти телекомпаній, включно і шоу квартала.
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12.05.2024 16:55 Відповісти
Мільярди гривень на це йде.
Та і давно відомо хто платить за плюси. Чого ви сперечаєтесь ?
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12.05.2024 18:04 Відповісти
На марафон йде 1,4 млрд. на 5 каналів. Крім 1+1марафон у 1+1медіа ще є кілька розважальних каналів, які живуть з реклами. Вам знов щось на прямому нацвірінькали? Локшину знімайте іноді, або хоча б не транслюйте сюди.
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12.05.2024 18:25 Відповісти
Яка реклама ! Брехати дуже негарно.
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12.05.2024 18:37 Відповісти
Ви взагалі щось в телебаченні розумієте? Як не знаєте, там ще з 90-х реклама з'явилась.
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12.05.2024 18:49 Відповісти
За неї стільки не платять. Ви ж бачите яку лінію займають плюси. Там господар медвечук і коломойша. Люди які привели зелене чмо до влади. От вони його і утримують. А зараз у часи їхньої відсутності ту всю гидоту фінансують з бюджету, во славу найяєчнішого зебіла. Реклама цитрамону і подорожника касу не зробить. Так що мовчіть краще.
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12.05.2024 20:46 Відповісти
Ну й чухня в тебе в голові. Від прямого вже всі звилини спрямились.
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13.05.2024 00:05 Відповісти
Це ви про що? Про "брата вбив"?!
Тоді все ясно. Діагноз...
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09.05.2024 09:54 Відповісти
І хто кого вбив ?
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09.05.2024 09:54 Відповісти
Позор!
Не хватало, что бы Западные партнёры Украины увидели эти кадры с Квартала-95!
На заседании Конгресса США, это для Д. Трампа будет хорошим контраргументом, что бы заблокировать следующий транш военной помощи Украине. К сожалению, в Конгрессе США не малая часть пророссийских конгрессменов, и им наплевать на будущее Украины.
Не подрывайте доверие к своей стране!
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09.05.2024 09:52 Відповісти
Всіх отих підарів мордатих в окопи і питання закрито. Нехай там хайпують...
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09.05.2024 09:53 Відповісти
Навіщо єс влаштовує цей 95 квартал.
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09.05.2024 09:55 Відповісти
Я завжди знав і розумів , що 95-й квартал , це дно і ходити на такі
концерти просто соромно нормальним людям ще до війни ,
але всяка нечисть і бидло ( можете мене камнями закидати )
після таких слів , але вони і сьогодні ходять на їх бидляцькі концерти
щоби пожрати ,
я в шоці 😡
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09.05.2024 09:56 Відповісти
Якщо на кого і потрібно було подавати про палюження честі ЗСУ то це на ТЦК . СТільки , вчинків з дискредитації ЗСУ , як зробили працівники ТЦК не зробив жоден квартал 95.
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09.05.2024 09:59 Відповісти
Прочитав коментарі. Вимушений повторити

Зеленський в інтерв'ю сепаратистам 16 квітня 2014 року, Горлівка: «Нужно максимально давить и шатать действующую власть".

2024 рік. З виступу 95 Кварталу Зеленського можна зробити висновок: "Нужно максимально давить и шатать действующие Вооруженные Силы Украины".

А як ще цю гидоту можна розуміти?!
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09.05.2024 10:09 Відповісти
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09.05.2024 10:13 Відповісти
Підтримую "ЄС".
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09.05.2024 10:26 Відповісти
Линия обороны / https://dl-news.defence-line.org/?author=9 Готельер Бандеровець
https://dl-news.defence-line.org/?p=29869 Куда идет Украина?

Пару дней тому наш Антиколорадос (да продлит Аллах его годы!) опубликовал статью о стремительном движении московии в совок. Хотя, как по мне, московия из совка и не выходила. Она вынырнула из него, как кит из пучины морской, ненадолго, где-то на период с 1995 по 2005, и потом опять начала неуклонно погружаться в совок.

Новые технологии и достижения западной цивилизации маскируют процесс возвращения московии в совок, дают ложное представление прогрессивности. Но суть совка не в отсутствии стиральных машин, автомобилей и кондиционеров, джинсов и Мальборо, как было в 70-е и 80-е годы 20 столетия. Суть совка в мозгах.

Суть совка и сейчас проявляется в автомобиле Жигули, если это можно назвать автомобилем. Суть совка в невозможности государством что-то нормальное произвести, и одновременный гласный и негласный запрет этим же государством на производство нормальной продукции частным предприятиям. Суть совка - это монополия государства на средства массовой информации. Суть совка - это величие чиновника и ничтожность гражданина страны.

А давайте посмотрим, как дела с совком в Украине? Куда движется Украина, в совок или в цивилизацию?

Вы можете со мной не согласиться, но я считаю, что Украина не просто движется в совок, Украина летит туда. То, что московия прошла за 15 лет, Украина стремительно преодолела за 5 лет, с 2019 года.

Даже при Януковиче, полностью промосковском режиме, совка было меньше, чем сейчас. При всей коррупционности власти рыгов, правила ведения бизнеса были провозглашены и стабильны. Оппозиционные СМИ не выбрасывали с эфира и не создавали телемарафонов. Парламент работал, и оппозиция власти была реальной и работоспособной.

А в 2019 году недоношенные любители шары и простых решений поставили крестик в бюллетенях за Голобородько. Символично, что их крестики в бюллетене превратились в кресты на кладбищах по всей Украине.

Зеленский - типичный совкодрочер. И за пять лет его правления наша страна проделала огромный путь назад в совок. Примеры? Их есть у меня, и много. Опишу только некоторые, главные.

Помните Верховный совет СССР? Или Верховный совет УССР? Заседали, говорили, щеки надували. Но ничего не решали. Все решения принимал ЦК, и «спускал» в Верховный совет. Причем ЦК компартии по Конституции совка не имел никакой власти. Партия была «руководящей и направляющей силой» совкового общества. Вот партия и водила руками и направляла народных депутутов.

Что мы сейчас имеем в Украине образца 2024 года? Верховной радой Украины полностью командует непонятная неконституционная организация «офис президента». Парламент работает максимум неделю в месяц, кворума хронически нет, голосования сфальцифицированы.

У меня уместный в контексте вопрос, где наша оппозиция в лице Европейской солидарности? Порох не знает, что кворума нет и голосования сфальцифицированы? Уверен, что знает. Тогда зачем оппозиция участвует в этом балагане? Не на часи? Единство нации в период войны? Ну-ну. Будем посмотреть. Оппозиции в изгнании не бывает, историческая реальность. А участие в изначально незаконных голосованиях, по моему мнению, есть игра на стороне зеленой власти, какими бы высокими материями это не оправдывали. А про якобы оппозиционную фракцию певца-физика Вакарчука «Колебание атмосфэры» вообще молчу.

Кабинет министров Украины - тоже полная бутафория и неработающая структура, так же, как и во времена совка. И своими постановлениями Кабмин только утверждает решения сегодняшнего ЦК - ОПы из 5 - 6 талантливейших манагеров современности по распилу.

Украинские СМИ полностью подконтрольны руководящей и направляющей силе нашей страны - ОПе. А те СМИ, которые поднимали хвост и крошили батон на величайшего лидера, отлучены от эфиров и телемарафонов.

А помните, как начиналось со СМИ, еще до войны? Под контроль поставить все СМИ надо было, а возможности не было. И придумали закон об олигархах, с критериями. Послушная Верховная рада утвердила. Чем не совок, в лучших проявлениях?

Запрет выезда за границу отдельным категориям граждан - классический прием совка. Правда, в совке всем запрещали. А у нас только начинают возрождать традицию. И роль чиновника, разрешающего выезд, сразу поднялась. Не бесплатно, конечно.
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09.05.2024 10:31 Відповісти
И не война в этом причина. А причина в том, что власть считает народ быдлом. Власть прекрасно понимает, кто проголосовал за нее. Биомасса, как говорила старуха-процентщица. А быдло нужно ставить в стойло, доить и стричь.

Кстати, то, что украинский народ на 73% полнейшее и необучаемое быдло, доказывает и аншлаги Квартала 95, где, как и ранее, квнщики гадят на Украину и на ВСУ. А быдло весело и радостно ржет, ведь хуже не стало, да? Интересно, а в Мариуполе и Мелитополе по телевизору показывают Квартал 95? И новые подданные московии тоже ржут?

Еще одна черта совка - абсолютная некомпетентность и неумения организовать производство жизненно необходимой продукции и карательный запрет частной инициативы такого же производства. Пример - полная импотентность украинской оборонной промышленности и уголовные дела против Пашинского.

Типичный совок - громадные прожекты и грандиозные планы. Миллион дронов летают между миллиардом деревьев, а под деревьями сидят тысячи учителей и пересчитывают 4 тысячи долларов зарплаты. И спутник все это снимает с орбиты.

Про армию молчу. Правила редакции. Только констатация: маленькая советская армия априори не может победить большую советскую армию, а маленький совок не может победить большой совок. Но есть ньюанс - Запад стал на сторону совковой Украины. И это дает шанс, и есть надежда. Нам бы не просрать этот шанс.

Нервы иногда сдают. На меня иногда такая ненависть накатывает на зебилов и зегенератов, что не хочется кушать. И ладно бы эти элитные потомки Шарикова поняли свою ошибку, и признали ее, и начали бы хоть немного складывать причину и следствие. Так нет же, подавляющее большинство отпрысков Шарикова продолжают восхвалять свой выбор и прославлять Зеленского! И в этом тоже суть совка. Перед расстрелом ранние совки продолжали верещать о верности Сталину и о чудовищной ошибке.

Сейчас вижу наши проблемы по-другому:

Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Украина не победит московитов, пока есть президент Зеленский и его слуги. Цель президента Зеленского - убить как можно больше украинцев, а остаток сдать московитам.
https://dl-news.defence-line.org/?p=29869
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09.05.2024 10:32 Відповісти
Що ми хочемо від кодла колаборантів+ОПа,вся?Прикольчик шютак кровавих,втім що ухилянти женуть на смерть ухилянтів.Давно вони вже не шюткамьйоти,вони злочинці.
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09.05.2024 10:52 Відповісти
Дивуюся, що хтось ще ходить на цих зашкварених потвор. Люди готові споживати лайно, ось що мерзенно, а на Цензорі дивуються витівкам кварталу. Правило «попит визначає пропозицію» діє.
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09.05.2024 11:21 Відповісти
Звичайно, сценаристи кварталу - обдовбані прокацапські нарики. Але цей "номер" висміює конкретну особу, що розбещує підлеглих, і аж ніяк не паплюжить всю українську армію. Не треба брати приклад з московії, де гвалтівника чи людожера з "СВО" не можна називати гвалтівником та людожером, бо це "дискредитація расійськой армії".
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09.05.2024 11:22 Відповісти
Знаю чудовий сюжет для кварталу: придурок кривляється на стадіоні, за придурка голосують на виборах, а в президентах опиняється Єрмак. Не очікували? Зате весело!
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09.05.2024 11:27 Відповісти
Совок і примітивізм.
Треба простежити уважно за сценаристами та режисерами, і вийдемо на замовників виступів цих недолугих аматорів.
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09.05.2024 11:43 Відповісти
95 кв., це брудне дно, з якого, під оплески йолопів та невігласів, виринуло зелене лайно, яке осіло на Банковій.
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09.05.2024 12:04 Відповісти
а крім ЄС ніяку фракцію з ВРУ не зацепив цей піпець?Агов,ГОЛОС,ти живий?
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10.05.2024 13:14 Відповісти
 
 