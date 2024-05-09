Номер "Квартал-95" про ТЦК: "Європейська Солідарність" звернулася до СБУ та Офісу Генпрокурора. ДОКУМЕНТ
Парламентарі вважають, що виступ "Квартал-95" про співробітників ТЦК можна трактувати як інформаційні провокації, які паплюжать честь та гідність військових.
Як інформу Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це заявила нардепка Марія Іонова.
"З Іриною Геращенко, Іриною Фріз, Іванною Климпуш-Цинцадзе, Володимиром Арʼєвим, Софією Фединою звертаємось до Генерального прокурора та Голови Служби Безпеки з вимогою проаналізувати виступ на наявність фактів дискредитації та перешкоджання законній діяльності ЗСУ", - зазначила парламентарка.
За словами Іонової, виступ "Кварталу-95" можна трактувати як інформаційні провокації, які паплюжать честь та гідність військових.
"Історія гучна, провокаційна, але питання вже закрите, як у контексті дисплінарного покарання, так і суспільного осуду. А спроба кварталівців дискредитувати армію огидна та недоречна", - підсумувала нардеп "Європейської Солідарності".
Скандальний номер "Квартал-95" про ТЦК.
Студія у черговому випуску висміяли історію ексначальника Рівненського міського ТЦК, який цілувався з підлеглими жінками на робочому місці.
Сценаристи використали справжнє ім'я та по-батькові ексначальника Рівненського ТЦК Олександра Ярмошевича, який зараз на фронті.
Будь ласка, зачекайте...
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А от Ющенка вони поливали з неприкритою ненавистю. Про Порошенка взагалі мовчу.
26.истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта." 🙏🙏🙏
Евангелие От Матфея 5
А вот почему кагал 95 не был наказан и продолжал полоскать мозги
по ТВ, вот это вопрос к власти! Я голосовала за П.А. Порошенко и сейчас
поддерживаю его и партию ЕС, но мне не понятно было тогда, как и сейчас,
почему СБУ не занялось упоротыми еще тогда и 95 кв. продолжал лить на
Украину грязь, унижать и т.д. Не было бы сериала, не было бы зели презом
и возможно не было бы полномасштабной войны... Все это звенья одной цепи...
И у меня один вопрос-ПОЧЕМУ 95 квартал НЕ БЫЛ НАКАЗАН И ПРОДОЛЖАЛ
СНИМАТЬСЯ НА ТВ?!
И не забываем о Горловке 2014 года и зели в том же году в москве! 😠
До того ж, Порошенко був надто зайнятою людиною , і ще він розумний, щоб звертати увагу на цю вонючу мерзопакість-95кралврал
До речі, квартал перейшов на українську, а вам що заважає?
Ja. ja, naturlich !!!
.
https://ips.ligazakon.net/document/view/re39004?an=12156
Українці, чітко ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ реальну ситуацію в Україні!
https://dl-news.defence-line.org/?p=29869 Юрий Юрий :
https://dl-news.defence-line.org/?p=29869#comment-55221 9th Травень 2024 о 07:06
100% в точку! Особенно бестит "Ставка Верховного Главнокомандующего" во главе с 4х кратным уклонистом без образования и сворой некомпетентных промосковских кротов.Вся эта ситуация напоминает предреволюционную ситуация в россии во время 1 Мировой. Некомпетентный и глупый царь,Его жена-немка ,у которой прямой телефон в Берлин к родичам.Аферист и ворюга Раскольников(Ермак) который не имея ни должности ни звания вертит церем и царицей. Армия стоит в обороне и потихоньку разлагается,побед нет,народ нищает,апрходимцы богатеют на поставках в армию за тройную цену и прочее,прочее,прочее…Чем это закончилось-все знают.Обвал фронта,безвластие,позорный мир,потери территорий и людей и смута на 20 лет. (С)
https://dl-news.defence-line.org/?p=29869
Слава Україні!! Пильнуймо!!
Правильно. Завдяки мудрому зебільному наріту.
Цим можна обурюватися, але формально не причепишся.
Ось чому народ і населення це дві великі різниці, а розділити їх можна через механізм громадянства, що управляється, як контроль виконання громадянами своїх обов'язків.
Впіймали на зневазі до обов'язків - автоматично змінився статус (позбавлення громадянства).
Демократія та конституція, участь у виборних та адміністративно-силових органах влади виключно для громадян (народ), а для всіх інших (населення) - закон.
Категорично "незгодних" піддавати депортації в "рідну говень", якщо законом, для проявив їхньої "незгоди", не передбачено іншого запобіжного заходу.
Тільки так, на мій погляд, і можна запобігти проникненню "януковичів та зеленських" у владу і не важливо, виборну чи адміністративну.
Як таке реалізувати практично? Потрібно ДУМАТИ і ДІЯТИ ...
фотографи порушать справу проти ЕС і штрафом з ЕС! 🤣
Та і давно відомо хто платить за плюси. Чого ви сперечаєтесь ?
Тоді все ясно. Діагноз...
Не хватало, что бы Западные партнёры Украины увидели эти кадры с Квартала-95!
На заседании Конгресса США, это для Д. Трампа будет хорошим контраргументом, что бы заблокировать следующий транш военной помощи Украине. К сожалению, в Конгрессе США не малая часть пророссийских конгрессменов, и им наплевать на будущее Украины.
Не подрывайте доверие к своей стране!
концерти просто соромно нормальним людям ще до війни ,
але всяка нечисть і бидло ( можете мене камнями закидати )
після таких слів , але вони і сьогодні ходять на їх бидляцькі концерти
щоби пожрати ,
я в шоці 😡
Зеленський в інтерв'ю сепаратистам 16 квітня 2014 року, Горлівка: «Нужно максимально давить и шатать действующую власть".
2024 рік. З виступу 95 Кварталу Зеленського можна зробити висновок: "Нужно максимально давить и шатать действующие Вооруженные Силы Украины".
А як ще цю гидоту можна розуміти?!
https://dl-news.defence-line.org/?p=29869 Куда идет Украина?
Пару дней тому наш Антиколорадос (да продлит Аллах его годы!) опубликовал статью о стремительном движении московии в совок. Хотя, как по мне, московия из совка и не выходила. Она вынырнула из него, как кит из пучины морской, ненадолго, где-то на период с 1995 по 2005, и потом опять начала неуклонно погружаться в совок.
Новые технологии и достижения западной цивилизации маскируют процесс возвращения московии в совок, дают ложное представление прогрессивности. Но суть совка не в отсутствии стиральных машин, автомобилей и кондиционеров, джинсов и Мальборо, как было в 70-е и 80-е годы 20 столетия. Суть совка в мозгах.
Суть совка и сейчас проявляется в автомобиле Жигули, если это можно назвать автомобилем. Суть совка в невозможности государством что-то нормальное произвести, и одновременный гласный и негласный запрет этим же государством на производство нормальной продукции частным предприятиям. Суть совка - это монополия государства на средства массовой информации. Суть совка - это величие чиновника и ничтожность гражданина страны.
А давайте посмотрим, как дела с совком в Украине? Куда движется Украина, в совок или в цивилизацию?
Вы можете со мной не согласиться, но я считаю, что Украина не просто движется в совок, Украина летит туда. То, что московия прошла за 15 лет, Украина стремительно преодолела за 5 лет, с 2019 года.
Даже при Януковиче, полностью промосковском режиме, совка было меньше, чем сейчас. При всей коррупционности власти рыгов, правила ведения бизнеса были провозглашены и стабильны. Оппозиционные СМИ не выбрасывали с эфира и не создавали телемарафонов. Парламент работал, и оппозиция власти была реальной и работоспособной.
А в 2019 году недоношенные любители шары и простых решений поставили крестик в бюллетенях за Голобородько. Символично, что их крестики в бюллетене превратились в кресты на кладбищах по всей Украине.
Зеленский - типичный совкодрочер. И за пять лет его правления наша страна проделала огромный путь назад в совок. Примеры? Их есть у меня, и много. Опишу только некоторые, главные.
Помните Верховный совет СССР? Или Верховный совет УССР? Заседали, говорили, щеки надували. Но ничего не решали. Все решения принимал ЦК, и «спускал» в Верховный совет. Причем ЦК компартии по Конституции совка не имел никакой власти. Партия была «руководящей и направляющей силой» совкового общества. Вот партия и водила руками и направляла народных депутутов.
Что мы сейчас имеем в Украине образца 2024 года? Верховной радой Украины полностью командует непонятная неконституционная организация «офис президента». Парламент работает максимум неделю в месяц, кворума хронически нет, голосования сфальцифицированы.
У меня уместный в контексте вопрос, где наша оппозиция в лице Европейской солидарности? Порох не знает, что кворума нет и голосования сфальцифицированы? Уверен, что знает. Тогда зачем оппозиция участвует в этом балагане? Не на часи? Единство нации в период войны? Ну-ну. Будем посмотреть. Оппозиции в изгнании не бывает, историческая реальность. А участие в изначально незаконных голосованиях, по моему мнению, есть игра на стороне зеленой власти, какими бы высокими материями это не оправдывали. А про якобы оппозиционную фракцию певца-физика Вакарчука «Колебание атмосфэры» вообще молчу.
Кабинет министров Украины - тоже полная бутафория и неработающая структура, так же, как и во времена совка. И своими постановлениями Кабмин только утверждает решения сегодняшнего ЦК - ОПы из 5 - 6 талантливейших манагеров современности по распилу.
Украинские СМИ полностью подконтрольны руководящей и направляющей силе нашей страны - ОПе. А те СМИ, которые поднимали хвост и крошили батон на величайшего лидера, отлучены от эфиров и телемарафонов.
А помните, как начиналось со СМИ, еще до войны? Под контроль поставить все СМИ надо было, а возможности не было. И придумали закон об олигархах, с критериями. Послушная Верховная рада утвердила. Чем не совок, в лучших проявлениях?
Запрет выезда за границу отдельным категориям граждан - классический прием совка. Правда, в совке всем запрещали. А у нас только начинают возрождать традицию. И роль чиновника, разрешающего выезд, сразу поднялась. Не бесплатно, конечно.
Кстати, то, что украинский народ на 73% полнейшее и необучаемое быдло, доказывает и аншлаги Квартала 95, где, как и ранее, квнщики гадят на Украину и на ВСУ. А быдло весело и радостно ржет, ведь хуже не стало, да? Интересно, а в Мариуполе и Мелитополе по телевизору показывают Квартал 95? И новые подданные московии тоже ржут?
Еще одна черта совка - абсолютная некомпетентность и неумения организовать производство жизненно необходимой продукции и карательный запрет частной инициативы такого же производства. Пример - полная импотентность украинской оборонной промышленности и уголовные дела против Пашинского.
Типичный совок - громадные прожекты и грандиозные планы. Миллион дронов летают между миллиардом деревьев, а под деревьями сидят тысячи учителей и пересчитывают 4 тысячи долларов зарплаты. И спутник все это снимает с орбиты.
Про армию молчу. Правила редакции. Только констатация: маленькая советская армия априори не может победить большую советскую армию, а маленький совок не может победить большой совок. Но есть ньюанс - Запад стал на сторону совковой Украины. И это дает шанс, и есть надежда. Нам бы не просрать этот шанс.
Нервы иногда сдают. На меня иногда такая ненависть накатывает на зебилов и зегенератов, что не хочется кушать. И ладно бы эти элитные потомки Шарикова поняли свою ошибку, и признали ее, и начали бы хоть немного складывать причину и следствие. Так нет же, подавляющее большинство отпрысков Шарикова продолжают восхвалять свой выбор и прославлять Зеленского! И в этом тоже суть совка. Перед расстрелом ранние совки продолжали верещать о верности Сталину и о чудовищной ошибке.
Сейчас вижу наши проблемы по-другому:
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Украина не победит московитов, пока есть президент Зеленский и его слуги. Цель президента Зеленского - убить как можно больше украинцев, а остаток сдать московитам.
https://dl-news.defence-line.org/?p=29869
Треба простежити уважно за сценаристами та режисерами, і вийдемо на замовників виступів цих недолугих аматорів.