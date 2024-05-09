Номер "Квартал-95" про ТЦК: "Європейська Солідарність" звернулася до СБУ та Офісу Генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Парламентарі вважають, що виступ "Квартал-95" про співробітників ТЦК можна трактувати як інформаційні провокації, які паплюжать честь та гідність військових.

Як інформу Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це заявила нардепка Марія Іонова.

"З Іриною Геращенко, Іриною Фріз, Іванною Климпуш-Цинцадзе, Володимиром Арʼєвим, Софією Фединою звертаємось до Генерального прокурора та Голови Служби Безпеки з вимогою проаналізувати виступ на наявність фактів дискредитації та перешкоджання законній діяльності ЗСУ", - зазначила парламентарка.

За словами Іонової, виступ "Кварталу-95" можна трактувати як інформаційні провокації, які паплюжать честь та гідність військових.

"Історія гучна, провокаційна, але питання вже закрите, як у контексті дисплінарного покарання, так і суспільного осуду. А спроба кварталівців дискредитувати армію огидна та недоречна", - підсумувала нардеп "Європейської Солідарності".

Скандальний номер "Квартал-95" про ТЦК.

Студія у черговому випуску висміяли історію ексначальника Рівненського міського ТЦК, який цілувався з підлеглими жінками на робочому місці.

Сценаристи використали справжнє ім'я та по-батькові ексначальника Рівненського ТЦК Олександра Ярмошевича, який зараз на фронті.

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