Черговий скандал з номером "95 кварталу": "Сіськадовськ нічого не навчив". ФОТО

"95 квартал" знов потрапив у скандал через невдалі жарти. На цей раз кварталівців критикують за номер з назвою "Начальник Рівненського ТЦК шифрується від російських шпигунів", який увійшов у великодній випуск "Єдиного кварталу".

Про це пише Детектор медіа, інформує Цензор.НЕТ.

Темою для жартів "Кварталу 95" стала історія ексначальника Рівненського міського ТЦК, який цілувався з підлеглими жінками на робочому місці. Відео з прихованих камер з кабінету цього начальника з'явилося на каналі прокремлівського пропаганадиста Шарія.

Отже, три працівниці ТЦК у військовій формі обговорюють, що одну з них хотів поцілувати начальник. Колеги пояснюють, що начальник ТЦК придумав таємний шифр від прослуховування - ДПО "Дотики, Поцілунки, Обіймашки". Далі вони розпитують, що він робив, чи мацав за дупу, чи ліз цілуватися.

Приходить голова ТЦК "Олександр Вікторович". Зазначається, що сценаристи використали справжнє ім'я та по-батькові ексначальника Рівненського ТЦК Олександра Ярмошевича, який зараз на фронті.

У номері начальник ТЦК починає по черзі цілуватися з дівчатами, інколи навіть майже одночасно.

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Нам пояснюють також, що Вікторович класний і хоч колись і заразив усіх герпесом, проте такий спосіб передачі інформації надійний. Одного разу він допоміг визначити шпигунку — у неї була російськомовна щелепа (так, начальник це зрозумів через поцілунки — "язиком вичислив"). В іншому епізоді підлегла підходить до начальника ТЦК і лізе язиком до його вуха. Пояснює це так: "А, ну це я йому нагадала, що в нас проблеми з ухилянтами. Ну типу "ухи" — ухилянти".

В кінці номера підходить дівчина з іншого відділу, яка кладе голову начальника ТЦК у своє декольте. І ялозить обличчям Вікторовича по своїх грудях. Інша співробітниця пояснює, що це в них якийсь свій шифр.

"Це жахливе знецінення загалом військовослужбовців — як чоловіків, так і жінок. До речі, кампанія пропагандиста Шарія, який першим виклав відео з головою ТЦК, була спрямована на дискредитацію українських військових.

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І знову ж у номері бачимо тему сексизму (мало в нас знецінюють жінок у війську чи домагаються до них на роботі — треба більше про це жартувати). Та згадки про ексголову Рівненської ТЦК, який після скандалу пішов із посади, а його сім'я (дружина та син) може мати проблеми з репутацією.

Питання до акторів та акторок — чи їм нічого не муляє, коли вони дякують військовим, а на середині концерту показують номери, що їх дискредитують?", - пише "Детектор медіа".

Нагадаємо, раніше студія "Квартал 95" випустила номер, який висміював жителів окупованого Скадовська та українців, які роблять перші кроки в переході на державну мову. Після критики "Квартал 95" вибачився за скандальний номер. Студія пообіцяла вирізати його з новорічного концерту.