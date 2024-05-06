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Черговий скандал з номером "95 кварталу": "Сіськадовськ нічого не навчив". ФОТО

Номер 95 кварталу про співробітників ТЦК

"95 квартал" знов потрапив у скандал через невдалі жарти. На цей раз кварталівців критикують за номер з назвою "Начальник Рівненського ТЦК шифрується від російських шпигунів", який увійшов у великодній випуск "Єдиного кварталу".

Про це пише Детектор медіа, інформує Цензор.НЕТ.

Темою для жартів "Кварталу 95" стала історія ексначальника Рівненського міського ТЦК, який цілувався з підлеглими жінками на робочому місці. Відео з прихованих камер з кабінету цього начальника з'явилося на каналі прокремлівського пропаганадиста Шарія.

Отже, три працівниці ТЦК у військовій формі обговорюють, що одну з них хотів поцілувати начальник. Колеги пояснюють, що начальник ТЦК придумав таємний шифр від прослуховування - ДПО "Дотики, Поцілунки, Обіймашки". Далі вони розпитують, що він робив, чи мацав за дупу, чи ліз цілуватися.

Приходить голова ТЦК "Олександр Вікторович". Зазначається, що  сценаристи використали справжнє ім'я та по-батькові ексначальника Рівненського ТЦК Олександра Ярмошевича, який зараз на фронті.

Номер 95 кварталу про співробітників ТЦК

У номері начальник ТЦК починає по черзі цілуватися з дівчатами, інколи навіть майже одночасно. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Квартал 95" вибачився за номер про переселенку зі Скадовська: "Хотіли показати, що ніколи не пізно вчитися говорити українською"

Нам пояснюють також, що Вікторович класний і хоч колись і заразив усіх герпесом, проте такий спосіб передачі інформації надійний. Одного разу він допоміг визначити шпигунку — у неї була російськомовна щелепа (так, начальник це зрозумів через поцілунки — "язиком вичислив"). В іншому епізоді підлегла підходить до начальника ТЦК і лізе язиком до його вуха. Пояснює це так: "А, ну це я йому нагадала, що в нас проблеми з ухилянтами. Ну типу "ухи" — ухилянти".

Квартал 95 жартує про співробітників ТЦК

В кінці номера підходить дівчина з іншого відділу, яка кладе голову начальника ТЦК у своє декольте. І ялозить обличчям Вікторовича по своїх грудях. Інша співробітниця пояснює, що це в них якийсь свій шифр.

Номер 95 кварталу про співробітників рівненського ТЦК

"Це жахливе знецінення загалом військовослужбовців — як чоловіків, так і жінок. До речі, кампанія пропагандиста Шарія, який першим виклав відео з головою ТЦК, була спрямована на дискредитацію українських військових.

Також читайте: Комісія з журналістської етики про "Квартал 95": Лінія між гумором та дискримінацією дуже тонка

І знову ж у номері бачимо тему сексизму (мало в нас знецінюють жінок у війську чи домагаються до них на роботі — треба більше про це жартувати). Та згадки про ексголову Рівненської ТЦК, який після скандалу пішов із посади, а його сім'я (дружина та син) може мати проблеми з репутацією.

Питання до акторів та акторок — чи їм нічого не муляє, коли вони дякують військовим, а на середині концерту показують номери, що їх дискредитують?", - пише "Детектор медіа".

Нагадаємо, раніше студія "Квартал 95" випустила номер, який висміював жителів окупованого Скадовська та українців, які роблять перші кроки в переході на державну мову. Після критики "Квартал 95" вибачився за скандальний номер. Студія пообіцяла вирізати його з новорічного концерту.

Автор: 

Квартал-95 (183) гумор (681) ТЦК та СП (561) Рівненська область (1171)


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Топ коментарі
+88
Так Квартал-95 в цілому та Зеленський окремо всю свою кар'єру займаються свідомою дискредитацією України та ЗСУ.
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06.05.2024 23:02
+73
З ними то давно все зрозуміло, але не розумію людей які дивляться це
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06.05.2024 23:01
+58
Там же одні гниди орденоносці!
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06.05.2024 23:00
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у квартала нет человеческих ценностей, это, прошу прощения, быдло, заточенное на добывание денег.
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07.05.2024 07:20 Відповісти
Так себе номер,уровень ухилянтов на держслужбе под бронью,которые ходят на эти концертики.
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07.05.2024 07:20 Відповісти
Хто ходить дивитись квартал,тих треба фільмувати-це потенційні агенти рос.служб.Вони ніби ніпричому,але ж видають себе по схемі "свій до свого по своє".
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07.05.2024 07:33 Відповісти
Пригадав як на початку шашличків ні в одному мілітарному магазині майже не було однострою, ТРО було в прямому сенсі одягнені в домашній одежі,про іншу амунішку взагалі капець,а хто дає зараз цим кловунам одяг військових?
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07.05.2024 07:51 Відповісти
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07.05.2024 08:00 Відповісти
Не бачив жодної - повторюсь ЖОДНОЇ передачі цього ЗЕлайна смердючого як і жодної серії "сватів" і про їх існування знаю виключно з інтернету!
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07.05.2024 08:09 Відповісти
Те саме.Ще перед приходом сн до влади якось включив квартал95 і що почало бісити: зразу на початку артисти його почали дуже ржати,без будь-якої причини,адже лише початок,ще ніякої сценки не розіграли,щоб так ржати.Саме,рос.слово ржати,а не реготати,їх найбільше визначає.І потім зрозумів,що вони таким способом публіку "розігрівають".Ще не було чути про слугу народу ,а лише своїм кварталом зе викликав вже огиду.
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07.05.2024 10:26 Відповісти
Як завжди, сортирний гумор.
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07.05.2024 08:17 Відповісти
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07.05.2024 08:21 Відповісти
Коли вже не Цензорі зроблять смайлик з ригачкою, бо все що стосується кралврал95- іншого ніколи і не заслуговував. Чи хоч би дізлайки зробить для коментів
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07.05.2024 11:19 Відповісти
🤮 Такий підійде?
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07.05.2024 12:20 Відповісти
Вривайся і стрункими рядами всіх цих хохмачів веди на фронт. Їм так личить колір хакі, хлопець у добрій формі. Та й панночки, за задумом їх Безуглої, теж можуть батьківщину захищати. Ніж так сортирно жартувати
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07.05.2024 11:24 Відповісти
Відповідно до наказу Міноборони, піксель мають право носити військовослужбовці, військовозобов'язані під час проходження зборів, резервісти, курсанти та ліцеїсти, а також особи, звільнені з військової служби в запас або у відставку з наданням права носіння військової форми одягу.
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07.05.2024 08:50 Відповісти
В чому саме,на ваш погляд, арійскість сміттєвого гумору... Добирайте, будь ласка слова, якщо не розумієте їх сенсу...
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07.05.2024 08:51 Відповісти
Ну, я вас за язика не тягнув...Просив добирати слова. Якщо що, це просто гумор сумного кольору...))))😈
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07.05.2024 15:01 Відповісти
Да і сміттєвий, це великий комплімент. ЛАЙНОВИЙ ГУМОР ! Треба називать речі як є. А не виправдовувать сміттєвим.😂
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07.05.2024 12:20 Відповісти
справа не в гімняному гуморі, справа в тих дегенератах, яких повний зал, які платять гроші, які ржуть своїми дебільними рилами на весь екран.

але ж, у нас нема до них питань? ми сремося між собою, хто ухилянт, а хто ні.
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07.05.2024 08:48 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!100!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.05.2024 10:43 Відповісти
На лайновий гумор, і ходять відповідні естети😂
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07.05.2024 11:54 Відповісти
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07.05.2024 08:54 Відповісти
І підпис під фото: "Передай далі!"
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07.05.2024 10:54 Відповісти
На якій підставі ці марамойки одягнули форму ЗСУ з офіцерськими погонами?????????

Відколи кожен довбойоб, який захоче, може ходити в формі ЗСУ?
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07.05.2024 08:59 Відповісти
А коли хрінпіду будуть тролити? Чи слабо? На передок тих лобурів кварталівських! Такі харі понаїдали
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07.05.2024 09:08 Відповісти
та пофік з тим сіскадовськом, хто на це лайно взагалі ходе? Що в них в головах то?
казали що камеді лайно, так згоден , юмор там сортирний, але що це?
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07.05.2024 09:09 Відповісти
Зеленський в інтерв'ю сепаратистам 16 квітня 2014 року, Горлівка: «Нужно максимально давить и шатать действующую власть".

2024 рік. З виступу 95 Кварталу Зеленського можна зробити висновок: "Нужно максимально давить и шатать действующие Вооруженные Силы Украины".

А як ще цю гидоту можна розуміти?!
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07.05.2024 09:13 Відповісти
Дна реально не існує! Досі велика частка населення існує за принципом "хоч поржом! Ги Ги".
Важко бути нормальним серед таких...
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07.05.2024 09:37 Відповісти
Не наржались ще?
Тут відрізняють справжній гумор та низькопробне лайно для бидла без почуття національної свідомості.
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08.05.2024 16:29 Відповісти
***, в Україні 73% населеня це малороси. Тому такий контент був, є і буде. Попит створює пропозицію
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07.05.2024 09:55 Відповісти
В деяких регіонах ерефії одноразова виплата за підписання контракту - 1млн рублів (10000$).
У нас патріоти майже закінчились, як КралВрал 95 планує мотивувати людей воювати? Ось такими роликами? Чи катівнями у ТЦК?
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07.05.2024 10:02 Відповісти
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07.05.2024 10:03 Відповісти
корєфани по підрозділу ''Юзік''
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07.05.2024 14:29 Відповісти
а коли цей малоросійський непотріб разом із зєбовдуром на чолі були притомними? коли Україну з повією порівнювали, коли про ********* палиці розповідали, коли над Голодомором іржали, коли???
щоб ви,курви, все своє паскудне життя на кутні іржали!
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07.05.2024 10:06 Відповісти
!!!!!!!!!!!
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07.05.2024 10:46 Відповісти
Коли вже знесуть нахрін,цю чортову владу, спаскудили все,що можна, крадуть,брешуть, дискредитують. Ще такого розгулу скаженства на Україні не було. Це щость страшне.
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07.05.2024 10:24 Відповісти
ЇЇ мозок на московії , все інше - похідна
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07.05.2024 11:58 Відповісти
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07.05.2024 10:36 Відповісти
Страшно навіть подумати, що в той час, коли цілі українські міста рашисти стирають з лиця землі, вбивають і калічать наших діток,

хтось ще дивиться оце блювотиння!

Хай вас, якщо не ваше сумління, то хоч Бог покарає!
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07.05.2024 10:43 Відповісти
Не дивлюсь ні дизель ні квартали - по-перше блювота, по-друге бидлоклюб. І взагалі я би відібрав у лисого та його колеги бойові ордени отримані по знайомству
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07.05.2024 11:11 Відповісти
Яке має право це бидло одягати піксель? Гидота.... І такі ж самі в залі сидять
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07.05.2024 11:12 Відповісти
фріки... Стільки крові навколо
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07.05.2024 11:24 Відповісти
Черговий вихід Гнусавого поца на подіум. Він же в цьому балагані режисер,сценарист і пріма - балєріна. Кварталопітеки ! Акуратно несіть рояль ! Маєстро ще на ньому бацати буде І БЕЗ РУК.
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07.05.2024 11:42 Відповісти
ГНИДИ...бо вошей хлопці мочуть. А це просто ГНИДИ.
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07.05.2024 11:58 Відповісти
вроде ж был закон, запрещающий использовать военную форму???
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07.05.2024 12:13 Відповісти
"Своїм все, іншим закон!"
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07.05.2024 12:26 Відповісти
Если Украина выживет с таким недопреЗЕдентом и его офисом, то после войны надо сделать все что бы это квартальной погани не осталось в стране ни в каком виде.
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07.05.2024 12:39 Відповісти
И эти ушлепки еще имеют броню от мобилизации вместе с клоунами.
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07.05.2024 12:45 Відповісти
Агов, Тцк, сходіть на концерт дибілів 95.
Там для вас роботи не початий край: як за кулісами, так і в залі.
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07.05.2024 16:10 Відповісти
Якась біполярочка: і той ТЦК-ашник не правий ( але виправився наче, але ТЦК - в основному м...ки), а вот віськову форму позорити зі сцени - це дніще. Вони ударені головою обстіну ці кварталівці
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07.05.2024 16:24 Відповісти
Навіщо взагалі дивитись цей непотріб?
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07.05.2024 18:04 Відповісти
Я не підтримую 95 квартал. Але я думаю, що начальник Рівненського ТЦК більше дискредитував ЗСУ чим цей номер.
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07.05.2024 19:26 Відповісти
Це ж відверта дискредитація ЗСУ. От не всі ТЦК шефи як той з Рівненщини, і подібна профанація в формі ЗСУ - це ж дискредитація, і ніразу не гумор 🤐
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07.05.2024 21:38 Відповісти
ці скоти вже все обіржали окрім єрмака і зеленського
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07.05.2024 21:59 Відповісти
Все, що так чі інакше пов'язано с діяльністю 95 кварталу - це кітч, несмак, бруд та взагалі повна херня. Їхні виступи заслуговують не оплесків, а копняків та гучних оплеух по вгодованих харях. Платити кошти за квітки на їхні виступи - це якесь збочення, траслювати їх по телебаченню - це дебілізація суспільства.
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08.05.2024 06:56 Відповісти
надіюсь, більшість фанатичних ваЗелінових виборців нарешті зрозуміють, яких гнид привели до влади. Цих послідовників бандюковича не зупинить нічого, ні Маріуполь, на Буча, ні полонені хлопці, котрі другий рік поспіль попри нелюдські знущання мають в собі сили "жити", ні прості українці, котрі залишились без домівок, ні діти-інваліди,.......нічогісінько....
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08.05.2024 21:34 Відповісти
Сьогодні тцкшники знов громадянина на вулиці ногами відмудохали, оце я розумію знецінення, а все інше то лайно....
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02.06.2024 14:15 Відповісти
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