Черговий скандал з номером "95 кварталу": "Сіськадовськ нічого не навчив". ФОТО
"95 квартал" знов потрапив у скандал через невдалі жарти. На цей раз кварталівців критикують за номер з назвою "Начальник Рівненського ТЦК шифрується від російських шпигунів", який увійшов у великодній випуск "Єдиного кварталу".
Про це пише Детектор медіа, інформує Цензор.НЕТ.
Темою для жартів "Кварталу 95" стала історія ексначальника Рівненського міського ТЦК, який цілувався з підлеглими жінками на робочому місці. Відео з прихованих камер з кабінету цього начальника з'явилося на каналі прокремлівського пропаганадиста Шарія.
Отже, три працівниці ТЦК у військовій формі обговорюють, що одну з них хотів поцілувати начальник. Колеги пояснюють, що начальник ТЦК придумав таємний шифр від прослуховування - ДПО "Дотики, Поцілунки, Обіймашки". Далі вони розпитують, що він робив, чи мацав за дупу, чи ліз цілуватися.
Приходить голова ТЦК "Олександр Вікторович". Зазначається, що сценаристи використали справжнє ім'я та по-батькові ексначальника Рівненського ТЦК Олександра Ярмошевича, який зараз на фронті.
У номері начальник ТЦК починає по черзі цілуватися з дівчатами, інколи навіть майже одночасно.
Нам пояснюють також, що Вікторович класний і хоч колись і заразив усіх герпесом, проте такий спосіб передачі інформації надійний. Одного разу він допоміг визначити шпигунку — у неї була російськомовна щелепа (так, начальник це зрозумів через поцілунки — "язиком вичислив"). В іншому епізоді підлегла підходить до начальника ТЦК і лізе язиком до його вуха. Пояснює це так: "А, ну це я йому нагадала, що в нас проблеми з ухилянтами. Ну типу "ухи" — ухилянти".
В кінці номера підходить дівчина з іншого відділу, яка кладе голову начальника ТЦК у своє декольте. І ялозить обличчям Вікторовича по своїх грудях. Інша співробітниця пояснює, що це в них якийсь свій шифр.
"Це жахливе знецінення загалом військовослужбовців — як чоловіків, так і жінок. До речі, кампанія пропагандиста Шарія, який першим виклав відео з головою ТЦК, була спрямована на дискредитацію українських військових.
І знову ж у номері бачимо тему сексизму (мало в нас знецінюють жінок у війську чи домагаються до них на роботі — треба більше про це жартувати). Та згадки про ексголову Рівненської ТЦК, який після скандалу пішов із посади, а його сім'я (дружина та син) може мати проблеми з репутацією.
Питання до акторів та акторок — чи їм нічого не муляє, коли вони дякують військовим, а на середині концерту показують номери, що їх дискредитують?", - пише "Детектор медіа".
Нагадаємо, раніше студія "Квартал 95" випустила номер, який висміював жителів окупованого Скадовська та українців, які роблять перші кроки в переході на державну мову. Після критики "Квартал 95" вибачився за скандальний номер. Студія пообіцяла вирізати його з новорічного концерту.
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але ж, у нас нема до них питань? ми сремося між собою, хто ухилянт, а хто ні.
Відколи кожен довбойоб, який захоче, може ходити в формі ЗСУ?
казали що камеді лайно, так згоден , юмор там сортирний, але що це?
2024 рік. З виступу 95 Кварталу Зеленського можна зробити висновок: "Нужно максимально давить и шатать действующие Вооруженные Силы Украины".
А як ще цю гидоту можна розуміти?!
Важко бути нормальним серед таких...
Тут відрізняють справжній гумор та низькопробне лайно для бидла без почуття національної свідомості.
У нас патріоти майже закінчились, як КралВрал 95 планує мотивувати людей воювати? Ось такими роликами? Чи катівнями у ТЦК?
щоб ви,курви, все своє паскудне життя на кутні іржали!
хтось ще дивиться оце блювотиння!
Хай вас, якщо не ваше сумління, то хоч Бог покарає!
Там для вас роботи не початий край: як за кулісами, так і в залі.
надіюсь, більшість фанатичних ваЗелінових виборців нарешті зрозуміють, яких гнид привели до влади. Цих послідовників бандюковича не зупинить нічого, ні Маріуполь, на Буча, ні полонені хлопці, котрі другий рік поспіль попри нелюдські знущання мають в собі сили "жити", ні прості українці, котрі залишились без домівок, ні діти-інваліди,.......нічогісінько....