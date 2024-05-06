Очередной скандал с номером "95 квартала": "Сискадовск ничему не научил". ФОТО
"95 квартал" вновь попал в скандал из-за неудачных шуток. На этот раз кварталовцев критикуют за номер с названием "Начальник Ривненского ТЦК шифруется от российских шпионов", который вошел в пасхальный выпуск "Единого квартала".
Об этом пишет Детектор медиа, информирует Цензор.НЕТ.
Темой для шуток "Квартала 95" стала история экс-начальника Ривненского городского ТЦК, который целовался с подчиненными женщинами на рабочем месте. Видео со скрытых камер из кабинета этого начальника появилось на канале прокремлевского пропаганадиста Шария.
В частности, три работницы ТЦК в военной форме обсуждают, что одну из них хотел поцеловать начальник. Коллеги объясняют, что начальник ТЦК придумал тайный шифр от прослушивания - ППО "Прикосновения. Поцелуи. Обнимашки". Далее они расспрашивают, что он делал, щупал ли за задницу, или лез целоваться.
Приходит глава ТЦК "Александр Викторович". Отмечается, что сценаристы использовали настоящее имя и отчество экс-начальника Ривненского ТЦК Александра Ярмошевича, который сейчас на фронте.
В номере начальник ТЦК начинает по очереди целоваться с девушками, иногда даже почти одновременно.
Нам объясняют также, что Викторович классный и хоть когда-то и заразил всех герпесом, однако такой способ передачи информации надежный. Однажды он помог определить шпионку - у нее была русскоязычная челюсть (да, начальник это понял через поцелуи - "языком вычислил"). В другом эпизоде подчиненная подходит к начальнику ТЦК и лезет языком к его уху. Объясняет это так: "А, ну это я ему напомнила, что у нас проблемы с уклонистами. Ну типа "ухи" - уклонисты".
В конце подходит девушка из другого отдела, которая кладет голову начальника ТЦК в свое декольте. И ялозит лицом Викторовича по своей груди. Другая сотрудница объясняет, что это у них какой-то свой шифр.
"Это ужасное обесценивание в целом военнослужащих - как мужчин, так и женщин. Кстати, кампания пропагандиста Шария, который первым выложил видео с главой ТЦК, была направлена на дискредитацию украинских военных.
И опять же в номере видим тему сексизма (мало у нас обесценивают женщин в армии или домогаются их на работе - надо больше об этом шутить). И упоминания об экс-главе Ривненского ТЦК, который после скандала ушел с должности, а его семья (жена и сын) может иметь проблемы с репутацией.
Вопрос к актерам и актрисам: им ничего не мозолит, когда они благодарят военных, а на середине концерта показывают номера, которые их дискредитируют?" - пишет "Детектор медиа".
Напомним, ранее студия "Квартал 95" выпустила номер, который высмеивал жителей оккупированного Скадовска и украинцев, которые делают первые шаги в переходе на государственный язык. После критики "Квартал 95" извинился за скандальный номер. Студия пообещала вырезать его из новогоднего концерта.
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але ж, у нас нема до них питань? ми сремося між собою, хто ухилянт, а хто ні.
Відколи кожен довбойоб, який захоче, може ходити в формі ЗСУ?
казали що камеді лайно, так згоден , юмор там сортирний, але що це?
2024 рік. З виступу 95 Кварталу Зеленського можна зробити висновок: "Нужно максимально давить и шатать действующие Вооруженные Силы Украины".
А як ще цю гидоту можна розуміти?!
Важко бути нормальним серед таких...
Тут відрізняють справжній гумор та низькопробне лайно для бидла без почуття національної свідомості.
У нас патріоти майже закінчились, як КралВрал 95 планує мотивувати людей воювати? Ось такими роликами? Чи катівнями у ТЦК?
щоб ви,курви, все своє паскудне життя на кутні іржали!
хтось ще дивиться оце блювотиння!
Хай вас, якщо не ваше сумління, то хоч Бог покарає!
Там для вас роботи не початий край: як за кулісами, так і в залі.
надіюсь, більшість фанатичних ваЗелінових виборців нарешті зрозуміють, яких гнид привели до влади. Цих послідовників бандюковича не зупинить нічого, ні Маріуполь, на Буча, ні полонені хлопці, котрі другий рік поспіль попри нелюдські знущання мають в собі сили "жити", ні прості українці, котрі залишились без домівок, ні діти-інваліди,.......нічогісінько....