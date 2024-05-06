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Очередной скандал с номером "95 квартала": "Сискадовск ничему не научил". ФОТО

Номер 95 кварталу про співробітників ТЦК

"95 квартал" вновь попал в скандал из-за неудачных шуток. На этот раз кварталовцев критикуют за номер с названием "Начальник Ривненского ТЦК шифруется от российских шпионов", который вошел в пасхальный выпуск "Единого квартала".

Об этом пишет Детектор медиа, информирует Цензор.НЕТ.

Темой для шуток "Квартала 95" стала история экс-начальника Ривненского городского ТЦК, который целовался с подчиненными женщинами на рабочем месте. Видео со скрытых камер из кабинета этого начальника появилось на канале прокремлевского пропаганадиста Шария.

В частности, три работницы ТЦК в военной форме обсуждают, что одну из них хотел поцеловать начальник. Коллеги объясняют, что начальник ТЦК придумал тайный шифр от прослушивания - ППО "Прикосновения. Поцелуи. Обнимашки". Далее они расспрашивают, что он делал, щупал ли за задницу, или лез целоваться.

Приходит глава ТЦК "Александр Викторович". Отмечается, что сценаристы использовали настоящее имя и отчество экс-начальника Ривненского ТЦК Александра Ярмошевича, который сейчас на фронте.

Номер 95 кварталу про співробітників ТЦК

В номере начальник ТЦК начинает по очереди целоваться с девушками, иногда даже почти одновременно.

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Нам объясняют также, что Викторович классный и хоть когда-то и заразил всех герпесом, однако такой способ передачи информации надежный. Однажды он помог определить шпионку - у нее была русскоязычная челюсть (да, начальник это понял через поцелуи - "языком вычислил"). В другом эпизоде подчиненная подходит к начальнику ТЦК и лезет языком к его уху. Объясняет это так: "А, ну это я ему напомнила, что у нас проблемы с уклонистами. Ну типа "ухи" - уклонисты".

Квартал 95 жартує про співробітників ТЦК

В конце подходит девушка из другого отдела, которая кладет голову начальника ТЦК в свое декольте. И ялозит лицом Викторовича по своей груди. Другая сотрудница объясняет, что это у них какой-то свой шифр.

Номер 95 кварталу про співробітників рівненського ТЦК

"Это ужасное обесценивание в целом военнослужащих - как мужчин, так и женщин. Кстати, кампания пропагандиста Шария, который первым выложил видео с главой ТЦК, была направлена на дискредитацию украинских военных.

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И опять же в номере видим тему сексизма (мало у нас обесценивают женщин в армии или домогаются их на работе - надо больше об этом шутить). И упоминания об экс-главе Ривненского ТЦК, который после скандала ушел с должности, а его семья (жена и сын) может иметь проблемы с репутацией.

Вопрос к актерам и актрисам: им ничего не мозолит, когда они благодарят военных, а на середине концерта показывают номера, которые их дискредитируют?" - пишет "Детектор медиа".

Напомним, ранее студия "Квартал 95" выпустила номер, который высмеивал жителей оккупированного Скадовска и украинцев, которые делают первые шаги в переходе на государственный язык. После критики "Квартал 95" извинился за скандальный номер. Студия пообещала вырезать его из новогоднего концерта.

Автор: 

Квартал-95 (223) юмор (2007) ТЦК (519) Ровенская область (1229)


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Топ комментарии
+88
Так Квартал-95 в цілому та Зеленський окремо всю свою кар'єру займаються свідомою дискредитацією України та ЗСУ.
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06.05.2024 23:02
+73
З ними то давно все зрозуміло, але не розумію людей які дивляться це
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06.05.2024 23:01
+58
Там же одні гниди орденоносці!
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06.05.2024 23:00
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у квартала нет человеческих ценностей, это, прошу прощения, быдло, заточенное на добывание денег.
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07.05.2024 07:20 Ответить
Так себе номер,уровень ухилянтов на держслужбе под бронью,которые ходят на эти концертики.
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07.05.2024 07:20 Ответить
Хто ходить дивитись квартал,тих треба фільмувати-це потенційні агенти рос.служб.Вони ніби ніпричому,але ж видають себе по схемі "свій до свого по своє".
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07.05.2024 07:33 Ответить
Пригадав як на початку шашличків ні в одному мілітарному магазині майже не було однострою, ТРО було в прямому сенсі одягнені в домашній одежі,про іншу амунішку взагалі капець,а хто дає зараз цим кловунам одяг військових?
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07.05.2024 07:51 Ответить
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07.05.2024 08:00 Ответить
Не бачив жодної - повторюсь ЖОДНОЇ передачі цього ЗЕлайна смердючого як і жодної серії "сватів" і про їх існування знаю виключно з інтернету!
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07.05.2024 08:09 Ответить
Те саме.Ще перед приходом сн до влади якось включив квартал95 і що почало бісити: зразу на початку артисти його почали дуже ржати,без будь-якої причини,адже лише початок,ще ніякої сценки не розіграли,щоб так ржати.Саме,рос.слово ржати,а не реготати,їх найбільше визначає.І потім зрозумів,що вони таким способом публіку "розігрівають".Ще не було чути про слугу народу ,а лише своїм кварталом зе викликав вже огиду.
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07.05.2024 10:26 Ответить
Як завжди, сортирний гумор.
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07.05.2024 08:17 Ответить
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07.05.2024 08:21 Ответить
Коли вже не Цензорі зроблять смайлик з ригачкою, бо все що стосується кралврал95- іншого ніколи і не заслуговував. Чи хоч би дізлайки зробить для коментів
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07.05.2024 11:19 Ответить
🤮 Такий підійде?
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07.05.2024 12:20 Ответить
Вривайся і стрункими рядами всіх цих хохмачів веди на фронт. Їм так личить колір хакі, хлопець у добрій формі. Та й панночки, за задумом їх Безуглої, теж можуть батьківщину захищати. Ніж так сортирно жартувати
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07.05.2024 11:24 Ответить
Відповідно до наказу Міноборони, піксель мають право носити військовослужбовці, військовозобов'язані під час проходження зборів, резервісти, курсанти та ліцеїсти, а також особи, звільнені з військової служби в запас або у відставку з наданням права носіння військової форми одягу.
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07.05.2024 08:50 Ответить
В чому саме,на ваш погляд, арійскість сміттєвого гумору... Добирайте, будь ласка слова, якщо не розумієте їх сенсу...
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07.05.2024 08:51 Ответить
Ну, я вас за язика не тягнув...Просив добирати слова. Якщо що, це просто гумор сумного кольору...))))😈
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07.05.2024 15:01 Ответить
Да і сміттєвий, це великий комплімент. ЛАЙНОВИЙ ГУМОР ! Треба називать речі як є. А не виправдовувать сміттєвим.😂
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07.05.2024 12:20 Ответить
справа не в гімняному гуморі, справа в тих дегенератах, яких повний зал, які платять гроші, які ржуть своїми дебільними рилами на весь екран.

але ж, у нас нема до них питань? ми сремося між собою, хто ухилянт, а хто ні.
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07.05.2024 08:48 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!100!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.05.2024 10:43 Ответить
На лайновий гумор, і ходять відповідні естети😂
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07.05.2024 11:54 Ответить
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07.05.2024 08:54 Ответить
І підпис під фото: "Передай далі!"
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07.05.2024 10:54 Ответить
На якій підставі ці марамойки одягнули форму ЗСУ з офіцерськими погонами?????????

Відколи кожен довбойоб, який захоче, може ходити в формі ЗСУ?
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07.05.2024 08:59 Ответить
А коли хрінпіду будуть тролити? Чи слабо? На передок тих лобурів кварталівських! Такі харі понаїдали
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07.05.2024 09:08 Ответить
та пофік з тим сіскадовськом, хто на це лайно взагалі ходе? Що в них в головах то?
казали що камеді лайно, так згоден , юмор там сортирний, але що це?
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07.05.2024 09:09 Ответить
Зеленський в інтерв'ю сепаратистам 16 квітня 2014 року, Горлівка: «Нужно максимально давить и шатать действующую власть".

2024 рік. З виступу 95 Кварталу Зеленського можна зробити висновок: "Нужно максимально давить и шатать действующие Вооруженные Силы Украины".

А як ще цю гидоту можна розуміти?!
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07.05.2024 09:13 Ответить
Дна реально не існує! Досі велика частка населення існує за принципом "хоч поржом! Ги Ги".
Важко бути нормальним серед таких...
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07.05.2024 09:37 Ответить
Не наржались ще?
Тут відрізняють справжній гумор та низькопробне лайно для бидла без почуття національної свідомості.
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08.05.2024 16:29 Ответить
***, в Україні 73% населеня це малороси. Тому такий контент був, є і буде. Попит створює пропозицію
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07.05.2024 09:55 Ответить
В деяких регіонах ерефії одноразова виплата за підписання контракту - 1млн рублів (10000$).
У нас патріоти майже закінчились, як КралВрал 95 планує мотивувати людей воювати? Ось такими роликами? Чи катівнями у ТЦК?
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07.05.2024 10:02 Ответить
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07.05.2024 10:03 Ответить
корєфани по підрозділу ''Юзік''
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07.05.2024 14:29 Ответить
а коли цей малоросійський непотріб разом із зєбовдуром на чолі були притомними? коли Україну з повією порівнювали, коли про ********* палиці розповідали, коли над Голодомором іржали, коли???
щоб ви,курви, все своє паскудне життя на кутні іржали!
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07.05.2024 10:06 Ответить
!!!!!!!!!!!
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07.05.2024 10:46 Ответить
Коли вже знесуть нахрін,цю чортову владу, спаскудили все,що можна, крадуть,брешуть, дискредитують. Ще такого розгулу скаженства на Україні не було. Це щость страшне.
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07.05.2024 10:24 Ответить
ЇЇ мозок на московії , все інше - похідна
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07.05.2024 11:58 Ответить
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07.05.2024 10:36 Ответить
Страшно навіть подумати, що в той час, коли цілі українські міста рашисти стирають з лиця землі, вбивають і калічать наших діток,

хтось ще дивиться оце блювотиння!

Хай вас, якщо не ваше сумління, то хоч Бог покарає!
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07.05.2024 10:43 Ответить
Не дивлюсь ні дизель ні квартали - по-перше блювота, по-друге бидлоклюб. І взагалі я би відібрав у лисого та його колеги бойові ордени отримані по знайомству
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07.05.2024 11:11 Ответить
Яке має право це бидло одягати піксель? Гидота.... І такі ж самі в залі сидять
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07.05.2024 11:12 Ответить
фріки... Стільки крові навколо
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07.05.2024 11:24 Ответить
Черговий вихід Гнусавого поца на подіум. Він же в цьому балагані режисер,сценарист і пріма - балєріна. Кварталопітеки ! Акуратно несіть рояль ! Маєстро ще на ньому бацати буде І БЕЗ РУК.
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07.05.2024 11:42 Ответить
ГНИДИ...бо вошей хлопці мочуть. А це просто ГНИДИ.
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07.05.2024 11:58 Ответить
вроде ж был закон, запрещающий использовать военную форму???
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07.05.2024 12:13 Ответить
"Своїм все, іншим закон!"
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07.05.2024 12:26 Ответить
Если Украина выживет с таким недопреЗЕдентом и его офисом, то после войны надо сделать все что бы это квартальной погани не осталось в стране ни в каком виде.
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07.05.2024 12:39 Ответить
И эти ушлепки еще имеют броню от мобилизации вместе с клоунами.
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07.05.2024 12:45 Ответить
Агов, Тцк, сходіть на концерт дибілів 95.
Там для вас роботи не початий край: як за кулісами, так і в залі.
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07.05.2024 16:10 Ответить
Якась біполярочка: і той ТЦК-ашник не правий ( але виправився наче, але ТЦК - в основному м...ки), а вот віськову форму позорити зі сцени - це дніще. Вони ударені головою обстіну ці кварталівці
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07.05.2024 16:24 Ответить
Навіщо взагалі дивитись цей непотріб?
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07.05.2024 18:04 Ответить
Я не підтримую 95 квартал. Але я думаю, що начальник Рівненського ТЦК більше дискредитував ЗСУ чим цей номер.
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07.05.2024 19:26 Ответить
Це ж відверта дискредитація ЗСУ. От не всі ТЦК шефи як той з Рівненщини, і подібна профанація в формі ЗСУ - це ж дискредитація, і ніразу не гумор 🤐
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07.05.2024 21:38 Ответить
ці скоти вже все обіржали окрім єрмака і зеленського
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07.05.2024 21:59 Ответить
Все, що так чі інакше пов'язано с діяльністю 95 кварталу - це кітч, несмак, бруд та взагалі повна херня. Їхні виступи заслуговують не оплесків, а копняків та гучних оплеух по вгодованих харях. Платити кошти за квітки на їхні виступи - це якесь збочення, траслювати їх по телебаченню - це дебілізація суспільства.
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08.05.2024 06:56 Ответить
надіюсь, більшість фанатичних ваЗелінових виборців нарешті зрозуміють, яких гнид привели до влади. Цих послідовників бандюковича не зупинить нічого, ні Маріуполь, на Буча, ні полонені хлопці, котрі другий рік поспіль попри нелюдські знущання мають в собі сили "жити", ні прості українці, котрі залишились без домівок, ні діти-інваліди,.......нічогісінько....
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08.05.2024 21:34 Ответить
Сьогодні тцкшники знов громадянина на вулиці ногами відмудохали, оце я розумію знецінення, а все інше то лайно....
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02.06.2024 14:15 Ответить
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