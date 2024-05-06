Очередной скандал с номером "95 квартала": "Сискадовск ничему не научил". ФОТО

"95 квартал" вновь попал в скандал из-за неудачных шуток. На этот раз кварталовцев критикуют за номер с названием "Начальник Ривненского ТЦК шифруется от российских шпионов", который вошел в пасхальный выпуск "Единого квартала".

Об этом пишет Детектор медиа, информирует Цензор.НЕТ.

Темой для шуток "Квартала 95" стала история экс-начальника Ривненского городского ТЦК, который целовался с подчиненными женщинами на рабочем месте. Видео со скрытых камер из кабинета этого начальника появилось на канале прокремлевского пропаганадиста Шария.

В частности, три работницы ТЦК в военной форме обсуждают, что одну из них хотел поцеловать начальник. Коллеги объясняют, что начальник ТЦК придумал тайный шифр от прослушивания - ППО "Прикосновения. Поцелуи. Обнимашки". Далее они расспрашивают, что он делал, щупал ли за задницу, или лез целоваться.

Приходит глава ТЦК "Александр Викторович". Отмечается, что сценаристы использовали настоящее имя и отчество экс-начальника Ривненского ТЦК Александра Ярмошевича, который сейчас на фронте.

В номере начальник ТЦК начинает по очереди целоваться с девушками, иногда даже почти одновременно.

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Нам объясняют также, что Викторович классный и хоть когда-то и заразил всех герпесом, однако такой способ передачи информации надежный. Однажды он помог определить шпионку - у нее была русскоязычная челюсть (да, начальник это понял через поцелуи - "языком вычислил"). В другом эпизоде подчиненная подходит к начальнику ТЦК и лезет языком к его уху. Объясняет это так: "А, ну это я ему напомнила, что у нас проблемы с уклонистами. Ну типа "ухи" - уклонисты".

В конце подходит девушка из другого отдела, которая кладет голову начальника ТЦК в свое декольте. И ялозит лицом Викторовича по своей груди. Другая сотрудница объясняет, что это у них какой-то свой шифр.

"Это ужасное обесценивание в целом военнослужащих - как мужчин, так и женщин. Кстати, кампания пропагандиста Шария, который первым выложил видео с главой ТЦК, была направлена на дискредитацию украинских военных.

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И опять же в номере видим тему сексизма (мало у нас обесценивают женщин в армии или домогаются их на работе - надо больше об этом шутить). И упоминания об экс-главе Ривненского ТЦК, который после скандала ушел с должности, а его семья (жена и сын) может иметь проблемы с репутацией.

Вопрос к актерам и актрисам: им ничего не мозолит, когда они благодарят военных, а на середине концерта показывают номера, которые их дискредитируют?" - пишет "Детектор медиа".

Напомним, ранее студия "Квартал 95" выпустила номер, который высмеивал жителей оккупированного Скадовска и украинцев, которые делают первые шаги в переходе на государственный язык. После критики "Квартал 95" извинился за скандальный номер. Студия пообещала вырезать его из новогоднего концерта.