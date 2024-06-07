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Рівненщина (1133) ЗСУ (7197) ТЦК та СП (426)

Ексначальник Рівненського ТЦК після скандального відео з поцілунками повернувся з фронту й отримав посаду комбрига, - ЗМІ

Рівненський ексвійськком Олександр Ярмошевич

Колишній начальник Рівненського об’єднаного міського ТЦК та СП Олександр Ярмошевич, який потрапив у скандал через поцілунки з колегами-жінками на роботі, вже не на фронті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ТСН.

Зазначається, що ексвійськком після розголосу написав рапорт на звільнення та попросився на фронт в одну з бойових бригад, але зараз він вже не на передовій, оскільки отримав нове призначення.

Видання пише, що Ярмошевич вже повернувся з передової. Він призначений командиром бригади в Ужгороді, де має створити й набрати людей в новий підрозділ.

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Скандал з рівненським військкомом

Нагадаємо, раніше у Сухопутних військах Збройних сил України заявили, що проведуть службову перевірку щодо оприлюдненого відео за участі, ймовірно, начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області.

На відео, яке ширилося у мережі, чоловік у військовій формі (нібито Ярмошевич) спершу цілується з однією жінкою у військовій формі, а потім - з іншою. Події відбуваються, імовірно, на робочому місці військового.

1 квітня стало відомо, що очільник Рівненського ТЦК після скандалу написав рапорт на переведення до бойової частини.

"Квартал 95" виступив з номером "Начальник Рівненського ТЦК шифрується від російських шпигунів", в якому висміяли рівненського військкома.

"Європейська Солідарність" звернулася до СБУ та Офісу Генпрокурора щодо виступу "Квартал-95".

Читайте також: ТЦК можуть силою затримувати громадян, якщо вони ухиляються від мобілізації або ж самовільно залишили військову частину, - "слуга народу" Горбенко

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Топ коментарі
+58
Не довго він побував на фронті...
На відміну, від простих солдат.
Цікаво, за які заслуги його відпустили з фронта в тил, та ще й підвищили у званні?
Поцілував, кого треба в командуванні?
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07.06.2024 15:20
+54
Ну, от. А говорять, що ротації немає. Місяць на передовій - і вже вдома.
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07.06.2024 15:20
+32
Зате тепер отримає УБД (якщо досі не мав).
Пільги ніколи не бувають зайвими.
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07.06.2024 15:23
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К - кумівство...
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07.06.2024 16:20 Відповісти
І шо помінялось?
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07.06.2024 16:29 Відповісти
гуменюк смокче у кого треба, тому завжди при ділі.
ярмошевіч знає, потрібну гуменюк, що б в засос, і завжди будеш при кухні! в теплі та нагодований.
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07.06.2024 16:36 Відповісти
Вы чё, нормальные?
Ну тискал он баб, они на него в суд подавали? Нашли, млять, крамолу!
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07.06.2024 16:39 Відповісти
проблема в тому що він робив це на робочому місці в робочий час коли мав би займатись роботою за яку отримує зарплату з бюджету. Поза роботою хай цілується з ким хоче
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07.06.2024 16:53 Відповісти
може у нього обідня перерва була.
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07.06.2024 18:25 Відповісти
і що, заздриш? заздри мовчки.
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07.06.2024 19:10 Відповісти
"Юнаком Олександр займався музикою, але здобув освіту в інституті танкових військ. Його підрозділ в АТО виконував бойові завдання під постійними мінометними обстрілами, https://www.youtube.com/watch?v=JO-_BDG116w розповідав він в інтерв'ю на Рівне-1. Виконував особливе завдання з конвоювання та супроводу реактивного боэкомплекту в Дебальцеве. вантажів і знищував диверсійні групи окупантів. Розповідав, що його підрозділ вийшов із дебальцівського плацдарму без втрат. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького.

https://www.youtube.com/watch?v=JO-_BDG116w
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07.06.2024 16:42 Відповісти
бу-га-га...

все, тепер кожному тицятиме, що був на передку

може ще й інвалідність отримає та доплати додаткові
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07.06.2024 16:53 Відповісти
Аха, ранили трипиром в х*р.
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07.06.2024 17:57 Відповісти
, він і до того був.
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07.06.2024 19:11 Відповісти
це Ви про чий передок?
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08.06.2024 10:37 Відповісти
Кто б сомневался в таком результате ???!!!!!!! Надо было и наградитб ко всему. Ну чтоб по людски было !!!)))))))))
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07.06.2024 17:09 Відповісти
Ну добре він, пробує, але жінки що підлеглі в формі, вибачте але виглядають ****@ми. Їм нічого? Бо будуть задовольняти потреби іншого комісара?
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07.06.2024 17:16 Відповісти
Цьому бригадіру нової бригади потрібен довідник.

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07.06.2024 17:31 Відповісти
Ахаха. А де всі ці ряжені татуйовані барбершопні "бійці" які волають з кожної праски про ухилянтів? Ось чувак, професійний військовий, але не воює.
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07.06.2024 17:16 Відповісти
Досить вже риго-кацапську брехню розводити.
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07.06.2024 19:47 Відповісти
В такій бригаді служити небеспечно, зацілує.
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07.06.2024 17:41 Відповісти
Дивно, що не списався по ВЛК
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07.06.2024 17:53 Відповісти
Чим більше беззаконня, тим вище посада. Заохочення від влади. МОЛОДЦ
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07.06.2024 17:59 Відповісти
А звідки в гадячі фронт
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07.06.2024 18:06 Відповісти
А ви думаєте в в/ч баб нахрена понабирали - дискредувати ЗСУ.В частинах розвели попойки і бл¥дство і що саме цікаве всі вони не захищають країну,а звичайні ТИЛОВІ ЩУРІ.
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07.06.2024 18:45 Відповісти
"Справедливість" про яку кажуть деякі з ЗЕкоМанди!
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07.06.2024 18:47 Відповісти
Взагалі-то не бачу ніого протиправного, чи забороненого Сотні тисяч людей когось з чим поздоровляють і цілуються Тільки кацапські боти і наші сцикуни зробили з цього проблему.
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07.06.2024 18:53 Відповісти
Дійсно. Які проблеми?

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07.06.2024 20:07 Відповісти
Такое впечатление, что пишут россияне. Что вы обливаете грязью человека, сначала прочитайте где он служил. Был не фронте с 2014 года, командовал бригадой под Дебальцево, вывел свой личный состав оттуда без потерь. Ну а когда ваш зелёный гений, которого вы избрали на свою голову президентом стал сокращать армию, видимо, перешел в военкомы. Кстати видео с поцелуями обнародовал Анатолий Шарий, надеюсь вы знаете, кто это такой.
Ну а говнюки из 95 квартала устроили своё позорное шоу на радость таким как здешние комментаторы.
Новые бригады в тылу создаются для дальнейшей войны, она ведь еще не скоро закончится. Ну не в Волчанске же комплектовать и обучать новобранцев.
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07.06.2024 19:08 Відповісти
цей чувак-обніматель,може й достойний офіцер, ну й баб своїх воєнкомовських,користуючись становищем лапав...все це зрозуміло. але як цей обніматель-херой допустив,що його фільмували,а потім ще й Шарію відправили матеріали? баран він,хоч і херой1 а солдати його бригади-просто смертники...
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07.06.2024 19:53 Відповісти
О, а вас он тоже целовал? Что то вы такая зацелованая... И ваши "впечатления" какие то оргазмические. Тим паче, що вони рашистськомовні. Не володієте мовою?
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08.06.2024 09:30 Відповісти
Мовою я володію.Але ж написала, що враження таке, що ці коментарі пишуть росіяне, тому й написала російською, щоб цим коментаторам було зрозуміло, воно-то мовю не володіютьЮ всі коментарі російською.
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08.06.2024 11:16 Відповісти
Та я не про то. Просто це іпсо, що всі хто критикує покидьків в погонах, то росіяни. Він, коли так себе поводив, про що думав? Мабуть про честь офіцера. А потім цирк - змию провину кров'ю.... І раз тобі на, знову за сотні кілометрів від війни, і знов обнімашки-цьомалки. І конєшно він герой що з Дебальцевого втік.... Краще б ви про простих солдат подумали під командуванням цього командира, їм якраз не до обнімашек... А без оцього "утомленного бабами" бригади якось обійдуться.
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08.06.2024 13:54 Відповісти
Создаст новый пидроздил? Страшно представить, чем они там будут заниматься.
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07.06.2024 19:12 Відповісти
Якщо у вас є "чим предствлять" ,то підкажу--боєвою піготовкою. Бо ви риго-кацапи самі не можете додуматися.
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07.06.2024 19:16 Відповісти
І після цього Цензористи будуть гнати на Квартал-95?

Вам не похер де він, що він, з ким цілувався?
От нащо продовжувати цю ганебну срань?
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07.06.2024 19:28 Відповісти
цей чувак-обніматель,може й достойний був офіцер, ну й баб своїх воєнкомовських,користуючись становищем лапав...все це зрозуміло. але як цей обніматель-херой допустив,що його фільмували,а потім ще й Шарію відправили матеріали? баран він,хоч і херой! а солдати його бригади-просто смертники,уявляєте,як буде ними командувати цей рівненський альфа-самець? і хто ж додумався альфа-самця поставити комбригом? відчуваю,що чуваки типу Содоля та Сира....
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07.06.2024 19:56 Відповісти
Очильник ТЦК був помічений при цілуванні підлеглих жінок на робочому місці , потім за це був змушений написати заяву про направлення його фронт , а через місяц повернувся живий і здоровий до Ужгорода командиром бригади , набирати собі підлеглих. Мабуть добряче когось з керівництва поцілував? Це вже не смішно навіть в мирний час.
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07.06.2024 20:08 Відповісти
Спробуй із усть-урюпінська депортуватися в Ужгород. Комбриг тебе поцілує, потім, якщо захочеш
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07.06.2024 20:54 Відповісти
Я в Ужгород не збираюсь , а ти вже вже там?
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07.06.2024 21:13 Відповісти
А що, в усть- урюпінську калюжі глибокі?
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07.06.2024 21:23 Відповісти
До речі ти хоч розумієшь що ти верзеш де Ужгород, а де Урюпінск, я не знав і подивись на карту, це РФ. Дивись щоб тебе не поцілували куди потрібно, хйліо.
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07.06.2024 21:31 Відповісти
А бригаду пусть набирает из квартала...
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07.06.2024 20:18 Відповісти
Дякуємо воїну!
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07.06.2024 20:52 Відповісти
Вище керівництво "при ділах" якщо таке витворяють.
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07.06.2024 21:55 Відповісти
Шо ви довбні тут кричите?
Це ж НАДпоьрібна людина! Він же завжди знає де самок дістати генералам в баню!
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08.06.2024 00:29 Відповісти
Непрофесійність усієї влади породжує одне дно за іншим...
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08.06.2024 08:41 Відповісти
оооо, ну то фсьо. Мабуть надо його відразу замість Сирського ставити

Але дуже гарний приклад, для тих в кого від "Диванного патріотизму" пелена на очі впала і хто не дуже розуміє, яка "армія" насправді, а не в "тік ток патріот відео"
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08.06.2024 10:16 Відповісти
Не узагальнюй, це точно не є розповсюдженим явищем у ЗСУ.
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08.06.2024 10:51 Відповісти
Та то ми мабуть про різні ЗСУ розмовляємо. Стількі "долб*е* ізму як в арміі, я ще ніде в житті не бачив. Навіть не хочу це обговорювати.
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10.06.2024 14:01 Відповісти
Красавчик ))
Но командовать женским батальоном я бы ему не доверил, слишком темпераментный )))
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08.06.2024 13:50 Відповісти
Хєр зна що .. не служба а ******** - хоч романи пиши. Соромно повинно бути перед тими хто гине. Комбриг х@єв. А втім чого ще можна було чекати
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09.06.2024 00:22 Відповісти
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