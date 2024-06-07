Ексначальник Рівненського ТЦК після скандального відео з поцілунками повернувся з фронту й отримав посаду комбрига, - ЗМІ
Колишній начальник Рівненського об’єднаного міського ТЦК та СП Олександр Ярмошевич, який потрапив у скандал через поцілунки з колегами-жінками на роботі, вже не на фронті.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ТСН.
Зазначається, що ексвійськком після розголосу написав рапорт на звільнення та попросився на фронт в одну з бойових бригад, але зараз він вже не на передовій, оскільки отримав нове призначення.
Видання пише, що Ярмошевич вже повернувся з передової. Він призначений командиром бригади в Ужгороді, де має створити й набрати людей в новий підрозділ.
Скандал з рівненським військкомом
Нагадаємо, раніше у Сухопутних військах Збройних сил України заявили, що проведуть службову перевірку щодо оприлюдненого відео за участі, ймовірно, начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області.
На відео, яке ширилося у мережі, чоловік у військовій формі (нібито Ярмошевич) спершу цілується з однією жінкою у військовій формі, а потім - з іншою. Події відбуваються, імовірно, на робочому місці військового.
1 квітня стало відомо, що очільник Рівненського ТЦК після скандалу написав рапорт на переведення до бойової частини.
"Квартал 95" виступив з номером "Начальник Рівненського ТЦК шифрується від російських шпигунів", в якому висміяли рівненського військкома.
"Європейська Солідарність" звернулася до СБУ та Офісу Генпрокурора щодо виступу "Квартал-95".
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ярмошевіч знає, потрібну гуменюк, що б в засос, і завжди будеш при кухні! в теплі та нагодований.
Ну тискал он баб, они на него в суд подавали? Нашли, млять, крамолу!
https://www.youtube.com/watch?v=JO-_BDG116w
все, тепер кожному тицятиме, що був на передку
може ще й інвалідність отримає та доплати додаткові
Ну а говнюки из 95 квартала устроили своё позорное шоу на радость таким как здешние комментаторы.
Новые бригады в тылу создаются для дальнейшей войны, она ведь еще не скоро закончится. Ну не в Волчанске же комплектовать и обучать новобранцев.
Вам не похер де він, що він, з ким цілувався?
От нащо продовжувати цю ганебну срань?
Це ж НАДпоьрібна людина! Він же завжди знає де самок дістати генералам в баню!
Але дуже гарний приклад, для тих в кого від "Диванного патріотизму" пелена на очі впала і хто не дуже розуміє, яка "армія" насправді, а не в "тік ток патріот відео"
Но командовать женским батальоном я бы ему не доверил, слишком темпераментный )))