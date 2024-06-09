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Киев (24765) ЛГБТ-сообщество (330) ТЦК (395)

Представители ТЦК нагрянули в арт-центр Closer, где готовились к вечеринке Рейвах Прайд

ЛГБТ прайд

8 июня во время подготовки вечеринки Рейвах Прайд ОО "UkrainePride" к месту проведения мероприятия в арт-центр Closer прибыли представители Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) Подольского района г. Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление KyivPride.

Как отмечается, они проверяли документы у всех присутствующих и пытались забрать мужчин, которые не имели необходимых документов, на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

UKRAINEPRIDE не отменяет мероприятие и будет проводить Рейвах Прайд в сложившихся напряженных условиях.

"9 июня на этой же локации ОО "KyivPride" будет проводить благотворительный фестиваль и мы понимаем, что данная ситуация может повториться. Мы, представительницы и представители украинского прайд-движения полностью осознаем важность мобилизации и проведения необходимых мер для ее обеспечения. Поскольку мы должны вместе давать вооруженный отпор врагу. В то же время, мы располагаем информацией, что среди всех массовых культурных и образовательных мероприятий, которые сегодня проводятся в Киеве, представители ТЦК выбрали для проверки только ЛГБТК+ событие. Мы расцениваем данные действия как целенаправленное давление на прайд-движение в Украине", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что оба мероприятия, которые проводятся 8-9 июня организациями UkrainePride и KyivPride, являются благотворительными и ориентированы на поддержку наших защитниц и защитников. Во время мероприятий собирают средства для фондов и организаций, которые помогают военным на Бахмутском, Купянском, Харьковском, Донецком и Сумском направлениях.

"В рядах Вооруженных сил Украины воюет много ЛГБТК+ людей и подчеркиваем, что мы полностью поддерживаем наше войско и власть во всех необходимых действиях для достижения победы. Наша позиция здесь однозначна и не может иметь никаких других трактовок. Однако сейчас мы наблюдаем ситуацию, которая вызывает вопросы по обеспечению равенства и соблюдения прав человека даже в это сложное военное время. UkrainePride и KyivPride будут проводить свои мероприятия, несмотря на сложные условия, осознавая, в частности, повышенное внимание международного сообщества к событиям в Украине. Мы уверены, что только вместе мы достигнем победы и равенства", - резюмировали в общественной организации.
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Топ комментарии
+38
бачите?
пакувати трактористів, слюсарів, тощо, то нормуль.
а, от вручати повістки глиномесам, то тиск.
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09.06.2024 14:14
+29
Бусифікують простих геїв. А π2раси, як завжди, відкупляться.
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09.06.2024 14:13
+26
це, так сексуально. грубі брутальні чоловіки в однострої, серед гламурних ніжних мальчішєк.
а, як тцк розрізняли, хто там хто?
монро, отримало повістку?
а, волохаті мужичкі, не підпадають під мобілізацію.
до речі, сєрлєщ, постійний учасник. воно оновив данні?
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09.06.2024 14:10
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09.06.2024 15:40 Ответить
Форма москальська
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09.06.2024 16:05 Ответить
Інтернаціонал підорасів.
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09.06.2024 16:13 Ответить
Наразі середній вік мобілізованих наближається до 55 років!
Невже діди здоровіші за молодих пєдіків?
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09.06.2024 15:11 Ответить
у Раді запропонували службу у ЗСУ для пенсіонерів старше 60 років

https://expert.in.ua/war/05062024-u-nas-vse-duzhe-pogano-u-radi-zaproponuvaly-sluzhbu-u-zsu-dlya-pensioneriv-starshe-60-rokiv/
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09.06.2024 15:43 Ответить
Ага, Ви гляньте хто запропонував..депутатка, замішана в купі шкандалів..
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09.06.2024 16:07 Ответить
Демографічні яма. 55-ти річних більше ніж інших вікових груп. В порівнянні між 55-ти річними і 25-27 річними ця цифра сягає у два рази.
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09.06.2024 23:49 Ответить
На відміну від Під@ів вони залишаются в Україні і проживають війну з рештою тих хто не втік за кордон. Найгірша группа ухилянтів - втікачі яких не переслідує ТЦК, не запихають в автобуси, які не воюють і які захищені українським та европейським законодавством. Елітні ухилянти
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09.06.2024 15:15 Ответить
зеленский-невтікач чотири рази ухильнувся и стал презом. Бери пример, а то буряты прибегут
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09.06.2024 17:55 Ответить
Півнику,не кукурікай, міняй памперс,вилізай з під спідниці і чухай в ТЦК. Вилупкам 73%м постійно хтось щось винен
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09.06.2024 18:38 Ответить
А шо, нехай воюють. А командиром й півників буде Сі.рожа Лещенко, відомий спеціаліст по цій справі.
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09.06.2024 15:36 Ответить
Їм в полон зовсім не страшно, навпаки
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10.06.2024 09:33 Ответить
Логично! К правам меньшинств бонусным набором идут и обязанности "большинств"! 👍
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09.06.2024 15:37 Ответить
любители пощекотать очко нашли время для своих оргий....полностью на стороне тцк
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09.06.2024 15:38 Ответить
Еге ГЕЙЙЙЙЙЙЙ....................
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09.06.2024 15:49 Ответить
Толку з них не буде, одне прокляття, на нулі і втилу
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10.06.2024 09:37 Ответить
А владі вибір тяжкий: легалізація содому в обмін на зброю
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10.06.2024 09:30 Ответить
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09.06.2024 16:03 Ответить
Люди ******* людей і ти бажаєш їх дегуманізувати і вбивати за цією ознакою, позбавивши права бути людиною? По перше теж саме роблять кацапи, по друге німецькі націонал соціалісти робили. Хто з них тобі подобається більше?
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09.06.2024 17:23 Ответить
На виступ 95 кварталу ТЦК не завітало? А ЧОГО ?
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09.06.2024 16:14 Ответить
95 квартал - це також ЛГБТ в переносному значенні
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09.06.2024 16:20 Ответить
так, а в прямому пдрси
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09.06.2024 20:40 Ответить
Тобто, якщо 4 тцкашники і 2 поліцейські приходять на збори ОСББ, то це нормально, а якщо на заходи ЛГБТ спільноти, то це тиск на них. Та вони ходять всюди, де збираються люди, тому хай лгбтешники не виставляють себе жертвами переслідувань
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09.06.2024 16:19 Ответить
Ни на собрание ОСББ ни на съезд ЛГБТ приход тцк - не есть норма. Хотя п#доры в обоих случаях из одни и те же и их туда никто не звал.
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09.06.2024 20:50 Ответить
Я правильно розумію, що прайд лгби то святе і до ТЦК і ВЛК доправляти у бусику не можна, а забирати на вулиці коли йдеш з роботи то норм?
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09.06.2024 16:35 Ответить
Була і раніше підозра, що ТЦК до ЛГБТ відноситься, ну щоб так відкрито при людях.
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09.06.2024 17:09 Ответить
Ціхо, не так голосно...
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09.06.2024 17:42 Ответить
Краще не скажеш.
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09.06.2024 18:43 Ответить
Це для кацапів написали? Вони,як латентні дуже ******* такі теми.
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09.06.2024 18:14 Ответить
Це дуже надихає скабєєвих, та реально переконує скрепних на "священну війну з нациками"
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10.06.2024 09:26 Ответить
Пригласите их в всем известный, из фильма "Полицейская академия", бар "Голубая устрица"!
Вот будет смеху. Наверное ТЦК СП такие места очень притягивают....
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09.06.2024 18:17 Ответить
Ловіть п!дарасів-мотоциклістів на спортбайках - у них здоров'я в порядку, а розуму нема.
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09.06.2024 18:19 Ответить
Намагалися забрати. Тобто геїв не шмогли. Зганьбили честь ТЦК.
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09.06.2024 18:56 Ответить
«А хто лежатиме з чоловіком як із жінкою, гидоту вчинили обоє вони, будуть конче забиті, кров їхня на них! А хто паруватиметься з скотиною, буде конче забитий, і скотину ту заб'єте. А жінка, що наблизиться до якої скотини, щоб лежати з нею, то заб'єш ту жінку та скотину ту, будуть конче забиті вони, кров їхня на них!» (Біблія, книга Левит, глава 20).
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09.06.2024 20:27 Ответить
вас послухати, кацапські баби всі грішні. а взагалі ви чули про інші релігії?
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09.06.2024 20:39 Ответить
Відповідаю на ваше запитання. Я взагалі нічого не писав про «кацапських баб». І про інші релігії не тільки чув, а також вивчав в університеті релігієзнавство. Вибачте, але суть вашого завдання я не зрозумів..
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09.06.2024 20:58 Ответить
ну як це ні
"А жінка, що наблизиться до якої скотини, щоб лежати з нею.."
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09.06.2024 23:09 Ответить
Так нікого не залишиться. Ні тцкшників, ні лгбт, ні тваринок
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09.06.2024 23:03 Ответить
Раввин обращается в синагоге к евреям:
- Один портной, большой грешник, - сквернословил, не соблюдал пост, работал в субботу и посещал бар для геев.
Так Бог покарал его.
Портной укололся ржавой иглой и заполучил гангрену. Сначала ему отрезали одну руку, затем другую, потом гангрена перекинулась на ноги, и ему отрезали ноги.
Но на этом его страдания не кончились!
Его-таки призвали в армию!
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09.06.2024 20:29 Ответить
не за геями а за пдрсми до оп треба їхати....чи вони тут почесні гості?
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09.06.2024 20:37 Ответить
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10.06.2024 00:33 Ответить
Саме збоченці різних мастей є завадою на шляху до перемоги. Бог Біблії називає це мерзотою та ніколи не дасть удачі тим, хто практикує та підтримує гріх. Так само, як нападників, що прийшли вбивать. та грабувати. Це насправді 5 колона і їх легалізація надихає та мобілізує російське суспільство
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10.06.2024 09:20 Ответить
Це вже європейська країна, чи може більше на росію схоже.
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10.06.2024 12:31 Ответить
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